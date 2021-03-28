Всё крупнее, мощнее и тяжелее, но ненадолго: последние советские тяжёлые армейские грузовики КрАЗ-260

В 70-е годы Кременчугский завод являлся ведущим предприятием по выпуску полноприводных военных грузовиков КрАЗ-260, однако в 80-е, в условиях экономического застоя в СССР, их выпуск уже не носил массового характера, а независимая Украина подтолкнула эти автомобили лишь на несколько лет мелкосерийного изготовления.

Достаточно мощный и совершенный девятитонный авиатранспортабельный автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-260 (6х6), оборудованный передовыми советскими агрегатами и новыми надстройками, считался высшим достижением Кременчугского автозавода советского периода, а фактически служил основной базой и мощным дублёром предыдущих грузовиков КрАЗ-255.

Грузовики семейства КрАЗ-260 (1970/1979-1998 гг.)

Построенный в 1970 году прототип КрАЗ-260А обладал всеми внешними и конструктивными признаками будущей серийной машины: 300-сильный дизель V8 с турбонаддувом, металлическая грузовая платформа с тентом, прожектор на крыше кабины и характерная «хищная» внешность с плоскими панелями облицовки и крыльев. Последовавший за ним грузовик 260АМ с низкобортным кузовом стал предшественником серийной длиннобазной версии.

Опытный образец перспективного армейского автомобиля КрАЗ-260А. 1970 год (архив 21 НИИЦ)

Пробный длиннобазный бортовой грузовик КрАЗ-260АМ с низкобортным кузовом. 1972 год (архив 21 НИИЦ)

Варианты серийных автомобилей семейства КрАЗ-260



В середине 70-х модернизированный вариант 260М прошёл государственные и военные испытания, но только в 1979-м его доработанный вариант стал поступать в промышленное производство под маркой КрАЗ-260. В 1981-м его приняли на вооружение, а через год серийный выпуск грузовика развернулся в новом цеху. Главной особенностью автомобиля была новая 16-ступенчатая трансмиссия со средним проходным мостом и межосевым дифференциалом задней тележки, а остальные конструктивные элементы и параметры практически не отличались от машин КрАЗ-255.



Основной тяжёлый грузовой автомобиль Советской армии – 300-сильный КрАЗ-260 образца 1982 года (фото В.Кузьмина)

Одновременно завод выпускал седельные тягачи КрАЗ-260В с допустимой нагрузкой на сцепное устройство 9,5 тонн, которые применялись для буксировки тяжёлых полуприцепов и орудий.



Укороченный седельный тягач КрАЗ-260В раннего выпуска на службе в Народной армии ГДР. 1982 год

Небольшими партиями собирался удлинённый грузовик КрАЗ-260Г с увеличенным от 4,6 до 5 метров расстоянием между осями переднего и среднего мостов, на котором перевозили крупногабаритные грузы массой до 9,5 тонн и устанавливали войсковые надстройки. Усиленный 10-тонный вариант 260ГМ был приспособлен для буксировки тяжёлых прицепов.



На полигонных испытаниях бортовой грузовик-тягач КрАЗ-260ГМ с двухосным прицепом. 1977 год (архив 21 НИИЦ)

Военное оснащение автомобилей семейства КрАЗ-260



С конца 80-х и вплоть до завершения выпуска в 90-е годы на автомобилях КрАЗ-260/260Г и тягачах 260В постепенно внедряли новые виды двигателей мощностью до 330 л.с., доработанные трансмиссии, световые приборы и шины, упрощённые и более строгие детали облицовки.



Армейский грузовик КрАЗ-260 образца 1989 года с несущественно упрощённой облицовкой (реклама КрАЗа)

Главным предназначением КрАЗов-260 была перевозка 20-24 человек личного состава на откидных скамейках в кузове, а также установка всевозможного войскового оборудования. Для преодоления неглубоких водных преград их оборудовали воздухозаборниками и выхлопными трубами, выходившими за уровень крыши кабины.



Армейский КрАЗ-260 с открытым металлическим кузовом и продольными скамьями. 1980 год (фото А. Гуляева)

Грузовик КрАЗ-260 с приспособлениями 21-го НИИИ для форсирования неглубоких водных преград (фото автора)

Со временем основной прицепной артиллерийской системой для бортового тягача стала тяжёлая пушка «Гиацинт», впервые представленная в Москве в 1985 году на параде в честь 40-летия Победы. Седельные тягачи применялись для буксировки штатных полуприцепных систем массой до 27,5 тонн.



Бортовой грузовик КрАЗ-260 с тяжёлой 152-мм пушкой 2А36 «Гиацинт» на четырёхколёсном лафете

На поставленных в союзные страны длиннобазных КрАЗах монтировали войсковое и инженерное оснащение, а также устанавливали собственные низкопрофильные кузова, багажники на крышах кабин и особые светомаскировочные приборы.



Длиннобазный КрАЗ-260Г с металлическим кузовом для доставки частей понтонного парка ПМП-М в армии Финляндии

Радиотехнические средства связи и управления



Набор радиотехнических средств на шасси КрАЗ-260/260Г ограничивался семейством радиолокационных систем ПВО «Гамма», размещавшихся на трёх автомобилях с антенно-поворотными устройствами, аппаратурой управления, специмуществом и принадлежностями.



Антенное устройство радиолокационной системы «Гамма-С1Е» на шасси КрАЗ-260Г в транспортном положении

Седельные тягачи в сцепе со специальными низкорамными полуприцепными системами применялись для транспортировки телескопических антенн зенитно-ракетных комплексов С-300, радиолокационных станций (РЛС), низковысотных обнаружителей и радиотехнической аппаратуры.



Тягач КрАЗ-260В с полуприцепом МАЗ-938Б для фургона и антенного оборудования РЛС СТ-68УМ комплекса С-300

Автомобили топливной службы



Наиболее распространенной в этой категории являлась штатная многоцелевая автоцистерна АЦ-10-260 на 10 тысяч литров горючего с собственным насосом и ручным управлением со специального пульта. На её базе выпускали топливозаправщик АТЗ-9,3 со стальной несущей ёмкостью и задней кабиной управления.



Тяжёлая полноприводная автоцистерна АЦ-10-260 вместимостью десять тысяч литров топлива. 1985 год

Многоцелевой топливозаправщик АТЗ-9,3-260 со стальной цистерной на 9300 литров горючего. 1988 год

Для хранения, транспортировки и распределения компонентов ракетного топлива применялись специальные автоцистерны с ручными или механическими насосами и прицепами-цистернами.



Эвакуационная и инженерная автотехника

В 80-е Отдел войсковых средств ремонта автотехники 21-го НИИИ спроектировал на шасси КрАЗ-260 несколько новых видов эвакуационных машин, опытные образцы которых собирал военный завод № 38. Первым из них был колёсный эвакуационный транспортёр КЭТ-С среднего класса с бортовым кузовом и задним подъёмным устройством для буксировки всех видов автомобильной техники.



Средний эвакуатор КЭТ-С на шасси КрАЗ-260 при буксировке одноимённого грузовика. 1984 год (архив 21 НИИЦ)

Машина технической помощи МТП-А7 снабжалась задними подъёмными и буксировочными приспособлениями, такелажными принадлежностями и ёмкостями для топлива и масел. Одновременно с ними появился колёсный транспортер-тягач КТ-С с телескопическим гидрокраном, двумя лебёдками и задним подъёмно-транспортным приспособлением для транспортировки поврежденных машин в полупогруженном положении.



Средний колёсный транспортер КТ-С с подъёмно-крановой системой. 1985 год (архив 21 НИИЦ)

Набор инженерной автотехники включал модернизированную буровую установку ПБУ-200М, полевую электростанцию КП-10 и опреснительную станцию ОПС-5 с электромотором для перекачивания жидкостей и новой системой очистки и обеззараживания природной воды путём подачи её под давлением через полупроницаемые мембраны.



Тяжёлая станция ОПС-5 для опреснения и обеззараживания природной воды на шасси КрАЗ-260Г

На автомобили КрАЗ-260 перекочевали практически все несущественно модернизированные войсковые виды автомобильных землеройных средств. В основном это были доработанные армейские гидрокраны семейства КС-3575/3576 грузоподъемностью 10-14 тонн. Обновлённый одноковшовый войсковой экскаватор получил индекс ЭОВ-4422.



Многоцелевой 10-тонный гидрокран КС-3576 на шасси КрАЗ-260 с телескопической стрелой

Модернизированный войсковой гидравлический экскаватор ЭОВ-4422 с ковшом ёмкостью 0,8 кубометра

Тяжелая понтонно-мостовая автотехника



В 80-е годы в инженерные войска стали поступать модернизированные механизированные установки ТММ-3М/3M1 на шасси КрАЗа-260 для наведения мостовых переправ и наплавных переходов с использованием удлинённых двухколейных блоков и доработанных пролётов, что позволяло облегчить всю конструкцию, ускорить процесс сборки, расширить возможности пропуска разнообразной автотехники и сократить численность боевых расчётов.



Тяжёлый мост парка ТММ-3М1 со сложенными двухколейными блоками в транспортном положении

Механизированный процесс подъёма мачты и раскладывания мостового блока парка ТММ-3М1

В 70-е проводились разработки более совершенного специального 120-тонного понтонно-мостового парка ППС-84 «Амур» с двухрядным движением, смонтированного на шасси КрАЗ-260Г, который мог пропускать практически любую автобронетанковую технику, включая многоосные ракетные комплексы «Тополь».



Сбрасывание 22-тонного речного звена парка ППС-84 с понтонного автомобиля на базе КрАЗа-260Г

Главными элементами парка ППС-84 являлись более крупные и прочные раскладные речные звенья, состоявшие из четырёх шарнирно соединённых между собой цельнометаллических понтонов, гидравлические устройства для сопряжения с береговой полосой, якори и щитки-волноотражатели. Парк был принят на вооружение в 1986 году, но трудные времена конца 80-х и начала 90-х годов не позволили развернуть его серийный выпуск.



На учениях штатный батальонный комплекс парка ППС-84 на автомобилях КрАЗ-260Г. 1987 год

Для буксировки паромов, разведки, охраны мостов и удержания их при сильном течении планировалось использовать мощные буксирно-моторные катера-катамараны БМК-460 с двумя 230-сильными дизельными двигателями и двумя гребными винтами. На плаву катера достигали скорости 16 км/ч.



На шасси КрАЗ-260Г мощный двухмоторный буксирный катер БМК-460 из состава парка ППС-84 (фото А.Китаева)

В 80-е на базе мостовых переправ ППС-84 разрабатывался паромный парк ПП-91, впервые оборудованный самоходными звеньями, которые внешне не отличались от обычных речных конструкций. В пяти отсеках такого звена размещали дизель в 235 сил, трансмиссию, топливный бак, водомётный движитель с гребным винтом и съёмную рубку с пультом управления. В 1992-м парк приняли на вооружение Российской армии, но он был собран только в единичных образцах.



Опытный образец понтонного парка ПП-91 с самоходным моторным звеном на шасси КрАЗ-260Г. 1990 год

Специальные мостостроительные машины



С появлением тяжёлых КрАЗов на их базе устанавливали несущественно модернизированные сваебойные установки для забивания железобетонных свай разного сечения в фундаменты опор войсковых автодорожных мостов. Машина УСБ-Т с 15-метровой копровой вышкой применялась для забивания свай диаметром 30 сантиметров как в вертикальном, так и наклонном положении, снабжалась прежними дизель-молотами, а также прицепом для перевозки вспомогательного оборудования и сменной оснастки.



Многоцелевая копровая установка УСБ-Т на шасси КрАЗ-260 для забивания бетонных свай

Модернизированная система УСМ-2 отличалась увеличением грузоподъемности крана до 2,5 тонн и возможностью опускания копрового блока на глубину 1,8 метров, что позволило строить мосты на свайно-рамных опорах через реки, каналы и овраги. Её производительность при строительстве из готовых блоков возросла до 15 погонных метров в час.



Модернизированная мостостроительная система УСМ-2 на КрАЗе-260Г с четырьмя копрами и 2,5-тонным краном

Ракетное вооружение на автомобилях КрАЗ-260/260В



В 80-е годы по наследству от автомобилей КрАЗ-255В1 в войска ПВО поступали седельные тягачи КрАЗ-260В со специальными двухосными низкорамными полуприцепами МАЗ-938Б, которые составляли транспортно-установочные или транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) различных зенитно-ракетных комплексов.



Тягач КрАЗ-260В с ТЗМ 5Т82М комплекса С-200В «Вега» на двухосном полуприцепе МАЗ-938Б. 1983 год

На одиночных автомобилях 260-й серии с четырьмя гидроопорами монтировали крановое оборудование модернизированных ТЗМ для заряжания и перезаряжания ракет или перегрузки ракетных контейнеров на самоходные пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300.



Модернизированная крановая ТЗМ 5Т99М для перегрузки ракетных контейнеров зенитной системы С-300ПС. 1986 год

Главную роль в транспортном обеспечении войск ПВО СССР тягачи КрАЗ-260В сыграли после принятия на вооружение зенитно-ракетных комплексов С-300. Их главной задачей являлась буксировка простых и недорогих полуприцепных систем с четырьмя управляемыми ракетами в контейнерах.



К середине 1990-х использование в Вооруженных силах Российской Федерации автомобилей КрАЗ было признано нецелесообразным.



Пусковая установка 5П85СЕ2 зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ-2 «Фаворит» с тягачом КрАЗ-260В. 1997 год

На заглавной фотографии – главное достижение Кременчугского автозавода, армейский грузовик КрАЗ-260 раннего выпуска с брезентовым тентом со смотровыми окнами.