Трещины, пожар и слепота: что будет, если поставить в фары не те лампы?

Лампочка в автомобиле – совсем не та штуковина, которая должна становиться крупной проблемой. Светит, пока не перегорит, потом вместо неё ставят новую. Казалось бы, ничего сложного нет. Но наши автолюбители и здесь могут создать себе кучу проблем, зачастую полагая, что они умнее инженеров автомобильной отрасли. Воткнуть вместо 55-ваттной лампочки «сотку»? Да легко! Только надо «вколхозить» подходящее реле. Или хотя бы поставить провода сечением в «четыре квадрата». К сожалению, попытки сделать свет более ярким могут привести к тому, что дорогу будет освещать не фара, а костёр горящего автомобиля. Кроме такого вот целенаправленного уничтожения фар или всего автомобиля бывают ещё случайные ошибки. Вот обо всём этом мы и поговорим.

Условно разделим наш материал на два раздела. В первой части будем осуждать, бичевать и предавать анафеме попытки модернизировать штатные фары, а во второй разберём несколько забавных неполадок, вызванных лампочками автомобиля.

Зачем и для чего

Понятно, что все кулибинские идеи вызваны желанием сделать свет галогеновых фар более ярким. Для этого можно либо что-то изменить в штатном свете, либо поставить нештатный. Начнём с первого.

Мировой разум автосообщества родил две основные концепции модернизации штатного света. Первый сводится к установке более мощных лампочек, второй – к задиранию напряжения в фарах. В обоих случаях часто что-то идёт не так. Да, эти способы могут заставить светить фары лучше, но вместе с тем они имеют кучу побочных эффектов, по сравнению с которыми употребление морфина в обезболивающих целях покажется прикладываем подорожника к синяку.

Итак, можно ли вместо 55-ваттных лампочек поставить 60-ваттные? Можно. Только толку от этого не будет: чтобы свет стал заметно лучше, нужны не «шестидесятки», а хотя бы 90-100 Вт. Светить будет действительно ярче, но очень недолго. Вспомним школьный курс физики.

Есть такой закон, который называется законом Джоуля–Ленца (Джоуль и Ленц – это два разных дяденьки). Формулировка закона гласит, что мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании постоянного электрического тока, равна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Можно переформулировать: количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. В виде формулы в этом случае закон выглядит так:

Q=I2Rt,

где Q – количество теплоты, I – сила тока, а Rt – сопротивление участка.

Очевидно, что чем выше сопротивление, тем больше будет выделяться тепла. А это значит, что проводка будет греться. Причём сильно. Кроме того, больше тепла выделяет и сама лампа. А это приводит ко множеству нежелательных последствий. Во-первых, выгорает отражатель, а пластиковый очень даже неплохо плавится.

А во-вторых, у многих машин (особенно старых) силовой ток проходит через переключатель света. Там нет реле, которые бы управлялись рычажком на руле или крутилкой на панели, и весь ток идёт напрямую через этот переключатель. Любой переключатель подразумевает наличие контактной группы, в которой есть участки повышенного сопротивления (особенно, если контакты окисленные). Согласно формуле Q=I2Rt, тепла при равном токе будет больше на участках цепи с повышенным сопротивлением. Поэтому контакты начинают гореть в буквальном смысле слова. В лучшем случае они просто плавятся. И переключатель света отправляется в помойку, потому что ремонтировать в сгоревшей «стрекозе» («гитаре» или как там их ещё называют) часто просто нечего.

По этой же причине страдают разъёмы в проводке. Они обычно пластиковые и тоже замечательно плавятся. А когда они плавятся активно, можно дотянуть и до короткого замыкания. Хорошо, если предохранители стоят не китайские – они проводку спасут. Ну а теоретически последствия могут быть очень тяжёлыми.

Чтобы избежать выхода из строя переключателя света, часто ставят разгрузочные реле. В этом случае переключатель только управляет работой реле, а силовой ток через него не проходит. Способ хороший, и он действительно помогает. Но спасает он только сам переключатель, а никак не фары и их разъёмы. Там, само собой, ток остаётся прежним, а значит, привет расплавленным отражателям, цоколям и проводам.

Ну и последнее: мощная лампа очень сильно греет рассеиватель фары. Понятно, что пластиковый тоже может поплавиться, а вот со стеклянным история другая. Он рассчитан на определённую температуру, но расплавить лампочкой его невозможно. Стекло гибнет по собственному сценарию: если его перегреть, а потом брызнуть водой из лужи, тогда оно трескается.

Получается, что установка более мощной лампы принесёт больше хлопот, чем света. Может быть, второй путь – с увеличением напряжения – даст более интересный результат?

Теоретически – да. Даже небольшое увеличение напряжения на 5% заставляет лампочку светиться чуть ли не на 20% ярче. Это, вроде бы, прекрасно, но бесплатный сыр тут урвать тоже не выйдет: такая прибавка светового потока сокращает жизнь лампы почти в два раза. Стоит оно того? Наверное, нет.

Кроме того, есть и другой вопрос: а как вообще повысить напряжение в автомобиле? Теоретически, для этого достаточно одного диода, впаянного в цепь регулятора напряжения. Есть и другие способы, но все они повысят напряжение во всей бортовой сети. Можно напрячься и повысить напряжение только на участки цепи головного света. Но это уже та степень упоротости, которую рассматривать нет смысла.

Думаю, мы привели достаточно аргументов в пользу того, что ни более мощные лампы, ни изменение напряжения на них нормального результата не дадут. Тут нужен другой подход: ставить лампы другого типа. Например, светодиодные.

Не только штрафы

Ещё один путь, которым идут некоторые товарищи, это установка светодиодных ламп вместо галогенных. Есть ли в этом смысл? Да, иногда есть, но на секунду отвлечёмся от технических вопросов и посмотрим, что об этом думают в ГИБДД.

А думают там об этом плохо. Если в обычную галогеновую фару поставить светодиодную лампу, то получится классическое нарушение пункта 3.1 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств – количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. Раньше за это просто лишали права управления, но с 2020 года ситуация изменилась. Сейчас действует постановление Пленума Верховного Суда РФ №20. Текст там длинный и нудный, но всё сводится к тому, что если цвет светодиодных лампочек не отличается от цвета заводских галогеновых, то можно отделаться штрафом в 500 рублей. Кроме того, есть способы узаконить переделку. Правда, не всегда. Но на уроки правоведения отвлекаться не будем – все эти юридические кульбиты вторичны. Вернёмся к технике.

Итак, светодиодные лампы способны светить лучше галогеновых, и это факт. Поэтому иногда их установка смысл имеет. Но и тут часто делают ошибки, которые весь полезный эффект сводят на нет. В первую очередь – из-за неправильного выбора лампочки.

Если взять в руки обычную галогенную лампу с цоколем Н4, то в ней можно увидеть две нити – ближнего и дальнего света. Эти нити расположены не рядом, а на разном расстоянии от цоколя. И отражатель фары так устроен, что фокусирует свет от обеих спиралей по-разному, соответственно расположению спиралей в колбе лампы. А вот в самых дешёвых светодиодных лампах светодиоды располагаются «спиной к спине» на одном расстоянии от цоколя (так себестоимость лампы получается ниже). Фара с такой лампой скорее лопнет от натуги, чем сфокусирует потоки ближнего и дальнего света правильным образом. Поэтому весь эффект от светодиодов накроется размытым пучком, направленным в космос, кусты, глаза встречных водителей. Словом, направленным куда угодно, кроме дороги.



Хотя надо заметить, что у хороших светодиодных ламп размещение светодиодов соответствуют размещению нитей накала галогенных ламп. И такие лампы светят действительно хорошо. Главное, не забывать про то, о чём я говорил чуть выше: сотрудники ГИБДД такой свет не любят. Хотя чисто теоретически разбирать фару и смотреть, какая стоит лампа, они права не имеют. И всё же.



Мелкие неприятности и большие вопросы

Теперь перейдём ко второй части вопроса: что можно сделать с лампочками неправильно непреднамеренно? Не в процессе «улучшайзинга», а не нечаянно?

Конечно же, часто ошибаются с цветом ламп. Причём ошибка странная – осознанная. Мол, белые лампы с температурой цвета более 4000-4200 К красивые и яркие, а значит, дорогу видно лучше. Но это не так: белый свет очень сильно рассеивается в капельках воды, поэтому в туман с такими лампами ничего не видно. А ещё очень плохо видно в снегопад и просто мокрую дорогу. Так что красиво – не всегда правильно. Думаю, этот факт известен всем, поэтому поехали дальше.

Как ни странно, но многие жалуются на то, что после замены лампочки в фаре сбилась настройка, корректор не помогает, а фары вообще не светят. Гипотетически новая лампа может сбить настройку светового пучка, но для этого надо умудриться поставить очень плохую лампу вместо плохой. У других ламп различий в позиции нитей не бывает, поэтому если вместо одной хорошей лампы поставить другую, настройка фар не сбивается. А свет всё-таки становится хуже. Почему?

По простой причине, которая даже может показаться смешной: иногда лампочки умудряются поставить вверх ногами. В фарах некоторых автомобилей это возможно, причём перевёрнутая лампочка встаёт так хорошо, что никаких подозрений не возникает: вошла и защёлкнулась как положено.



Перевёрнутая лампочка на ближнем свете работает очень плохо: над нитью ближнего света стоит экранчик, который обрезает верхнюю часть светового пучка и направляет свет на дорогу. Если лампу перевернуть, ближний свет начинает светить в небо и во встречные машины, но никак не на дорогу. Смешно, но бывает. Например, на Citroen C4 первого поколения, у которого достать лампу с непривычки сложно, а воткнуть её вверх ногами легко.



В целом, других ошибок при установке ламп не бывает. Если не лапать галогеновую лампу голыми руками и работать аккуратно, то всё будет хорошо. Но лампы бывают не только в фарах.



Забавная неполадка возникает с двухнитевыми лампами габаритного света и стоп-сигналов. Они используются не на всех машинах (у многих стоят две отдельные лампы), но у тех, кого они есть (от ВАЗ 2115 до Фордов), может возникнуть ситуация, когда очень хочется поехать в сервис к профессиональному электрику. Выглядит всё это следующим образом: при нажатии на педаль тормоза сами по себе включаются габариты и подсветка в салоне (загорается приборная панель и всё остальное, что должно светиться при включенных габаритах). Многие сразу начинают искать «коротыш» в проводке, но на самом деле всё проще: перегоревшая нить стоп-сигнала успешно замыкает нить габаритов, и при нажатии на тормоз напряжение подаётся в цепь габаритов. В этом случае достаточно просто заменить двухнитевую лампу. Хотя в ряде случаев в этих чудесах действительно виновата либо проводка, либо замкнувший подгорелый патрон.

С лампами стоп-сигнала связана ещё одна паническая атака, которой иногда подвержены, например, владельцы некоторых Ниссанов (Note, Almera Classic, X-Trail). Машина внезапно перестаёт набирать скорость, отказывается работать кик-даун. Дело опять-таки в «стопарях»: как только они перестают работать оба, ЭБУ включает аварийный режим, запрещающий резкий набор скорости. При этом, например, в руководстве по эксплуатации X-Trail Т30 об этом рассказано, а в мануале к Т31 зачем-то промолчали. Кстати, такая «фишка» есть не только у Ниссана, так что за стоп-сигналами нужно следить. Некоторые автомобили при негорящих «стопарях» не ограничивают открытие дроссельной заслонки, а, например, отключают ABS и выдают соответствующую ошибку. Или вообще не едут (обычно «японцы» для внутреннего рынка).

Ровно тот же набор ошибок можно получить при замене в стоп-сигналах обычных ламп на светодиоды. Они потребляют мало тока, и ЭБУ считает, что «стопари» просто не работают.

В целом нужно отметить, что вмешательство в оптику редко приносит хорошие результаты. Можно получить пожар, лишение прав, проклятия ослеплённых встречных водителей, а вот заметно положительные результаты – вряд ли. Тут уж или машину менять, или терпеть и следить за состоянием стокового света. А иногда достаточно просто отполировать рассеиватели фар.

Ну и напоследок стоит отметить, что тем, кто тонирует задние фонари, должно быть стыдно. И тут даже рассказывать бессмысленно, почему.