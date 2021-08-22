Создание французских машин повышенной проходимости начиналось в 1920-е годы, когда смелые путешественники на своих хрупких трёхосках колесили по пескам Сахары. Затем пришёл черёд автомобилей со всеми ведущими односкатными колёсами, бортовыми передачами и сдвоенными бампер-катками для облегчения езды по пересечённой местности. Эту работу прервала капитуляция Франции 14 июня 1940 года и последующая оккупация страны, но по ряду вездеходов она продолжалась вплоть до победы.
Трёхосные автомобили Lorraine (1934-1941 гг.)
В середине 30-х во французских кавалерийских частях появились автомобили сопровождения, которые фирма Lorraine-Dietrich приобрела по лицензии у чехословацкого завода Tatra и переименовала в Lorraine 72. Их основой была модель Т72 (6х4) с 30-сильным мотором воздушного охлаждения, центральной хребтовой рамой и независимой подвеской всех колёс.
Через два года компания «Лоррэн-Дитрих» приступила к сборке опытных грузовиков Т28 (6х4) в укороченном исполнении Lorraine 28 с мотором водяного охлаждения в 63 силы. На нём монтировали закрытые 10-местные кузова-фургоны со средствами связи, цистерны и дорожные эвакуаторы. До 1941 года собрали 384 машины.
Колёсная автотехника фирмы Latil (1934-1944 гг.)
Обширная военная программа компании «Латиль» вывела её в лидеры по производству лёгких и средних двух- и трёхосных полноприводных тягачей и армейских вездеходов различного назначения.
KTL4 (1934-1940 гг.)
Семейство тягачей KTL родилось в 1924-м, когда обычный трактор был превращён в дорожный тягач TL (4х4) со всеми управляемыми колёсами и литыми шинами. В 30-е появился 36-сильный вариант KTL4 для буксировки пушек с двухместной или удлиненной кабиной с мягким верхом на восемь человек и лебёдкой.
М2TL6 (1934-1940 гг.)
Короткобазный артиллерийский тягач М2TL6 (4х4) был создан путем установки на шасси KTL4 нового двигателя в 67 сил, шестиступенчатой коробки передач, различных вариантов кабин и бортовых кузовов.
M7T1 (1938-1940, 1944 гг.)
Пятиместный автомобиль М7Т1 (4х4) являлся сочетанием штабной машины с быстроходным тягачом для кавалерийских подразделений. Его оборудовали 50-сильным мотором, блокировкой дифференциалов, пружинной подвеской всех колес и гидроприводом тормозов. До конца 1940-го изготовили 170 автомобилей, а после оккупации собрали ещё 300 единиц.
M2TZ (1938-1940 гг.)
Компактный 67-сильный тягач М2TZ (6х6) применялся для буксировки орудий калибра 75-90 мм и прицепов с лёгкими танками. Его оснастили четырёхступенчатой коробкой передач, двухступенчатой раздаточной с тремя дифференциалами и короткими бортовыми или закрытыми кузовами для боевых расчётов буксируемых систем.
На этом шасси собирали также ремонтно-эвакуационные машины с задним механическим краном и барабанной лебёдкой, а также подъёмно-транспортные средства для перевозки амуниции. До мая 1940-го было изготовлено 79 машин M2TZ.
До капитуляции Latil успел собрать десять 50-сильных штабных машин М7Z1 (6х6) для буксировки 25-мм зенитных пушек или несения в обширных отсеках кузова орудий калибра до 47 мм, а также боевых расчётов и боезапаса.
Первое трёхосное семейство фирмы Laffly (1934-1940 гг.)
Основой войсковой небронированной автотехники была программа военного ведомства по созданию «системы колёсных вездеходных машин с тотальным сцеплением» для замены гужевой тяги в артиллерии, доставки пехоты и поддержания действий кавалерии. Головным разработчиком и изготовителем была назначена малоизвестная фирма Laffly, имевшая соглашение о кооперации с компанией Hotchkiss.
Первое семейство составили шесть типов унифицированных трёхосных армейских автомобилей и тягачей с колёсными формулами 6х4 и 6х6, включавших полтора десятка исполнений и более ста версий.
Главной диковинкой машин «Лаффли» была система привода задних ведущих колёс, которую запатентовал венгерский инженер Зигмунд Холлош. Она состояла из двух продольных карданных валов с обеих сторон трубчатой рамы шасси и четырёх колёс, подвешенных на концах полуэллиптических рессор. Крутящий момент к каждому из них передавали бортовые конические пары и качавшиеся полуоси. Передние колёса с поперечной балкой также приводились бортовыми карданами.
Первый короткобазный 80-сильный тягач Laffly S35C (6х4) был построен летом 1934 года. За ним последовали прототипы базовых машин S15C (6х4), S15R, S15T и S35T (6х6), одобренные военным ведомством. Их выпуск начался в 37-м и продолжался до середины 1940 года.
Первыми в обширном семействе «Лаффли» были штабной и разведочный автомобили S15R (6х6). Их оснастили двигателем «Гочкисс» в 52 силы, открытым кузовом для офицеров, располагавшихся в центральной части салона с ящиком для документов, откидным лобовым окном, задним багажником, двумя или четырьмя боковыми поддерживавшими колёсами. Их собрали в количестве 576 единиц.
Второе место в этом семействе занимал лёгкий пятиместный тягач S15T для буксировки пушек калибра 75-105 мм, который оборудовали грузопассажирским кузовом с четырьмя боковыми полудверями, объёмным задним отсеком для сцепных устройств и амуниции, съёмным брезентовым тентом и «запаской» на задней стенке кузова. Всего было построено 411 машин.
К этой категории относились также станции телефонной связи S15L и «колониальные» тягачи на шасси S15T с боковыми проёмами вместо дверей.
Удлинённый 68-сильный транспортёр первого выпуска S20TL для кавалерийских частей и буксировки лёгкого вооружения оснащался высокобортным 10-местным кузовом с распашными дверями или боковыми проёмами, а также ящиками для боеприпасов. При необходимости в нём размещали пушки калибра 25-60 мм. В целом собрали 440 машин.
Одновременно до мая 1940-го фирма Hotchkiss занималась комплектацией и сборкой 190 специальных машин S20TL для штабных целей, перевозки пехоты, фургонов телефонной связи, автоцистерн и автомобилей для эксплуатации в песках Сахары.
Средний артиллерийский тягач S25T для буксировки орудий калибра 105-155 мм снабжался мотором «Лаффли» в 60 сил, закрытым кузовом с двумя боковыми дверями и одной узкой, ведущей в отсек для восьми человек боевого расчёта. Их построили в 108 экземплярах.
Тяжёлый 100-сильный вариант S35T для работы с 155-мм гаубицами в серийной версии был оборудован трёхдверным кузовом и 22-дюймовыми колёсами. В варианте эвакуатора применялся задний механический кран и шеститонная лебёдка. Выпущено 225 таких машин.
Модернизированный тягач S45T оснастили форсированным до 110 сил мотором с алюминиевой головкой блока, вакуумным усилителем тормозов и закрытым кузовом. Танковый ремонтно-эвакуационный вариант с открытой кабиной, задним краном-балкой и 6,5-тонной лебёдкой мог эвакуировать с поля боя поврежденную технику массой до 30 тонн и буксировать танк B1.
Двухосное семейство Laffly/Hotchkiss (1938-1940 гг.)
На фирме «Лаффли» создание двухосного полноприводного семейства началось в мае 1937-го, когда появилась опытная штабная машина R15R с 52-сильным мотором. Одновременно на «Гочкиссе» создали свой прототип L480H, отличавшийся формой кузова, коробкой передач и типом шин.
С учётом этих разработок летом 1938-го началась мелкосерийная сборка разведывательных машин Laffly V15R и тягачей V15T (4х4) с 56-сильным двигателем «Гочкисс» и основными агрегатами ходовой части с карданными валами и качавшими полуосями, составлявшими половинки от подобных узлов трёхосных версий.
До конца 1940 года на фирме «Гочкисс» собрали 63 автомобиля V15R и около 200 машин V15T. Кроме того их выпуском занималась малоизвестная «легковая» фирма La Licorne, изготовившая 150 вездеходов.
Второе трёхосное семейство фирмы Hotchkiss (1938-1944, 1946 гг.)
С 1938 года фирма «Гочкисс» по лицензии «Лаффли» выпускала низкорамные штабные машины W15R и тягачи W15T (6х6) с прежним мотором в 56 л.с. и приводом каждого колеса. Их главными отличиями были изменённые шестиместные кузова и новая передняя рычажно-пружинная подвеска, позволившая понизить высоту кузова без сокращения дорожного просвета.
До оккупации на «Гочкиссе» удалось изготовить 148 машин обоих типов. Кроме них компания Citroёn собрала ещё 50 тягачей W15T с собственными 1,9-литровыми моторами, коробками передач и высокими кузовами.
В мае 40-го последним аккордом стали артиллерийские установки с поворотными башнями с двойной бронёй и противотанковыми 47-мм пушками, построенные в 70 образцах на специальном шасси W15TCC с открытой тыльной частью кабины.
К июню 40-го почти вся французская военная техника осталась на поле боя под Дюнкерком, но наиболее совершенные машины продолжали поступать в распоряжение Вермахта до 1944 года.
На заглавной фотографии – самый крупный и мощный 110-сильный автомобиль Laffly S45T для ремонта тяжёлой техники в полевых условиях, совмещавший функции танкового эвакуатора.
В статье использованы только аутентичные чёрно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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