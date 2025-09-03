Volvo ХС90 с пробегом: тайные проблемы кузова и электрика, которая может положить на лопатки

Даже лучшие автомобили со временем стареют, и Volvo ХС90 – не исключение. В какой-то момент эта машина перешла из разряда больших черных джипов для серьезных мужчин в сегмент машин для фанатов марки. Есть желание влиться в число последних? Что же, понять можно. Но сначала лучше узнать, чем может огорчить возрастной ХС90 нового владельца. Сегодня расскажем про кузов, салон и электрику этого кроссовера, а в следующей части – про ходовую часть, моторы и трансмиссию подержанного Volvo.

Техника

Первое поколение XC90 построено на платформе P2 собственной разработки Volvo. На ней же основывались S60, V70, S80 и XC70 первых поколений, и ХС90 – самая крупная из всего этого ряда моделей. Из характерных для платформы особенностей нужно отметить использование в качестве базовых моторов рядные пятицилиндровые и наличие рядных шестицилиндровых моторов, что для автомобилей с рядно-линейной поперечной компоновкой двигателя является большой редкостью. Уникальный момент – наличие у XC90 после рестайлинга и у тюнинговых версий других машин на этой платформе поперечно расположенных V8.

Платформа Р2 стала базой для платформы Ford EUCD, которая унаследовала целый ряд конструктивных особенностей в плане﻿ компоновки передней части и используемой линейки двигателей. Это неудивительно: для своего времени платформа P2 демонстрировала выдающиеся показатели пассивной безопасности. В частности, ХС90 стал первым кроссовером с пятизвездочным рейтингом Euro NCAP, а примененные здесь решения для защиты от бокового удара, от наезда сзади и защиты пешеходов очень пригодились всем компаниям фордовского пула.

XC90 представлен в пяти- и семиместном исполнении. Пятидверный кузов цельностальной, с высокими характеристиками по части пассивной безопасности. Обратная сторона медали – высокая снаряженная масса машин, которая даже у самых простых версий превышает две тонны.

Компоновка, как мы уже говорили, с рядно-линейным поперечным расположением двигателя, базовый привод – передний. Однако все версии XC90 имеют полный привод, реализованный с помощью электронно-управляемой муфты.

На старте продаж машина была доступна с рядными пятицилиндровыми двигателями в сочетании с механическими коробками передач и 5-ступенчатыми автоматами Aisin, а также – с единственным шестицилиндровым наддувным мотором, который агрегатировался только с 4-ступенчатой АКП производства GM. Другие автоматы попросту не помещались по габаритам и не могли выдержать крутящий момент этого мотора. Забегая вперед, скажу, что четырехступка GM оказалась не лучшим выбором и с моментом справлялась тоже не лучшим образом.

С декабря 2004 года в линейке моторов появился V8 объемом 4,4 литра разработки Yamaha, который ранее засветился на Ford Taurus SHO. В пару ему полагался 6-ступенчатый автомат Aisin. После рестайлинга 2006 года машина получила и атмосферный 3,2-литровый шестицилиндровый мотор в паре с 6-ступенчатой АКП.

Дизельные двигатели были представлены рядными пятицилиндровыми моторами объемом 2,4 литра собственной разработки в двух поколениях (163-200 л.с.). Версии кроссовера с этими двигателями оснащались пяти- и шестиступенчатыми АКП Aisin.

Подвески вполне типовые: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажная. Подвески обычные, пружинные, но в задней на дорогих версиях используются амортизаторы с самоподкачкой для поддержания уровня кузова.

Хронология

Январь 2001 года. Концепт Adventure Concept Car, во многом предваряющий будущие решения в дизайне и технологиях ХС90, показан на Детройтском Международном Автосалоне.

Январь 2002 года. Там же представлен серийный Volvo XC90.

Август 2002 года. Начало производства модели. Два варианта исполнения: версия 2.5Т с мотором мощностью 210 л.с. и 2.9т с мотором мощностью 272 л.с. Обе в США представлены исключительно с АКП.

Октябрь 2002 года. Начало продаж машины в США и Европе. Для Европы в паре с мотором 2.5Т доступна 6-ступенчатая МКП. Версия с дизельным двигателем D5 мощностью 163 л.с. доступна с 6-ступенчатой МКП или 5-ступенчатой АКП.

Декабрь 2004 года. Появление нового топового мотора V8 объемом 4,4 литра (315 л.с.). Доступен только в комплекте с 6-ступенчатой АКП нового поколения.

Весна 2005 года. Появление дизельных версий с моторами второго поколения. На выбор два 2,4-литровых мотора мощностью 163 и 185 л.с. Оба – с Common Rail. Старшая версия получила индекс D5, младшая – 2.4D, что внесло некоторую путаницу. Такие машины могли иметь 6-ступенчатую МКП или 6-ступенчатую АКП нового поколения.

Май 2006 года. Представлен рестайлинг модели. Обновлены внешность, оснащение. Линейка моторов претерпела значительные изменения. Моторы 2.9Т из линейки убрали, двигатель 2.5Т обновлен и ограниченно доступен. Базовым двигателем становится новая атмосферная «шестерка» объемом 3,2 литра (238 л.с.), которая работает в паре с 6-ступенчатой АКП.

Декабрь 2010 года. Версия с V8 снимается с производства.

Весна 2012 года. Модель сняли с производства в Швеции.

На 2022 год модель все еще производилась в Китае как XC Classic в версии с мотором 2.5Т и 5-ступенчатой АКП.

Кузов

Внешние панели

Даже на самых старых и дешевых машинах коррозия заметна в основном в местах повреждений кузова и там, где к металлу прилегает резиновый уплотнитель. Например, на нижней передней кромке капота, на передней кромке крыши, иногда – по рамке лобового стекла и у молдингов дверей. Там же стоит проверить кузов на предмет подкраски: машины все еще ценятся, и их владельцы на перекраску проблемных элементов не скупятся.

ЛКП XC90 действительно хорошее. Оно выдерживало и выдерживает удары камней и даже при минимальном уходе до сих пор может блестеть и сохранять приличный внешний вид. Конечно, дешевые машины из категории до 500 тысяч обычно уже обделены обслуживанием и часто имеют кучу возрастных дефектов, но даже у них явная коррозия снаружи заметна редко.

Примечательно, что до 2006 года машины красили чуточку иначе: у них меньше точечных сколов. Но вряд ли это можно считать поводом гоняться именно за дорестайлинговым кроссовером: кузов у таких машин в целом будет менее живым, а проблем по технической части – заметно больше.

Самое неприятное начинается, если открыть двери. Коррозия нижнего шва двери – это проблема, но решаемая. Если снизу она заметна, то внутри ржавчина уже пробила себе путь через несколько слоев герметика. Шов в большинстве случаев сгнивает изнутри, так что самым надежным решением будет замена двери. А вот вздутия или откровенная ржавчина в самом низу проема задней двери у арки – это гораздо более серьезная беда. Цена решения может быть очень разной: если двери в зависимости от состояния обойдутся в 6-80 тысяч рублей за штуку, то переварка порогов может вытянуть все средства и завершиться продажей машины. Все сделать качественно сможет не каждый, а стоимость ремонта в зависимости от тяжести повреждений может доходить тысяч до 250. Причем с полной зачисткой днища для защиты от коррозии затраты на устранение этих проблем получаются сопоставимыми с ценой самых недорогих ХС90.

1 / 2 2 / 2

Впрочем, если машина не из Москвы или Санкт-Петербурга, то есть шансы обойтись минимальными вложениями. Цена неоригинальных ремонтных внешних панелей порогов сейчас невелика, они имеют вполне приличное качество гиба и в среднем полностью повторяют оригинал. Если не затронута передняя часть и усилитель порога остался целым, можно отделаться малой кровью.

Снизу

Оценить состояние порогов, загнав машину на подъемник, сложно: пластиковая накладка успешно защищает металл от осмотра. Но если хорошо присмотреться, ржавчину все же можно заметить. Естественно, много поверхностной ржавчины будет по кромкам элементов днища, особенно в задней части. Достаточно проблемных точек в арках колес, и особенно неприятно видеть состояние стаканов передней подвески изнутри. На примере Volvo S80 видно, к чему это приводит при такой конструкции кузова.

Volvo S80

В задних арках коррозии больше, потому что войлочный локер легко набирает влагу. Однако при этом коррозия тяготеет к нижней части и внутренней наружной части арки, не представляя угрозы целостности кузова.

Как я уже говорил, если не снимать пластиковые накладки порогов, кузов кажется живым. А вот если «раздеть» кузов от накладок, то первое благоприятное впечатление может рассыпаться, как карточный домик. Подгнившие пороги – дело обычное, но ржавчина подстерегает и под накладками проемов дверей, и под панелями боковых зеркал, и, конечно, под накладками колесных арок. Скорее всего, в силу неприметности этих проблем, на большей части машин владельцы доведут их до логического завершения – появления массовой наружной коррозии по всем элементам.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Осмотр кузова изнутри обязателен. Под капотом стоит осмотреть внимательно чашки: вспучивания по их наружному краю – откровенно плохой признак. Ниша запаски и швы задней панели кузова тоже находятся в зоне риска.

Неплохо проверить на предмет наличия влаги полы кузова: изнутри они подгнивают, причем при этом повреждается оболочка плюсового провода, который тянется из багажника в моторный отсек и проходит аккурат под водительским сиденьем. Влага способствует деградации изоляции и электрохимической коррозии вокруг провода. Возгорания крайне редки, вспомнить хотя бы одно из-за повреждения в зоне полов не могу, но выглядит это место потенциально опасным.

Источники попадания в салон воды стандартные – забитые сливы люков и воздухозаборник печки. В задней части кузова течи тоже встречаются. Обычно – от антенны или рейлингов, реже – от уплотнений задней двери или гофры ее проводки. Страдает сзади в основном ниша запаски.

Не поленитесь подняться и осмотреть состояние крыши: там могут ржаветь боковые швы и кромка люка.

Оборудование кузова

Старые Volvo внешне напоминают камень: все кажется прочным, монументальным, доведенным до абсолюта. Увы, в жизни это не совсем так, и у ХС90 есть некоторые недостатки и особенности. Например, на машинах до рестайлинга ручки дверей не окрашены, и большая часть владельцев их красит самостоятельно или меняет. А еще эти ручки скрипят, а с заводской окраской со временем облезают. Может сломаться фиксатор крепления, после чего ручку просто отрывают. Ось механической ручки на пятой двери ржавеет, и ручка начинает заедать. Модных кнопок на этой двери на ХС90, кстати, нет. А еще ручки иногда заедают и западают, а ограничители дверей со временем перестают их удерживать. В общем, полный набор.

Фары – тема для отдельного рассказа. Начнем с того, что раньше их просто воровали: снять их не так сложно, а стоили они дорого. Есть претензии и к конструкции: внешний колпак очень рано желтеет и пескоструится. Видимо, не угадали или с аэродинамикой, или с качеством материала. Фары регулярно полируют и часто оклеивают пленкой. Последние несколько лет проблема столь остро не стоит, поскольку стекла стало возможным купить отдельно на известном китайском сайте, а не в сборе с фарой. Кроме того, выгорает линза, а на машинах до рестайлинга часто ломается механизм регулировки. Из-за обмерзания зимой крышки омывателя имеют дурную привычку слетать на скорости.

Фонари в целом не капризные, но их подводит хроническое желание владельцев сделать свою машину чуть лучше. С 2012 года начали ставить фонари с диодной лентой, которую многие захотели установить в фонари своих машин. Итог – куча фонарей, когда-то вскрытых для этого «тюнинга», сейчас текут и отказывают. Впрочем, окисленные дорожки на плате и потеря яркости половины ламп даже у нетронутых фонарей встречаются довольно часто, так что вскрывать их приходится все равно. Правда, по более вескому поводу.

Зеркала часто люфтят, и из-за вибраций и неправильной установки на дизельных машинах нередко отваливается зеркальный элемент.

Большая часть проблем с дворниками вызвана электроникой и поломками в блоке CEM или закисанием трапеции.

Закисают и замки капота вместе с тросом. Без смазки они могут продержаться несколько лет, но потом есть риск просто в очередной раз не открыть капот. Хорошо, что чаще замок не закрывается, предупреждая владельца о приближающихся неприятностях.

Хромовые накладки на кузове облезают – тут ничего необычного. Иногда они отваливаются, но самое неприятное, что иногда начинает ржаветь часть рамки заднего стекла.

Из-за поломки проводки иногда отказывает привод задней двери. Что поделать – возраст ХС90 берет свое.

Салон

Отличный вольвовский салон довести до плачевного состояния не так-то просто, но при желании возможно всё. Какие-то машины щеголяют отличным светлым салоном с деревянными вставками и сиденьями, как с завода, и при пробегах за 300 тысяч километров, а какие-то при таком же пробеге имеют уже и дыры в подушках сидений, и ободранные и поцарапанные рули. Причина в том, что хорошая кожа и очень качественная конструкция сидений и дверных карт позволяют долго сохранять их в живом виде при минимальном уходе. Но уход им все же нужен. Ну и, конечно же, салон иногда перешивают, а иногда и меняют, благо машина весьма популярна как в США, так и в Японии, откуда их массово везут на разборку как к нам на Дальний Восток, так и в Эмираты.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Обратите внимание на «безопасные» кнопки управления стеклоподъемниками: их очень часто расцарапывают ногтями, а надписи на кнопках у джойстика зеркал почти всегда стерты. Фактура многих кнопок панели теряется из-за плохого ухода – засаливается пластик.

1 / 2 2 / 2

Самое неприятное для владельца ХС90 – мертвые дисплеи приборной панели, мертвая плата панели и прочие проблемы электрического характера. Радует, что сейчас умельцы научились ставить на ХС90 приборные панели от S60.

Климатическая система вполне надежная, но проводить калибровку ей требуется довольно часто. Изредка можно столкнуться с отвалившейся тягой. Бывает особенно неприятно, если при нормальной температуре спереди холодом задувает второй ряд: можно, например, застудить детей. Попадание листьев в воздухозаборник – беда стандартная. С ней борются установкой сетки на воздухозаборники. Редкие неисправности ручек блока управления климатом лечатся пропайкой.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Уплотнения кондиционера на Volvo слабоваты: то резьбы вытягиваются, то трубки трескаются. Визиты на заправку кондиционера приходится совершать часто, но если не оставлять систему надолго разгерметизированной, компрессор Valeo с классической муфтой служит долго.

Электрика

При неплохом в целом качестве исполнения электрики на машинах на платформе Р2 встречаются несколько крайне неприятных проблем. Вызваны они сочетанием ряда факторов. В первую очередь многое завязано на блок CEM, и это не просто блок предохранителей салона, а интеллектуальный модуль управления питанием. Расположен он так, чтобы стыковать моторную косу и салонную, в итоге из моторной косы в него приходит влага. А сам блок от протечек никак не защищен. В моторной проводке часть косы проходит по перегородке моторного отсека как раз под дворниками. Идет она в коробе, в котором скапливается грязь, а значит, и проводка там повреждается, и вода держится долго. В итоге вода через не очень удачный сальник проводки попадает именно в блок СЕМ.

Изначально, пока блок прописывать умели только новый и у дилера, это было огромной бедой. Сейчас, когда блоки привязывают и отвязывают десятки мастеров в каждом городе, это уже не слишком дорогая, но неприятная проблема. Сам блок все равно меньше 15 тысяч рублей не стоит, да и за работу придется заплатить не копейки. Иногда неприятность ограничивается чуть залитыми контактами и неработающими реле блока, но в большей части случаев без снятия и работ по его пропайке или замене не обходится. На машинах до 2003 года выпуска блок иной конструкции, редкий и более проблемный, так что «под рест» проводку иногда переделывают. Однако на этой машине такая работа очень трудоемкая.

Встречаются и сгнившие камеры заднего вида, и отказавшие камеры BLIS (системы контроля слепых зон) в зеркалах, и отказы блоков дверей, и хрипящие динамики, и поломки усилителей. Особенно иезуитская проблема связана с дроссельной заслонкой, которая «вешает» моторную CAN-шину на моторах до рестайлинга.

Расстраивает владельцев и множество более мелких неисправностей. В их число входят, например, многочисленные окислы на плате подсветки селектора, на приборной панели и на платах дверей. Часто подводят контактная группа замка зажигания и основной вентилятор радиатора. Моторчик отопителя часто приходится менять из-за подгнивающей проводки ротора.

И в завершение на всех бензиновых моторах понемногу разваливается подкапотная проводка. Не только в злополучном коробе, но и на самом моторе, и в жгутах проводки по его бокам. В общем, электрика – явно не самая удачная часть этой машины. Иногда она способна положить на лопатки даже очень упрямого владельца.

Промежуточный итог

Увы, легенда понемногу уходит: нержавеющий кузов все же имеет свою ахиллесову пяту, и, судя по всему, проблем скоро станет больше из-за вскрытия герметика на внутренних полостях. Электрические проблемы со временем становятся более массовыми из-за старения проводки. Да, сейчас их устраняют быстрее и дешевле, чем раньше, но часто такого рода неприятности могут помешать нормальной эксплуатации автомобиля.

Но все же ХС90 до сих пор выглядит весьма заманчиво: просторный, со все еще актуальным дизайном и неплохой даже по нынешним меркам пассивной безопасностью. Ну а как у него обстоят дела с ходовой частью, моторами и трансмиссией, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.