Тут подкрасим, там подмажем: как перекупщики готовят машину к продаже

При выборе автомобиля на вторичном рынке первое знакомство с ним проходит по фотографиям в объявлении. Очень часто вживую машина выглядит совсем не так, как на фотографиях – отталкивающе или просто страшно. Но бывает, что ожидания совпадают с реальностью, и в голове срабатывает какой-то выключатель: вот это да, не обманули! Прямо как на фотографиях! Надо брать. На самом деле бывает, что и в этом случае вас обманули. Просто профессиональный перекупщик хорошо подготовил к продаже очередное ведро, к которому без его «макияжа» было страшно подойти. Как узнать, что с машиной поработали перед продажей, и в жизни она не такая уж и блестящая? Ну а кроме того, ниже можно будет узнать, как подготовить свою машину к продаже не хуже профессионального перекупщика. Чтобы поймать преступника, нужно мыслить как преступник!

Предпродажная подготовка или обман?

Разумеется, честные автовладельцы и продавцы тоже могут делать предпродажную подготовку. Но обычно она минимальная: комплексная мойка, в лучшем случае – химчистка салона. Иногда могут даже помыть мотор и отполировать кузов. Но такое бывает редко. Обычно продают в самом что ни на есть рабочем виде: с крошками на коврах и мусором в кармашках дверей.



Тут и говорить нечего – чистая машина всегда выглядит лучше (если, конечно, она не ржавая), так что стремление показать товар лицом вполне оправдано. Подготовка машины к продаже пугать потенциального покупателя не может. Другое дело, когда вся эта подготовка проводится с целью совершить крупный обман.



Тут возникает вопрос: как его распознать и не спутать с обычной честной «предпродажкой»? На самом деле это не так уж и сложно. У перекупщиков есть своеобразный список того, что нужно сделать с машиной перед продажей. И если этому списку следовали слишком тщательно, велика вероятность того, что продавец пытается что-то скрыть.



В первую очередь, конечно, скрывают пробег. Большинство уловок перекупщиков и мошенников направлены именно на это. Вторая причина тщательной подготовки – попытка скрыть существующие дефекты. Блестящая машина часто вызывает желание её купить, не занимаясь тщательным осмотром. И нечестные продавцы это знают. Давайте посмотрим, как готовят машины перекупщики и на что надо обратить внимание. Начнём с кузова.

Кузов

Сначала смотрим железо. Локальная подкраска обычно не настораживает – заботливые владельцы и сами частенько убирают эксплуатационные следы. Но надо внимательно смотреть, как она выполнена. Перекупщики часто делают это очень небрежно, оставляя следы краски там, где её быть не может: на фарах, на шинах, на уплотнителях дверей. Если там есть краска, машину точно готовили к продаже, а сама она, скорее всего, повидала слишком многое, чтобы её покупать.

Теперь смотрим на подкрылки. Если они слишком свежие, универсальные и купленные в «Ашане» – это плохой признак. Их заменить легко и недорого, и перекупщики этим пользуются.



Ещё одна говорящая деталь – легкосплавные диски. С ними поступают по-разному. В идеале они должны быть просто чистыми. Иногда их не моют специально: не так заметны царапины, облезлый лак и прочие дефекты. Это плохо, но хуже, когда диски все в ссадинах и царапинах, но блестят от нового лака. Отмыть, надраить и подкрасить – это классическая народная забава перекупщиков. Для дисков есть своя процедура реставрации, но она достаточно сложная и для перекупщиков дорогая, поэтому ей пользуются редко. А вот подкрасить «ободрыши» – это нормально.

Следующее, с чем обязательно поработает перекупщик, это фары. Он их обязательно отполирует. И не по причине своего внутреннего перфекционизма, а потому что многие детейлеры предлагают полировку фар в подарок при полировке кузова. Ну а если не предложат, то это можно сделать за копейки и вовсе своими руками. Слишком «новые» фары на десятилетнем автомобиле – повод осмотреть его тщательнее.



Кстати, о полировке. Перекупщики не заморачиваются со всякими нанопокрытиями и жидким стеклом – это дорого. А вот старый-добрый воск – это обязательно. А так как перекупщики часто занимаются этим сами и делают это не очень тщательно, можно поискать следы воска во всех щелях. Владельцы машин редко их полируют перед показом, а перекупщики таким образом пытаются маскировать следы перекраски.



Ну и, наконец, последнее – это всё чёрное, что есть снаружи автомобиля. Чернить колёса обычный владелец перед продажей не станет, перекупщик сделает это почти обязательно. А самое главное – это чёрная матовая краска из баллончика. Ей красят всё подряд: от поводков дворников до пластиковых деталей, которые со временем становятся белёсыми, и ни одна полировка их не спасает. Поводки дворников часто красят только для того, чтобы скрыть ржавчину – лишь слегка пройдясь по ним наждачкой. В принципе, ничего плохого в этом нет, но через месяц они опять будут ржавыми. Одним словом, обратите внимание на все чёрные детали: подозрительно свежие рейлинги, пластиковые решётки, молдинги, дверные ручки должны настораживать.



Салон

Все уже давно прекрасно знают, какие элементы салона выдают пробег в первую очередь. Это руль и педали. На педалях можно переклеить резиновые накладки или поставить что-то а-ля «спортивный алюминий». А с рулём всё ещё проще: его просто красят. Обычной краской для кожи, например, обувной. На несколько недель хватает, а машину обычно успевают продать быстрее. Правда, потом новый владелец не может понять, почему руль так сильно пачкает руки, но это уже его проблема. Определить перекрашенный руль несложно: достаточно протереть его влажной салфеткой. Если она вдруг почернеет – кожаный руль покрашен.



Справедливости ради замечу, что возможность качественно перекрасить руль существует. Но стоит это не так уж и дёшево – хорошая перекраска по стоимости вполне сравнима с перетяжкой. Для себя сделать не жалко, но перекупщики тратить деньги не любят.



Само собой, стараются убрать царапины с пластика, но получается не всегда. Пластик тоже полируют, но что-то изменить радикально тут сложно.

А вот кожаные кресла – это то, что в дорогой машине перекупщик обязательно освежит. В худшем случае – той же краской (особенно светлую кожу). Если кажется, что кожа липнет – есть повод задуматься. Красить кожу можно, но опять же хорошо покрасить – это дорого. И нормальный владелец сам с удовольствием расскажет, что потратил приличную сумму на содержание машины. Перекупщик этого делать не будет.

О том, что ещё смотреть в салоне, мы уже рассказывали. К сказанному добавлю одно замечание: посмотрите кромки ремней безопасности. Если они похожи на бахрому, а руль, сиденья и пластик блестят, то пробег у машины явно не 50 тысяч километров. Восстановленные ремни практически не встречаются (разве что как-то видел жалкую попытку прижечь бахрому зажигалкой), а меняют их редко – большинство из них на современных машинах с пиропатронами преднатяжителей и связываться с ними перекупщики не желают.



В багажнике стоит хорошенько осмотреть запаску (если она есть). Перекупщики почему-то любят её отмыть и зачернить. Мол, она новая и никогда ей не пользовались. Это позволяет как бы намекнуть на маленький пробег и девственность автомобиля. В общем, очередная пыль в глаза.



И на всякий случай ещё раз посмотрите на накладки педалей и резиновые коврики. Они могут показаться новыми после чернения, но иметь износ рельефа. На чернёной резине этот износ в глаза не бросается (они выглядят слишком новыми), но он есть.

А если продаёшь сам?

В принципе, почти всё сказанное можно использовать при продаже собственного автомобиля. Предпродажная подготовка всегда увеличивает выручку. Понятно, что менять треснувшее лобовое стекло на китайский аналог и перешивать кожаные сиденья можно только на дорогих автомобилях. Бюджетные обойдутся только химчисткой и полировкой. Главное – не переусердствовать. Машина перед продажей должна выглядеть как ухоженная барышня, а не проститутка.



Очень важно скрыть тот факт, что машину к продаже усиленно готовили. Никакого запаха химии быть не должно – это отпугнёт потенциальных покупателей. Никаких остатков полироли или голограмм, никаких свежих подкрасок, никаких слишком новых накладочек-вставочек. Машина должна выглядеть естественно.

Важный вопрос – мойка двигателя. Перекупы идут двумя путями: либо отмывают на мойке всё полностью, либо моют только сверху. В обоих случаях мотор выглядит неестественно. И не всегда видно, течёт из него что-то или нет. Это тоже отталкивает от покупки. Поэтому лучше всего просто содержать в чистоте. Некоторое количество пыли с дороги вполне допустимо – вы же продаёте живую машину, а не музейный экспонат. Главное, чтобы он не был отмыт непосредственно перед продажей.





Не стоит увлекаться и подкраской. Свежие окрашенные элементы часто видны и без толщиномера, и это тоже отпугивает. А если на машине была устранена мелкая вмятина или царапина, лучше сфотографировать её до ремонта и выложить фотографию в объявлении о продаже. Таким образом можно снять подозрения покупателей о серьёзном кузовном ремонте.



Ну и последнее. Я как-то хотел продать свою машину, но после полировки передумал. Выглядит, оказывается, ещё очень даже неплохо. А после химчистки практически влюбился в неё заново. Так что ухоженный вид лучше поддерживать всегда. Глядишь, и продавать не захочется. К тому же в случае с мотором чистота ещё и продлит ему жизнь. И это тоже хорошо.

