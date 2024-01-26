Наверняка многие сталкивались с неприятной ситуацией, когда стрелка тахометра то поднимается, то опускается безо всякой на то причины. Если двигатель при этом не пытается заглохнуть, каких-то больших неудобств водитель не испытывает, но раздражает это плавание холостых оборотов сильно. В чём может быть дело и что надо проверить в первую очередь?

Вид нормы

Мы уже подробно рассказывали о том, что такое холостые обороты и почему они находятся в приблизительно одинаковом диапазоне. Точнее, должны находиться. И в этом же материале намекнули, что не всегда они будут строго определёнными: иногда их изменение вполне нормально. Связано это с нагрузкой на двигатель, которая может изменяться. Поэтому рост оборотов при включении кондиционера или вентиляторов охлаждения в жару – это нормально. На многих современных автомобилях, где экологичность ценится выше комфорта, холостые обороты настолько низкие, что их колебание может быть вызвано даже срабатыванием центрального замка или включением фар. Переживать об этом не стоит – это не признак неисправности, а особенность работы двигателя. Впрочем, избавиться от плавающих оборотов в этом случае тоже можно. Для этого достаточно немного их повысить программно, и проблема уйдёт.

Плавающие обороты, являющиеся нормой при включении потребителей, к неисправностям не относятся. Но вот если они гуляют сами по себе, это уже плохо, и тут обязательно придётся искать причину этого явления. И причины, надо признать, могут быть самыми разнообразными.

Откуда воздух?

Наиболее распространённая причина – это подсос не учтённого датчиками воздуха во впуск. Не учитывается этот воздух либо датчиком массового расхода воздуха, либо парой датчиков, работающих совместно – абсолютного давления и температуры воздуха. Неважно, что именно стоит на машине – ДМРВ или ДАД с ДТВ. В любом случае поступление лишнего воздуха приведёт к необходимости адаптации топливной смеси по показаниям лямбда-датчика, который увидит, что содержание кислорода в отработавших газах становится ненормальным. В зависимости от того, установлен на машине ДМРВ или ДАД с ДТВ, механизм топливной коррекции будет отличаться, но в любом случае холостые обороты будут плавать.

Второй важный момент зашифрован в словосочетании «не учтённый датчиками воздух»: часто проблема не в самом подсосе, а в датчиках. Для ЭБУ на этапе приготовления смеси не так уж важно, насколько корректны данные о количестве воздуха. Врёт ли датчик или на самом деле есть избыток воздуха – блоку управления наплевать, он готовит смесь исходя из того, что видит в сигналах ДМРВ или ДАД с ДТВ. И если какой-то из датчиков начинает путаться в показаниях, результат будет похожим на тот, к которому приводит подсос – гуляющие холостые обороты.

Что бы там ни происходило с воздухом, начинать поиск причины танца стрелки тахометра желательно с контроля топливной коррекции. Вероятнее всего, причина будет либо в подсосе, либо в самих датчиках. Ну а дальше – проверка датчиков и впуска на герметичность. Всё это лучше делать в сервисе и совсем нежелательно искать подсос воздуха так, как это иногда советуют в Интернете – путём разбрызгивания у деталей впуска горючих смесей (WD-40, «быстрого старта» или бензина из шприца). Теоретически по скачку оборотов найти место подсоса можно, но практически можно и спалить машину. Так что с этим надо быть осторожнее, и подсос лучше искать с помощью дымовой машины, а не бензина.

Во время диагностики сканером нужно проверить и показания некоторых других датчиков. В первую очередь – положения дроссельной заслонки, кислородных датчиков, датчиков положения коленвала и положения распредвалов. Их неисправность или нестабильная работа из-за проблем с проводкой тоже могут быть причиной нестабильных холостых оборотов.

От цилиндра до бака

Второй комплекс возможных причин проблем с оборотами связан с топливом. Недостаток или избыток бензина виноват в неприятностях с холостыми оборотами реже, чем воздух, но если с воздухом всё в порядке, придётся копать глубже. Что проверять в топливной системе? К сожалению, почти всё.

Во-первых, форсунки: на горячем моторе изношенные форсунки переливают чаще, чем на холодном, и это может вызвать нестабильность холостого хода. Впрочем, обычно неисправность форсунок приводит к пропускам воспламенения, и мотор начинает троить, а это отличается от плавающих оборотов. Но полностью исключить из набора причин форсунки нельзя.

Во-вторых, это бензонасос. Классический симптом его неисправности – это недостаточная производительность на высоких оборотах (то есть, снижается динамика автомобиля), но иногда могут и гулять холостые обороты. Картина очень похожа с подсосом по той причине, что и то, и другое приводит к обеднению топливовоздушной смеси, только в случае с подсосом – из-за избытка воздуха, а в случае с бензонасосом – из-за недостатка бензина. В любом случае ЭБУ будет пытаться привести смесь в порядок (само собой, в пределах возможности заложенной в нём топливной коррекции), и со стороны это может выглядеть как обороты, которые сами по себе проваливаются, а потом поднимаются. Причём на первом этапе этой свистопляски Check Engine может молчать, а загорится он только после того, как возможностей топливной коррекции перестанет хватать. Так что сканером нужно смотреть эту коррекцию в лайвдате – то есть в режиме реального времени, а не пытаться читать активные ошибки, которых может не быть вовсе.

Менее распространённая причина топливного характера – износ или критическое засорение регулятора давления топлива. В некоторых случаях он способен подкинуть симптомы, похожие на неисправность бензонасоса, в том числе – и нестабильные холостые обороты. К счастью, его достаточно легко проверить, отсоединив от него вакуумную трубку на холостых оборотах. Если в работе двигателя ничего не изменилось, РДТ нужно заменить. Если в момент отключения обороты немного прыгнут вверх, придётся разбираться с ними дальше – регулятор исправен.

А дальше – это в бензобаке. В качестве простого лекарства можно попробовать заправиться на другой АЗС: есть небольшой шанс, что причина проблемы – некачественный бензин. Или вода в баке, которую оттуда надо удалить.

Немного железа

Что ещё может быть неисправно, кроме датчиков? Самое очевидное – это дроссельная заслонка. Правда, её загрязнение чаще приводит к зависанию оборотов, а не их колебанию, но всё же прочистить её можно. Желательно вообще это делать регулярно, но не стоит забывать, что некоторые заслонки после чистки включением-выключением зажигания не откалибруешь, и в этом случае понадобится адаптация с помощью сканера. Если его нет, лучше провести ревизию заслонки в сервисе, в противном случае можно сделать только хуже. Можно проверить и регулятор холостого хода. Отказывает он редко, но мало ли… Его тоже можно почистить, но иногда приходится менять.

Неисправности других связанных деталей (катушки зажигания, свечей, гидрокомпенсаторов, клапанов, системы фазорегулирования или привода ГРМ) редко вызывают плавающие обороты. Чаще они вызывают троение мотора, а это уже немного другая история. Впрочем, лишний раз проверить эти системы не помешает: машина заботу любит и обязательно оценит.

Из довольно редких, но возможных причин плавающих холостых оборотов можно ещё вспомнить неисправности в системе вентиляции картерных газов. Как вы помните, клапан вентиляции картерных газов работает за счёт разрежения во впускном коллекторе. Если он утратит герметичность и начнёт пропускать воздух, обороты начнут плавать. Найти такую неисправность довольно сложно, хотя формально её можно отнести к подсосу воздуха. Но если в работе системы ВКГ есть какие-то отклонения, желательно проверить и клапан PCV: возможно, причина нестабильной работы на холостых оборотах связана с ним.

Наконец, обороты могут гулять по совсем экзотическим причинам. Например, может дурить сам ЭБУ. Найти такую неисправность самостоятельно практически невозможно, так что тут без помощи специалистов не обойтись. То же самое можно сказать про систему улавливания бензиновых паров: вроде бы сами по себе и её сепаратор, и адсорбер могут служить вечно, но в жизни ничего бессмертного не бывает, и если к плавающим оборотам присоединяется слишком громкий «пшик» при откручивании пробки бензобака, то проверить нужно и эту систему.

Последнее, о чём хотелось бы напомнить, – это то, что ездить с плавающими оборотами может быть критически опасно для машины. Если их причина в слишком бедной смеси (из-за подсоса воздуха, недостаточной эффективности бензонасоса или других причин), можно получить ненормально высокую температуру отработавших газов. Она вредна и для выпускных клапанов, и в целом для любого современного двигателя, и без того страдающего от высокой тепловой нагрузки. Стоять на светофоре, одновременно нажимая на газ и тормоз, чтобы машина не заглохла, или, скрипя зубами, игнорировать тысячу с лишним оборотов холостого хода могут многие.

И это совершенно напрасно, потому что устранение последствий может выйти значительно дороже, чем решение этого вопроса сразу после его появления.