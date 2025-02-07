Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать

Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необходимо помнить, что придётся подождать 6 месяцев до подтверждения права наследования. Многие ищут пути ускорить процесс. Рассказываем, можно ли продать автомобиль, не оформляя наследство, и как всё сделать правильно.

О порядке наследования

Наследство можно получить по завещанию и без. В первом случае наследодатель сам определяет доли каждого получателя, во втором — имущество делится в установленных законом долях или по договоренности между всеми претендентами на наследство.

По закону наследственное имущество может быть оформлено в собственность новых владельцев не ранее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. Этот срок установлен для того, чтобы все причастные могли заявить свои права и определить порядок раздела доставшегося по наследству имущества.

Документом, подтверждающим права на наследственное имущество, является свидетельство о праве на наследство. За его оформлением нужно обратиться к нотариусу или в органы местного самоуправления, предоставив документы, подтверждающие ваше право, и оплатив госпошлину — она составляет от 0,3% до 0,6% от стоимости наследуемого имущества в зависимости от степени родства, но не более 100 тыс. и 1 млн рублей﻿ соответственно.

Вместе с имуществом наследуются обязательства по содержанию этого имущества, а также возможные долги умершего. Например, если машина была куплена в кредит, и он не выплачен, получить авто в наследство можно, но придется погашать кредит на авто. Если прежний собственник был застрахован, остаток по кредиту может быть погашен страховой компанией. Если нет, кредит должны будут погасить наследники. Ответственность по долгам делится на всех наследников с учётом стоимости доли каждого.

Наличие долгов и необходимость оплаты госпошлин и услуг нотариуса могут стать причиной отказа от вступления в наследство. У вас есть такое право: наследство на себя оформлять необязательно.

Возможна ли продажа авто без принят ия наследства

Нет, продать наследственный автомобиль, если вы не приняли наследство, нельзя. С точки зрения закона при отсутствии свидетельства о праве на наследство распоряжаться имуществом умершего затруднительно, даже если наследодатель упомянул вас в завещании напрямую. Свидетельство является основанием для возникновения права собственности, юридически оно равно договору купли-продажи.

Даже если вы заключите с кем-то сделку, она не будет законной: автомобиль не поставят на учёт в ГАИ, так как процедура регистрации возможна только при подтверждённой истории перехода прав владения.

Более того, если вы не примете наследство, вы не сможете пользоваться автомобилем самостоятельно, так как тоже не сможете поставить машину на учёт, а регистрация на предыдущего собственника будет аннулирована автоматически после его смерти.

Если вас остановят на этой машине, вы получите штрафы за недействительные номера, просроченную регистрацию, отсутствие ОСАГО (данные в полисе ведь тоже теперь неверные). Более того, инспектор вправе лишить вас прав, а машину — эвакуировать на штрафстоянку, и забрать её вы сможете только тогда, когда подтвердите право собственности (оформите наследство).

Можно ли купить машин у у потенциального наследника

Если вы на другой стороне сделки, а именно хотите купить наследственный автомобиль, знайте, что пока у продавца на руках нет свидетельства о праве на наследство, покупать такую машину нельзя.

Вам могут предложить заключить договор о намерении или оформить задаток, но делать этого не стоит. Даже если вы не сомневаетесь, что автомобиль перейдёт в собственность продавца, может случиться всякое:

он откажется от принятия наследства, например, из-за больших долгов умершего, которые придётся выплачивать в случае получения наследства;



право на наследство будет оспорено — супругами, детьми, родителями, кредиторами;

с наследником или машин ой что-то произойдёт — человек уедет, утратит дееспособность, а машин а пострадает от стихии, например.

Заключать предварительный договор, платить деньги и забирать машину себе на хранение до момента получения продавцом свидетельства о праве на наследство тоже не стоит. Юридически ни вы, ни продавец не имеете права распоряжаться имуществом, и в случае возникновения разногласий с другими наследниками авто могут изъять — сделка ведь не является законной.

Как продат ь наследственное авто по закону

По истечении 6 месяцев обратитесь к нотариусу и получите свидетельство о праве на наследство. Когда документ на руках, можно искать покупателя. Есть несколько способов это сделать:

Дать объявление в интернете. На сайте объявлений добавьте фотографии, составьте описание, а также подтвердите право собственности на авто мобиль. В вашем случае нужно будет загрузить сканы ПТС, СТС и свидетельства о праве на наследство . Покупатели будут писать и звонить вам сами. Если договоритесь, покажете авто и заключите сделку. Отдать машин у скупщикам. Это частники, которые покупают и перепродают машин ы, зарабатывая на жизнь. Обычно они активно торгуются, очень тщательно выискивают недостатки авто на осмотре, чтобы было за что снизить цену, но зато предлагают моментальный расчёт. продать наследственный автомобиль, ещё до Воспользоваться услугой выкупа. Её предлагают компании, а не частные лица, что повышает безопасность сделки. Если вы хотите , ещё до вступ ления в наследство можно оценить авто мобиль онлайн, чтобы получить предварительную стоимость с учётом среднерыночных цен в вашем регионе. А когда свидетельство о праве на наследство будет на руках — встретиться со специалистом по выкупу в согласованном с вами месте и получить финальную цену авто . Если она вас устроит, продат ь машин у можно сразу в этот же день или позже, деньги вы получите на карту — главное, чтобы к моменту сделки автомобиль уже стоял на учёте в ГАИ. Вам не придётся искать покупателя, услуги по оценке и выкупу для вас будут бесплатны, а если цена вас не устроит, можно просто отменить сделку.

После продажи машины не забудьте подать декларацию и заплатить налоги: 13% НДФЛ уплачивается с дохода по сделке. Если у вас сохранился договор купли-продажи авто предыдущим собственником, вы сможете вычесть эти расходы из базы для расчёта налога и уменьшить его размер. Налог можно не платить вообще, если вы продали машину спустя 3 года владения или сразу, но менее, чем за 250 тысяч рублей. Декларация в этих случаях не подаётся.

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