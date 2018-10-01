Парижский автосалон, одна из крупнейших международных автомобильных выставок, откроет свои двери уже 2 октября, и мы будем оперативно рассказывать вам обо всех ключевых новинках. И их будет немало, несмотря на то, что многие крупные автопроизводители вроде Volkswagen, Ford, Nissan, Fiat и Volvo, а также Alfa Romeo и Bentley это мероприятие пропустят. Давайте же взглянем на алфавитный список того, что нам покажут на днях.

Audi A1

Маленький хэтч от Audi нам интересен больше с эстетической точки зрения: к нам он приедет вряд ли. Тем не менее, машина вышла интересной: она переехал на платформу MQB-A0, ее внешность стала «взрослее» и серьезнее, чем когда-либо, под капотом прописались моторы весьма широкого диапазона мощностей, а в перспективе ожидается еще и 250-сильная полноприводная версия quattro. Пока же самым мощным из имеющихся стал двухлитровый мотор на 200 л.с. в сочетании с роботом S tronic и передним приводом, а базовая версия оснащается трехцилиндровым литровым движком на 95 л.с. и механикой.

1 / 3 Audi A1 Sportback '2018 2 / 3 Audi A1 Sportback '2018 3 / 3 Audi A1 Sportback '2018

Audi Q3

В отличие от маленького хэтчбека, этот кроссовер от Audi для нас уже представляет самый живой интерес. Модель давно нуждалась в обновлении, и смена поколений принесла ей ту самую долгожданную свежесть: дизайн Q3 второго поколения явно перекликается с самыми современными собратьями вроде Q8 и e-tron. Как и «положено», кроссовер стал длиннее – колесная база увеличилась почти на 8 сантиметров, а общая длина – на 10. В моторной гамме остался дизельный двигатель – правда, только один, зато бензиновых агрегатов – три, и версия RS Q3 с пятицилиндровым турбомотором не заставит себя долго ждать.

1 / 3 Audi Q3 '2018 2 / 3 Audi Q3 '2018 3 / 3 Audi Q3 '2018

Audi SQ2

Для нас Q2 – пока экзотика, а в Европе это одна из самых популярных моделей немецкого бренда. Неудивительно, что продажам решили дополнительно подстегнуть привычным решением – выпуском «заряженной» версии. И уровень заряда, надо сказать, довольно приличный: маленький кроссовер получит 300 л.с., снятых с двухлитрового мотора, и эта мощность через «двухсцепленчатую» роботизированную коробку передается на все четыре колеса. Большие тормоза, жесткая подвеска – все в наличии. Даже жаль, что российских тест-драйвов в обозримом будущем ждать не приходится.

Audi TT

В отличие от Q3, спорткупе в ближайшее время переживет лишь легкий рестайлинг, который не принесет существенных изменений ни во внешность, ни в техническую базу автомобиля. Новые бамперы да легкая прибавка к мощности – вот, скорее всего, и весь список новшеств, которые получит модель. Тем не менее, на TT всегда было интересно взглянуть, а на обновленную машину, которую должны привезти в Париж – вдвойне.

Audi Q8

Новый кроссовер дебютировал на специальном мероприятии в Китае еще в начале лета, но Париж станет местом, где с ним можно будет познакомиться лично. Для нас это любопытно еще и потому, что продажи в России должны начаться примерно в то же время, что и в Европе – уже в этом году. Да и взглянуть тут есть на что: яркая внешность, берзамочные двери, «мягкие» гибридные схемы, полноуправляемое шасси, обязательный для Audi полный привод, адаптивная пневмоподвеска, три экрана в салоне… На момент дебюта в списке моторов числились всего два агрегата – бензиновый и дизельный, оба объемом 3 литра, причем бензиновый развивает 340 л.с., а дизельный – 231 или 286. Возможно, в Париже нам расскажут о каких-то альтернативах?

1 / 3 Audi Q8 '2018 2 / 3 Audi Q8 '2018 3 / 3 Audi Q8 '2018

Audi e-tron

Возможно, у вас уже сложилось впечатление, что новинки в Париж повезет только Audi – но не переживайте, шквал моделей из Ингольштадта ослабевает. Audi e-tron – пожалуй, последняя из списка модель, вызывающая немалый интерес. И неудивительно: ведь это премиальный электрический кроссовер, борьба которых, похоже, вступает в свою активную фазу – свои решения также представили Mercedes-Benz и Jaguar. Audi отвечает им не рекордными, но уверенными цифрами: запас хода e-tron составляет около 400 километров, мощность моторов – 360 л.с. с возможностью кратковременного повышения до 408 л.с., первую сотню он набирает менее чем за 6 секунд, а еще умеет управлять пневмоподвеской в 76-миллиметровом диапазоне от дорожного до внедорожного. Кроссовер, построенный на той же платформе MLB Evo, что и Q8, стал «донором внешности» для Q3 и в целом обозначил вектор развития дизайна в ближайшем будущем. А еще одним из первых в мире получил камеры вместо боковых зеркал. Посмотрим, как все это будет выглядеть вживую.

1 / 3 Audi e-tron '2019 2 / 3 Audi e-tron '2019 3 / 3 Audi e-tron '2019

BMW 3-series

«Трешка» BMW нуждается в обновлении не меньше, чем Audi Q3, и Париж должен стать местом премьеры нового поколения модели с индексом G20. Пока никаких официальных данных о машине нет, но кое-что предсказать можно: к примеру, переезд модели на платформу CLAR, на которой построены 5 и 7 серии, и сопутствующее улучшение как драйверских качеств, так и прочего «важного» вроде топливной экономичности. На пользу экологии будут работать и гибридные версии, а времена нынче такие, что базовым мотором с большой долей вероятности станет трехцилиндровый агрегат на 1,5 литра. Впрочем, лучше думать о хорошем – трехлитровой рядной «шестерке» на 340 л.с., крутой внешности и M-версиях.

1 / 5 BMW 3-Series в камуфляже 2 / 5 BMW 3-Series в камуфляже 3 / 5 BMW 3-Series в камуфляже 4 / 5 BMW 3-Series в камуфляже 5 / 5 BMW 3-Series в камуфляже

BMW Z4

Родстер, недавно справивший свой дебют, по-прежнему остается весьма интересной моделью для личного знакомства, тем более что Париж – это место публичной премьеры Z4, а в перспективе он доберется и до России. Если взглянуть на список характеристик, то Z4 – буквально «сборник всего хорошего»: идеальная развесовка по осям, задний привод, рядная 340-сильная «шестерка» как альтернатива базовому двухлитровому мотору на 197 или 258 л.с., а также доступные к заказу адаптивная подвеска и дифференциал с электронной блокировкой. Не хватает разве что опционального полного привода да версий с жестким верхом – однако до их появления мы наверняка доживем. Как и до премьеры серийной версии «соплатформенницы» Z4 – новой Toyota Supra.

1 / 3 BMW Z4 '2018 2 / 3 BMW Z4 '2018 3 / 3 BMW Z4 '2018

BMW 8-series

На «восьмерку» BMW стоит взглянуть еще раз хотя бы в контексте того, что она уже не просто анонсирована к выходу на российский рынок, но даже получила рублевые цены. «Базовой» у нас стала полноприводная дизельная 840d xDrive за 6,6 миллиона рублей: она располагает 3 литрами рабочего объема, 320 силами и 680 Нм крутящего момента, а первую сотню набирает за 4,9 секунды. Бензиновая M850i xDrive предлагает битурбированный V8 на 530 л.с. и 750 Нм, благодаря которому разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды и стоит 8,3 миллиона рублей. Ну а в ожидании появления первых живых машин мы обязательно покажем фотографии с выставки.

1 / 3 BMW 8-Series '2018 2 / 3 BMW 8-Series '2018 3 / 3 BMW 8-Series '2018

BMW i3

Плюс 55 километров: для бензинового автомобиля прибавка кажется несущественной, а для электромобиля – очень даже заметной, особенно с учетом того, что общий пробег на одной зарядке увеличился до 310 километров. Для обновленной BMW i3 это кажется даже более существенным, чем адаптивные диодные фары, опциональная спортивная подвеска и свежие материалы отделки интерьера. Но лучшее средство выяснить что-то – это взглянуть на это самому, не так ли?

1 / 3 BMW i3 '2018 2 / 3 BMW i3 '2018 3 / 3 BMW i3 '2018

Citroen C5 Aircross PHEV

Citroen? Да еще и гибридный? Да, это не самая захватывающая премьера Парижа, однако подключаемые гибриды – это неизбежный современный тренд, а еще тут нам обещают не только 50 километров на электрической тяге, но и расход в 1,7 литра на сотню. Суммарная отдача силовой установки составляет 225 л.с., а выбросы углекислоты, если вам вдруг интересно, не превышают 50 граммов на километр. И пока вы не начали зевать, перейдем к следующему экспонату.

1 / 3 Citroën C5 Aircross PHEV '2018 2 / 3 Citroën C5 Aircross PHEV '2018 3 / 3 Citroën C5 Aircross PHEV '2018

DS 3 Crossback

На фоне своего французского собрата «премиальный» DS 3 Crossback выглядит поинтереснее – как внешне, так и тем, что должен предложить полностью электрическую версию. DS встраивает логичную линейку кроссоверов, и «тройка» — претендент на приличные продажи: это компактная модель, которая, очевидно, будет дешевле DS 7. Более того, ей пророчат и статус «непрямого заменителя» хэтчбека DS 3: на рынке, где правят кроссоверы, проще прикинуться своим парнем, чем что-то доказывать. Электрическая версия DS 3 Crossback, по ожиданиям, будет иметь довольно небольшой запаса хода – около 20 километров, и, соответственно, позиционироваться как городская модель.

1 / 3 DS 3 Crossback '2019 2 / 3 DS 3 Crossback '2019 3 / 3 DS 3 Crossback '2019

Mercedes-Benz GLE-klasse

Смена поколений у GLE не проходит даром: кое в чем кроссовер стал даже круче, чем представительский S-class. В частности, на нем дебютирует новая версия гидропневматической подвески E-Active Body Control, которая компенсирует крены в поворотах, держит кузов на бездорожье и умеет управлять амортизацией каждого колеса по отдельности. Моторная гамма на старте ограничена трехлитровой рядной «шестеркой», выдающей 367 л.с. в составе гибридной трансмиссии, а в ближайшее время должен появиться двухлитровый дизель. Однако это только начало: под капотом GLE пропишутся и четырехцилиндровые бензиновые моторы, и V8, а вот коробка передач пока заявлена только одна – девятиступенчатый автомат. Еще одной любопытной новостью стало то, что GLE собираются поставить на конвейер нового завода в России: строящееся в Подмосковье предприятие сначала освоит выпуск седанов E-class, а затем примется за кроссовер.

1 / 3 Mercedes-Benz GLE '2019 2 / 3 Mercedes-Benz GLE '2019 3 / 3 Mercedes-Benz GLE '2019

Suzuki Vitara

Несмотря на то, что Vitara, которую представят в Париже – это не новое поколение, а рестайлинг, для нас она интересна как модель, продающаяся в России. Изменения точечные: новые бамперы и фальшрадиаторная решетка, диодные задние фонари и ревизия материалов отделки, а также новые цвета кузова и диски. Впрочем, такое «стилевое» обновление вполне коррелирует с имиджевым позиционированием модели на нашем рынке. Ну а те, кто хочет увидеть больше новизны, должны уделить внимание следующему экспонату.

1 / 3 Suzuki Vitara '2018 2 / 3 Suzuki Vitara '2018 3 / 3 Suzuki Vitara '2018

Suzuki Jimny

Jimny четвертого поколения – это «проверенные решения в новой оболочке». Пока иные внедорожники обживаются без рамы, здесь даже переднюю подвеску оставили зависимой – два моста у Jimny подвешены на новой, более жесткой раме. Схема трансмиссии с жестко подключаемым полным приводом – тоже на месте, как и понижайка, а уже в базе в заднем мосту есть дифференциал повышенного трения. В общем, за простотой и настоящими внедорожными решениями – по-прежнему к Suzuki. Под капотом здесь – новый 1,5-литровый бензиновый мотор на 102 л.с., а выбор коробок передач – такой же, как у предшественника: пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат. В Россию Jimny, разумеется, приедет – случится это весной следующего года. Примерно тогда же стоит ждать объявления цен и комплектаций.

1 / 3 Suzuki Jimny AllGrip '2018 2 / 3 Suzuki Jimny AllGrip '2018 3 / 3 Suzuki Jimny AllGrip '2018

Toyota RAV4

Новый RAV4 – это тот кроссовер, появления которого в России наверняка ждут очень многие. Пара-тройка тысяч человек ежемесячно не выдерживает, срывается и покупает «старую» модель, но новая-то – вот она, дебютировала еще в Нью-Йорке весной, а европейцы смогут увидеть ее воочию в Париже. Как известно, Toyota отказывается от дизелей в легковушках, так что моторов на солярке ждать не стоит. Зато под капотом появился 2,5-литровый атмосферный двигатель серии Dynamic Force, а базовым будет двухлитровый безнаддувный агрегат. В списке доступных коробок передач – механика и восьмиступенчатый автомат. Главный вопрос – когда нам стоит ждать продаж машины, которую наверняка будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге. Учитывая, что даже в Европе и США покупатели получат свои машины не раньше декабря, нам, похоже, придется подождать как минимум до весны.

1 / 3 Toyota RAV4 '2019 2 / 3 Toyota RAV4 '2019 3 / 3 Toyota RAV4 '2019

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