Многим знакомо это неприятное чувство, когда в руль вселяется какой-то дьявол и начинает его трясти во время движения. Руль может неприятно вибрировать, а может прямо-таки трястись. Отчего это происходит? Причины бывают разными, и некоторые из них не так очевидны, как кажется.

Очевидное-вероятное​

Позволю себе небольшое лирическое отступление.

Поехал я как-то с семьёй отдохнуть на весьма дикую природу. Ехал я на Логане и поэтому не боялся соваться туда, куда на «пузотёрках» нормальные люди не ездят. Дорога шла через лесок, последний населённый пункт остался в нескольких километрах сзади. Вдруг прямо поперёк дороги появилась лужа. «Ну, лужа как лужа, чего её бояться», – подумал я. Жена, правда, намекнула, что лучше бы в неё не лезть по причине дикости и малонаселённости мест, но я не послушал эту мудрую женщину. Само собой, лужа оказалась даже не супер-лужей, а хорошим таким глубоким ручьём с илистым дном. Логан повис на порогах, уткнувшись носом в воду. Пока жена торжествовала в машине, а я терял остатки величия альфа-самца, проточная вода добросовестно несла песок и ил в переднюю подвеску.

Домкрат проваливался в илистое дно, кубометр палок, досок, веток и брёвен успешно ушли туда же. Надежда выбраться самостоятельно тоже утонула в этом подлом ручейке. Жена уже не торжествовала и тихо шипела. Идти за помощью некуда, звонить друзьям бесполезно. И тут слышу: что-то в лесу ревёт и едет в мою сторону.



Лица мужиков на двух «уазиках» были бесподобными. И не из-за того, что обладатели лиц хорошенько приняли на грудь, а потому что до сегодняшнего дня они не встречали в лесу такого феерического идиота на Логане. Но всё-таки два УАЗа – это сила. Даже жена опять воспряла духом и стала меня снова жёстко троллить, почувствовав поддержку синеньких мужиков из «уазиков».

Один УАЗ выдернуть меня не смог. Якорились за второй, но тоже не смогли вытащить – подвела лебёдка. С суровой прямотой выпившего русского мужика один из уазоводов предложил: давай я тебя с разгона назад дёрну. Получится – хорошо, не получится… Ну, не знаю.

Я ещё раз осмотрел Логан. Максимум, чем я рисковал, это задней буксировочной петлёй. Оторвётся – чёрт с ней. Надо рискнуть.

С разгона и с третьей или четвёртой попытки УАЗ всё-таки выдернул Логан из западни. К тому времени Рено уже ушёл под воду больше, чем по ступицы (я копал, как ужаленный крот. Правда, бесполезно). Но всё-таки его выдернули. Я на радостях отдал уазоводу всю имевшуюся наличность и поехал в сторону дома.

Зачем я всё это рассказал? Затем, что после этого приключения руль Логана сошёл с ума. Его так трясло, что я даже не рискнул ехать быстрее 80 км/ч. Понятно, что на дисках остались ил и песок, что нарушило балансировку колёс.

Несколько раз я пытался смыть всё на мойке самообслуживания, но это было бесполезно. Помогли только подъёмник и строительный шпатель, которым с внутренней стороны дисков я соскрёб ровно ведро песка, засохшего ила и глины. Так вот: грязь на дисках, нарушающая правильную балансировку колеса, – одна из главных причин биения руля. Извините за слишком длинный рассказ – он был нужен для наглядности.

Кстати, зимой снег, налипший на диск, тоже портит балансировку. А если он намёрзнет льдом на деталях ходовой части, то можно ещё со страху отправиться и на диагностику подвески (иногда поднимается хороший стук). Впрочем, это и не так плохо: лишней диагностика не бывает.

Ещё один яркий пример нарушения балансировки – биение руля после сезонного шиномонтажа. Тут объяснять нечего: во время каждой смены шин балансировку делать просто необходимо. Вот только если она сделана, а руль всё равно на определённых скоростях (в довольно узком диапазоне, например, 80-90 или 100-120 км/ч) бьёт, то, скорее всего, её нужно делать заново и в другом месте. К сожалению, не всегда и не везде умеют балансировать колёса. Иногда это делают с камешками, застрявшими в протекторе, с грязными дисками, на убитых станках и кривыми руками. Такое бывает.

Вторая причина биения на скорости – это нарушенная геометрия шины или диска (иногда – и того, и другого одновременно).

Шины могут иметь два недостатка, которые можно назвать условно «грыжа» и «оквадрачивание». Первое – это как правило следствие повреждения шины, второе – возрастные изменения или последствия неправильного хранения. По-хорошему, от таких шин надо избавляться, но мы-то понимаем… В общем, направление поиска я указал.

И ещё: кривизну диска часто невозможно увидеть глазом. Понятно, что если влететь колесом в поребрик на 60 км/ч, эта кривизна заметна будет. Но овальность – нет. Так что есть ещё один повод проверить диск на станке.

Следующая причина биения – это, как ни странно, неправильно установленный колёса. Такое встречается у любителей поставить диски с размером центрального отверстия чуть больше, чем надо. Мол, ничего страшного, конусными болтами всё отцентруется. На крайний случай ситуацию спасёт кольцо – проставка. В принципе, отчасти да, спасёт. Но не всегда. Поэтому если кто-то ставит нештатные диски (как правило – литые, ибо от давно проданной «чирки» валяются просто так, зачем тратить деньги на новые, которые подходят по размеру?), нужно быть готовым к тому, что, как бы их ни балансировали на станке в шиномонтажке, биение всё равно может преследовать бесконечно долго.

Последнее замечание насчёт балансировки: если с ней что-то не так, биение руля – это не единственное последствие. Можно угробить шину, а если забить на это дело особенно большой болт, то и некоторые детали ходовой части. Как минимум – ступичный подшипник. Кстати, сама по себе изношенная шина тоже может стать причиной биения. Такое встречается, если на протекторе заметно, что износ шёл пятнами – вследствие как раз неправильной изначальной балансировки.

Пожалуй, это слишком очевидно, но напомню: если не протянуть гайки (или шпильки) колеса, тоже может начать бить в руль. После установки колеса нужно не только проверить затяжку, но и повторно протянуть гайки после ста километров пробега. Если слабую затяжку переднего колеса заметить еще можно (особенно по постороннему звуку, который появляется, если ехать накатом, и пропадает при разгоне на переднеприводной машине), то заднее колесо часто откручивается незаметно. На ходу незатянутое заднее колесо можно почувствовать как вибрацию, похожую на таковую от спущенного колеса. Правда, не всегда.

А если не колесо?

Что делать, если колёса круглые, отбалансированные, а биение всё равно есть? Ответ очевиден: искать причину дальше.

Если вибрации на руле напрямую зависят от скорости, придётся проверять всё, что крутится и меняет свою угловую скорость в зависимости от скорости автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на тормозные диски. Впрочем, их биение обычно проявляется иначе, о чём пойдёт разговор ниже.

Часто в руль отдаётся вибрация приводов (речь опять-таки о переднеприводных автомобилях). Скажем честно: погнуть сам вал привода довольно сложно. Но привод – это не только вал. Поэтому его нужно проверить тщательно. Умирающий ШРУС, трипод или сгнившие шлицы вала вполне могут стать причиной биения руля.

Реже такой причиной может стать подвесной подшипник вала (если он есть). Подшипник в первую очередь всё-таки гудит, и его звук похож на звук ступичного подшипника, но отличается по высоте тона.

Кроме того, причиной биения руля могут быть изношенные шаровые опоры, рулевые тяги и их наконечники. Иногда – и рулевая рейка. Но тут нужно обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, чаще биение возникает не при движении по прямой, как это бывает в случае дисбаланса колёс, а в поворотах. Во-вторых, износ шаровых опор и деталей рулевого механизма часто только делает более заметным «расколбас» на колёсах. Так что не всегда диагностику можно закончить на станке для балансировке. Хотя бы пару раз в год нужно диагностировать и ходовую часть.

Руль, тормоз, газ

По большому счёту, все причины, по которым руль может бить при прямолинейном движении с постоянной скоростью, мы озвучили. Остался ещё один пункт: что делать, если руль бьёт при разгоне и торможении?

Основная причина биения руля при разгоне – это как раз внутренний шарнир привода, трипод. Тут проверка простая: снимаем колесо и таскаем привод туда-сюда. Есть заметный люфт – причина в триподе. Если же с ним всё в порядке, то придётся заниматься диагностикой ходовой части более детально. А перед этим можно поменять местами колёса (передние и задние). Если проблема ушла, то дело либо в их балансировке, либо в установке (не затянуты гайки или не сидят по центру из-за нештатного диска).

Причины биения руля при торможении обычно до боли банальные – это износ тормозного диска. Диск может либо повести от перегрева или резкого перепада температуры (может, клинит суппорт, а может, не стоило после долгого торможения с перегревом диска влетать в лужу), либо он может быть просто сильно изношенным. Убедиться, что виноваты в биении диски, легко: при торможении начинает вибрировать не только руль, но и педаль тормоза. И чем ниже скорость, тем более редкими становятся толчки на педали скорости. Перед остановкой они вообще переходят в плавные волнообразные движения.

Если диск ещё не сильно изношен, то его можно не менять, а проточить. Как-никак, а экономия заметная.

Любителям экзотики

Я очень не завидую тем, кто после проверки балансировки не смог определить причину биения руля. Квест по поиску неисправностей может быть очень и очень увлекательным. Помимо тех причин, которые я озвучил выше, можно вспомнить некоторые настолько экзотические, что искать их можно очень долго.

Например, на руль может отдавать свою вибрацию двигатель через порванную опору (подушку). Мотор может на высоких оборотах троить, что можно воспринимать как вибрацию. Может быть, всё дело в неправильно установленных углах развала и схождения. Может быть, причина биения кроется в неравномерном давлении в шинах, износе втулок или стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Возможно, вы не услышали гул умирающего ступичного подшипника, и колесо сейчас просто болтается из стороны в сторону. А если у машины задние тормоза барабанные, то есть вероятность, что барабан по какой-то причине стал овальным.

Главное, нужно помнить: биение руля – это не просто дискомфорт, а признак неисправности, которая может быть довольно серьёзной. И мириться с этим не стоит. Чувствуете, что что-то идёт не так, не поленитесь заняться диагностикой. Это может не только спасти от дальнейших расходов, которые будут неизбежными при бесконечном оттягивании ремонта, но и сохранить здоровье или жизнь. А дороже у человека ничего нет. Особенно по сравнению с кривым диском колеса или «грыжей» на шине.