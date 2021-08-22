В отличие от руководства автомобильной промышленности СССР военное ведомство Франции в 1935 году нашло в себе силы отказаться от устаревших полугусеничных машин и переключиться на полноприводные автомобили и колёсные тягачи, которые принесли ей достойное место в мире по созданию уникальных образцов армейской автотехники.

Создание французских машин повышенной проходимости начиналось в 1920-е годы, когда смелые путешественники на своих хрупких трёхосках колесили по пескам Сахары. Затем пришёл черёд автомобилей со всеми ведущими односкатными колёсами, бортовыми передачами и сдвоенными бампер-катками для облегчения езды по пересечённой местности. Эту работу прервала капитуляция Франции 14 июня 1940 года и последующая оккупация страны, но по ряду вездеходов она продолжалась вплоть до победы.​



Самый эффективный артиллерийский тягач Hotchkiss W15T с традиционным правосторонним расположением органов управления

Трёхосные автомобили Lorraine (1934-1941 гг.)



В середине 30-х во французских кавалерийских частях появились автомобили сопровождения, которые фирма Lorraine-Dietrich приобрела по лицензии у чехословацкого завода Tatra и переименовала в Lorraine 72. Их основой была модель Т72 (6х4) с 30-сильным мотором воздушного охлаждения, центральной хребтовой рамой и независимой подвеской всех колёс.



Машина Lorraine 72 чехословацкого происхождения применялась в большинстве военных соединений Франции. 1935 год

Через два года компания «Лоррэн-Дитрих» приступила к сборке опытных грузовиков Т28 (6х4) в укороченном исполнении Lorraine 28 с мотором водяного охлаждения в 63 силы. На нём монтировали закрытые 10-местные кузова-фургоны со средствами связи, цистерны и дорожные эвакуаторы. До 1941 года собрали 384 машины.



Штабной автомобиль Lorraine 28 на базе трёхтонки Tatra-28 со стандартным кузовом и радиостанцией. 1938 год

Колёсная автотехника фирмы Latil (1934-1944 гг.)



Обширная военная программа компании «Латиль» вывела её в лидеры по производству лёгких и средних двух- и трёхосных полноприводных тягачей и армейских вездеходов различного назначения.

KTL4 (1934-1940 гг.)

Семейство тягачей KTL родилось в 1924-м, когда обычный трактор был превращён в дорожный тягач TL (4х4) со всеми управляемыми колёсами и литыми шинами. В 30-е появился 36-сильный вариант KTL4 для буксировки пушек с двухместной или удлиненной кабиной с мягким верхом на восемь человек и лебёдкой.



Лёгкий артиллерийский тягач Latil KTL4 на пневматических шинах с седельным сцепным устройством. 1934 год

М2TL6 (1934-1940 гг.)



Короткобазный артиллерийский тягач М2TL6 (4х4) был создан путем установки на шасси KTL4 нового двигателя в 67 сил, шестиступенчатой коробки передач, различных вариантов кабин и бортовых кузовов.



Артиллерийский тягач Latil M2TL6 с открытым кузовом и местом для четырёх человек боевого расчёта пушки. 1936 год

M7T1 (1938-1940, 1944 гг.)



Пятиместный автомобиль М7Т1 (4х4) являлся сочетанием штабной машины с быстроходным тягачом для кавалерийских подразделений. Его оборудовали 50-сильным мотором, блокировкой дифференциалов, пружинной подвеской всех колес и гидроприводом тормозов. До конца 1940-го изготовили 170 автомобилей, а после оккупации собрали ещё 300 единиц.



Latil M7T1 с левым передним поворотным сиденьем для раскладывания документов за центральным столом. 1940 год

M2TZ (1938-1940 гг.)



Компактный 67-сильный тягач М2TZ (6х6) применялся для буксировки орудий калибра 75-90 мм и прицепов с лёгкими танками. Его оснастили четырёхступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаточной с тремя дифференциалами и короткими бортовыми или закрытыми кузовами для боевых расчётов буксируемых систем.



Короткобазный тягач Latil M2TZ с закрытым кузовом для перевозки личного состава и боеприпасов. 1937 год

На этом шасси собирали также ремонтно-эвакуационные машины с задним механическим краном и барабанной лебёдкой, а также подъёмно-транспортные средства для перевозки амуниции. До мая 1940-го было изготовлено 79 машин M2TZ.



Машина M2TZ для военно-морских батарей с системой перегрузки снарядов калибра 90 мм. 1938 год

До капитуляции Latil успел собрать десять 50-сильных штабных машин М7Z1 (6х6) для буксировки 25-мм зенитных пушек или несения в обширных отсеках кузова орудий калибра до 47 мм, а также боевых расчётов и боезапаса.



Штабной Latil M7Z1 с задним отсеком кузова и центральным столом для офицерского состава. 1940 год

Первое трёхосное семейство фирмы Laffly (1934-1940 гг.)



Основой войсковой небронированной автотехники была программа военного ведомства по созданию «системы колёсных вездеходных машин с тотальным сцеплением» для замены гужевой тяги в артиллерии, доставки пехоты и поддержания действий кавалерии. Головным разработчиком и изготовителем была назначена малоизвестная фирма Laffly, имевшая соглашение о кооперации с компанией Hotchkiss.

Первое семейство составили шесть типов унифицированных трёхосных армейских автомобилей и тягачей с колёсными формулами 6х4 и 6х6, включавших полтора десятка исполнений и более ста версий.



Сохранившийся армейский тягач Laffly S15T (6х6) с бортовыми передачами и индивидуальным приводом каждого колеса

Главной диковинкой машин «Лаффли» была система привода задних ведущих колёс, которую запатентовал венгерский инженер Зигмунд Холлош. Она состояла из двух продольных карданных валов с обеих сторон трубчатой рамы шасси и четырёх колёс, подвешенных на концах полуэллиптических рессор. Крутящий момент к каждому из них передавали бортовые конические пары и качавшиеся полуоси. Передние колёса с поперечной балкой также приводились бортовыми карданами.



Первый короткобазный 80-сильный тягач Laffly S35C (6х4) был построен летом 1934 года. За ним последовали прототипы базовых машин S15C (6х4), S15R, S15T и S35T (6х6), одобренные военным ведомством. Их выпуск начался в 37-м и продолжался до середины 1940 года.



Один из первых автомобилей Laffly – санитарная машина S15C с задними ведущими колёсами и продольными носилками. 1936 год

Первыми в обширном семействе «Лаффли» были штабной и разведочный автомобили S15R (6х6). Их оснастили двигателем «Гочкисс» в 52 силы, открытым кузовом для офицеров, располагавшихся в центральной части салона с ящиком для документов, откидным лобовым окном, задним багажником, двумя или четырьмя боковыми поддерживавшими колёсами. Их собрали в количестве 576 единиц.



Разведывательная машина Laffly S15R первого выпуска с открытым шестиместным кузовом. 1935 год

Автомобиль Laffly S15R с радиостанцией для корректировки артиллерийского огня и запасным колесом заднего расположения

Второе место в этом семействе занимал лёгкий пятиместный тягач S15T для буксировки пушек калибра 75-105 мм, который оборудовали грузопассажирским кузовом с четырьмя боковыми полудверями, объёмным задним отсеком для сцепных устройств и амуниции, съёмным брезентовым тентом и «запаской» на задней стенке кузова. Всего было построено 411 машин.



Лёгкие тягачи Laffly S15T с двухсекционными кузовами и 75-мм пушками на параде 14 июля 1939 года в Париже

К этой категории относились также станции телефонной связи S15L и «колониальные» тягачи на шасси S15T с боковыми проёмами вместо дверей.



Внешне обычный тягач Laffly S15T, подготовленный к отправке во французскую колонию Чад. 1939 год

Удлинённый 68-сильный транспортёр первого выпуска S20TL для кавалерийских частей и буксировки лёгкого вооружения оснащался высокобортным 10-местным кузовом с распашными дверями или боковыми проёмами, а также ящиками для боеприпасов. При необходимости в нём размещали пушки калибра 25-60 мм. В целом собрали 440 машин.



Базовый автомобиль Laffly S20TL с открытым высокобортным цельнометаллическим кузовом. 1937 год

Одновременно до мая 1940-го фирма Hotchkiss занималась комплектацией и сборкой 190 специальных машин S20TL для штабных целей, перевозки пехоты, фургонов телефонной связи, автоцистерн и автомобилей для эксплуатации в песках Сахары.



Поздний штабной вариант S20TL с высокой крышей и четырьмя дверными проёмами конструкции фирмы Hotchkiss. 1939 год

Автоцистерна Hotchkiss на шасси S20TL с ёмкостями из стали или лёгких сплавов вместимостью 1450 и 1900 литров. 1940 год

Средний артиллерийский тягач S25T для буксировки орудий калибра 105-155 мм снабжался мотором «Лаффли» в 60 сил, закрытым кузовом с двумя боковыми дверями и одной узкой, ведущей в отсек для восьми человек боевого расчёта. Их построили в 108 экземплярах.



Средний тягач Laffly S25T с кузовом фургонного типа с двумя продольными скамьями и четырёхтонной лебёдкой. 1938 год

Тяжёлый 100-сильный вариант S35T для работы с 155-мм гаубицами в серийной версии был оборудован трёхдверным кузовом и 22-дюймовыми колёсами. В варианте эвакуатора применялся задний механический кран и шеститонная лебёдка. Выпущено 225 таких машин.



Тягач Laffly S35T первого выпуска с металлическим кузовом для боевого расчёта и перевозки снарядов. 1937 год

Модернизированный тягач S45T оснастили форсированным до 110 сил мотором с алюминиевой головкой блока, вакуумным усилителем тормозов и закрытым кузовом. Танковый ремонтно-эвакуационный вариант с открытой кабиной, задним краном-балкой и 6,5-тонной лебёдкой мог эвакуировать с поля боя поврежденную технику массой до 30 тонн и буксировать танк B1.



Тяжёлая эвакуационная машина Laffly S45T со стальным отсеком для балласта и пятитонным краном. 1939 год

Двухосное семейство Laffly/Hotchkiss (1938-1940 гг.)



На фирме «Лаффли» создание двухосного полноприводного семейства началось в мае 1937-го, когда появилась опытная штабная машина R15R с 52-сильным мотором. Одновременно на «Гочкиссе» создали свой прототип L480H, отличавшийся формой кузова, коробкой передач и типом шин.



Опытная двухосная машина Laffly R15R с двигателем Hotchkiss. 1936 год Второй вариант Hotchkiss L480H с изменёнными деталями кузова. 1937 год

С учётом этих разработок летом 1938-го началась мелкосерийная сборка разведывательных машин Laffly V15R и тягачей V15T (4х4) с 56-сильным двигателем «Гочкисс» и основными агрегатами ходовой части с карданными валами и качавшими полуосями, составлявшими половинки от подобных узлов трёхосных версий.



Испытания разведывательной машины Laffly V15R второго поколения с открытым пятиместным кузовом. 1938 год

Laffly V15R с передней пружинной подвеской и дверными проёмами в кузове развивал рекордную скорость 79 км/ч

До конца 1940 года на фирме «Гочкисс» собрали 63 автомобиля V15R и около 200 машин V15T. Кроме того их выпуском занималась малоизвестная «легковая» фирма La Licorne, изготовившая 150 вездеходов.



Тягач Licorne V15T, идентичный машине Laffly, на учениях кавалерийских подразделений на юге Франции. 1941 год

Второе трёхосное семейство фирмы Hotchkiss (1938-1944, 1946 гг.)



С 1938 года фирма «Гочкисс» по лицензии «Лаффли» выпускала низкорамные штабные машины W15R и тягачи W15T (6х6) с прежним мотором в 56 л.с. и приводом каждого колеса. Их главными отличиями были изменённые шестиместные кузова и новая передняя рычажно-пружинная подвеска, позволившая понизить высоту кузова без сокращения дорожного просвета.



Низкопрофильный тягач Hotchkiss W15T с передней независимой подвеской. 1939 год (фото Музея бронетехники в Сомюре)

До оккупации на «Гочкиссе» удалось изготовить 148 машин обоих типов. Кроме них компания Citroёn собрала ещё 50 тягачей W15T с собственными 1,9-литровыми моторами, коробками передач и высокими кузовами.



Тягач Citroёn W15T с противотанковой 25-мм пушкой, выпускавшийся с декабря 1939-го по май 1940 года

В мае 40-го последним аккордом стали артиллерийские установки с поворотными башнями с двойной бронёй и противотанковыми 47-мм пушками, построенные в 70 образцах на специальном шасси W15TCC с открытой тыльной частью кабины.



Самоходная полубронированная установка Hotchkiss W15TCC с открытыми местами для боевого расчёта. 1940 год

К июню 40-го почти вся французская военная техника осталась на поле боя под Дюнкерком, но наиболее совершенные машины продолжали поступать в распоряжение Вермахта до 1944 года.



На заглавной фотографии – самый крупный и мощный 110-сильный автомобиль Laffly S45T для ремонта тяжёлой техники в полевых условиях, совмещавший функции танкового эвакуатора.



В статье использованы только аутентичные чёрно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

