Не всем моделям марки Toyota в нашей стране было суждено стать культовыми и, тем более, массовыми, но ни одну из них не стоит вычеркивать из списка возможных покупок в рамках интересующего сегмента. Именно в таком ключе стоит рассматривать и Toyota Venza, который одни владельцы называют «лучшим семейным автомобилем», а другие ненавидят за габариты, динамику и… да много еще за что.

Истоки и техника

В свое время журналисты долго спорили, к какому классу отнести новую модель Toyota, представленную на NAIAS 2008 года в Детройте. В США ее представили как crossover SUV, а у нас, после начала официальных продаж, и вовсе называли «внедорожником». На самом же деле автомобиль с заводским кодом AV10, получивший имя Venza, представлял собой довольно типичный универсал повышенной проходимости, построенный на базе Camry XV40. Если уж быть абсолютно точным, то с Camry новинку объединила платформа Toyota K, а вот кузов она получила новый и оригинальный.



Под капотом могли стоять два мотора: рядная четверка 1AR-FE объемом 2,7 литра и мощностью 185 л.с. и V-образная шестерка 2GR-FE (3,5 литра, 272 л.с.). В паре с ними работали 6-ступенчатые коробки Aisin, с V6 – U660E, c четырехцилиндровым мотором – адаптированная под меньший крутящий момент U760E (по классификации Aisin – TM60LS). В серию была запущена как переднеприводная, так и полноприводная версия с автоматическим подключением заднего моста при помощи вискомуфты.

Toyota Venza 2008–15

Автомобиль получил единственную (и достаточно богатую) комплектацию, которая могла быть дополнена несколькими пакетами опций. В целом Venza была изначально ориентирована исключительно на североамериканский рынок, причем главной задачей ставилось создание семейного автомобиля – с объемистым салоном, большим багажником, плавным ходом и большим количеством привычных для американцев «опций комфорта». В компании предполагали выйти на уровень продаж в 100 000 единиц на рынках США и Канады, который, тем не менее, никогда не был достигнут: максимум составил 54 389 автомобилей в 2012 году. Возможно, сказалось то, что американцы привыкли, что автомобиль такого размера должен иметь семь посадочных мест…



В том же 2012 году автомобиль претерпел небольшой рестайлинг, заключавшийся в смене оформления передней части и появлении стандартных комплектаций LE, XLE и Limited, однако к ожидаемому росту продаж это не привело. В компании посчитали, что ситуацию может спасти начало экспорта в Старый Свет. Вскоре автомобиль начал продаваться в Китае, а 15 июня 2013 года начались его официальные продажи в России. Модель была принята вполне благосклонно, несмотря на достаточно высокую цену: от 1 570 000 рублей за переднеприводную версию до 1 776 000 рублей за полноприводный автомобиль в топовой комплектации, тем более что к этому времени по дорогам страны уже бегало определенное количество Venza, завезенных серыми дилерами.



Тем не менее из-за высокой цены завоз с американских аукционов продолжился и после начала официальных продаж. Судите сами: там автомобиль в топовой комплектации можно было приобрести, затратив примерно 650 000 рублей на саму покупку, порядка 100 000 – за доставку и 400 000 рублей – за таможенное оформление. И при всем этом в РФ за два года было официально реализовано около 10 000 Toyota Venza.



Однако, поскольку продажи модели в США продолжили снижаться, в 2015 году было принято решение о прекращении ее производства для американского рынка, а в январе 2016 представительство Toyota, оптимизируя свою линейку в условиях кризиса, прекратило продажи Venza в нашей стране (экспорт модели из США в Китай продолжился до 2017-го).

Toyota Venza 2008–15

Все это совершенно не помешало модели сохранить достаточную популярность и высокую ликвидность на вторичном рынке – в первую очередь, из-за репутации марки. На сегодняшний день «американку» 2009 модельного года можно приобрести за 900-950 тыс. руб, 2011-го – примерно за 1 400 000, а за приобретенные в салонах автомобили 2013-2014 года выпуска с «чистой» историей и сервисной книжкой просят от 1 200 000 до 1 600 000 рублей, в зависимости от пробега, версии и комплектации.



Отзывы владельцев в интернете, как правило, звучат вполне позитивно, однако абсолютного совершенства в мире все же не существует, так что определенные нарекания у них все-таки есть. Вот и давайте посмотрим, что нравится бывшим и настоящим владельцам Venza, а что вызывает их раздражение.



Ненависть #5: Габариты, обзор, радиус разворота

Venza – автомобиль преимущественно городской, вот только рассчитан он на американские градостроительные нормы. Так что именно при эксплуатации в городе российские владельцы сталкиваются с целым рядом неудобств. Во-первых, это большой автомобиль, на 8 мм длиннее, на 80 – шире и на 130 мм выше одноплатформенной Toyota Camry, и маневрировать на нем в городской толчее бывает непросто.



Особенно беспокоит эта проблема слабый пол: «Жене автомобиль пришелся не по душе в плане управления и габаритов – живем мы в центре Питера, где множество узких улиц, плотно заставленных машинами», «Из минусов выделю габариты. Супруга за руль так и не села.» Довольно во многих отзывах звучат сетования на большой радиус разворота – мол, с RAV4 или Forester не сравнить.

Toyota Venza 2008–15

Очень много жалоб на плохой обзор назад. Во-первых, боковые зеркала у Venza симпатичные, «дизайнерские», но по размеру больше соответствуют какой-нибудь компактной легковушке. «Самый главный минус – есть мёртвые зоны в зеркалах заднего вида, надо привыкать и постоянно контролировать этот момент», – жалуется автор одного из отзывов. «Водительское зеркало америкосовское, в мертвую зону Газель влегкую помещается», – вторит ему другой. В ряде комплектаций зеркала оснащались штатными асферическими вставками, но они ситуацию радикально не меняют: изображение в них мелкое, воспринимается сложно, в то время как и без того небольшие основные зеркала становятся опасно узкими.



Бороться с этой проблемой предлагается по-разному. Кто-то советует установить зеркало от Toyota Avensis, кто-то просто рекомендует отказаться от привычки настраивать зеркало так, чтобы в нем был виден борт собственной машины, и установить его по самому краю кузова.



Еще Venza – грязнуля, и задний стеклоочиститель не всегда хорошо справляется со своими обязанностями: «В заднее стекло что-либо видно только первые два-три дня после мойки. С налипшей снежной кашей задний дворник справляется хреновенько». Камера заднего вида в такую погоду тоже не слишком эффективна...



Любовь #5: Внешность

Может быть, Toyota Venza и не заслуживает места в музее современного искусства как образец автомобильного дизайна, тем не менее в очень многих отзывах владельцы признаются, что покупка этой модели была достаточно спонтанной: увидели, влюбились, ну и купили. «Гуляли по авторынку, увидели, понравилась», «Увидел в 2010 году в Америке и влюбился с первого взгляда», «Покупать именно Вензу не планировали, но увидели, понравилась, купили». В любом случае, внешность автомобиля владельцы оценивают сугубо положительно: «Мне лично Венза напоминает какого-нибудь большого доброго кита или кашалота. Особого упоминания заслуживает морда – солидная, благородная, с массивной решеткой и нахмуренными диодами ходовых огней», «Лично я считаю Вензу одной из самых красивых Тойот, которые официально продавали в России. Достоинство, конечно, субъективное, но даже сейчас чёрная или тёмно-серая Венза заставляет меня обернуться». Среди приводящих к такому эффекту деталей упоминают и штатные колеса на 19-х дисках, и вызывающие умиление маленькие минивэновские окошки по бокам передней панели – «бесполезно, но прикольно».



Toyota Venza 2008–15

Во многих отзывах упомянута и некая эксклюзивность, вызывающая повышенное внимание на дороге (а это всегда греет душу владельца): «Когда брал её, в Питере было всего 5-7 таких машин. Делали осмотр на СТО, так собрался весь персонал. Рядом обслуживался Lexus RX 300, подошел хозяин, с шофером, спросил разрешения посмотреть и посидеть... Вышел, матюгнулся, сказал: и зачем мне эти понты? Ну и велел шоферу Лексус выставить на продажу и начинать подыскивать похожую», «В городе до сих пор оборачиваются», «В целом – яркая машинка, девчушки-пешеходки глазками стреляют, на дороге народ обращает внимание». Так что оценка «Пожалуй, это самая красивая Toyota», может быть, и субъективна, но не лишена оснований.



Ненависть #4: Скромная динамика

В принципе, владельцы Venza не слишком активно выражают негодование динамическими возможностями своего автомобиля, скорей, выражают некое разочарование – мол, динамика неплохая, но совсем не та, что ожидал. Действительно, 2,7 литра и 185 лошадей передвигают две тонны достаточно вяло: «Разгон достаточно плотный и ровный, но 185 л.с. откровенно мало для такой тушки. Кик-даун какой-то задумчивый: еду по трассе 80 км/ч, на обгоне топаю на педальку, мотор взревывает, как раненый бегемот, стрелка подлетает к красной зоне и … больше ничего не происходит! Через невыносимо долгие секунды машина начинает ускоряться».



Toyota Venza 2008–15

Коллективный разум пришел к выводу, что у переднеприводных версий динамика несколько лучше: «На переднем приводе динамики, по отзывам, хватает всем, и мне в том числе». Опять же, важно, с чем сравнивать. По словам владельцев (а они чаще всего сравнивают со своими предыдущими машинами) Venza, по сравнению с RAV4 или Pajero Sport, бегает весьма резво. В любом случае автомобиль, с его весом, габаритами и динамическими возможностями активно противится «шахматному» стилю перестроений и располагает к размеренной, солидной манере езды. Ты вроде бы никуда не спешишь, но при этом все равно едешь достаточно быстро. Словом, для уличных гонок эта машина не подходит категорически.



Любовь #4: Надежность и стоимость владения

Toyota в России – это не просто марка. Это уже символ. «Мы говорим "Toyota" – подразумеваем "надежность", мы говорим "надежность" – подразумеваем "Toyota"». Так что нет ничего удивительного в том, что для многих фактор надежности, а значит, и относительно невысокой стоимости владения, стал определяющим при выборе автомобиля. «После владения Фрилендером, Рейндж Ровером и Туарегом захотелось взять простой антикризисный японский автомобиль с низкой стоимостью владения» – прямо пишет в своем отзыве один из владельцев. «У Venza, по сути, два одноклассника: Mercedes R-class и Volvo XC70. Но стоимость владения у них другая», – вторит ему другой.



Venza, в подавляющем большинстве случаев, оправдывает возлагаемые на нее надежды: вся механическая часть унифицирована с Lexus RX и Toyota Highlander, двигатель и коробка – само воплощение надёжности в современном мире автомобилестроения, все кондовое и надежное. Действительно, антикризисный вариант (за исключением начальной цены).

Чуть ли не в каждом отзыве вы можете найти упоминание о беспроблемных годах и километрах эксплуатации: «Ничего не ломалось за 48 тыс. км», «За 6 лет при аккуратном вождении – только замена стоек и расходники», «За время владением автомобилем, а это 7 лет, менял только масла, фильтры, жидкости, колодки и один раз – стойки по кругу», «На сегодняшний день пробег уже 84 тыс. миль, идет 5-ый год владения ласточкой. Трудится в штатном режиме. Из внеплановых замен – только стойки стабилизатора», «Не так давно на мойке видели Вензу с пробегом 500 000 с гаком, наверное, живут в ней...». Нет, конечно, покупая автомобиль на вторичке, вполне можно нарваться на неожиданные проблемы, но связаны они будут, скорее всего, с характером предыдущей эксплуатации: «Ремонт делал один раз: приводы подошли и кардан. Предыдущая владелица рвала с места – видимо, думала, что на Феррари ездит».

Toyota Venza 2008–15

У автомобиля не так уж много врожденных болезней. В отзывах авторы упоминают слабые задние амортизаторы, рулевую рейку и стойки передних стабилизаторов. Бывает, появляется стук в рулевом управлении, причем с ходу понять, что же постукивает – уже упомянутые стойки стабилизатора, рулевые тяги или наконечники – получается не всегда. Нередко оказывается, что виновата кольцевая вставка в электроусилителе. Ее даже менять не надо, достаточно просто выправить, хотя в официальном сервисе могут приговорить и к замене ЭУР.



В любом случае, Venza относится к категории «автомобилей, которые не ломаются», что вместе с вполне вменяемым налогом (всего 9 250 руб) и низкой угоняемостью делает жизнь владельца этого автомобиля достаточно беспроблемной. Не станет проблемой и ее последующая реализация. Единственное, что стоит учесть, так это то, что «американки» стоят дешевле, и продавать их чуть сложнее: у них, как правило, и комплектации победней, и есть ряд специфических особенностей (например, радио не принимает часть российских FM-станций), да и покупатели сегодня предпочитают искать автомобиль, про который можно сказать «дилерская, с прозрачной историей и отметками в сервисной книжке, небитая и некрашенная, от одного хозяина».



Ненависть #3: Отсутствие привычных опций, ЛКП

Toyota Venza – очень хорошо оснащенный автомобиль, но тот факт, что модель изначально была нацелена на американский рынок, все-таки сказывается. В США и Европе достаточно разные представления о том, какие опции комфорта должны присутствовать обязательно, а без каких вполне можно обойтись.



Вот, например, на многих привезенных из США Venza отсутствует подогрев сидений. «Видимо, в Америке зимы не бывает», – грустно фиксируют проблему владельцы таких автомобилей. Еще один пример экономии из той же оперы: «Нет обогрева стекла и даже зоны дворников. После "европейцев" это смотрится дико». Кого-то удивляет отсутствие корректора фар, кого-то поражает отсутствие подогрева зеркал, кто-то возмущается тем, что в автомобиле, который стоил новым более 1,7 миллиона рублей, нет электропривода складывания зеркал, и это при том, что в Toyota Auris за 850 тысяч он был предусмотрен: «В полной комплектации, как и в предыдущей базовой, зеркала складываются механически. Этого прикола не могу понять и простить».

Toyota Venza 2008–15

Еще один пример «экономии на спичках»: люк открывается одним нажатием, а чтобы его закрыть, нужно держать клавишу нажатой. Есть достаточно странные эргономические решения. Например, подсветка подстаканников рядом с подлокотником видна только водителю. Но ему-то зачем туда смотреть?



В целом ряде отзывов мне встретились сетования на то, что нет кнопки открывания багажника на пятой двери, то есть открыть дверь и включить сервопривод можно только с брелока или нажав кнопку под рулем. Кстати, эта дверь почему-то вызывает больше всего жалоб на слабость лакокрасочного покрытия, появление сначала сколов, а затем и «рыжиков».



Любовь #3: Объем салона и багажника

Большинство владельцев Venza на вопрос «А почему, собственно, они выбрали именно эту модель?» отвечают примерно так: я, мол, человек семейный, и наличие двух мелких пацанов диктует свои условия, так что место для них сзади должно быть просторным, а багажник – объемистым. Собственно, именно внутренними объемами авторы отзывов прежде всего и восхищаются. «Салон гигантский, больше, чем в Прадо или Туареге. Для пассажиров сзади места даже больше, чем в Рейндж Ровере, только с Мерседесом S-класса можно сравнивать, и это не шутка. Сзади, за передним пассажиром, можно сидеть нога на ногу. В багажнике перевозил кровать длиной около 190 см! Под подлокотником бокс на 14 л!», «Самым выдающимся качеством Venza считаю ее внутренний объем. В салоне гораздо больше места, чем в Хайлендере или Крузаке, гигантский багажник (975 л), хотя с виду не скажешь, на заднем ряду дети могут просто ходить между сиденьями, с легкостью помещалось три полноценных детских кресла. Так, при поездке в Крым из Питера с тремя детьми в багажник влезло всё, включая немаленькую коляску и скутер. При этом внешне Venza не кажется монструозным внедорожником, да и за рулем ощущаешь себя вполне как в седане», «Задний диван – отдельная песня. Сказать "комфортно" – ничего не сказать. Сидел сзади парняга под метр девяносто – наслаждался жизнью, сравнивая посадку с самолетным бизнес-классом. Дверные проемы сзади тоже здорово продуманы: выходишь как из маршрутки, свободно, не пригибаясь, не цепляясь ни за что», «Места очень много, особенно сзади. Я люблю там ездить, когда меня возит жена или дети. Машина с виду невысокая, но внутри до потолка далеко. В плечах я очень крупный, но такие, как я, спокойно усядутся в дальнюю дорогу втроём».



Toyota Venza 2008–15

Продвинутые пользователи отмечают, что в салоне есть как минимум два места, куда можно пристроить смартфон, подключить зарядку к нему из бокса, при этом провода не будут путаться по всему салону. Любителям освежиться в пути нравится, что в боксе можно охладить напитки ёмкостью до 1 литра, поклонникам дальних путешествий – что в салоне получается полноценное спальное место для людей ростом 185 см и выше, причем, устроившись на ночлег, можно любоваться звездным небом через прозрачную панорамную крышу. Родителям маленьких детей по душе то, что ребенок, усаженный в установленное на задний диван детское кресло, не достает ногами до спинки переднего сидения и не пачкает еe, а любители рыбной ловли в восторге от того, что в багажник помещается «2-местная разборная лодка, лодочный мотор 5 л.с, три спасжилета, 10- литровый казан, 30-литровая канистра, четыре спальника и четыре рюкзака по 70 литров». Одним словом, по признанию одного из авторов, после Venza все салоны кажутся «куцыми» и «тесными»



Ненависть #2: Расход и шумоизоляция

Отношение владельцев Venza к аппетиту их автомобиля вряд ли можно назвать ненавистью, но единодушия в оценке экономичности тоже не наблюдается. Средний расход, судя по отзывам, как правило составляет около 11-11,5 л/100 км. В городе, при привычном нам стиле вождения, он, как правило, составляет порядка 14 л /100 км, при «правильном и нежном» – около 12, а если от души давить на педаль газа, то можно и получить и 16-18. Естественно, зимой расход возрастает до 13-14 л на сотню даже при аккуратном и размеренном вождении. Кто-то расценивает такой расход как вполне приемлемый или даже считает автомобиль весьма экономичным, особенно, если до этого ему доводилось водить большие внедорожники с многолитровыми моторами. Те, кто раньше ездил на малолитражках, которые «бензин не пьют, а нюхают», несколько огорчаются, поскольку в их представлении такой расход в понятие «экономный» не вписывается.



Toyota Venza 2008–15

Примерно такая же история происходит и с оценкой шумоизоляции. «Выехав из города, понял, что попал на шумоизоляцию – ее просто нет, и даже не в сравнении с Лексусом, а с Камри или служебной Джеттой. И это при стоимости в 1,7 млн!» – возмущается автор одного из отзывов. «Отличная шумоизоляция! Двигатель при спокойном движении вообще не слыхать», «Шумоизоляция просто супер!» – противоречат ему другие. Действительно, часть владельцев помещают шумоизоляцию в число чуть ли не главных достоинств модели, другая часть – в число важнейших недостатков. На самом же деле, как всегда, «истина где-то рядом»: «Шумоизоляция так себе, как у всех японцев. Добавил шумку в дверях и арках, стало лучше. Но сравнил с недорогим корейцем, оказалось – зря ругал, там все куда хуже». Действительно, на профильных форумах дискуссии о том, где, как и почем можно наклеить дополнительную шумоизоляцию, является делом вполне обычным.



Владельцы сходятся во мнении, что главным источником шума являются колесные арки, зато передние двойные стёкла прекрасно изолируют салон от внешних источников и аэродинамических шумов. Кто-то вообще заявляет, что, знай он о необходимости вкладываться в хорошую шумку (а это совсем не дешевое удовольствие), выбор мог бы упасть и на другой автомобиль.



Любовь #2: Пороги и двери

Почти в каждом отзыве о Toyota Venza можно встретить упоминание об очень удобно спроектированных дверных проемах, позволяющих занимать место в салоне и выходить из него спокойно и с достоинством, без всяких акробатических упражнений: «Клиренс весьма приличный, но при этом посадка проще и удобней, чем в XC90 и RX, что весьма удивительно, так как в случае с RX автомобили похожи по клиренсу».



А еще в качестве весьма положительной конструктивной особенности владельцы отмечают тот факт, что двери закрывают пороги: «То, что пороги закрываются дверями, очень хорошо. На Дастере у соседа в машину не залезть, обязательно извазюкаешься, а тут даже пожилая мама села и об порог не замаралась». Да, с одной стороны, это очень удобно – знать, что если заденешь порог брюками, то они останутся чистыми.

Toyota Venza 2008–15

Но есть и оборотная сторона: попробуйте-ка открыть дверь возле высокого отбойника или бордюра. Вы тут же обнаружите, что это засада: слишком уж низко расположен край. Упоминают об этой особенности Venza очень многие: «Двери частенько не дают парковаться плотно к высоким поребрикам», «Неудобно выходить из машины там, где высокий бордюр», «Двери спроектированы таким образом, что закрывают порог так, что при открытии легко с непривычки задеть бордюр». На самом деле – ничего страшного, но помнить об этом надо.



Ненависть #1: Проходимость: свесы, отсутствие буксирных проушин

Кроссоверы, по определению, представляют собой универсальные автомобили, обеспечивающие на дорогах с твердым покрытием комфорт седана или хэтчбэка, и в то же время дающие возможность без особых опасений съехать на грунт. Вот и многие из покупателей Venza возлагали на модель определенные надежды: как же, дорожный просвет – 205 мм, есть и полный привод…



А в итоге их постигает разочарование, заставляющее писать в отзывах обидные слова: «Проходимостью, конечно, никакой не обладает, и это очевидно», «В лес на ней не поедешь, для рыбалки или охоты не приспособлена». Тут сказывается несколько факторов, и прежде всего – огромный передний свес. Угол въезда Toyota Venza составляет всего 17 градусов, в то время как у близкого по габаритам Highlander – 29. Система ESP не слишком хорошо справляется с диагональным вывешиванием, а стойки McPherson, установленные не только спереди, но и сзади, не любят быстрой езды по неровностям. Так что вполне обоснованными кажутся слова одного из владельцев: «За три зимы ни разу нигде не застрял и ни разу не пожалел о том, что взял передний привод. Клиренс 20+ см позволяет спокойно проехать и не закопаться в снегу практически везде». Ну да, на крутом песчаном, гравийном или обледеневшем подъеме переднеприводный автомобиль, естественно, спасует из-за разгрузки ведущих колес, но полноприводной Venza он вполне по плечу: «Зимой пробовал забуксовать на ледяной горке. Остановился в подъём, и с места нажал газ до пола – буксанула, но выехала. Второй раз попробовал, но плавно. Тронулся без шлифовки, то есть все системы привода и антибукса работают», «Пытался засадить машину в рыхлом (босиком проваливаешься по щиколотку) песке в гору – не получилось даже с отключенной противобуксовочной системой». В целом приличный клиренс и полный привод действительно позволяют пробраться на дачу после снегопада, пробраться по плохой горной дороге или проскочить какую-то внезапную грязевую засаду. Но вот на серьезные внедорожные приключения автомобиль совершенно не рассчитан, поскольку в принципе не имеет буксирных проушин. В инструкции так и написано: «Для буксировки автомобиля поместите его на эвакуатор». А вот теперь представьте себе последствия того, что вы застряли в грязи в паре сотен метров от цели. В каком-то другом случае – да подумаешь, подъехал сосед на Крузере, дернул, и все дела. А тут что делать? Собственно, та же проблема может встать во весь рост и в случае внезапной поломки. Вот такой рассказ одного из владельцев: «Порвался ремень генератора, попал под шкив коленвала и задымил. Остановился на перекрёстке – дым из под капота, двигаться дальше нельзя. Открыл капот, посмотрел, ничего горящего не нашёл. Позвонил другу. Друг через пять минут приехал на Эскейпе. Достал верёвку, а ни сзади, ни спереди цеплять не за что! В общем, вдвоём вытолкали машину с перекрёстка, купили ремень за 370 руб. и за 30 минут заменили».



Toyota Venza 2008–15

Но это было явно в городе, раз речь идет о перекрестке. А случись что вдали от цивилизации? Ведь согласно третьему закону Чизхолма, все, что не может сломаться, все равно ломается...



Любовь #1: Комфорт и опционная насыщенность

А вот в оценке комфорта, который предоставляет Venza, авторы отзывов на редкость единодушны. Во первых, владельцам очень нравятся кресла – со множеством регулировок, включая поясничный подпор, в которых может с легкостью устроиться человек любого роста. «Сидишь в салоне – не покидает ощущение, что находишься в Lexus RX. Настроил сиденье под себя (во мне 171 см), сижу и релаксирую – впечатление такое, что развалился на любимом диване перед теликом (заранее прошу прощения за подобные лирические отступления). Шикарное удобное кресло (Форик отдыхает, но в RAV4 боковая поддержка получше была), светлая качественная кожа с ровной строчкой, вставки под темное дерево, хромированные элементы, панорамная крыша, офигенно удобный задний диван, гигантский салон – короче, полное лакшери. Рычаг АКП – изящная никелированная шпилька, увенчанная деревянно-кожаным набалдашником. Хочется постоянно трогать и поглаживать (старикан Фрейд переворачивается)». Нравится общий стиль и атмосфера салона: «В интерьере мне тоже всё нравится. Лаконично, сдержано и качественно. Я вот не могу придраться к чему-то. Всё отлично продумано. Нету тысячи дурацких кнопочек, способных вынести мозг, как на конкурентах. При этом опции те же, и управлять ими удобнее. Особенно нравится управление с руля, можно включить практически любую функцию автомобиля». И этих функций – очень много: навигация, bluetooth, hands free, круиз-контроль, камера заднего вида, электропривод двери багажника, люк, адаптивное салонное зеркало, датчики давления в шинах… Долго перечислять. И все это сказывается на выборе: «Когда я увидел машину в объявлении, думал, она максимальной комплектации, так как у неё было двойное остекление, люки, память сиденья водителя, доводчик багажника, отъезжающее сиденье водителя при выходе. На фоне куцых комплектаций Прадо она выглядела гораздо интереснее». Во многих отзывах отдельно упомянута панорамная крыша: «Панорамная крыша – это идеальная функция, если вы едете с детьми в дальнюю дорогу, да и в принципе прикольная штука, если банально хочется дневного света в салоне. Люк также имеется, но лично мы им пользовались от силы два раза, так что особого смысла в нём не видим». Хвалят владельцы и штатную аудиосистему: «Музыка JBL – это просто песня для этого сегмента! 13 динамиков, очень сбалансированная (гораздо лучше, чем JBL в Camry). Все, кто мог оценить, были в восторге, среди них были и те, кто имеет Harman Kardon в BMW и Burmester в E400 (W213). Штатный Pioneer на 12 динамиков в Лексусе играет просто безобразно, даже если упорно настраивать».



Toyota Venza 2008–15

Однако не меньше всяких хороших слов владельцы написали о ездовом комфорте: «После Аутбека год ездил на Ниссан Теана 3,5 л. По прямой машина ехала отлично, но по дороге в Финляндию через Иматру, по извилистому шоссе, ехать было некомфортно – и это при клиренсе 135 мм. Ждал подобного и от Вензы. На удивление, управляемость сравнима с Туарегом. Едешь спокойно и расслаблено. В отличие от Субару, машина не провоцирует на агрессивную езду».



Да, подвеска Venza отличается сбалансированностью, она обеспечивает плавность хода, но при этом у водителя не возникает ощущения валкости или расхлябанности. Автомобиль отлично держит траекторию: «По мокрой трассе в повороты градусов 120-130 на 100 км/ ч входит, как по рельсам, ни малейших намеков на снос». При этом, по словам владельцев, подвеска исправно глотает неровности на плохой дороге, будь то гравий, щебенка или просто разбитый асфальт. Очень выручает качественная система стабилизации: «Ехал по ЗСД 180, и, видать, где-то до трассы поймал боковой порез. Машину резко затрясло, но она как шла прямо, так и шла. Я сразу на обочину, вышел и... офигел: на диске был остаток покрышки, сверху был круг протектора, а бокового корда не было! Это я про то, что, даже несмотря на это, автомобиль не потерял управляемости».

Toyota Venza 2008–15

Ну а в результате в огромном количестве отзывов авторы пишут, что Venza – это идеальный автомобиль для семейных поездок, вся суть и преимущества которого раскрываются именно в дальних путешествиях: большая, мягкая, по дороге плывёт, как корабль. При необходимости можно в ней и переночевать. Ночью ехать не страшно, головной свет не вызывает никаких нареканий. «Расстояние в 1200-1500 км преодолевается в одни руки за рулём без проблем», «Ездил на ней на расстояние две тысячи км за один присест, нормально», «Даже после восьми часов за рулём чувствуешь себя хорошо».

