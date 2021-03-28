Достаточно мощный и совершенный девятитонный авиатранспортабельный автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-260 (6х6), оборудованный передовыми советскими агрегатами и новыми надстройками, считался высшим достижением Кременчугского автозавода советского периода, а фактически служил основной базой и мощным дублёром предыдущих грузовиков КрАЗ-255.
Грузовики семейства КрАЗ-260 (1970/1979-1998 гг.)
Построенный в 1970 году прототип КрАЗ-260А обладал всеми внешними и конструктивными признаками будущей серийной машины: 300-сильный дизель V8 с турбонаддувом, металлическая грузовая платформа с тентом, прожектор на крыше кабины и характерная «хищная» внешность с плоскими панелями облицовки и крыльев. Последовавший за ним грузовик 260АМ с низкобортным кузовом стал предшественником серийной длиннобазной версии.
Варианты серийных автомобилей семейства КрАЗ-260
В середине 70-х модернизированный вариант 260М прошёл государственные и военные испытания, но только в 1979-м его доработанный вариант стал поступать в промышленное производство под маркой КрАЗ-260. В 1981-м его приняли на вооружение, а через год серийный выпуск грузовика развернулся в новом цеху. Главной особенностью автомобиля была новая 16-ступенчатая трансмиссия со средним проходным мостом и межосевым дифференциалом задней тележки, а остальные конструктивные элементы и параметры практически не отличались от машин КрАЗ-255.
Одновременно завод выпускал седельные тягачи КрАЗ-260В с допустимой нагрузкой на сцепное устройство 9,5 тонн, которые применялись для буксировки тяжёлых полуприцепов и орудий.
Небольшими партиями собирался удлинённый грузовик КрАЗ-260Г с увеличенным от 4,6 до 5 метров расстоянием между осями переднего и среднего мостов, на котором перевозили крупногабаритные грузы массой до 9,5 тонн и устанавливали войсковые надстройки. Усиленный 10-тонный вариант 260ГМ был приспособлен для буксировки тяжёлых прицепов.
Военное оснащение автомобилей семейства КрАЗ-260
С конца 80-х и вплоть до завершения выпуска в 90-е годы на автомобилях КрАЗ-260/260Г и тягачах 260В постепенно внедряли новые виды двигателей мощностью до 330 л.с., доработанные трансмиссии, световые приборы и шины, упрощённые и более строгие детали облицовки.
Главным предназначением КрАЗов-260 была перевозка 20-24 человек личного состава на откидных скамейках в кузове, а также установка всевозможного войскового оборудования. Для преодоления неглубоких водных преград их оборудовали воздухозаборниками и выхлопными трубами, выходившими за уровень крыши кабины.
Со временем основной прицепной артиллерийской системой для бортового тягача стала тяжёлая пушка «Гиацинт», впервые представленная в Москве в 1985 году на параде в честь 40-летия Победы. Седельные тягачи применялись для буксировки штатных полуприцепных систем массой до 27,5 тонн.
На поставленных в союзные страны длиннобазных КрАЗах монтировали войсковое и инженерное оснащение, а также устанавливали собственные низкопрофильные кузова, багажники на крышах кабин и особые светомаскировочные приборы.
Радиотехнические средства связи и управления
Набор радиотехнических средств на шасси КрАЗ-260/260Г ограничивался семейством радиолокационных систем ПВО «Гамма», размещавшихся на трёх автомобилях с антенно-поворотными устройствами, аппаратурой управления, специмуществом и принадлежностями.
Седельные тягачи в сцепе со специальными низкорамными полуприцепными системами применялись для транспортировки телескопических антенн зенитно-ракетных комплексов С-300, радиолокационных станций (РЛС), низковысотных обнаружителей и радиотехнической аппаратуры.
Автомобили топливной службы
Наиболее распространенной в этой категории являлась штатная многоцелевая автоцистерна АЦ-10-260 на 10 тысяч литров горючего с собственным насосом и ручным управлением со специального пульта. На её базе выпускали топливозаправщик АТЗ-9,3 со стальной несущей ёмкостью и задней кабиной управления.
Для хранения, транспортировки и распределения компонентов ракетного топлива применялись специальные автоцистерны с ручными или механическими насосами и прицепами-цистернами.
Эвакуационная и инженерная автотехника
В 80-е Отдел войсковых средств ремонта автотехники 21-го НИИИ спроектировал на шасси КрАЗ-260 несколько новых видов эвакуационных машин, опытные образцы которых собирал военный завод № 38. Первым из них был колёсный эвакуационный транспортёр КЭТ-С среднего класса с бортовым кузовом и задним подъёмным устройством для буксировки всех видов автомобильной техники.
Машина технической помощи МТП-А7 снабжалась задними подъёмными и буксировочными приспособлениями, такелажными принадлежностями и ёмкостями для топлива и масел. Одновременно с ними появился колёсный транспортер-тягач КТ-С с телескопическим гидрокраном, двумя лебёдками и задним подъёмно-транспортным приспособлением для транспортировки поврежденных машин в полупогруженном положении.
Набор инженерной автотехники включал модернизированную буровую установку ПБУ-200М, полевую электростанцию КП-10 и опреснительную станцию ОПС-5 с электромотором для перекачивания жидкостей и новой системой очистки и обеззараживания природной воды путём подачи её под давлением через полупроницаемые мембраны.
На автомобили КрАЗ-260 перекочевали практически все несущественно модернизированные войсковые виды автомобильных землеройных средств. В основном это были доработанные армейские гидрокраны семейства КС-3575/3576 грузоподъемностью 10-14 тонн. Обновлённый одноковшовый войсковой экскаватор получил индекс ЭОВ-4422.
Тяжелая понтонно-мостовая автотехника
В 80-е годы в инженерные войска стали поступать модернизированные механизированные установки ТММ-3М/3M1 на шасси КрАЗа-260 для наведения мостовых переправ и наплавных переходов с использованием удлинённых двухколейных блоков и доработанных пролётов, что позволяло облегчить всю конструкцию, ускорить процесс сборки, расширить возможности пропуска разнообразной автотехники и сократить численность боевых расчётов.
В 70-е проводились разработки более совершенного специального 120-тонного понтонно-мостового парка ППС-84 «Амур» с двухрядным движением, смонтированного на шасси КрАЗ-260Г, который мог пропускать практически любую автобронетанковую технику, включая многоосные ракетные комплексы «Тополь».
Главными элементами парка ППС-84 являлись более крупные и прочные раскладные речные звенья, состоявшие из четырёх шарнирно соединённых между собой цельнометаллических понтонов, гидравлические устройства для сопряжения с береговой полосой, якори и щитки-волноотражатели. Парк был принят на вооружение в 1986 году, но трудные времена конца 80-х и начала 90-х годов не позволили развернуть его серийный выпуск.
Для буксировки паромов, разведки, охраны мостов и удержания их при сильном течении планировалось использовать мощные буксирно-моторные катера-катамараны БМК-460 с двумя 230-сильными дизельными двигателями и двумя гребными винтами. На плаву катера достигали скорости 16 км/ч.
В 80-е на базе мостовых переправ ППС-84 разрабатывался паромный парк ПП-91, впервые оборудованный самоходными звеньями, которые внешне не отличались от обычных речных конструкций. В пяти отсеках такого звена размещали дизель в 235 сил, трансмиссию, топливный бак, водомётный движитель с гребным винтом и съёмную рубку с пультом управления. В 1992-м парк приняли на вооружение Российской армии, но он был собран только в единичных образцах.
Специальные мостостроительные машины
С появлением тяжёлых КрАЗов на их базе устанавливали несущественно модернизированные сваебойные установки для забивания железобетонных свай разного сечения в фундаменты опор войсковых автодорожных мостов. Машина УСБ-Т с 15-метровой копровой вышкой применялась для забивания свай диаметром 30 сантиметров как в вертикальном, так и наклонном положении, снабжалась прежними дизель-молотами, а также прицепом для перевозки вспомогательного оборудования и сменной оснастки.
Модернизированная система УСМ-2 отличалась увеличением грузоподъемности крана до 2,5 тонн и возможностью опускания копрового блока на глубину 1,8 метров, что позволило строить мосты на свайно-рамных опорах через реки, каналы и овраги. Её производительность при строительстве из готовых блоков возросла до 15 погонных метров в час.
Ракетное вооружение на автомобилях КрАЗ-260/260В
В 80-е годы по наследству от автомобилей КрАЗ-255В1 в войска ПВО поступали седельные тягачи КрАЗ-260В со специальными двухосными низкорамными полуприцепами МАЗ-938Б, которые составляли транспортно-установочные или транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) различных зенитно-ракетных комплексов.
На одиночных автомобилях 260-й серии с четырьмя гидроопорами монтировали крановое оборудование модернизированных ТЗМ для заряжания и перезаряжания ракет или перегрузки ракетных контейнеров на самоходные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.
Главную роль в транспортном обеспечении войск ПВО СССР тягачи КрАЗ-260В сыграли после принятия на вооружение зенитно-ракетных комплексов С-300. Их главной задачей являлась буксировка простых и недорогих полуприцепных систем с четырьмя управляемыми ракетами в контейнерах.
К середине 1990-х использование в Вооруженных силах Российской Федерации автомобилей КрАЗ было признано нецелесообразным.
На заглавной фотографии – главное достижение Кременчугского автозавода, армейский грузовик КрАЗ-260 раннего выпуска с брезентовым тентом со смотровыми окнами.
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