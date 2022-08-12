Система ABS, или антиблокировочная система тормозов, знакома нам давно, но до сих пор может поставить в тупик. Почему иногда на панели приборов загорается её лампочка? Что-то сломалось, и пора копить деньги на ремонт или можно обойтись малой кровью? Бывает по-разному, но чаще причин для паники нет.

Всё просто



Может быть, это выглядит странно, но антиблокировочная система пришла на помощь автомобилистам не откуда-то, а с железной дороги: именно там её стали использовать ещё в 20-е годы прошлого столетия. Конечно, задача у ABS того времени была другая: блокировка колёс поезда при торможении не отправляла его в занос, а практически уничтожала чугунные колёса. И именно поэтому на железной дороге впервые и стали изобретать системы, которые не позволяли бы колёсам вставать колом при торможении. А чуть позже первые ABS появились в авиации, где было очень важно быстро остановить самолёт на пробеге после посадки и не дать ему возможности уйти с полосы. И только спустя 50 лет антиблокировочная система тормозов появилась на серийных автомобилях. Сначала – в виде опции, а потом, в 1978 году, её стали ставить в базе на Mercedes-Benz W116 и на «семёрку» BMW. Сейчас, как вы знаете, в России от этой системы отказались, но это временно – представить себе безопасный автомобиль без ABS уже невозможно, а устроена эта система не так уж сложно, чтобы не найти выход из ситуации.

Итак, из чего состоит ABS? Можно выделить три основные подсистемы: датчики оборотов колёс, управляющие клапаны и электронный блок управления. И принцип работы системы прост: датчики (каждый – на своём колесе) передают сигналы, которые обрабатываются блоком управления. Если сигнал говорит о том, что колесо внезапно слишком резко потеряло угловую скорость, блок отдаёт команду соответствующему клапану сбросить давление, чтобы отпустить тормозную колодку и предотвратить блокировку колеса. Блок опрашивает датчики несколько десятков раз в секунду, поэтому педаль тормоза может вибрировать и трещать: клапан очень быстро реагирует на команду блока управления, которая формируется на основе сигнала датчиков. В итоге колесо не блокируется, что предотвращает юз и повышает управляемость автомобиля.

Конечно, это немного утрированная схема: системы бывают одно-, двух-, трёх- и четырёхканальные (по количеству клапанов), могут включать в себя дополнительные агрегаты (например, отдельный насос для поддержания давления в тормозной системе), а могут быть включены непосредственно в тормозную систему. Впрочем, последнее относится к разряду технического авантюризма и вызывает лишь тонны ненависти у тех, кто столкнулся с подобными решениями с SBC на Mercedes W211, с Mark II на Saab 9000 или с глюками таких хитрых тормозов на старых Range Rover. Обычно всё устроено намного проще – так, как это было описано в предыдущем абзаце. И всё бы ничего, но и простые системы иногда ломаются.

О чём горит лампочка?

Начнём с хороших новостей: иногда горящая лампа ABS вообще никак не связана с поломкой системы. Такое бывает, когда колёса на одной оси стоят неподвижно, а другой при этом достаточно долго и быстро вращались (или вращалось одно колесо, что бывает чаще). Да, это классическая ситуация при длительной пробуксовке при попытке выехать из грязи или снега. После этого действия (зачастую, скажем прямо, весьма бестолкового) блок управления ABS сходит с ума от показаний датчиков со ступиц и зажигает лампочку просто от непонимания происходящего. После нескольких километров лампа гаснет, а система при этом работает штатно. Тут ничего страшного нет, это нормально. Хуже, если пробуксовок не было, а система на что-то ругается.

Если это произошло после замены ступичного подшипника, ступицы в сборе или тормозного диска (в некоторых случаях), то сигнал ABS не случаен. Скорее всего, тот, кто занимался этой работой, не слишком внимательно отнёсся к установке либо датчика ABS, либо его ротора («гребёнки», «кольца», импульсного или задающего ротора – называют эту деталь по-разному). В случае избыточной кривизны рук работника СТО такой вариант не только возможен, но и очень даже популярен.

Если лампочка гаснет после включения зажигания, но иногда включается на ходу, нужно проверять проводку к датчикам. На новых машинах она подводит редко, а вот на машинах, которые слышали по телевизору заставку передач с Листьевым, проводка уже имеет право отгнить. Особенно, если на этой машине любили месить грязь или если её эксплуатировали в регионах, щедрых на зимние реагенты.

Иногда такая плавающая ошибка может быть не связана с ABS вовсе. Дело в том, что «гребёнка» стоит на ступице, а сам датчик – очень близко к ней, но на неподвижной части автомобиля. Расстояние между ними должно очень точно сохраняться, но если ступичный подшипник совсем развалится, ступица начнёт люфтить. А это приводит к тому, что сигнал с датчика периодически может пропадать. Если честно, я не думаю, что человек, который несколько сотен или даже тысяч километров спокойно слушал вой умирающего подшипника, будет волноваться при горящей лампочке ABS, но всё же.

Другая причина, заставляющая лампочку загораться на ходу, – это отсутствие сигнала из-за загрязнения датчика или импульсного ротора или поломка последнего. В первом случае ремонт сводится к чистке датчика и ротора. Это можно сделать самому, если, конечно, снятие колеса не вызывает существенных затруднений (без этой процедуры к датчику не подобраться). Чистить и датчик, и ротор можно чем угодно (хоть керосином, хоть карбклинером, хоть старой футболкой), главное – не повредить проводку. Но вот если во время чистки обнаружится, что ротор повреждён (отсутствуют зубцы или он просто развалился), его, конечно, придётся менять.

Гораздо интереснее искать такую поломку, при которой система не может пройти самодиагностику после включения зажигания. То есть, при которой лампа ABS не гаснет через несколько секунд после включения зажигания или пуска двигателя.

С тестером в руках

Наиболее вероятная причина провала самодиагностики – отказ датчика или обрыв его проводки. Проще начать проверку с самого датчика. Самый простой метод – проверка его сопротивления мультиметром в режиме омметра. Разные датчики имеют разное сопротивление, но в среднем оно должно быть от 1 до 2 кОм (чаще даже до 1,5 кОм). Эти числа можно использовать как ориентиры, хотя, конечно, лучше знать сопротивление более точно. Но главное – не увидеть на мультиметре ноль или бесконечность: в первом случае это будет обозначать короткое замыкание, во втором – обрыв. Ремонтировать датчик ABS бесполезно, его придётся заменить (что сейчас может быть не очень просто по причине дефицита этих деталей на некоторые автомобили).

Ради собственного удовольствия можно вывесить колесо и покрутить его. Сопротивление его датчика должно изменяться. Если этого не происходит, то, вероятно, либо что-то не так с «гребёнкой», либо просто датчик рабочий, но очень грязный. Впрочем, в этом случае обычно лампочка ABS загорается на ходу, а не после неудачной самодиагностики.

Проводку проверить сложнее. Идеальный вариант – это её проверка с подключенным датчиком. Но для этого надо снять колодку с блока ABS и найти в клемме пары проводов, подходящие с каждого из датчиков колёс (которые обычно отличаются по цвету). Если на этом этапе работа кажется уже слишком сложной, лучше не мучить себя и машину и поехать в сервис.

Стоит отметить, что если в цепи есть ненадёжный контакт, найти неполадку таким способом может быть сложно: по закону подлости именно в момент диагностики контакт может оказаться надёжным. Чтобы хотя бы как-то минимизировать такую вероятность, можно попросить помощника покачать машину во время замера. Полностью, конечно, такие колебания возможность ошибки не исключат, но иногда могут помочь заметить меняющиеся скачками числа на экранчике тестера.

Чаще всего сигнала от датчика нет, если он сам вышел из строя, или если окислился и зарос грязью его разъём. На пожилых автомобилях, конечно, может быть всякое, но на более-менее свежих автомобилях блок управления ABS выходит из строя редко, а проводка не сгнивает за несколько лет. А если в горящей лампочке виноват именно блок, лучше ехать в сервис: отремонтировать его своими руками не так просто.

Если виновата проводка, не стоит забывать, что под днищем машины условия жизни суровые, так что ремонтировать её скруткой не стоит. Тут нужно и брать в руки паяльник, и использовать термоусадочные трубки. И работать с ними нужно аккуратно и тщательно, иначе эта лампа ABS очень скорого загорится снова. И это будет не только грустно, но и обидно.