Выбор машины на вторичном рынке – задача, безусловно сложная. Несмотря на то, что сейчас существуют и специальные сервисы для проверки автомобилей с пробегом, и услуги выездной диагностики, и помощь в автоподборе, остаются ещё некоторые сложности, о которых покупатели вспоминают далеко не всегда. Речь идёт о том, во сколько обойдётся дальнейшее содержание купленного с рук автомобиля.

От налога до ремонта



Что такое стоимость владения? Это сумма, которую ежегодно придётся вкладывать в машину. Она складывается из нескольких частей.



Первую часть рассчитать сравнительно легко: это сумма затрат на транспортный налог, ОСАГО и топливо. Не буду говорить, что это совсем легко хотя бы по тем причинам, что стоимость ОСАГО и размер налога напрямую зависят от региона проживания покупателя. Стоимость бензина и ТО в разных регионах тоже отличаются, и если опыта в таких подсчётах нет, можно воспользоваться сервисом от онлайн-платформы Авито Авто: теперь во многих объявлениях о продаже автомобиля есть блок со всей необходимой информацией о расходах на ОСАГО, транспортный налог и топливо. И очень хорошо, что при подсчёте этих сумм алгоритм учитывает не только регион продажи, но и пробег автомобиля. Даже опытный автолюбитель может кое-что забыть, а уж новичку, который ищет свой первый автомобиль на вторичном рынке, без таких подсказок будет совсем сложно.

Второе слагаемое стоимости – это те суммы, которые придётся вложить в текущий ремонт автомобиля. Понятно, что машина с пробегом редко бывает идеальной, поэтому без некоторых вложений не обойтись. И речь идёт не только о замене масла и фильтров после покупки – это сразу сделает, наверное, каждый, кто купит машину с рук. Речь идёт о том, что у всех агрегатов есть свой ресурс, который ограничен пробегом и возрастом автомобиля. А это значит, что плановый ремонт – процесс неизбежный, и очень важно понимать, с чем придётся столкнуться при покупке машины на вторичном рынке. Это понимание поможет более точно оценить, сколько придётся вложить денег в автомобиль, чтобы он успешно служил новому владельцу. Попробуем разобраться, на каком пробеге что потребуется отремонтировать, чтобы хотя бы приблизительно оценить сумму предстоящего ремонта. Скажу заранее: приведённые ниже сроки ремонтов весьма приблизительные и могут сильно отличаться в зависимости от того, как машину обслуживал предыдущий владелец и как он её эксплуатировал. И, само собой, ресурс некоторых деталей зависит от модели машины. Например, если в среднем ступичные подшипники могут служить до ста тысяч километров, на Infiniti FX37 они могут не прослужить и 50 тысяч, а радиатор кондиционера на Renault Logan в Москве или Питере мог сгнить и за пять лет, хотя в Краснодаре он может быть как новым и десять. Тем не менее в целом порядок цифр представить себе можно, поэтому давайте посмотрим, что и на каком пробеге придётся менять после покупки машины на вторичном рынке.

Молодо – зелено: до 50 тысяч километров

Разумеется, чем машина новее, тем лучше. Но при покупке машины на вторичном рынке верить в истинность пробега сложно, особенно если он совсем небольшой. Поэтому при покупке такой машины лучше тщательно проверить её с помощью сервиса, который предлагает онлайн-платформа (например, с помощью Автотеки). И если пробег настоящий, а в истории нет пяти владельцев и серьёзных ДТП, можно подсчитать, что придётся сделать с машиной после покупки.



Конечно, нужно сразу провести ТО с заменой масла в двигателе и всех фильтров (масляного, воздушного и салонного при его наличии). Что дальше?

Если машина оснащена автоматической коробкой (особенно вариатором или роботом), нужно заложить в стоимость замену масла и в коробке – к этому пробегу уже желательно это сделать. Если машина достигла возраста в два-три года, нужно заменить и тормозную жидкость, и жидкость ГУРа (при его наличии). Неплохо было бы заменить свечи зажигания и приводные ремни допагрегатов – так будет спокойнее. Ну а в остальном молодая машина с небольшим пробегом вложений обычно не требует.

Уже пора: пробег от 50 до 100 тысяч или до семи лет



Вот тут уже будет немного интереснее. Тут придётся сделать всё, что нужно сделать с более молодой машиной, а кроме того, быть готовым к сюрпризам.

Мотор и коробка передач на таком пробеге ещё не требуют больших вложений, если, конечно, это не какой-нибудь капризный двигатель серии ЕР6 (или старый вариатор). А вот в ходовой части некоторые детали уже могут попроситься под замену. В основном это будет всё то, что принято считать расходниками – стойки стабилизаторов, шаровые опоры или некоторые сайлентблоки. При диагностике нужно уделить внимание тому, как некоторые из этих элементов меняются. Например, запрессованные шаровые опоры лучше менять в сборе с рычагами, а это уже довольно серьёзные деньги. Да и сайлентблоки в некоторых рычагах задней независимой подвески часто меняют только в сборе с рычагами, и это может быть не так уж дёшево. И это тоже следует заложить в будущую стоимость содержания машины. Особенно если речь идёт о немецком автомобиле с алюминиевой подвеской – тут ремонт может стоить очень дорого, и его нужно очень тщательно оценить заранее.

В электрике чаще всего потребует замены аккумуляторная батарея, но всё остальное ещё будет иметь достаточный ресурс, чтобы в первые пару лет радоваться покупке. Если, конечно, машину не топили и не заливали водой при попытке форсировать слишком глубокие броды. И всё же сгнившие клеммы, рассохшийся жгут подкапотной проводки или сгоревшие блоки комфорта в таком возрасте и при таких пробегах встречаются сравнительно редко.

Готовьте денежки: от 100 до 150 тысяч пробега и старше семи лет



Забавно, но машина с пробегом в 100-120 тысяч иногда может требовать больше вложений, чем такая же машина при пробеге больше 150 тысяч. А всё дело в том, что менять при таком пробеге приходится многое, и если это сделал предыдущий владелец, стоимость владения автомобилем с большим пробегом может быть ниже, чем стоимость более молодого, но не обслуженного (а скорее, даже не отремонтированного) автомобиля. Итак, на что смотреть?

Во-первых, придётся обратить внимание на ГРМ и отложить некоторую сумму денег на его обслуживание. Если в моторе нет гидрокомпенсаторов, при пробеге около ста тысяч часто приходится регулировать тепловые зазоры клапанов. Во-вторых, многие ремни ГРМ сейчас имеют заводской ресурс в 90-120 тысяч километров, и вряд ли кто-то будет перед продажей машины тратить деньги на его замену. Так что комплект для замены (ремень и ролики, а часто ещё и помпу) покупать придётся новому владельцу.

К пробегу 100-150 тысяч уже может растянуться цепь ГРМ на многих немецких и корейских моторах. Стоят они сейчас тоже не слишком дёшево, а если покупать машину с ГРМ, который стоит с обратной стороны мотора (такие есть, например, на BMW), то и работа по замене цепи со снятием мотора будет стоить весьма дорого. Поэтому потребуется как минимум контроль состояния натяжителя цепи, а лучше – проверка фаз сканером и проверка взаимного положения коленвала и распредвалов. И в любом случае при пробеге ближе к 150 тысячам плановый ремонт ГРМ очень вероятен.

Есть вероятность того, что придётся заново менять ступичные подшипники (либо ступицы в сборе в зависимости от конструкции ступицы) и некоторые детали ходовой части (те же стойки стабилизаторов, сайлентблоки, а если повезёт, то и пружины, и амортизаторы). Ходовую на этом пробеге проверять нужно особенно тщательно.

Часто к пробегу ближе к 150 000 км потребует внимания электрика. Как минимум будут изношены щётки генератора, его обгонная муфта (если она есть), и уже может быть изношен стартер (хотя тут что-то предсказать однозначно сложно). Нужно будет обратить внимание и на работу кондиционера: не всегда он плохо холодит или не включается из-за низкого давления фреона. Нужно быть готовым и к замене радиатора, и к ремонту компрессора – возраст уже серьёзный.

В салоне к этому пробегу могут начать сдаваться электростеклоподъёмники и некоторая другая электроника (подогревы сидений или руля, механизмы электрозеркал, регулировки кресел и всё прочее). Конечно, тут многое зависит от машины (где-то эти компоненты надёжнее, где-то слабее), но лучше к этому быть готовым.

В этом же возрасте уже велики шансы встретиться с течами в системе охлаждения. И дело не только в дубеющих патрубках, но и в гниющих от дорожной химии радиаторах системы охлаждения, конденсора кондиционера, радиаторах АКП. Особое внимание нужно уделить машинам, где внутри радиатора охлаждения стоит теплообменник АКП: уже есть большая вероятность смешения антифриза с маслом коробки из-за протечек теплообменника, поэтому проверять эти узлы надо особенно тщательно. Всякое подозрение на эмульсию в расширительном бачке должно стать поводом для торга, а по большому счёту, лучше заранее запланировать замену радиаторов для предотвращения очень неприятных последствий. И, само собой, это тоже станет весомым вкладом в стоимость содержания автомобиля.

В большинстве современных классических АКП к пробегу 150 тысяч могут уже быть первые признаки износа накладок блокировки ГДТ, а если масло не меняли вовремя, то износ других частей коробки может быть уже существенным (причём не только отдельных соленоидов, но и гидротрансформатора, и гидроплиты, и барабанов, и всего остального). Так что плановый ремонт автомата уже очень вероятен.

В роботах, может быть, придётся подумать как минимум о замене сцепления, но на машинах с такими коробками есть другая дорогая деталь, которую, скорее всего, придётся заменить. Это двухмассовый маховик, который может стоить как очень дорого (новый оригинал), так и просто дорого (восстановленный или неоригинальный маховик). И замену этой детали лучше тоже запланировать заранее.

Всё, что угодно: пробег от 150 тысяч км, возраст от 10 лет

А вот тут что-то предсказать точно уже невозможно. Скорее всего, слабые и «больные» места автомобиля уже проявили себя и уже были заменены или отремонтированы, но что может отвалиться ещё, никто точно не скажет. При покупке машины с таким пробегом и такого возраста желательно получить от продавца все документы, подтверждающие историю ремонта и обслуживания машины хотя бы за последние два-три года. Впрочем, отремонтировать можно так, что повторный ремонт потребуется очень скоро, поэтому верить кому-то безоговорочно не надо. А вот что надо точно, так это провести максимально подробную диагностику с расчётом будущих вложений (как срочных, так и допускающих какой-то отсрочки).

Понятно, что чем машина проще, тем меньше вероятность того, что в 15-летнем возрасте она разорит нового владельца. Тем не менее платить за ремонт АКП какого-нибудь Соляриса тоже нынче дорого, так что пренебрегать диагностикой и помощью профессионалов не следует: они могут спасти от многих неприятных и неожиданных вложений в покупку.

При выборе машины желательно заранее узнать её слабые места и проверить их в первую очередь. К сожалению, даже краткий универсальный гид по типичным возрастным поломкам составить сложно: набор неисправностей для разных автомобилей в разном возрасте во многом индивидуальный. И всё-таки то, о чём говорили выше, принять к сведению будет полезно: статистика – вещь упрямая, и минимизировать стоимость владения будущим автомобилем она помогает.

Вложения в автомобиль с пробегом неизбежны в любом случае, и расстраиваться из-за этого не надо. Главное, чтобы они не стали для покупателя неожиданно дорогими.