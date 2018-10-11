Мы, двое журналистов из России, внимательно слушали одного из инструкторов. На очень странном французско-английском языке он рассказывал: - Я знаю несколько русских слов: влево, вправо, назад и… прямо… нет, пряма. - Нет-нет, нужно говорить “прямо”! - подсказали мы хором. И стали хвалить его за произношение. И это был единственный случай, когда на шинном полигоне в Ивало на севере Финляндии журналисты чему-то научили инструктора. Потому что всё остальное время инструкторы учили нас.

300 километров от Полярного круга

Начнём с того, что поясним, зачем мы собрались именно в финском Ивало, где ничего толком нет, но вечером похолодало до -30. Ларчик открывается просто: именно там в декабре 2014 года был открыт шинный полигон Goodyear Arctic Center. И он действительно Арктический: граница Полярного круга южнее полигона на целых триста километров. Так что место для испытания зимних шин тут практически идеальное. Представьте себе: средняя температура с декабря по февраль — минус 15 (у нас утром “потеплело” до -24), а тесты можно проводить с середины ноября до начала апреля.

Мы приехали, чтобы один день поработать испытателями шин. Чтобы мы не натворили дел, за нами будут присматривать профессиональные пилоты команды, что, конечно же, не помешает нам несколько раз приложиться бортами Фольксвагенов и прочих БМВ о снежные брустверы трасс. Что нам предстоит делать?

1 / 2 2 / 2

Лось должен жить!

Итак, перед нами — четыре трека с четырьмя разными испытаниями. Это слалом с торможением, управление на льду, снежный круг и испытание в качестве второго пилота. На первых трёх мы должны будем сидеть за рулём и пытаться проехать всё без вылета с трассы и не слишком медленно. На четвёртом задании главное — не визжать от страха, сидя на штурманском месте.

Каждый заезд мы будем кататься на разных машинах, обутых в различные шины. Теперь коротко о каждом задании.

Слалом с торможением — абсолютно стандартное для всех зимних “покатушек” задание. Стартуем по сигналу, проезжаем в створ старта, где таймер фиксирует проезд и начинает отсчитывать время до финиша. Проезжаем по льду змейку между конусов, разворачиваемся, выезжаем на прямой участок, максимально долго и эффективно разгоняемся, затем тормозим перед лосем, нарисованном на пустых картонных коробках. Наша задач — встать как можно ближе к препятствию, но не “убить” это благородное животное. Кто проедем быстрее всех и встанет ближе к препятствию — тот молодец.

Второе задание — скоростной заезд по ледовой извилистой трассе. Проехать нужно как можно быстрее, но постараться при этом не ушатать машину.

Третье — одновременно самое скучное и весёлое упражнение. Тут всего лишь требуется ездить по кругу боком. Дрифтить и веселиться.

Ну, а в четвёртом задании журналистам отводится роль наблюдателей. За рулём сидит пилот-профи, а мы оцениваем, как ведут себя шины при различных нагрузках и стараемся не сломать шейные позвонки. А теперь — обо всём подробно.

Слалом и торможение

Старт рано утром, в восемь утра. На улице ещё темно, но конусы видно хорошо. Ездить мы будем на BMW 330i, обутом в UltraGrip ICE2 размерностью 225/50 R17.

Первое, что нужно сделать правильно (а значит — быстро) — тронуться на старте. Понятно, что шлифовать этими “липучками” снег можно долго, благо что и ездим на BMW, а не на Грантах. К тому же у нас выключены все электронные ассистенты, так что на педаль газа нужно давить с умом Главное — не пережать газ и не слишком долго шлифовать снег при наборе скорости.

На “змейке” машина стоит тоже достаточно устойчиво, но стоит только хотя бы немного сорвать заднюю ось в скольжение, как вернуть машину на траекторию становится очень сложно. И я бы не советовал без опыта пытаться делать тут динамическую “змейку” с серией скольжений: лучше всего эти шины показывают себя именно при продольных нагрузках, в поперечных на них нужно быть более осторожным.

А вот на торможении даже на снеге при нажатой в пол педалью тормоза АБС срабатывает не сразу. Лось “погиб” чуть позже, когда снег был уже скатан в лёд. Тут ABS стрекотала постоянно, но я ещё не видел вообще никаких шин, которые на льду тормозили бы, как на асфальте.

Все последующие попытки были усложнены тем, что на старте снег мы уже “раскатали”, так что трогаться приходилось со льда. Может показаться, что получалось медленно, но на липучке быстро это не получилось бы в любом случае.

Подытожим: гудьировские “липучки” вполне безопасны на плотном снегу, а вот на льду фрикционная резина сильно уступает шипованной. В случае заноса выравнивать автомобиль непрофессионалу будет крайне трудно. Снос мы не отрабатывали в силу того, что у нас задний привод, но полагаю, с ним, особенно на “загородных” скоростях будет ещё сложнее.

Управление на льду

К началу второго упражнения уже рассвело, так что теперь хотя бы видно, что в случае чего улетать с дороги придётся в снежный бруствер. Ну, хотя бы мягко.

Ехать мы будем на VW Golf VII, шины — UltraGrip ICE Arctic 225/45 R 17.

Разгон по прямой, вторая передача, третья и… вопль инструктора: “Brake!!!” Ах, да, что-то я замечтался: хотя мы теперь и на шипах, но ведь под колёсами-то чистый лёд. Треск ABS, максимальное замедление на прямой, осознание неизбежного, поворот по максимально большому радиусу через апекс, газ с одновременным выпрямлением руля. Уф, вытянул… Хорошо, что на бровке был снег, было, за что зацепиться. Однако больше так делать не надо. Во всяком случае, пока.

Первые три-четыре круга делаем в режиме овоща. Потом расслабляемся и маемся дурью: проходим серии поворотов в динамических змейках, скользим боком в дугах крутых поворотов. Конечно, всё это неправильно: чем больше скольжения — тем меньше скорость и больше времени. Но душа требует веселья и праздника, так что продолжаем ездить задорно, но неграмотно. Ровно до тех пор, пока не в очередном повороте не влетаем в отбойник боком. Ну, ладно, уговорили. Не будем больше делать вид, что не понимаем английского языка и будем слушаться инструктора. Он, вообще-то, говорит правильные вещи.

Одновременно оцениваем шины. Сравнивать с предыдущими тяжело: там был снег, тут — голый лёд. Там — задний привод, тут — передний. Но очевидно одно: поведение в боковых заносах на шиповке однозначно прогнозируемее. Даже в более сложных условиях, даже с неадекватным водителем за рулём (не будем показывать пальцем).

Снежный круг

А теперь опять перебираемся за руль агрессивного неврастеника BMW 330i. На дисках — тот же UltraGrip ICE 2 из первого задания. Поедем валить боком, друзья!

Так как машины у нас с АКПП, переходим в ручной режим и включаем вторую или третью передачу. И активизируем глазомер орла и молниеносную реакцию офис-менеджера, закрывающего в браузере вкладку Tanki Online при появлении шефа в поле зрения.

Некоторым кажется, что ехать по кругу боком — это просто, кому-то — что сложно. Ну, во-первых, многое зависит от того, на чём вы это делаете. Сочетание заднего привода, мощного мотора и “липучки” упрощает задачу максимально. Даже руль сильно выворачивать не надо, чуть нажал на газ — и тебя потащило. Красота! Красота, что это на полигоне, а не на дороге общего пользования.

1 / 2 2 / 2

На этом упражнении как нельзя лучше можно почувствовать прогнозируемость поведения автомобиля на дороге. Я бы, конечно, мог сказать, что с неё всё хорошо, но не буду. Всё же на липучке нужно ездить вперёд и назад, а вот влево и вправо не стоит. Если чуть передавить газ, пытаться ловить машину бесполезно. Пожалуй, что если вы хотите контролировать машину, то вам в любом случае необходимы шипы.

В двух местах на треке были небольшие неровности. И если попасть на них в момент скольжения, вернуть машину в управляемый занос я не смог ни разу. Дальше — или тормозить (как повезёт), или быстренько довернуть на 360 градусов и сделать вид, что так и было задумано (тут тоже как повезёт, но не так скучно).

То же самое происходит, когда под колёса вместо снега попадает небольшой участок льда. Машина сразу срывается под сдержанный смех инструктора и мою совсем не сдержанную ругань.

Король дороги

Тем, кто сидел на первых местах в брендированном автобусе, который возил нас по северу Финляндии, повезло больше всех. За рулём сидел водитель, по сравнению с которым все мы выглядели жалкими сколиозными улитками. По узкой извилистой дороге, покрытой льдом и снегом, он всегда ехал не медленнее 90 км/ч. И если перед нами кто-то опасливо “полз” 89 км/ч, наш водитель смело шёл на обгон. Мы такое видели только в компьютерных игрушках, хотя по роду деятельности поездили немало, в том числе и в автобусах. Естественно, всем нам было интересно, что за шины стоят на автобусе. Goodyear Ice Arctic? Performance? К сожалению, водитель не говорил по-английски, поэтому как только автобус приехал в аэропорт, мы побежали смотреть шины. Ну а бренд мы вам не скажем — неполиткорректно. Но догадаться, думаю, несложно.