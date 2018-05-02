02 Май Дешево и дико: как и почему появился первый переднемоторный Porsche 924

Удивительнее всего, когда «атипичный» автомобиль выводят на рынок «сильные мира сего» — как, например, в своё время выступил Mercedes со своим А-классом и Audi с компактвэном А2. Но их коллеги из Porsche еще задолго до эры премиум-кроссовера Cayenne эпатировали своих поклонников «неправильными» моделями, радикально отличавшимися от «каноничных» образцов марки. Одним из самых необычных автомобилей, серийно выпускавшихся Porsche, стало купе с индексом 924. Эта модель уже побывала на нашем тесте, а сегодня мы вспомним ее историю появления и судьбу.

Начало

Компания Porsсhe уже свыше 85 лет производит превосходные автомобили, которые славятся характерным дизайном, отточенной управляемостью и нестандартной конструкцией. Визитной карточкой немецкого производителя стала заднемоторная компоновка – то есть, двигатель (да не простой, а с воздушным охлаждением!) по старой традиции располагался в задней части кузова, характерный силуэт которого, начиная с первой модели 911 1964 года, позволял окружающим издали идентифицировать спорткупе именно как Porsche. Однако рынок требовал гибкости даже от производителей дорогих спорткаров, поэтому немцы в начале семидесятых всерьез рассматривали вариант разработки автомобиля с расположенным впереди двигателем V8 – в первую очередь для того, чтобы конкурировать с аналогичными спорткупе в битве за толстый кошелек обеспеченных американцев.

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В это же время, то есть в 1972 году, компания Volkswagen обратилась к Porsche с заказом на разработку проекта ЕА425 — переднемоторного купе с приводом на задние колеса. Однако в связи с разразившимся энергетическим кризисом Volkswagen внезапно отказался от этой идеи в пользу переднеприводного псевдокупе Scirocco собственной разработки, запуск которого в производство требовал куда меньших затрат. Вдобавок в 1974 году дела фирма терпела убытки и пыталась минимизировать инвестиции. Именно поэтому почти готовая модель, которую в Porsche довели до уровня опытных образцов, оказалась невостребованной первоначальным заказчиком.

В это же время в Штутгарте работали над уже упомянутым собственным прототипом люксового спорткара с V-образной «восьмеркой», расположенной спереди. Однако все тот же энергетический кризис и сокращение объема рынков (в том числе, ближневосточного и североамериканского) заставили руководство Porsche скорректировать планы, отказавшись от дорогой и мощной машины в пользу… того самого «425-го». Для этого компания выкупила у Volkswagen права на проект, при этом все равно оставшись «в плюсе»: это обошлось дешевле, чем фольксвагеновцы заплатили за разработку модели самой Porsche! Вдобавок 924-й выступал в роли отличной замены для другого «неправильного» Porsche – cреднемоторного родстера 914, который выпускался с 1970 года.

Когда в ноябре 1975 года в Porsche представили новинку на пресс-конференции, проходившей на юге Франции, 924-й стал настоящей сенсацией. Еще бы: переднемоторная компоновка и двигатель с жидкостным охлаждением! Именно эта модель стала первым Porsche, мотор которого находился на традиционном для большинства машин месте — спереди, в то время как прежние модели, начиная с 356, славились задним расположением силового агрегата.

1 / 6 Porsche 924 сворачивал шеи и притягивал взгляды. Любить или ненавидеть? В любом случае, эта модель не оставляла равнодушных 2 / 6 Porsche 924 сворачивал шеи и притягивал взгляды. Любить или ненавидеть? В любом случае, эта модель не оставляла равнодушных 3 / 6 Porsche 924 сворачивал шеи и притягивал взгляды. Любить или ненавидеть? В любом случае, эта модель не оставляла равнодушных 4 / 6 Porsche 924 сворачивал шеи и притягивал взгляды. Любить или ненавидеть? В любом случае, эта модель не оставляла равнодушных 5 / 6 Porsche 924 сворачивал шеи и притягивал взгляды. Любить или ненавидеть? В любом случае, эта модель не оставляла равнодушных 6 / 6 Porsche 924 сворачивал шеи и притягивал взгляды. Любить или ненавидеть? В любом случае, эта модель не оставляла равнодушных

Переднее расположение двигателя – далеко не единственная отличительная особенность этого купе от прежних моделей Porsche

Но на этом «странности» не заканчивались! Во-первых, несмотря на переднемоторность и заднеприводность, шасси Porsche 924 было скомпоновано по схеме transaxle, в которой спереди оказался не весь силовой агрегат, а лишь мотор, в то время как КП с главной передачей и дифференциалом разместили сзади, что обеспечило практически идеальную развесовку по осям (52:48). Двигатель и трансмиссия соединялись трубой, сквозь которую проходил приводной вал.

Нестандартная компоновка: мотор расположен спереди, коробка передач – сзади, а соединяет их металлическая труба с приводным валом внутри

Во-вторых, подходящего двигателя у Porsche по понятным причинам не было, а заниматься разработкой мотора «с нуля» было бы долго и дорого. Поэтому конструкторы позаимствовали двухлитровый агрегат с жидкостным охлаждением и ременным приводом ГРМ у… Audi. Конечно, инженеры «взбодрили» стосильный карбюраторный моторчик, применив механический впрыск и установив новую головку блока цилиндров.

После доработки мотористами Porsche «чужое сердце» от Audi выдавало 125 л.с.

Нововведения позволили снять с двух литров рабочего объема 125 лошадиных сил — не бог весть сколько, но вполне достаточно для того, чтобы набирать сотню с места за 9,6 секунд и достигать 204 км/ч. Таким образом, по динамическим качествам 924-й не сильно проигрывал базовым версиям 911, но при этом стоил 23 240 дойчемарок — то есть, в полтора раза дешевле «правильного» Porsche заднемоторной компоновки. Забавно, что правое боковое зеркало и задний стеклоочиститель изначально являлись опциями, то есть отсутствовали в базовой комплектации купе! Впрочем, в те времена подобным «грешили» даже Mercedes и BMW…

1 / 5 Porsche 924 позиционировался даже как семейный автомобиль! Впрочем, для двухдверного купе эта машина была достаточно практичной 2 / 5 Porsche 924 позиционировался даже как семейный автомобиль! Впрочем, для двухдверного купе эта машина была достаточно практичной 3 / 5 Porsche 924 позиционировался даже как семейный автомобиль! Впрочем, для двухдверного купе эта машина была достаточно практичной 4 / 5 Porsche 924 позиционировался даже как семейный автомобиль! Впрочем, для двухдверного купе эта машина была достаточно практичной 5 / 5 Porsche 924 позиционировался даже как семейный автомобиль! Впрочем, для двухдверного купе эта машина была достаточно практичной

Необычная техника новой модели была не столь очевидна на первый взгляд, как её не менее «неправильный» дизайн. Двухдверное приземистое купе с длинным плоским «носом» и огромным гнутым стеклом в роли крышки багажника выбивалось из линейки классических Porsche с их «горбатым» силуэтом и большими круглыми фарами. Ведь в угоду аэродинамике переднюю часть 924-го зализали настолько, что места передней оптике на крыльях просто не осталось! Поэтому довольно крупные (и все же круглые) фары выполнили скрытыми, что позволило сохранить хороший свет головной оптики при её «отсутствии» на кузове в светлое время суток.

1 / 2 Низкий кузов отличался отличной аэродинамикой – коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх) был равен всего 0,36! 2 / 2 Низкий кузов отличался отличной аэродинамикой – коэффициент аэродинамического сопротивления (Сх) был равен всего 0,36!

1 / 3 Стеклянная крышка-дверь – очень необычное решение, которое позволяли себе немногие производители 2 / 3 Стеклянная крышка-дверь – очень необычное решение, которое позволяли себе немногие производители 3 / 3 Стеклянная крышка-дверь – очень необычное решение, которое позволяли себе немногие производители

Изюминка передней части 924 – поднимающиеся фары

Внешность Porsche 924 — дело рук голландца Харма Лагая под руководством этнического русского Анатолия Лапина. Она стала своеобразным вызовом не только конкурентам, но и самой фирме Porsche, её идеологии и концепции спортивного автомобиля. Как оказалось, Porsche может быть и таким.

Обратите внимание, насколько японский Nissan 300 ZX внешне напоминает 924

Атипичный: ни спереди, ни сзади эта модель не имела ничего общего с прежними Porsche

Выпуск новой модели наладили в Неккарзульме – на бывшем заводе NSU, который в то время принадлежал Audi. Этот факт наряду с «чужим сердцем», нехарактерным дизайном и совсем не традиционными для Porsche переднемоторной компоновкой, пружинной передней подвеской и задними барабанными тормозами вызвал неодобрительную реакцию у многих фанатов марки – в том числе, и среди потенциальных покупателей. С другой стороны, чтобы выжить в непростых условиях, фирме нужно было привлечь и тех, кто пока не хотел (или не мог) «вступить в веру» Porsche в силу дороговизны и специфичности её спорткаров с расположенным сзади «воздушником». Именно поэтому наряду с четырехступенчатой механикой 924-й получил и опциональную трехступенчатую АКП. «Неправильный» Porsche во всём отличался от собратьев по фамилии, что не помешало новой модели уже в 1977 году разойтись тиражом свыше 25 000 экземпляров.

1 / 3 Большинство выпущенных автомобилей было оснащено очень скромно, хотя в списке опций числились и аудиосистема, и электроприводы стёкол, и даже кондиционер 2 / 3 Большинство выпущенных автомобилей было оснащено очень скромно, хотя в списке опций числились и аудиосистема, и электроприводы стёкол, и даже кондиционер 3 / 3 Большинство выпущенных автомобилей было оснащено очень скромно, хотя в списке опций числились и аудиосистема, и электроприводы стёкол, и даже кондиционер

Заднее сиденье Porsche 924 было рассчитано на детей или совсем уж нетребовательных пассажиров

В 1978 году, на пике популярности турбонаддува, была представлена версия 924 Turbo, двигатель которой развивал 170 «лошадок», а за замедление отвечали дисковые тормоза на обеих осях.

1 / 5 Турбоверсия обладала динамикой под стать имени Porsche. Отличить 924 Turbo снаружи проще всего по дополнительному воздухозаборнику на капоте 2 / 5 Турбоверсия обладала динамикой под стать имени Porsche. Отличить 924 Turbo снаружи проще всего по дополнительному воздухозаборнику на капоте 3 / 5 Турбоверсия обладала динамикой под стать имени Porsche. Отличить 924 Turbo снаружи проще всего по дополнительному воздухозаборнику на капоте 4 / 5 Турбоверсия обладала динамикой под стать имени Porsche. Отличить 924 Turbo снаружи проще всего по дополнительному воздухозаборнику на капоте 5 / 5 Турбоверсия обладала динамикой под стать имени Porsche. Отличить 924 Turbo снаружи проще всего по дополнительному воздухозаборнику на капоте

Но на этом в Porsche не остановились: в 1982 году компания начала серийный выпуск модели 944, которая являлась дальнейшим развитием 924-ки и была оснащена 2,5-литровым мотором.

1 / 5 Porsche 944 занял промежуточное положение между 924 и 911 2 / 5 Porsche 944 занял промежуточное положение между 924 и 911 3 / 5 Porsche 944 занял промежуточное положение между 924 и 911 4 / 5 Porsche 944 занял промежуточное положение между 924 и 911 5 / 5 Porsche 944 занял промежуточное положение между 924 и 911

По компоновке 944-ка была схожа с 924

В отличие от 924, Porsche 944 предлагался и с кузовом кабриолет

Впрочем, и обычный Porsche 924 пользовался неплохим спросом – еще до 1982 года в Неккарзульме собрали стотысячный экземпляр «неправильного Porsche» с базовым двигателем.

Среди новеньких Porsche 924 и 911 затесалась пара Audi 100C2 – именно эта модель выступила «донором сердца» для 924

К слову, «944-ку» собирали на том же заводе Audi, но готовые двигатели поставляли из Цуффенхаузена. Вскоре выпуск модификации 924 Turbo прекратили из-за не слишком долговечного турбокомпрессора, а обычная версия получила интерьер от 944, улучшенную шумоизоляцию и полиуретановый задний спойлер, по которому новую модификацию проще всего отличить от прежних 924-х.

Черный спойлер появился на 924 не сразу

В середине восьмидесятых эра «слабосильных» Porsсhe 924 подошла к концу, поскольку немцы приняли решение о прекращении выпуска двухлитровой модификации. Чтобы сохранить относительно доступный по цене спорткар в модельной гамме марки, в 1986 году Porsche начал выпуск модификации 924S, которая отличалась 2,5-литровым 150-сильным двигателем и ходовой частью от модели 944.

1 / 5 Porsche 924S сохранил переднемоторную компоновку, но получил более мощный 2,5-литровый двигатель 2 / 5 Porsche 924S сохранил переднемоторную компоновку, но получил более мощный 2,5-литровый двигатель 3 / 5 Porsche 924S сохранил переднемоторную компоновку, но получил более мощный 2,5-литровый двигатель 4 / 5 Porsche 924S сохранил переднемоторную компоновку, но получил более мощный 2,5-литровый двигатель 5 / 5 Porsche 924S сохранил переднемоторную компоновку, но получил более мощный 2,5-литровый двигатель

1 / 3 На фото: интерьер Porshe 924S 2 / 3 На фото: интерьер Porshe 924S 3 / 3 На фото: интерьер Porshe 924S

Да и 944-я становилась все мощнее, вплотную приближаясь по энерговооруженности и «злобе» к 911 — ведь двигатель «944-ки» в версии Turbo развивал 220 «лошадок» — то есть, всего на 11 л.с. меньше, чем выдавал мотор базового 911-го. А в 1988-м, в последний год выпуска модели 924, мощность двигателя увеличили до 160 л.с. – то есть, фактически до уровня начального 944, причем из-за меньшего веса 160-сильный Porsche 924S был даже чуть динамичнее «старшего брата»!

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Именно Porsche 944 Turbo с огромным отрывом в 42 круга (!) выиграл 24-часовую гонку Nelson Legend в американском штате Огайо, а в городе Рино в это время немецкая компания даже открыла своё дочернее предприятие Porsche Cars North America. Еще бы: ведь по статистике именно в США было реализовано примерно 30% от общего количества выпущенных 924-х.

1 / 4 Версию для североамериканского рынка легко узнать по «торчащим» бамперам, которые соответствовали заокеанским требованиям безопасности 2 / 4 Версию для североамериканского рынка легко узнать по «торчащим» бамперам, которые соответствовали заокеанским требованиям безопасности 3 / 4 Версию для североамериканского рынка легко узнать по «торчащим» бамперам, которые соответствовали заокеанским требованиям безопасности 4 / 4 Версию для североамериканского рынка легко узнать по «торчащим» бамперам, которые соответствовали заокеанским требованиям безопасности

«Неправильность» модели 924 также не помешала ей принимать участие в 24-часовых гонках в Ле-Мане и чемпионате World Sportscar Championship – правда, это были гоночные версии Carrera GTS, Carrera GTP и Carrera GTR, которые по «начинке» существенно отличались от обычных 924-х.

1 / 5 210-сильный Carrera GT – одна из самых мощных модификаций Porsche 924, которую создали для омологации гоночных версий. Было выпущено всего около 400 экземпляров 2 / 5 210-сильный Carrera GT – одна из самых мощных модификаций Porsche 924, которую создали для омологации гоночных версий. Было выпущено всего около 400 экземпляров 3 / 5 210-сильный Carrera GT – одна из самых мощных модификаций Porsche 924, которую создали для омологации гоночных версий. Было выпущено всего около 400 экземпляров 4 / 5 210-сильный Carrera GT – одна из самых мощных модификаций Porsche 924, которую создали для омологации гоночных версий. Было выпущено всего около 400 экземпляров 5 / 5 210-сильный Carrera GT – одна из самых мощных модификаций Porsche 924, которую создали для омологации гоночных версий. Было выпущено всего около 400 экземпляров

1 / 4 Porsche 924 Carrera GTS с двигателем мощностью 245 л.с. и каркасом безопасности – по сути, гоночный волк в «гражданской» шкуре. Произведено 60 машин 2 / 4 Porsche 924 Carrera GTS с двигателем мощностью 245 л.с. и каркасом безопасности – по сути, гоночный волк в «гражданской» шкуре. Произведено 60 машин 3 / 4 Porsche 924 Carrera GTS с двигателем мощностью 245 л.с. и каркасом безопасности – по сути, гоночный волк в «гражданской» шкуре. Произведено 60 машин 4 / 4 Porsche 924 Carrera GTS с двигателем мощностью 245 л.с. и каркасом безопасности – по сути, гоночный волк в «гражданской» шкуре. Произведено 60 машин

1 / 5 Porsche 924 неоднократно принимал участие в различных соревнованиях. Более того, на этой модели выступал сам Вальтер Рёрль! 2 / 5 Porsche 924 неоднократно принимал участие в различных соревнованиях. Более того, на этой модели выступал сам Вальтер Рёрль! 3 / 5 Porsche 924 неоднократно принимал участие в различных соревнованиях. Более того, на этой модели выступал сам Вальтер Рёрль! 4 / 5 Porsche 924 неоднократно принимал участие в различных соревнованиях. Более того, на этой модели выступал сам Вальтер Рёрль! 5 / 5 Porsche 924 неоднократно принимал участие в различных соревнованиях. Более того, на этой модели выступал сам Вальтер Рёрль!

Между 924 Carrera GTS и 924 Turbo стоит сам Вальтер Рёрль

Porsche 924 продержался на конвейере достаточно долго — с 1976 по 1988 год, причем 944-ка выпускалась до 1991 года: таким образом, семейство 924/944 производилось целых 15 лет!

924 – первое, но не единственное купе Porsche с передним расположением двигателя

Кроме более мощных двигателей и модернизированных подвесок, модель претерпела и другие изменения — в частности, был улучшен интерьер и усовершенствована система смазки. «Неправильный» Porsche оказался достаточно массовым продуктом: за 12 лет было произведено около 150 000 автомобилей разных модификаций, которые неплохо продавались не только в Европе, но и в США и Японии. При этом подавляющее большинство (около 122 000) выпущенных 924-х оснащались обычным двухлитровым атмосферником, что позволяло модели оставаться одним из наиболее доступных спорткаров «первого эшелона».

Принять вправо и остановиться: 924 даже работал «служебкой» в немецкой дорожной полиции!

1 / 3 Модель выпускалась в различных ограниченных сериях – например, Martini Edition, Sebring Edition и 50 Jahre Porsche 2 / 3 Модель выпускалась в различных ограниченных сериях – например, Martini Edition, Sebring Edition и 50 Jahre Porsche 3 / 3 Модель выпускалась в различных ограниченных сериях – например, Martini Edition, Sebring Edition и 50 Jahre Porsche

Несмотря на то, что длительное время фанаты марки Porsche относились к «924-ке» с определённым предубеждением, после достижения «винтажного» возраста этот автомобиль смог стать классикой жанра — одним из настоящих Porsche, произведенных в семидесятые-восьмидесятые годы. И невзирая на не самый традиционный дизайн и еще более нетрадиционную компоновку, независимо от мощности двигателя и модификации, Porsche 924 обладал тем самым геномом Porsche, благодаря которому автомобили этой марки считаются особенными.