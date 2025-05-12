Владимир Безукладников: Премия «Автомобиль года» – мост между брендом и потребителем

В мае стартовал юбилейный сезон голосования в Премии «Автомобиль года в России». Каких нововведений ждать автолюбителям в этом году и какое значение проект имеет для развития российского автомобильного рынка, рассказывает Владимир Безукладников, руководитель Национальной Премии «Автомобиль года в России».

– В этом году Национальная Премия «Автомобиль года в России» празднует свое 25-летие. Цифра значительная. Каковы, на ваш взгляд, основные достижения проекта за 25 лет его существования?

– С моей точки зрения, самое главное достижение Премии «Автомобиль года в России» за 25 лет – это, конечно же, привлечение внимания широкой аудитории к рынку автомобилей и просвещение аудитории в рамках данной тематики: мы всегда давали людям возможность понять, какие автомобили представлены на рынке, какие новинки появляются; давали возможность сделать предварительный выбор, который очень важен в момент, когда человек готовится совершить такую дорогую покупку, как автомобиль.

Есть и еще одно крайне важное достижение: все эти годы мы создавали для автомобильного сообщества праздник. Ведь автомобиль – это эмоционально воспринимаемый объект, венец инженерно-технического искусства, который, безусловно, обращает на себя внимание окружающих, когда проезжает по улицам. Он может нравиться или не нравиться, но в любом случае вызывает в человеке какие-то эмоции. «Автомобиль года в России» берет на себя миссию работать с этими эмоциями: наша аудитория делится своим мнением об автомобилях, узнает что-то новое, может получить возможность лично испытать некоторые модели в рамках проводимых нами мастер-классов и автопробегов, а также увидеть тех людей, которые стоят во главе их любимых автобрендов. Мы фактически создаем мостик между брендом и потребителем. И это, пожалуй, является главным достижением и важнейшей миссией, которую проект, невзирая ни на что, нес и несет на протяжении всех этих 25 лет.

– Почему Премия «Автомобиль года в России» опирается на мнение простых потребителей, а не экспертного жюри?

– Премия изначально и задумывалась как обращение к потребителям. Потому что их экспертиза – это не просто тест-драйв автомобиля или какое-то короткое знакомство с ним. Это достаточно долгий экспертный путь и опыт, которым делятся потребители, принимая участие в голосовании за автомобили. Наша аудитория – это люди, которые обдумывают, взвешивают, затем совершают покупку автомобиля. За каждого из них борются все автопроизводители. Поэтому мы и придумали такой формат выстраивания диалога между автопроизводителями и простыми потребителями, чье мнение, безусловно, очень ценно. Более того, тот или иной автовладелец порой может дать фору продавцу в дилерском центре, потому что у него накоплена такая серьезная теоретическая и практическая база, которая, по сути, делает его настоящим экспертом.

– Как результаты Премии могут повлиять на развитие автомобильного рынка?

– Конечно, можно проводить некие параллели между результатами Премии и развитием автомобильного рынка. Но скорее в преломлении увеличения узнаваемости какой-нибудь конкретной модели, которая набирает популярность и начинает активно продаваться. Мы в целом просто констатируем определенные факты, которые происходят на рынке, фиксируем их в рамках каталога, новостей, различных проектов, делимся собственной экспертизой и выступаем своеобразным рупором общественного мнения.

– Премия «Автомобиль года в России» отличается от других автомобильных премий не только количеством голосующих, но и разнообразием номинаций. Какие-то новые номинации появятся в этом сезоне голосования?

– Да, в этом году мы вводим новую номинацию «Микроавтобусы». В нее вошли автомобили, построенные на грузовой платформе. Это легкие грузовики, иначе говоря, пассажирские версии коммерческих фургонов с высотой крыши более двух метров. Они похожи на фургоны, но их отличает остекление, более комфортные настройки и большее оснащение.

– Принципиально для каталога, представлен ли бренд на российском рынке официально или машины ввозятся по параллельному импорту?

– До возникновения серьезной турбулентности на рынке в рамках Премии был незыблемый принцип, по которому мы представляли к голосованию только официально продаваемые автомобили. Но теперь все настолько сильно перемешалось, что довольно сложно предугадать, что будет завтра. И мнение людей в связи с формированием нового авторынка разделилось. Это очень хорошо видно как раз в рамках голосования: многие люди остаются приверженцами старых брендов, на автомобилях которых все еще ездят. И вполне возможно, все эти бренды вернутся. Поэтому мы допускаем к голосованию автомобили, которые продаются на российском рынке в том числе и по параллельному импорту с объемом продаж не менее 500 единиц. Отказ от включения таких автомобилей в каталог означал бы игнорирование мнения автолюбителей. Мы предоставляем возможность выразить свою любовь и поддержку автомобилю.

– Предыдущий год ознаменовался возвращением Премии «Автомобиль года в России» на большую сцену: мероприятие состоялось в привычном всем торжественном формате вручения наград лидерам авторынка. В юбилейном сезоне планируете подобное мероприятие?

– Да, так получилось, что в прошлом году все сложилось и мы смогли вернуться на большую сцену. Церемония действительно была знаменательным мероприятием для всех участников рынка. В отношении юбилейного сезона пока ничего не могу сказать по одной простой причине – на данный момент все происходящее внесло очень серьезные коррективы и в наши планы, и в планы многих сопричастных к автомобильному бизнесу, мы опять наблюдаем кризисную ситуацию, связанную с падением продаж. Конечно, будем стараться сделать все, чтобы остаться в формате торжественного мероприятия. Но если этого не будет позволять экономическая ситуация, думаю, все поймут правильно. Тем более что мы выработали формат, который дает возможность чествования победителей на одной из главных информационных площадок страны, – это большая пресс-конференция в ИА ТАСС.

– Как вы реагируете на критику в адрес Премии и ее методологии?

– Очень спокойно, когда критика носит конструктивный характер. Но когда это превращается просто в какие-то необоснованные эмоциональные высказывания, становится крайне обидно. Каждый член команды вкладывает очень много труда, чтобы сделать проект масштабным, интересным и ярким. Это довольно сложно оценить, не находясь внутри данных процессов. Поэтому понятно, что критики не избежать. Но для меня самое главное – какая она.

– Как вы видите собственное развитие и развитие автомобильной отрасли в России в ближайшие 5-10 лет?

– Это очень сложный вопрос, поскольку «Автомобиль года в России» – проект, который существует не сам по себе, а в сильной привязке к автомобильной отрасли и к экономической ситуации в целом. Дай Бог, чтобы все происходящее в геополитическом плане приобрело какие-то очертания стабильности. Геополитические вопросы, влияющие на экономику, сказываются в первую очередь на автомобильной отрасли. Потому что она, как лакмусовая бумажка, в моменты каких-либо потрясений показывает состояние дел: хорошо или плохо. Очень хочется, чтобы у всех все было хорошо. И как только времена станут более спокойными и стабильными с экономической точки зрения, «Автомобиль года в России» отреагирует на это самым должным образом в плане масштаба, яркости и незаурядности.

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