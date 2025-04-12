Несмотря на то, что Volkswagen уже на протяжении почти 90 лет существования марки старательно подтверждает свое звание «народного автомобиля», он выпускал и представительские седаны вроде Phaeton , и люксовые внедорожники. Например, Touareg . Однако во второй половине прошлого века в модельном ряду производителя из Вольфсбурга встречалось немало автомобилей, к которым подходит приставка «спорт». Это были как «подогретые» и очень «горячие» модификации ординарных хэтчбеков Golf GTI/G60/R и Polo GTI, так и самостоятельные модели вроде Scirocco и Corrado. Однако задолго до всех этих «джи-ти-ай» и псевдоспорткупе Volkswagen выпустил удивительный автомобиль под сухим индексом SP2, который может претендовать на звание самого красивого Volkswagen. И самое интересное, что это произошло не в Европе, а в Америке, причем Латинской. А если совсем точно, то в Бразилии. Сегодня мы будем вспоминать, как и почему в стране кофе и футбола появилась эта машина и почему о ней практически никто не слышал.

Начало

В начале пятидесятых годов Бразилия начала принимать ряд ограничительных законов, которые фактически закрыли рынок этой огромной страны для импорта автомобилей. По сути, вплоть до девяностых годов их ввоз был законодательно запрещен, а позже иномарки облагались огромными пошлинами, которые превышали 50% от стоимости автомобилей. Да, заградительные пошлины были популярны не только в нашей стране и США, но и в не самой богатой Бразилии с её фавелами, преступностью и перенаселёнными городами. Поэтому крупным производителям волей-неволей пришлось строить заводы и выпускать для местного рынка свои автомобили прямо там.

А чтобы понять, откуда в такой не самой богатой стране мог появиться собственный спортивный автомобиль, нужно немного вспомнить историю бразильских спорткаров до появления SP2. Ведь, представьте себе, они действительно были!

Во-первых, в начале шестидесятых годов местное подразделение Willys-Overland Motors выпускало версию Alpine A108 под названием Willys Interlagos.

Willys Interlagos 1 / 2 Willys Interlagos 2 / 2

Во-вторых, в то же время итальянский иммигрант Дженаро Мальцони по кличке «Рино» представил свой автомобиль DKW GT Malzoni.

DKW GT Malzoni 1 / 2 DKW GT Malzoni 2 / 2

Чуть позже он стал одним из основателей предприятия Sociedade de Automoveis Lumimari Ltda и занимался совершенствованием своего детища. В 1966 году название изменили на Puma Veiculos e Motores Ltda, и переименованная компания представила свою дебютную модель Puma GT. Ранние версии были оснащены трёхцилиндровыми двухтактными двигателями DKW, однако когда эта фирма объявила об уходе с бразильского рынка, Мальцони решил перевести свою Пуму на агрегаты Volkswagen.

Puma GT смотрелась не хуже Lotus Europa или Toyota 2000GT 1 / 4 Puma GT смотрелась не хуже Lotus Europa или Toyota 2000GT 2 / 4 Puma GT смотрелась не хуже Lotus Europa или Toyota 2000GT 3 / 4 Puma GT смотрелась не хуже Lotus Europa или Toyota 2000GT 4 / 4

Lotus Europa

Toyota 2000GT

И это еще не всё. В середине шестидесятых бразильский производитель грузовиков Brasinca выпускал легковую модель 4200 GT с полностью стальным кузовом и рядным шестицилиндровым двигателем Chevrolet, а в 1966 году Fabrica Nacional de Motores (FNM) выпустила двухдверное купе FNM Onca, которое на агрегатах Alfa Romeo 2000 спроектировал всё тот же неугомонный Мальцони.

Brasinca 4200GT 1 / 4 Brasinca 4200GT 2 / 4 Что будет, если скрестить Alfa Romeo 2000GT и Ford Mustang? FNM Onca! 3 / 4 Что будет, если скрестить Alfa Romeo 2000GT и Ford Mustang? FNM Onca! 4 / 4

В 1968 году горячие бразильские парни пытались запустить спорткар Lorena GT на базе Volkswagen, который они планировали продавать как собранным, так и в виде кит-набора. Однако на деле не было выпущено даже десятка таких автомобилей. Чувствуете, как тема национального бразильского спорткара бурлила в умах энтузиастов в шестидесятые годы?

У Volkswagen do Brasil в то время наиболее спортивным мог считаться разве что не самый современный Volkswagen Karmann Ghia Type 14 и его бразильский собрат Karmann Ghia TC Type 145.

Volkswagen Karmann Ghia 1 / 2 Volkswagen Karmann Ghia 2 / 2

И, возможно, у бразильского отделения так и не появился бы собственный спорткар новой эпохи, если бы не Рудольф Вильгельм Карл Лейдинг. Он начал работать на немецкую марку в качестве инженера-технолога сразу после войны – в 1945 году. К середине шестидесятых Лейдинг сделал настолько успешную карьеру, что стал управляющим завода Volkswagen в Северном Гессене, а с 1965 по 1968 год работал директором Auto Union в Ингольштадте. После этого начинается «бразильский период»: 1 марта 1968 года Лейдинг принял на себя управление Volkswagen do Brasil в Сан-Бернарду-ду-Кампу.

Существует версия, что разработка SP2 началась вследствие и после того, как директор компании, производящей Puma, предложил Volkswagen, у которого не было нового спортивного автомобиля, экспонировать Puma на своем стенде на бразильском автосалоне 1969 года.

Техзадание на новую модель звучало примерно так: «современный спортивный двухместный автомобиль, построенный на уже существующем шасси Volkswagen do Brasil». Последнее уточнение было связано с относительно ограниченным бюджетом и желанием снизить затраты на подготовку нового автомобиля. В 1969 году проект получил собственное условное обозначение – «Проект Икс». Целью было изменение, а точнее, оживление имиджа марки Volkswagen в Бразилии, которую считали чем угодно, но только не производителем спортивных автомобилей.

К дизайну, помимо Марсио Пьянкастелли, приложил руку непосредственно и сам Лейдинг, который стремился к тому, чтобы машина понравилась и женщинам-водителям. Поэтому за консультациями он обращался к своей жене Хельге, и некоторые автомобильные историки даже считают её седьмым членом команды разработчиков!

Джузеппе Аккасто первый прототип собрал вручную. И самое забавное заключается в том, что его изначально отправила в Бразилию из Италии компания Carrozzeria Fissore, дабы управлять проектами для DKW-Vemag.

В итоге в марте 1971 года на немецкой промышленной выставке Feira da Industria Alema в Сан-Паулу был представлен прототип с новым силуэтом и «лицом», получившим неофициальное название «Лицо Лейдинга». Его особенностью был отрицательный наклон с двумя парами круглых фар с характерным обрамлением серого цвета, которое напоминает «очки» фар ранних тольяттинских «шестёрок».

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Сам же Лейдинг вернулся в Германию, чтобы заниматься операционной деятельностью Volkswagen до начала производства SP2.

Космополит с космическим дизайном

Итак, в Сан-Паулу занялись проектированием и разработкой SP2, после чего опытные образцы прошли испытания на треке. Производство деталей из листового металла, изготовление шасси, двигателей и трансмиссий должны были быть налажены в Бразилии на специальной производственной линии на заводе Сан-Бернарду-ду-Кампу. Для обеспечения лучшего качества кузова предполагалось варить на Karmann-Ghia, ну а сборку планировали запустить на заводе Volkswagen.

Модель получила внутризаводское обозначение Type 149, а первый экземпляр с серийным номером BL-000101 был изготовлен 23 июня 1972 года. А теперь мы предлагаем просто внимательно посмотреть на фото – ведь то, что получилось у бразильцев, итальянцев и немцев, даже сегодня вызывает не просто удивление, а восхищение.

С примерно 16 секундами на разгон от 0 до 60 миль в час динамика оставалась всё ещё довольно непримечательной, но, черт возьми, выглядела машина хорошо. Больше похожая на продукцию Alfa Romeo того времени, чем на Volkswagen, низкая и медленная SP2, безусловно, как ни крути, была красавицей. К сожалению, внешность сама по себе не делает автомобиль спортивным, и продажи шли медленными темпами из-за отсутствия раскатистого рыка мотора. Тем не менее SP2 остается великолепным образцом техники, и если вы сможете закрыть глаза на отсутствие какой-либо реальной динамики и наслаждаться автомобилем таким, какой он есть – редким, красивым, который привлекает внимание, то вы обязательно получите от него огромное удовольствие, как и каждый прохожий, который хлопает на него глазами. Сar and Classic, 20 июня 2022 года

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Низкое двухместное спорткупе с короткой базой и «акульей мордой» с эмблемой Volkswagen появилось на свет приблизительно в то же время, что и хищная баварская рыба в лице новой пятой серии. А ведь стремительный силуэт был интересен и прекрасен не только этим! Сильный наклон стёкол – это раз. Жабры за маленькими окошками на задних стойках – это два. Сочетание сильного наклона всех стёкол с некоторой V-образностью боковины в вертикальной плоскости – это три. Ну и четвёртое – залихватское оформление задней части с небольшой крышкой багажника и маленькими фонарями с отрицательным наклоном, которые идеально вписались в сложный трёхмерный профиль заднего крыла.

Автомобиль отлично смотрелся с любого ракурса 1 / 3 Автомобиль отлично смотрелся с любого ракурса 2 / 3 Автомобиль отлично смотрелся с любого ракурса 3 / 3

Проработка деталей экстерьера и сейчас вызывает уважение 1 / 3 Проработка деталей экстерьера и сейчас вызывает уважение 2 / 3 Проработка деталей экстерьера и сейчас вызывает уважение 3 / 3

Стоит напомнить, что в СССР как раз начинался выпуск ВАЗ-2103, а SP2, несмотря на свой скучный безымянный индекс, был настолько красив, что его экстерьер подошел бы не только Volkswagen, но и Porsche. Но в самом Porsche в то время изобретали нечто странное под индексом 914 с дизайном от Генриха Кли при Харме Лагае, а в немецком Volkswagen готовились к выпуску Scirocco с внешностью от самого Джуджаро. Но возьмём на себя смелость сказать, что бразильское псевдоспорткупе выглядело куда интереснее, чем непонятное собственное детище с фамилией Порше или «немец» с дизайном от великого итальянца.

В Штутгарте хотели сделать неправильный Porsche. Неправильный получился, а вот Porsche… 1 / 6 В Штутгарте хотели сделать неправильный Porsche. Неправильный получился, а вот Porsche… 2 / 6 В Штутгарте хотели сделать неправильный Porsche. Неправильный получился, а вот Porsche… 3 / 6 В Штутгарте хотели сделать неправильный Porsche. Неправильный получился, а вот Porsche… 4 / 6 В Штутгарте хотели сделать неправильный Porsche. Неправильный получился, а вот Porsche… 5 / 6 В Штутгарте хотели сделать неправильный Porsche. Неправильный получился, а вот Porsche… 6 / 6

Фердинанд Антон Эрнст Порше и Фердинанд Карл Пиех возле прототипа Porsche 914/8

Volkswagen Scirocco (1974)

И сегодня SP2 выглядит не просто симпатично или привлекательно, но и по-настоящему красиво. А в 1973 году немецкий журнал Hobby назвал SP2 «самым красивым Volkswagen в мире». И даже спустя полвека с немецкой прессой не поспоришь.

Серийное производство SP2 стартовало 26 июня 1972 года. Автомобиль стоил 29 700 бразильских крузейро, то есть, практически вдвое дороже бразильской Fusca, которую мы знаем под названиями Kafer или Beetle. С другой стороны, красота требует некоторых жертв, в том числе и финансовых.

Название SP2 некоторые расшифровывали как Сан-Паулу, другие – как «спортивный прототип». А острословы утверждали, что из-за скромных динамических характеристик оно обозначало «Sem Potencia», что по-португальски означает «без мощности». А что же в действительности скрывалось под красивым низким силуэтом?

Скромность – не порок, но маленькая слабость

Итак, самый низкий автомобиль, который выпускался в Бразилии на тот момент, имел целых два багажника – спереди на 140 литров и сзади на 205 литров. Некая отсылочка к суперкарам, не так ли?

Короткая крышка и высокий пол багажного отделения объясняются просто – снизу расположен плоский оппозитник, о чём сходу и не догадаешься 1 / 3 Короткая крышка и высокий пол багажного отделения объясняются просто – снизу расположен плоский оппозитник, о чём сходу и не догадаешься 2 / 3 Короткая крышка и высокий пол багажного отделения объясняются просто – снизу расположен плоский оппозитник, о чём сходу и не догадаешься 3 / 3

Однако под полом заднего багажника скрывался всего лишь 1,7-литровый воздушник BL. Почти Porsche, если бы не одна деталь: этот четырёхцилиндровый оппозитник развивал всего 65 л.с. Этого почти достаточно для 1300-кубового советского Спутника, но явно маловато для машины, которая претендует на звание спорткупе. Да, по показателю «максималки» SP2 благодаря аэродинамичным формам и малой высоте кузова был неплох – 161 км/ч по паспорту, но для набора сотни с места ему требовалось более 17 секунд. А это – уровень ВАЗ-2105.

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Сочетался этот двигатель с четырехступенчатой механикой, а в передней подвеске, кроме нескольких продольных верхних и нижних рычагов, использовалась довольно нетривиальная конструкция с трубами и поперечными торсионами. Впрочем, всё это без сильных изменений было позаимствовано у бразильского «Жука». Зато в двухконтурной тормозной системе спереди появились диски, что для спорткупе, пусть и медленного, было однозначным плюсом.

При ординарной технической начинке SP2 отличался не только отличным экстерьером, но и соответствующим интерьером. Салон действительно был достоин звания спортивного и смотрелся он если не роскошно, то как минимум интересно, затейливо и эффектно. Оснащение, разумеется, было скромным, но аудиосистема этому автомобилю всё же полагалась. В комбинации приборов помимо привычных часов и спидометра – большой тахометр, указатель температуры масла и амперметр.

Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 1 / 7 Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 2 / 7 Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 3 / 7 Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 4 / 7 Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 5 / 7 Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 6 / 7 Только взгляните, с каким потрясающим вниманием к деталям выполнен интерьер 7 / 7

Для обеспечения безопасности были предусмотрены подголовники сидений и неинерционные ремни безопасности, впервые реализованные на серийном бразильском автомобиле.

Пытаясь снизить стоимость «входного билета», Volkswagen весьма недолго предлагал еще более «бюджетную» версию под индексом SP1, которая оснащалась 1,6-литровым двигателем BV мощностью всего 54 л.с. Однако даже с таким моторчиком купе было способно разогнаться до 149 км/ч.

Интересно, что именно SP2 считается концептуальным предшественником модели Porsche 924, и при желании в дизайне задней части и боковин этих автомобилей можно увидеть немало общего.

У бразильцев были серьёзные планы на экспорт, ведь Volkswagen do Brasil планировал поставлять SP2 даже в США. Эти планы провалились из-за того, что фары автомобиля были расположены слишком низко, чтобы соответствовать американским стандартам безопасности. Вдобавок мировой автомобильный рынок вошел в зону турбулентности из-за грянувшего топливного кризиса, и маленькое, но красивое и гордое спорткупе оказалось не у дел. Причём не только с точки зрения экспорта, но и востребованности в целом: до 16 декабря 1975 года, когда с конвейера сошел последний экземпляр с номером BL-010307, было выпущено только 10 205 автомобилей. 881 машина всё же была отправлена на экспорт, причём 155 из них – в Нигерию.

Именно по причине малого тиража и отличного дизайна SP2 сегодня ценится гораздо выше, чем Фольксвагены-ровесники вроде VW Golf MKI или Passat первого поколения. И несмотря на малые объемы выпуска, день рождения SP2 40 лет отмечали 10-11 декабря 2011 года в Барра-Бонита, а пятидесятую годовщину купе-ветеран праздновало вместе с поклонниками 26 июня 2022 года на гоночной трассе Haras Tuiuti в Сан-Паулу.

Жизнь после смерти

И если вы думаете, что на этом малоизвестная история бразильского купе закончилась, то ошибаетесь. Уже сразу после окончания производства Volkswagen планировал начать выпуск SP3, который отличался бы от предшественника рядным четырехцилиндровым двигателем от Пассата объемом 1,6 литра с водяным охлаждением мощностью 85 л.с. Однако от этой идеи отказались, как и от намерений перевести SP2 на передний привод и платформу Volkswagen Unibody. Не самый высокий спрос на первый Scirocco привёл к тому, что сам Volkswagen передумал клонировать автомобили подобного форм-фактора. Но если этого не делает сам производитель, то... сделает производитель Dacon S.A. из Сан-Паулу, который переосмыслил дизайн и оснастил автомобиль 1,8 -литровым мотором мощностью 100 «лошадок». И вдобавок – кондиционером, компрессор которого установили спереди вместе с радиатором, и сиденьями Porsche с кожаной отделкой. Последнее – не случайность, так как Dacon был дилером Porsche до запрета импорта. Такой прототип разгонялся до 180 км/ч, но его возможный полёт к успеху прервало то, что Volkswagen do Brasil прекратил выпуск шасси и его поставку для Dacon в феврале 1976 года.

В 2008 году дизайнер Марсело Роса представил своё новое прочтение SP2, которое гипотетически могло бы выпускаться на базе Scirocco. Следующим переосмыслением SP2 стал студенческий поисковый проект с двухлитровым двигателем Volkswagen EA113 мощностью 261 л. с. А в октябре 2020 года бразильский дизайнер Диого Ропонд разработал план ещё одного преемника SP2 на платформе электромобиля ID.

Как видите, так и не ставший массовым и потому практически неизвестный SP2 тихо стал достоянием истории. Но всё же он оставил свой след в сердцах не только современников, но и ценителей прекрасного нашего времени. В первую очередь – благодаря дизайну. Ведь не сила, а именно красота спасёт мир. По крайней мере, хочется в это верить.