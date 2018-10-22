Ни для кого не секрет, что одним из крупнейших и успешнейших экспортеров подержанных автомобилей в мире является Япония: к примеру, в прошлом году ее пределы покинули 1,3 миллиона автомобилей с пробегом. В Китае же такого явления как официальный экспорт подержанных машин на данный момент не существует вовсе: он не одобрен на государственном уровне. Однако уже в ближайшее время все должно измениться: Китай собирается не просто официально открыть экспорт, но и подойти к этому вопросу максимально серьезно, ориентируясь на смежные с Японией целевые рынки, а кое-где и прямо забирая у нее основную долю покупателей. Кто заинтересован в налаживании экспорта, куда поедут машины китайского производства, и как будет организована цепочка поставок автомобилей за рубеж?

Зачем Китаю экспорт подержанных машин?

Объемы продаж новых автомобилей в Китае поражают: к примеру, в России в прошлом году было продано 1,6 миллиона машин, а в Китае в одном только сентябре 2018 года купили свыше 2 миллионов. Суммарный годовой же результат в 2017-м составил – только вдумайтесь – почти 29 миллионов единиц! И учитывая темпы продаж, даже с учетом «низкой базы», то есть крайне невысокого уровня автомобилизации страны несколько лет назад, объем вторичного рынка также растет как на дрожжах. А это означает не только рост экономики и хорошую покупательную способность населения, но и появление новых вопросов, которые раньше просто не возникали. И один из главных – что делать с подержанными автомобилями?

Казалось бы, вопрос простой: учитывая объемы производства, можно просто расширять переработку, отправляя старые машины в утиль и переплавку. Однако правительство Китая, постепенно отказывающегося от статуса покорной «фабрики всея планеты», отдает себе отчет и в том, что масштабная переработка такого объема автомобилей неизбежно скажется на экологии, вопросами улучшения которой в стране сейчас заняты весьма серьезно.

Поэтому несмотря на кажущийся нерациональным «отток вторсырья», руководство страны прислушивается к крупным игрокам вторичного рынка, которые говорят о необходимости открытия официального экспорта подержанных автомобилей. Одним из этих игроков является Xingyuan Automotive – комплексная бизнес-платформа, работающая как в сфере продаж подержанных машин, так и в области сопутствующих финансовых и страховых услуг: эта компания стала одним из главных лоббистов разрешения экспорта, планируя, разумеется, расширить тем самым свой бизнес за пределы страны.

К слову, говоря об экспорте подержанных автомобилей из Китая, стоит понимать, что речь идет не только и не столько о машинах «домашних» брендов, но и о тех авто, что производятся на совместных предприятиях с иностранными компаниями. FAW-Volkswagen, Beijing-Benz, Changan-Ford, Dongfeng-Honda, FAW-Toyota и многие десятки других СП производят автомобили как для внутреннего рынка, так и на экспорт, поэтому и «в подержанном виде» на экспорт потекут не только Чери, Дунфэны и Чананы, но и многочисленные Тойоты, Фольксвагены, Сузуки и Шевроле.

1 / 4 Volkswagen Sagitar (FAW-Volkswagen) 2 / 4 Honda Jade (Dongfeng-Honda) 3 / 4 Mercedes C-Class W205 63 AMG S (Beijing-Benz) 4 / 4 Ford Taurus (Changan-Ford)

Куда поедут машины из Китая?

Однако одного только зеленого света от правительства недостаточно для того, чтобы автомобили из Китая потекли рекой. Да китайский бизнес этого и не ожидает: к грядущему «открытию границы» основательно готовятся. Ну а на кого же равняться в вопросах экспорта подержанных машин, как не на самых успешных и опытных экспортеров? Здесь речь, очевидно, идет прежде всего о Японии.

В 2017 году страна восходящего солнца «подарила» миру 1,3 миллиона автомобилей со своего вторичного рынка. На фоне того, что число регистраций подержанных машин за тот же период составило чуть меньше 7 миллионов, можно сделать вывод, что экспорт составляет значительную долю в объемах продаж вторички. Для сравнения, в США, где и объемы продаж новых машин несоизмеримо выше (более 17 миллионов единиц в 2017 году), и число регистраций на вторичном рынке огромно (38,5 миллионов), экспорт составил всего 800 тысяч машин. Это можно объяснить как активностью вторичного рынка, где подержанные машины пользуются высоким спросом, так и тем фактом, что немалую долю этого рынка составляет довольно старый автопарк, имеющий весьма низкий экспортный потенциал.

Несомненно, помимо Японии и США еще одним крупнейшим экспортером автомобилей является Европа. Однако здесь ситуация смешанная: большую долю составляет экспорт подержанных машин из одной страны в другую в пределах Евросоюза, из-за чего в общих объемах трудно выделить экспорт за его пределы. Но в высокую долю внутриевропейского экспорта подтверждает и тот факт, что в ЕС наблюдается четкая тенденция к разделению среднего возраста автопарка. Так, средний возраст легкового автопарка всей Европы, который вырос в прошлом году до 323 миллионов единиц, составляет 10,7 года, однако, к примеру, для Люксембурга и Бельгии он составляет 6,2 и 7,7 лет соответственно, а для Латвии и Литвы – 16,3 и 16,7 лет соответственно, что даже выше, чем в России, где средний возраст автопарка, по данным Автостата, составляет 13,1 года.

Еще один важный фактор, который стимулирует китайцев налаживать экспорт «бэушных» машин – динамика продаж на первичном рынке. Несмотря на огромную силу этого рынка, продажи на нем не растут стабильно и постоянно: в частности, в последние месяцы прирост продаж по отношению к прошлому году ощутимо просел и колеблется в пределах 5%. В этом винят несколько разных факторов – в том числе и легализованную недавно систему займов между физическими лицами, из-за низкого уровня организации которой многие заимодатели столкнулись с потерей своих накоплений.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что потенциал китайского рынка колоссален, и необходимо продолжать наращивать продажи новых автомобилей. Учитывать стоит еще и то, что на первичный рынок негативно влияют сервисы такси и каршеринга: DiDi, CaoCao и так далее. На этом фоне китайские бизнесмены справедливо полагают, что слишком быстрое увеличение объемов подержанных машин негативно повлияет на первичный рынок, поэтому рынок вторички, прибавивший 10% по отношению к прошлому году, должен оставаться под контролем.

И именно экспорт станет одним из инструментов этого контроля.

Вышесказанное, впрочем, справедливо и для «образцового» для Китая рынка – японского. Японский опыт по распределению потоков на вторичном рынке, где 20% отправляется на экспорт, китайцы считают практически идеальным, и именно на него планируют ориентироваться. Но этим равнение на Японию в подготовке к открытию экспорта не ограничивается: крупнейшие игроки вторичного рынка изучают структуру географического распределения потоков японских подержанных машин. Ведь несмотря на большую разницу между продукцией, поступающей из Китая и Японии, целевые рынки фактически окажутся общими: это страны с невысоким уровнем собственного автомобильного производства, а также государства, преимущественно импортирующие машины, в том числе и подержанные.

Структуру рынка государств-импортеров угадать не так сложно. Так, для Японии ключевые «клиенты» – это небольшие азиатские страны, такие как Мьянма, Пакистан, и Шри-Ланка, африканский континент в лице Кении, ЮАР, Уганды и прочих, некоторые южноамериканские страны вроде Чили, а также Новая Зеландия, являющаяся одним из крупнейших импортеров японских машин. При этом стоит учитывать, что некоторые импортеры – в частности, крупнейший в лице ОАЭ – закупают их не для пополнения своего автопарка, а для дальнейшей перепродажи в те же Кению (около половины), Центральную Африку, Пакистан, Афганистан и другие страны.

Однако Китай может и собирается не просто поучаствовать в «разделе территорий», но и в буквальном смысле забрать львиную долю спроса на некоторых рынках. Кое-где этому способствуют новые правила: так, правительство Мьянмы в конце 2017 года запретило импорт праворульных автомобилей – а они, на секундочку, составляют около 90% всего подержанного автопарка страны! Так что рынок Мьянмы, до 2017 года являвшейся одним из ключевых для Японии импортеров подержанных машин, теперь достанется Китаю буквально без боя.

Но это лишь самый яркий пример, а в целом же вход Китая на этот рынок будет особенно важен для стран с правосторонним движением, которые сейчас активно импортируют «неправильные» для себя праворульные машины. В условиях равной конкуренции автомобили с левым рулем из Китая определенно отвоюют свою долю – пока вопрос лишь в том, какой она может быть.

красный цвет — движение по правой стороне, синий цвет — движение по левой стороне

Как Китай убедит покупать свои машины?

Вывод на рынок нового игрока, пусть и потенциально сильного – это всегда сложная задача. Китайцы это прекрасно понимают и не рассчитывают, что отъем доли рынка, да еще и преимущественно у Японии с ее традиционно сильными позициями, не произойдет сам по себе. Упомянутая выше компания Xingyuan Automotive, в частности, планирует масштабную кампанию по выходу на зарубежные рынки с учетом собственного опыта ведения бизнеса в Китае, а также опыта сильнейших экспортеров – прежде всего, той же Японии, разумеется.

Прежде всего при разработке стратегии китайский бизнес рассчитывает перенять успешный опыт Японии по продаже автомобилей через интернет – в частности, на аукционах. Распространение смартфонов давно опередило уровень компьютеризации населения даже в небогатых странах, и именно интернет-продажи видятся в качестве одного из локомотивов торговли. Однако ими дело, конечно же, не ограничится: ведется и работа по поиску дилеров «на местах», которые будут заниматься как передачей клиентам заказанных через интернет машин, так и продажей импортированных без предзаказа автомобилей. Общая крупная интернет-площадка объединит дилеров в целостную сеть и позволит заказать автомобиль «от и до»: от этапа выбора конкретной машины с указанием пробега и технического состояния до момента его выдачи у наиболее удобного дилера.

Следующий шаг по укреплению позиций на зарубежных рынках – внедрение системы подбора, заказа и поставок запчастей. Китайцы планируют повысить лояльность покупателей, избавив их от опасений остаться без деталей и расходных материалов для ремонта и обслуживания. Более того, обещается не просто возможность подбора и заказа запчастей из Китая, но и локальные склады, на которых будут присутствовать наиболее актуальные расходники и детали.

Третий «фактор успеха» – это проработка вопроса фактического ремонта автомобилей. В планах, озвученных представителем Xingyuan Automotive, значится развитие параллельно с дилерской сетью еще и пула сервисных центров, которые будут заниматься ремонтом проданных автомобилей. Разумеется, речь не идет о создании сервисной сети с нуля – в основном это будут соглашения о сотрудничестве, в рамках которых сервисные центры (как собственно дилерские, так и независимые) будут ремонтировать прибывающий из Китая автопарк.

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Ну а четвертой составляющей фундамента продаж должны стать собственные финансовые и страховые продукты и услуги, которые будут предлагаться для покупки автомобиля. Если резюмировать все сказанное ранее, то в Xingyuan Auto фактически предлагают модель бизнеса, работающую на первичном рынке, начиная от выбора автомобиля, его покупки с возможностью использования кредитных средств, страхования, а также последующего ремонта и обслуживания – и все это в рамках одной платформы, которая должна связать в единую цепочку автопроизводителей, дилеров, производителей запчастей, а также собственно конечных покупателей автомобилей за рубежом.

Не все так гладко

Разумеется, у столь ладного и складного на вид бизнес-плана не может быть недостатков и подводных камней, которые неизбежно проявятся в процессе внедрения и работы.

Прежде всего, перенимая опыт лучших в лице Японии, Китаю стоит учитывать не только удобные для себя факторы, но и те особенности, которые выгодно отличают ее в прямом сравнении. Здесь мы прежде всего говорим об особенностях эксплуатации автомобилей – как собственно потребительских, так и тех, что диктуются государством. Постоянное обновление автопарка, щадящая эксплуатация в мягком климате, хорошо развитая дорожная инфраструктура и качество дорожного полотна, а также обязательный и объективный технический осмотр – вот ключевые факторы, приводящие к тому, что подержанный японский автомобиль стал желанной покупкой, зачастую даже вопреки тому, что руль у него находится не с той стороны. В Китае же единой обязательной процедуры технического осмотра нет, а провинции, устанавливающие свои правила, не углубляются в нюансы. В результате даже беглого взгляда на автопарк достаточно, чтобы понять, что автомобили далеко не всегда обслуживаются идеально и ремонтируются регулярно, и чем старше автомобиль, тем более справедливым становится этот тезис.

Второй важнейший фактор, способствующий популярности «бэушных» японских машин – честная и объективная система их оценки при продаже на аукционах. Выбирая автомобиль, можно быть уверенным, что высокая оценка действительно означает отличное техническое состояние, а все недостатки указываются в чек-листе. Создание такой культуры аукционной торговли с чистого листа – задача куда более сложная, чем может показаться. А между тем, именно с нее начинается доверие покупателей, завоевание своей аудитории и укрепление доли рынка. Так что этот фактор, усугубляемый предыдущим, однозначно стоит считать одной из главных сложностей при внедрении «единой платформы» и налаживании стабильных продаж.

Третий нюанс, который, впрочем, можно учесть еще на этапе проработки проекта – это особенности технических требований и налогообложения ввозимых автомобилей в каждом из потенциальных государств-импортеров. К примеру, Казахстан, который называется в числе стран, на которые будут направлены усилия по организации импорта, входит в Таможенный союз, и к ввозу, в частности, разрешены лишь автомобили, отвечающие требованиям экологического стандарта не ниже Евро-5.

Другой потенциально важный для Китая регион – страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АSEАN): Малайзия, Таиланд, Вьетнам и так далее. И здесь стоит учитывать то, что ввоз в эти страны относительно дешев лишь для тех машин, которые были произведены в ASEAN, в то время как машины, ввозимые из других государств, облагаются заметно большими пошлинами. Таким образом, несмотря на то, что эти рынки (особенно Малайзия с низким уровнем автомобилизации в 360 машин на тысячу человек и высоким потенциалом к развитию) остаются весьма интересными, выход на них возможен лишь в том случае, если импортируемые подержанные автомобили окажутся конкурентоспособными по цене в сравнении с теми, что уже предлагаются на локальном вторичном рынке. И здесь мы подходим к еще одной особенности китайского рынка.

У новой инициативы китайского бизнеса по организации экспорта есть не только сторонники, но и скептики. Вторые, в частности, справедливо отмечают, что вторичный рынок Китая схож с российским и некоторыми другими и противопоставлен, к примеру, американскому или большинству европейских в том, что касается ценообразования на подержанные автомобили. Автомобили здесь сохраняют сравнительно высокую остаточную стоимость, которая падает не так сильно, как в странах с высоким уровнем автомобилизации. Сделать выводы, исходя из этого, несложно: с учетом местной цены, помноженной на ввозные пошлины и расходы на транспортировку, подержанные автомобили из Китая в некоторых случаях могут отказаться попросту неконкурентоспособными из-за высокой конечной стоимости. Особенно это касается машин, не произведенных на территории Китая, а импортированных в него новыми – такие модели имеют мало шансов покинуть страну.

Ну а завершая разговор о том, кто может встретить инициативу по открытию экспорта не так позитивно, как частный бизнес, стоит, как ни странно, упомянуть… собственно китайские бренды. Дело в том, что многие из них – Geely, Chery и так далее – сейчас находятся в фазе становления, выходя на новые для себя рынки и повышая как качество, так и статус собственной продукции. И что может быть более губительным и деструктивным для построения нового имиджа, чем приток старых моделей, напоминающих покупателям о том, что их заставляют забыть. На этом фоне особенно интересно взглянуть, каким будет противостояние «темного прошлого, перспективного настоящего и светлого будущего» в странах вроде России.

Наша страна с умеренным оптимизмом, но все же называется в числе стран, входящих в список целевых.

Поживем – увидим

Пока экономический форум по экспорту подержанных автомобилей, прошедший в Циндао – лишь один из первых шагов на пути к построению всего того, о чем ведут речь представители частного автомобильного бизнеса в Китае. Грандиозные планы, масштабные проекты и отработанная на бумаге модель, несомненно, выглядят интересно, а некоторые реальные политико-экономические изменения вроде запрета импорта праворульных автомобилей в Мьянму этот интерес только подогревают. Первые результаты работы Китая на новой для него стезе мы должны увидеть уже в начале следующего года, и мы непременно будем следить за этим процессом. А через год-полтора, возможно, удастся оценить успехи, что называется «невооруженным взглядом» – если импортный и инвестиционный климат в России все же окажется достаточно благоприятным.