Как и герой предыдущего обзора Mercedes Vito W638, эта машина потихоньку переходит в категорию редких янгтаймеров. И все же встретить Volvo 850 по-прежнему можно не только на свалке или в коллекции – люди умудряются ездить на них в режиме каждодневной эксплуатации и даже не так уж сильно тратиться на ремонт. А все потому что запас прочности у этих автомобилей изначально очень велик, а аудитория владельцев более спокойная и ответственная, чем у немецких одноклассников. Так что приличные экземпляры в продаже не по заоблачным ценам нет-нет да и появляются. В первой части разберем типичные проблемы кузова, салона и электрики, а во второй сосредоточимся на ходовой части, трансмиссии и моторах.

Техника​

На момент выхода, то есть в начале 90-х, эта модель Volvo была очень передовой машиной. В глаза бросаются поперечное расположение пятицилиндровых двигателей, их унифицированная модульная конструкция, позволяющая получать как 6-цилиндровые моторы для Volvo 960, так и 4-цилиндровые для будущей S40. Наддувные моторы в то время также все еще считались экзотическими, а у 850 они были, как и опциональный полный привод. Менее заметна интересная конструкция задней подвески с очень растянутыми диагональными рычагами и поперечной композитной рессорой.

Конструкция угловатого кузова была проработана очень хорошо: таких мощных усилителей полов, высоких и прочных порогов, средних стоек крыши и рамки лобового стекла на массовых авто не будет еще лет десять. Volvo 850 умудряется сочетать полностью разборную конструкцию передней части кузова для облегчения обслуживания и надежную мощную балку передней панели.



Немало инноваций было применено и по части пассивной безопасности, причем задолго до появления краш-тестов EuroNCAP. Так, была предусмотрена сминаемая зона при боковом ударе и распределение нагрузки, а со временем появились боковые подушки безопасности. Ремни безопасности уже тогда были с преднатяжителем и самоустанавливающейся верхней опорой.

Таймлайн

Июнь 1991 года. Представлен Volvo 850GLT, седан модели 850 в базовой комплектации с мотором B5254S 2,5 литра мощностью 170 л.с.



Июнь 1992 года. Представлен Volvo 850GLE с мотором B5204FS мощностью 143 л.с.

Август 1993 года. Выход 850 turbo с мотором 2,5 B5234T мощностью 225 л.с.

Март 1994 года. Представлена 850 T5-R мощностью 240 л.с. и вариант с мотором 2,0 турбо, 210 л.с. – B5204T для Швейцарии и Италии.

Сентябрь 1994 года. Для машин 1995 модельного года представлена версия с самым слабым мотором, 10-клапанным 2-литровым атмосферником B5202 в 126 л.с. Обновлена линейка двигателей, появились варианты с 10-клапанными 2,5-литровыми B5252S на 144 л.с. и 20-клапанными 2,3-литровыми B5234FS на 144 силы. На всех моделях как опция появилась боковая подушка безопасности. Также обновили проводку и список опций.

Июнь 1995 года. Появление дизельной версии 850 TDI с мотором 140 л.с. Варианты с турбонаддувом получили модернизированные двигатели.

Февраль 1996 года. Представлены модели BiFuel с топливной системой, оптимизированной для применения с топливом Е85. Версии с турбонаддувом теперь доступны с АКП.

Июнь 1996 года. Появление полноприводной версии 850 AWD. У турбонаддувных машин новый блок управления Bosch Motronic 4,4 вместо Bosch Motronic 4,3.

Ноябрь 1996 года. Презентация наследника, моделей Volvo S70/V70.

Кузов

Внешние панели

Внешний вид большинства машин, доживших до наших времен, неидеален. Все же три десятка лет – это очень много для массовых авто. Но среди одноклассников 850 выгодно выделяется сохранностью и количеством доживших до наших времен машин.



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Подгнивающие пороги, прикрытые пластиком, широкие пластиковые же бампера с юбками закрывают нижние концевые части (для 91 года это весьма передовое решение), двери подгнивают медленно, а основная видимая проблема – это задние арки и рамка лобового стекла (особенно на вариантах, где лобовое стекло меняли). Еще достаточно сильно страдает от сколов передняя кромка капота, но если ее окрашивали вовремя, то серьезной коррозии там нет. А вот гниль задней двери универсалов и крышки багажника седанов связана в основном с отсутствием антикоррозийной обработки – если ее хотя бы проливали мовилем, то она не гниет.

Стекло лобовое 19 884 рубля

Основная заслуга неплохого состояния не в трепетном отношении владельцев, а в уже упомянутой выше грамотной конструкции кузова и использовании оцинкованного металла на всех элементах конструкции. А еще кузов очень жесткий – в отличие от еще одной «иконы оцинковки», VW Passat B3, у которой сильно страдают швы силовых элементов из-за разрушения герметика, на Вольво они держатся много лучше. Даже при полностью сгнивших порогах машина сохраняет похвальную жесткость, не выдавая скрипом и дребезгом ослабление конструкции.



Разумеется, большая часть экземпляров побывали в мелких и не очень ДТП, а качество ремонтов обычно не очень высокое, в итоге будут проблемы и с внешними панелями, и с внутренней конструкцией. В принципе, сейчас с кузовными запчастями с «распилов» особых проблем нет, английские машины находятся в очень хорошем состоянии, и их пока хватает, не все отправили в переплав. Да и со шведских свалок поставляют очень живые экземпляры, несмотря на суровый тамошний климат. Ну а такие элементы, как пороги и крылья, давно освоены как нашей, так и тайваньской промышленностью. Можно найти и очень неплохие варианты из толстого оцинкованного листа, которых хватит надолго. Но лет пятнадцать-двадцать назад чинили все «на коленке», а о распилах по смешным ценам могли только мечтать, и те старые ремонты обычно проявляют себя самым неприятным образом.

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При осмотре стоит использовать не только и не столько толщиномер, сколько опытный глаз, который сможет отличить заводской сварной шов от кустарного. Ну и, помимо упомянутых выше слабых мест, не забудьте заглянуть в боковые ниши багажника, а также под ковер в районе полов водителя и переднего пассажира – коррозия там проявляется достаточно часто.

Снизу

В первую очередь положен осмотр силовой структуры, лонжеронов и многочисленных усилителей – на небитой машине они обычно целы. Пороги и арки тоже удобнее смотреть с подъемника и после мойки. А еще лучше – сняв пластиковые накладки. Если на задних арках в передней части есть коррозия, а в щели порога видна грязь, то ничего нового вы снизу уже не увидите. Разве что зону вокруг поддомкратников можно осмотреть лучше, от их швов подгнивает днище.



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В колесных арках обратите внимание на целостность локеров. Особенно в передней арке, где их часто проламывают. Даже не снимая локера, обычно можно заглянуть внутрь с фонариком сверху в передней арке и снизу – в задней. Легкая поверхностная коррозия – не приговор, но у удачного экземпляра спереди будет лишь малозаметная ржа на брызговике под швом верхнего усилителя лонжерона – там где проложена гофра проводки и скапливается грязь. В задней арке немного ржавчины по поверхности и чуть больше – в передней части, где швы.

Обратите внимание на то, как давно снимали задний бампер – часто это бывает проблематично сделать из-за коррозии длинных болтов его крепления. На универсалах есть проблема с опорами пружин задней подвески и лонжерона в местах их установки, нужно проверять эту зону обязательно.



Осмотр подкапотного пространства тоже обязателен, коррозия и течи надмоторной ниши аукнутся не только ослаблением швов моторного щита и рамки лобового, но и проблемами с электрикой машины. А проблемы со швами чашек – верный признак автомобиля после лобового столкновения. Лонжероны у машин очень мощные и очень прямые, замаскировать последствия восстановления сложно, так что просто промойте вековую грязь, а заодно проверьте на предмет коррозии брызговики моторного отсека и переднюю панель.



Оборудование кузова

В силу возраста сложно выделить какие-то определенные сложности. Просто ищите комплектный экземпляр. Фары, даром что Hella – не самая крепкая часть, снаружи пескоструится стекло, которое стоит вертикально, отражатели мутнеют, а корпус трескается. К счастью, в продаже есть недорогие заменители. Трескающиеся повторители поворотов – типовая беда, обычно их давно заменили на неоригинал. Кромка вдоль фары у повторителя просто отламывается. Молдинги отлетают и стоят недешево.



Проверяйте качество вклейки лобового стекла – при старых молдингах его часто сажают неровно, да и коррозию рамки никто не отменял. Накладка шва крыши облезает, а концевые элементы ломаются. Но мелкие части все еще есть в продаже – купить не проблема. Вот более крупный пластик обычно в продаже отсутствует, и уже есть определенный дефицит наиболее ломающихся крупных элементов. Целые решетки, корпуса фильтров салона, защиты проводов моторного отсека и тому подобные элементы могут стоить неадекватно дорого. Одна надежда на 3д-печать.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Передняя фара 7 978 Depo 3 780 TYC 705 Стекло лобовое 19 884 KMK 4 696 XYG 7 735 Крыло переднее 14 068 Нет в наличии Бампер передний 12 604 Нет в наличии Нет в наличии Капот 20 182 Нет в наличии



Салон

На момент выхода салон у машины был шикарный, да и сейчас качество исполнения приятно удивляет, а такие элементы, как деревянный «яхтенный» руль или рукоятка КПП, заставят обладателей цельнопластиковых полуседанов и примкнувших к ним современных Мерседесов утереть скупую слезу.

Найти машину с оригинальным салоном в неплохом состоянии еще можно, благо он при аккуратном обращении вполне держится больше 300 тысяч, но в большинстве случаев хороший салон – результат кропотливого восстановления. Так, неродная кожаная обшивка передней панели – скорее всего следствие «вспухания» мягкого пластика от времени, ее просто перешивают, а на дверных картах это была заводская опция, но материал был искусственный.



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Проблемы со стуком жгутов проводки в недрах передней панели, петлей и замка перчаточного ящика, а также скрип передней панели о лобовое стекло были у 850 с самого начала. К этим врожденным «болячкам» добавляются и приобретенные с возрастом: отклеивающийся потолок, трещины на элементах отделки, повреждение крепежа, коррозия механизмов люка и т. д. Кстати о люках: они бывают стальные непрозрачные с механическим приводом и стеклянные с электрическим. Практика показывает, что первые текут чаще, но к счастью можно поставить стеклянный – точки креплений совпадают.



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При прочих равных выбирайте машину с минимумом колхозинга посвежее – в 1994 году, как уже упоминалось выше, провели апгрейд проводки, и он пошел автомобилю на пользу. Приборную панель, если будет выбор, лучше предпочесть VDO, а не Yazaki – они покрепче, и к тому же имеют бортовой компьютер.

Климатические системы на 850 представлены в двух вариантах, обычный «ручной» с механическими приводами заслонок и новомодный на тот момент автоматический климат-контроль с электронным регулированием и автоматическими алгоритмами поддержания заданной температуры. У ручного климата проблем немного, разве что обычно ресурс мотора вентилятора уже на пределе, да резисторы иногда сдаются. Отдельные уникумы сдергивают приводы заслонок.

У электронного проблем побольше. Обычно он просто не работает из-за вспухших конденсаторов внутри блока управления, а если не повезло, то электролит может разъесть и дорожки на плате. Лечится это несложно. Еще сдается транзистор в блоке управления оборотами вентилятора, ищите элемент с кодом IRF540N, он не очень дорог. Все заслонки у системы с обратной связью и для замены не потребуют снятия передней панели. Почти у всех машин соскакивает тяга заслонки рециркуляции. Кстати, была комплектация без фильтра салона, но с кондиционером, у таких машин испаритель забивается намертво. Фильтр салона очень нужен, но в продаже он есть не всегда. Выручает ВАЗ – на Калине и Шниве фильтр почти в точности нужного размера. Его рабочий элемент можно поставить в штатную рамку фильтра Volvo.

Электрика

Классическая схема электропроводки и высокое качество исполнения электрики при достаточно простых комплектациях позволяют о проблемах с электрикой вспоминать изредка. В основном, при кузовных ремонтах, замене агрегатов или повреждениях проводки двигателя. Но переборка блока реле в случае появления проблем – это адский труд. Если корпус стал хрупким, есть проломы, то проще поменять его на блоки от S70, благо они минимально отличаются по питанию.

Разумеется, страдают жгуты дверей и багажника, такие элементы, как приводы дворников лобового стекла и фар закисают с возрастом, вентиляторы все при таких пробегах уже или заменены, или требуют ремонта. У машин из жарких стран проблем с проводкой больше, чем у «северных». Основные проблемы – это старение изоляции, кривые руки электриков, а также влага под коврами, в надмоторной нише. Конечно, хватает и мелких «особенностей» вроде вечно утерянных годов разблокировки магнитол, слабой контактной группы замка зажигания, создающей много странных неприятностей и тому подобных сюрпризов, описать которые просто невозможно в рамках короткого материала.

Промежуточный итог

Если кузов еще не сгнил, а хранили машину ответственно (а не в сугробе или луже), то есть вероятность, что вам удастся избежать неадекватных для 30-летнего Вольво затрат. Но иметь сумму на ремонт все равно нужно – ресурс хоть и велик, но не бесконечен. Чего ожидать от ходовой части, коробок и моторов – подробно во второй части.