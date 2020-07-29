В первой части обзора подержанных Volvo 850 мы поговорили о проблемах кузова, салона и электрики и успели порадоваться за неплохую (для 25-30 лет) сохранность железа и технологическую продвинутость. Последнее, впрочем, не только плюс, но и минус. Во второй части изучаем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть



Тормозная система

Тормоза на Volvo всегда славились хорошей работой, ведь какая безопасность без тормозов? И именно 850 поразила современников тормозным путем на тестах 1994 года. Всего 32 метра со 100 км/ч на тестах – такого тогда на гражданских авто еще не добивались. Секрет в хорошей развесовке и очень аккуратной настройке АБС. Она четырехканальная (задние колеса управляются отдельно) и отлично работает не только на снегу, но и на асфальте. Колеса на 850 блокируются на десятые доли секунды, у водителя нет даже шансов удерживать их «на грани» блокировки, электроника все делает за него в любой ситуации, а на педали при этом удары очень сглажены, нет желания снять ногу. На немецких авто с АБС на тот момент колеса блокировались грубее, а педаль била в ногу, напоминая о том, что надо еще поучиться работать на границе блокировки, а четырехканальные системы у того же Мерседеса были только в топовых комплектациях.

Тормозные колодки передние 4 131 рубль

Спустя без малого 30 лет после выпуска Volvo 850 тормоза все еще неплохи, в исправном состоянии не сильно хуже, чем у современных машин: диски 280 мм для машин до рестайлинга на двухлитровых версиях и 302 мм для версий с мотором 2,5 и опционными 16-дюймовыми колесными дисками для первой половины 90-х – это совсем не плохо.

Источник проблем известен – возраст. Тормозные трубки подгнивают, причем в запчастях трубка не профильная (как, например, на Mercedes), а стальная прямая, которую гнуть надо по месту трубогибом. Износ суппортов может быть вполне умеренный: если вовремя меняли пыльники и цилиндры, то запорная арматура и корпус обычно живы, а пальцы служат долго. Стояночный тормоз со временем изнашивается, тросы вытягиваются, это естественно. А вот что ржавеет начинка внутри его барабана, то для многих это сюрприз.

Поломки системы АБС достаточно многообразны. В основном это отказы проводки и датчиков, и замена на б/у помогает не навсегда, а на несколько лет в лучшем случае. Китайские не всегда работают корректно, а на оригинальные для старой машины разоряются редко. Блок управления системой недорог, и найти живой не очень большая проблема, в крайнем случае можно поставить вариант с S70.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормозные колодки передние 4 131 Ate 2 117 Mintex 1 777 Тормозные колодки задние 3 216 Mintex 1 055 Textar 1 194 Тормозной диск передний 280x26 4 402 TRW 3 027 Metelli 1 761 Тормозной диск задний 295x10 4 489 Mintex 2 265 Brembo 2 572





Подвеска

Передняя подвеска МакФерсон крепка и слабых мест не имеет. С оригинальными деталями она служила свои 60-100 тысяч километров даже по убитым дорогам. Шаровая опора тут сменная, сайлентблоки раздельные и стоят вполне умеренно. В продаже есть комплекты сайлентблоков для рычагов, по 3 тысяч рублей на одну сторону за оригинал и в пять раз дешевле за неоригинал. До 94 года и после рычаги отличаются, но разницы по ресурсу нет. Многим не нравятся трещины в кронштейнах подрамника, к которым крепятся рычаги, и они меняют подрамник на усиленный от внедорожной версии S70 ХС с креплением рычага «втуками-очками». Работы в этом случае много, а польза неочевидна – проще антикорить и подваривать оригинальную деталь, она вовсе не безнадежна.

Задняя подвеска тут оригинальная. Композитные диагональные рычаги-торсионы, компактно упакованные в единый блок, заставят поежиться подвесочных профессионалов. Конечно, это попроще, чем мультилинк на Volvo 960, но тем не менее. С содержанием ее в исправном состоянии могут быть проблемы – рычаги уже доступны только на разборках, а опоры и сайлентблоки можно сходу не найти вовсе, только на заказ и дорого.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Передний А-образный рычаг 14 842 (2 шт) Lemforder 6 223 Febi 3 581 Сайлентблоки, комплект А-образного рычага 3 131 Lemforder 1 350 Moog 326x2 (нужно 2 штуки) Рычаг-торсион задней подвески 45 932 Нет в наличии 3 000 б\у Ступица передняя 11 915 SNR 1 431 подшипник FAG 4 596 Амортизатор передний 14 849 Sachs 6 306 TRW 4 468



Рулевое управление

Рейка и насос доставляют достаточно много хлопот. Не потому, что все сделано плохо, а просто ресурс этих компонентов примерно соответствует среднестатистическим пробегам этих машин в 400-600 тысяч километров. Сами рейки совершенно типовые, нескольких поставщиков и взаимозаменяемые. Считается, что ZF чуть получше корейской, но это не точно. А при покупке остается только внимательно осмотреть механизм на предмет течей, послушать насос после прогрева и проверить уровень и содержание пыли в жидкости ГУР.

Трансмиссия

Общие проблемы

Почти все машины переднеприводные, полноприводные – большая редкость. Ресурс ШРУС больше 350 тысяч, и сейчас на большинстве авто трудятся «контрактные» или просто сильно не оригинальные детали с ресурсом, в несколько раз меньшим. И поломки случаются, особенно у машин с турбомоторами.

Механические коробки

Механические коробки серий М56 и М58 весьма надежны. Присутствовавшая на ранних вариантах беда с разваливающимся синхронизатором проявляла себя при пробегах до 50-60 тысяч километров, а при средних пробегах 400+ на данный момент набор бед совсем другой.

Даже при замене масла вовремя изнашиваются сальники, подшипники, муфты включения и механизм выбора, разбалтывается кулиса. Проверить состояние муфт можно знакопеременными нагрузками – торможением-разгоном двигателем на второй-пятой передачах, вылетать они не должны. Разумеется, и воя не должно быть. Механизм переключения наверняка очень разболтан, если только его недавно не перебирали.

В случае серьезных проблем отлично подойдут коробки этой серии от более новых авто, хотя болт-он они не встанут. Как минимум привод спидометра и опоры там другие, так что придется вскрывать, менять и сверлить-нарезать.

Автоматические коробки

АКП, как ни странно, все еще можно найти в живом состоянии. Aisin AW50-42LE и более слабую AW50-40 при спокойном «вольводрайверском» вождении сложно сломать. Правда, встречаются и мощные моторы, и нервные владельцы, но в большинстве случаев запаса прочности японской коробки хватает на 400+ тысяч пробега при минимальном обслуживании. Часто причиной остановки служит даже не банальный износ всего, а забитый маслофильтр, он у коробки внутри и не меняется без разборки.

Конечно, износ сальников, насоса и уплотнений заднего суппорта тоже имеет место. Изнашивается и планетарная передача, и даже гидроблок, но их запас прочности при эксплуатации на чистом масле и с атмосферным двигателем больше 400.

Замена наиболее изношенных фрикционов пакета драйв\реверс, замена поршней, части уплотнений и замена тормозной ленты обычно дают агрегату вторую молодость. Главное – обслуживайте коробку хоть иногда и не допускайте перегрева. Лейте масла Dexron 2/3 и не балуйтесь новой синтетикой без особой нужды. При активном движении вовремя смените накладку блокировки гидротрансформатора – она тут изнашивается в основном при скоростном движении по трассе или движении по горам, или при таскании прицепа.

Быстрые разгоны немного нагружают ее на третьей передаче, но по большому счету коробка исключительно дурако- и гонщикоустойчива. Разве что версии с турбомотором в тюнинге могут ее банально свернуть и сжечь: предел коробки по моменту – 320 Нм, а моторы можно «раздуть» и до 450.

Полный привод

По опыту эксплуатации такой же конструкции на XC70 можно посоветовать проверять наличие масла в вискомуфте, состояние кардана и люфты углового редуктора. В нем часто не меняют масло и добивают его. В реальной жизни вам вряд ли встретится полноприводная 850, а если вы ее найдете, то состояние трансмиссии явно будет второстепенной проблемой. Но если 850 4WD вам все-таки попадется, и дойдет дело до ремонта, то есть хорошие новости: сюда подойдут детали от дорестайлинговых S60 и S80 первого поколения.

Моторы

Общие проблемы

Основная беда всех моторов – это возраст и старение проводки, датчиков, общий износ всего и, конечно же, некачественные ремонты. Учитывая, что эти двигатели, по меркам 90-х, обладают весьма прогрессивной и сложной конструкцией, в обслуживании они не дешевле, чем моторы на десять-пятнадцать лет новее. Цена машин играет с ними злую шутку, в итоге из них часто выжимают последние соки. Благо ресурс поршневой группы очень хороший – почти всегда она живет до 400 тысяч, есть варианты с пробегами и до миллиона. Причем далеко не только в простых атмосферных 10-клапанных исполнениях.

Бензиновые моторы

По сути, на 850 можно встретить только пятицилиндровые моторы серии Volvo Modular Engine. Их объединяет унифицированный алюминиевый блок с чугунными гильзами, конструкция ГБЦ, конструктив коленвала, навесное оборудование и механизм ГРМ. Внутри линейки они отличаются рабочим объемом, причем не только за счет замены коленвала – диаметр поршней тоже разнится. ГБЦ бывает с 4 и 2 клапанами на цилиндр, а ГРМ с фазорегуляторами и без таковых. Коленвалы различаются диаметром кривошипов, а коленвалы турбомоторов – еще и технологией изготовления и фланцами. Разумеется, у моторов может быть разный впуск, система управления и еще множество отличий поменьше. Но все моторы этой линейки отличает огромный запас прочности и ресурса и требовательность к качеству технического обслуживания.

Так, важнейшие стыки мотора сделаны на герметике, стык картера нагружен давлением масла (через него проходят каналы маслоподачи и нужно очень качественное уплотнение), а крышка ГБЦ является заодно верхней частью постели распредвалов. Все это требует особой квалификации мастеров и качественных расходных материалов: герметиков, болтов, прокладок и прочего. С учетом того, что средний российский автослесарь из нулевых имел опыт в основном с ВАЗовскими моторами задне- и переднеприводных семейств, за моторами Вольво закрепилась репутация «сложных» и «ломучих».

Натяжитель ремня ГРМ 8 909 рублей

Сейчас, когда даже на бюджетниках моторы едва ли не сложнее, а на рынке хватает неплохих специализированных СТО по обслуживанию Вольво, обострилась другая проблема. Среднестатистический Volvo Modular – это мотор ручной сборки, прошедший много ремонтов навесного оборудования и часто один-два капремонта. Основное, что нужно сделать – это просто попытаться понять, что вас ждет. Как? По качеству крепежа, его однородности, наличию всех элементов, по герметику (его видно на стыках) и конечно, по работе мотора.



В идеале не помешало бы проверить компрессию, заглянуть в цилиндры и замерить утечки, но если вы покупаете не коллекционный экземпляр, вам просто не дадут заниматься этим. Глупо ждать от машины ценой менее 100 тысяч идеального состояния.



Если вам не нужны приключения, не ищите машин с турбомоторами. Не факт, что их обслуживали лучше, чем атмосферные. Берите варианты двигателей без фазорегуляторов, а лучше вообще 10-клапанные. И очень желательно иметь с собой товарища, который досконально знает, где что должно быть под капотом у конкретной версии. И не забывайте о номере двигателя, Volvo делала много схожих моторов, которые по сути взаимозаменяемы, но в ГИБДД могут не оценить качество «свопа».

Дизельные моторы

Про дизели можно сказать немногое – они достаточно редкие и заимствованы у старых коммерческих Фольксвагенов. Надежность неплоха, но проблемы те же, что у бензиновых Модуляров – возраст и плохое обслуживание.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Радиатор 19 779 SAT 7 043 Bejr 9 505 Ремень ГРМ 2.4-2.5 563 Optibelt 1 181 Gates 1 379 Комплект ГРМ 2.4-2.5 9 550 Ina 5 635 Gates 8 772 Натяжитель ремня ГРМ 8 909 Aisin 4 244 Ina 3 960 Турбокомпрессор для 2,4 35 652 Krauf (картридж) 8 139 MHI 31 214 Помпа 7 315 MagnetiMarelli 1 558 SKF 2 524



Брать или не брать?

Автомобиль из «околопремиума» в таком возрасте – это всегда авантюра. Да, Volvo 850 технологически прекрасна, и на рынке даже можно найти еще не совсем «дрова». Но нужно понимать, что даже если железо еще цело, а владелец не эксплуатировал машину «на убой» и обслуживал более-менее ответственно, все равно придется вкладываться. И искать хороший Вольво-сервис, вам там придется бывать часто.