Каждый автожурналист где-то глубоко внутри себя периодически находит гены Айртона Сенны, Себастьена Лёба или Криса Аткинсона, которые не дают ему спокойно жить и вызывают приступы непреодолимого желания дать гари в какой-нибудь гонке. Уверен, что у автоблогеров такой внутренний генный призыв тоже иногда становится невыносимо настойчивым. Поэтому когда наши давние партнёры и друзья из НП «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» предложили нам принять участие в гонке на вылет среди журналистов и блогеров, мы с радостью приняли приглашение. Наконец-то можно где-то погонять! Пусть даже и потихоньку.

Кто тут самый дерзкий?

Соревнование между журналистами и блогерами интересно само по себе по одной простой причине: это два противоборствующих лагеря. Может быть, это тот случай, когда мнение автора не имеет ничего общего с мнением редакции, но скажу честно: незаметно стареющие и заметно устаревающие интеллигентные автожурналисты не слишком жалуют молодых и дерзких блогеров, основная цель существования которых – хайп, выраженный с помощью нескольких десятков слов, которыми некоторые из них вполне обходятся на своих ресурсах. Само собой – en mass, как говорят французы. Есть и среди блогеров достойные авторы, но это, скорее, приятное исключение. Блогерам в свою очередь смешно смотреть на попытки оставаться в мейнстриме тех, кто помнит, как заправлять плёнку в фотоаппарат, и начинает любой свой рассказ строкой песни Гарри Мура «I remember Paris in 1949». Одним словом, блогеры и журналисты –это два полюса одной планеты, и соревнование между ними всегда носит экзистенциальный характер. Само собой, я ехал на гонку в команде журналистов: я всей душой болею за СМИ традиционного формата.

Ну и самое интересное: откуда на афише появилось это самое «Борода против»? Дело в том, что Борода – это известный блогер Марат Колиев. У него возник вопрос: а правда ли автомобильные журналисты умеют управлять автомобилями? Или их удел – поедать круассаны в пресс-турах и запивать их бесплатным бурбоном? Чтобы расставить точки над i, Марат вызвал журналистов на дуэль, причём сразу команду на команду. А тот, кто победит внутри серии заездов, должен выйти на бой с самим Маратом и показать, кто умеет управлять машиной лучше.

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Совместными усилиями вашего покорного слуги, директора объединения спортсменов ралли-рейдов Дмитрия Перетятко и других заинтересованных лиц были отобраны участники мероприятия. От журналистов участие приняли Кирилл Милешкин (известный автоэксперт, выступавший в этот раз от издания «Китайские автомобили»), Арсений Бабенков (директор Самарского филиала «Российской Газеты»), Светлана Ходос (единственная девушка в этой гонке и редактор новостей портала Quto.ru), Всеволод Кущинский (генеральный продюсер телеканала «Точка Отрыва»), Пётр Баканов (популярный автоэксперт множества СМИ, журналист и телеведущий) и автор этого материала. Команду блогеров представили Менеджер Антон (ведущий одноименного YouTube-канала), Константин и Денис (ведущие YouTube-канала JEEP CUSTOM), Антон Скрыпников (ведущий YouTube-канала «Форсаж»), братья Зенюк (ведущие YouTube-канала Zenicom) и непосредственно Марат «Борода» Колиев (создатель и ведущий YouTube-канала «Asata Channel»). Компания, как видите, тёплая у журналистов и горячая у блогеров. И у всех свои амбиции. И комплексы тоже свои, что теоретически должно намекать на высочайший накал страстей на треке.

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На все бабки!

Итак, команды собраны. На чём им выступить? Скажу честно: была идея дать кроссовые УАЗы и организовать масс-старт. Но потом от неё отказались – пожалели. Пожалели, наверное, УАЗы, потому что любых «автообзорщиков» у нас страна сама ещё нарожает, а вот с отечественными автомобилями напряжёнка явная. УАЗ любит «сделать уши», а с учётом того, что шины на кроссовом УАЗе нешипованные, заезды получились бы слишком весёлыми. Рациональнее будет поехать на боевой вазовской классике, что в итоге и сделали. Четыре спортивных автомобиля (два основных и два запасных) на мероприятие предоставил Александр Кожарин, известный пилот, организатор, мастер спорта по автомобильному спорту и основатель команды Mad Racing Team, которая занимается постройкой спортивных автомобилей и их сопровождением. Что это за машины?

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Эта классика – спортивный инвентарь, который только внешне издали похож на обычные автомобили. Внутри с серийными машинами осталось не так много общего.

Само собой, сразу в глаза бросается необычный угол развала передних колёс – они стоят домиком. Оно и понятно: узлы подвески, которые испытывают в дрифте, скольжении и «упорах» на трассе экстремальные рваные нагрузки, – всё это нестандартное, и на этих машинах стоят детали производства компании ПО «ТРЕК» – партнера РОСРР и соорганизатора серии Трек Рейс (серии гонок для серийных автомобилей на профессиональных внедорожных трассах). Компоненты использовали специальной спортивной серии TRS, и особо интересующимся даже назову точно, что меняли. Мало ли, вдруг кому-то захочется собрать такую же машину. Итак, это комплект реактивных штанг задней подвески 2101-2107 «TRS» (артикул ST70-113), комплект шаровых опор 2101-2107 «TRS» с крепежом (BJST-109), комплект тяг рулевой трапеции 2101-2107 «TRS» со скруткой и крепежом (ST70-112). Всё это отлично прошло всю гонку, что неудивительно: эти запчасти давно используются и в других видах спорта (в ралли, ралли-рейдах и дрифте).

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Задний мост, само собой, обзавёлся самоблоком, а вот коробка – стандартная. Зато объём работ, проведённых с кузовом и моторами, вызывает уважение. Задача этих работ – сделать автомобиль лёгким, но при этом безопасным и быстрым. Поэтому из салона убирают всё лишнее (что, конечно, применительно к Жигулям звучит как ирония и даже жёсткий сарказм), но ставят в него каркас безопасности, спортивные кресла-ковши, пятиточечные ремни безопасности и спортивный руль. Заодно меняют часть электрики.

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В 1,6-литровых моторах наших гоночных болидов используются облегченные ГРМ и кованые шатуны. И ещё – нестандартные для ВАЗ свечи Meteor SA217 FR7LCX+ компании Meteor Auto, унаследовавшей традиции качества, заложенные концерном Bosch. Их калильное число – 7, то есть это холодные свечи, которые обычному ВАЗу не слишком хорошо подходят. А вот спортивному, которому приходится валить с тапкой в пол, такие свечи подошли идеально: они легко выдерживают длительную интенсивную работу на пике мощности. А мощность у этих моторов – около 120 л.с. на 98-м бензине (напомню, что в стоке в них всего 74 «кобылы»).

Шины у нас тоже не совсем обычные – узкие, со спортивным тренировочным шипом длиной 3 мм. У обычных гражданских шин шипы выступают на 1,2-1,5 мм, так что 3 мм – это серьёзно. Что ж, проверим!

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С элементами парада

Утро в районе Юрьева-Польского, где проходила гонка, выдалось морозным – с утра было -28, к обеду потеплело до -26. А так как трасса построена в полях, то к морозу добавился ещё и ветер. Аристократически сконструированные туловища журналистов и блогеров категорически не принимали такой климат, фототехника работала с серьёзными перебоями, но ехать надо. Правда, программу немного сократили: вместо множества заездов «каждый с каждым» формат ограничили парными заездами по четыре попытки. В зачёт шли три лучшие, так что одну из попыток можно было провалить.

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Несмотря на мороз, зрители всё-таки пришли посмотреть на это мероприятие. Вот только боюсь, феерического зрелища они так и не дождались, потому что вместо профессиональных пилотов, у которых инстинкт самосохранения отключается со взмахом флага на старте, в этот день за руль сажали людей, которые ценят свою жизнь и здоровье превыше всего (причём иногда необоснованно). Судите сами: 2,5 км круга профессионал проезжает за две с небольшим минуты, мы на это тратили больше трёх. А если точнее, то около 3,5 минут. Со стороны, скорее всего, это выглядело, как забег улиток, накормленных феназепамом, но нам, сидящим за рулём, так не казалось.

Во-первых, в машину надо было сесть. То есть, изящно перекинуть ноги через каркас и плюхнуться в ковш. Некоторые уже на этом этапе стали подумывать о том, что автоспорт был создан не для них. Во-вторых, надо было пристегнуться и обнаружить три педали вместо двух (честно говоря, не помню, чтобы кто-то в последние годы сажал автообозревателя в легковую машину с МКП – разве что ВАЗ, но это исключение). Вспомнив, где тут газ, тормоз и это... как его... сцепление, выезжаем на старт.

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Вот тут не скажу за других, но лично мне за рулём было весело. «Боже мой! – думал я, – как же я великолепен! Как мощно я затаскиваю газом заднюю ось в этот поворот! Как ювелирно точно прохожу боком эту дугу! Как бесподобно иду вот к этому апексу и распрямляюсь на выходе из поворота! Чёрт побери, какой я красавчик, чего я исполняю, смотрите все!». А потом я шёл смотреть время. И видел 03:41.35, 03:43.63, а в один из заездов и вовсе 03:57.65 (развернуло красавчика, как нешипованную корову на льду). Одним словом, позор. Но – весело.

Спору нет, были тут и скольжения, и сносы с заносами, и азарт, и адреналин, но скорости, конечно, получились не совсем спортивными. Впрочем, это понятно: мы не профессиональные пилоты, и рекордов от нас ждать не стоит. А может, торопится только тот, кто опаздывает, а мы уже всех догнали, так что никуда не спешим. Даже на гоночном треке. Но в любом случае эмоций и воли к победе у нас не занимать, так что в итоге гонка получилась очень интересной и принесла массу удовольствия. А если посмотреть видеозаписи заездов на скорости хотя бы 1,5Х, то ещё и зрелищной.

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Несмотря на то, что ехали мы, мягко выражаясь, осторожно, организаторы предусмотрели эвакуацию. Компания Arctic Trucks Russia на этот случай предоставила организаторам свой Tank 300 АТ35. Этот здоровяк не только брутально выглядит за счет расширителей арок, окрашенных в цвет кузова, внедорожных всепогодных шин Nankang WA-1 LT315/70R17, лебедки, шильдиков и наклеек бренда на кузове, но и реально имеет танковую проходимость. Последнее – не фигура речи, а возможность при желании выполнить танковый разворот. А ещё – девять режимов регулировки жесткости подвески, так что прёт Tank 300 AT35 действительно как танк.

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Интересная деталь: буквально перед гонкой машина прошла ТО, в ходе которого в её систему охлаждения залили мультифриз – антифриз компании Sintec, который можно без проблем смешивать с любыми другими антифризами. Отличная вещь для дальних поездок! Впрочем, никто из нас не смог побороть жажду жизни и врубиться в бруствер, так что этот TАNK не имел возможности показать свою мощь на трассе. Зато организаторы после гонки отожгли по полной, усевшись в темноте в свой Mitsubishi Pajero и рванув по целине на базу. Довольно быстро они успешно засадили внедорожник на засыпанный снегом заледенелый бруствер (профессионалы же), после чего его пришлось несколько раз с помощью Тэнка дёргать сложенной в два раза динамической стропой. В итоге Pajero вытащили весьма оперативно, дав возможность и участникам примерить Tank 300 Arctic Trucks AT35.

Кстати, масло в гоночные машины заливали тоже Sintec. Вязкость масла – 5W50, что является стандартом для зимних гонок. Жалеть не пришлось: во-первых, оно обеспечило нормальный холодный пуск двигателя после ночи с температурой -30, а во-вторых, стабильно работало при высоких нагрузках. Ну и в-третьих, помните девиз организаторов «Автоспорт должен быть доступным!»? Комфортная стоимость, потому что у форсированных спортивных ДВС нет как такового интервала замены, и масло приходится менять сразу после каждого мероприятия. Даже при 30-35 выездах автомобиля в сезон на это уходит 150-170 литров только моторного масла, не говоря о прочих ГСМ. Так что стоимость – это очень важный фактор. Но вернёмся к гонке.

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Несмотря на то, что наши заезды своей степенностью чем-то напоминали торжественный парад, а не спортивное мероприятие, их результаты были важны каждому из участников. И, наконец-то, мы получили от организаторов вот такую таблицу результатов.

ФИО 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Сумма 3-х лучших Место Халлиулин Артем 03:12,07 03:19,74 03:11,23 03:17,30 09:40,60 1 Скрыпников Антон 03:26,62 03:43,98 03:27,40 03:24,18 10:18,20 2 Константин / Денис 03:32,13 03:32,05 03:31,61 03:31,85 10:35,51 3 Баканов Пётр 03:38,60 04:37,18 03:27,06 03:30,60 10:36,26 4 Милешкин Кирилл 03:41,54 03:39,04 03:30,22 03:27,78 10:37,04 5 Братья Зенюк 03:33,21 03:37,21 03:34,32 03:37,85 10:44,74 6 Баландин Михаил 03:41,35 03:43,63 03:57,65 03:44,89 11:09,87 7 Бабенков Арсений 03:48,66 03:47,98 03:49,27 03:45,14 11:21,78 8 Кущинский Всеволод 04:02,22 03:46,01 03:52,15 03:45,44 11:23,60 9 Ходос Светлана 03:52,98 03:52,78 03:57,24 03:44,78 11:30,54 10

Седьмое место – результат ниже среднего. Что ж, значит, и ехал я хуже многих. Обидно, но что есть – то есть. Главное, было интересно. Хотя нет. Главное – такой неблестящий результат не отбил желание повторить попытку посражаться за место на тумбочке. Ну а победителей остаётся только поздравить: молодцы! Правда, никто так и не понял, почему вместо блогера Менеджера Антона поехал какой-то другой человек из их команды, которого зовут Артём Халлиулин и который уверенно привёз Антону первое место. Было бы мероприятие спортивным – обязательно требовали ли разбора ситуации. Ну а так как нашей целью было весело провести время и погонять на интересных машинах, то никто не стал распутывать нити этой истории.



Но на этом ещё не всё! Теперь Артём должен обогнать Марата «Бороду», который и бросил вызов журналистам и блогерам. В этом заезде Артём тоже одержал убедительную победу, показав по сумме трёх лучших заездов время 09:55.41 против 11:24.65 у Марата. Вот тут я немного позлорадствовал: всё-таки моё время 11:09,87, причём три заезда я прошёл быстрее Бороды. Хотя бы капелька бальзама на израненную позором душу.

Ну а что выиграл Артём? Первый приз организаторы сохраняли в тайне вплоть до его вручения. И он оказался шикарным: победитель гонки блогеров и журналистов выиграл участие в первом этапе Трек Рейс, который пройдет в Астрахани, в рамках Чемпионата России по ралли-рейдам. Участие в этапе Чемпионата России! Это мечта любого мальчишки любого возраста – от 10 до 40 лет. А может, и старше.

Что дальше?

Пока я жевал от горьких чувств губу и думал, как жить дальше, пришла хорошая новость: ПО «ТРЕК» приглашает всех на первый этап Трек Рейс в Астрахани. Всех – это и журналистов, и блогеров, и бренды. Само собой, вместе с РОСРР и Колёса.ru. Подробнее о Трек Рейс мы расскажем отдельно, а пока примем к сведению одну вещь: шанс на реабилитацию есть. Рано ещё закидывать шлем в дальний угол и плакать по ночам, укутываясь в одеяло: где-то впереди маячит надежда улучшить свои результаты. Будем биться дальше!