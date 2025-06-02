Миновал год, и снова открылась выставка COMvex. На самом деле это даже не одна выставка – их целый квартет: собственно, грузовой COMvex, строительной техники СТТ, выставки логистики и СТО. Давайте пройдемся, заложив руки за спину, и полюбуемся рядами, колоннами и просто разбросанными по стендам образцами грузового автопрома. Хотя нет, простите, так мы не успеем даже просто оглядеть все экспонаты: здесь надо почти бегать, чтобы за день хотя бы выделить для себя наиболее интересные образцы коммерческой техники и успеть позадавать вопросы их создателям.

Начнем с занимательной тенденции: все больше фирм решили начать самостоятельную сборку машин очевидного происхождения. В малом классе, к примеру, довлеет идея о сборке машин Isuzu. Разумеется, китайского филиала этой компании. Занятное совпадение, но в зоне прямой видимости расположились стенды сразу четырех фирм, предлагающих автомобили этой марки. Две из них просто торгуют завезенными машинами, а еще две занялись их сборкой. Например, три шасси под маркой МС – это результат деятельности нового производителя из Челябинска. В его линейке предполагаются четыре модели NPR полной массой 3500, 5500 и 11990 кг, причём последняя может иметь полный привод. Две первые оснащаются родными трехлитровыми дизелями, у «больших» машин – дизель объемом 5,2 л. Механические коробки передач – тоже марки Isuzu и, по заверению производителя, вместе с дизелями едут прямиком из Японии.

А вот автомобили компании «Магистральные машины» несут собственное имя Mul. Правда, непонятно, зачем это имя пишут латиницей: ведь тогда надо было писать Mule – именно так зовется это животное. Пока перелицованные китайской фирмой Qingling 7,5-тонные «Мулы» приезжают из Китая. Трехлитровые дизели и 6-ступенчатые коробки – те же Isuzu, что и у вышеописанных МС.

В тяжелых классах ситуация похожая, и в нем тоже прибавились новые имена.

Известный дилер строительного концерна XCMG компания ИнтехКранСервис из Татарстана привезла грузовики своей сборки. Удивительно, но в девичестве они были серийными машинами марки FAW, хотя у XCMG есть собственная линейка грузовиков.

А вот машины под странным именем Uraman от компании «Велес» аутентичны. Планы явно обширны, и на выставку привезли машины с различными колесными формулами: 6×4, 6×6, 8×8 и даже экзотичной для Китая 6×2/2. Агрегаты у них нам хорошо знакомые: двигатель Weichai, механическая коробка передач Fast Gear, мосты HanDe. В общем, это комплектующие практически любого тяжелого грузовика России, кроме Камаза и Урала. А поскольку производители всех этих узлов входят в концерн Weichai, почти вся наша грузовая промышленность теперь зависит от одной китайской фирмы.

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Довольно необычное и тоже полноприводное шасси вообще не имело ни эмблемы, ни имени. При ближайшем рассмотрении оно оказалось новинкой под именем Альтера. Это первая ласточка одноименной фирмы, совместного предприятия, которым владеют неожиданно завод «Ремдизель» и некий китайский научно-технический центр Shield. Шасси изготовлено из высокопрочной стали, что уменьшило снаряженную массу до 8200 кг и наполовину увеличило прочность. А вероятно, и стоимость. Кабину поставляет фирма Qixing (такую же использует Sany и еще десяток фирм), 270-сильный двигатель – Yuchai экологического класса Euro VI. Коробка передач – механическая 8-ступенчатая от Fast Gear, мосты – Dana. Кроме того, кабина, резино-технические детали и проводка рассчитаны на температуру до -60°С. Эта особенность вместе со стойкостью электрики к агрессивной среде, пыли и заявленной возможностью работать полчаса под водой намекают на военное назначение машины. Главное, чтобы грузовик Альтера не повторил судьбу своего почти тезки – автобуса Альтерна.

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Интересно, что второй тенденцией нынешнего «Комвекса» стало обилие полноприводных моделей. Помимо отечественных машин ГАЗа (теперь снова НАЗа), Камаза и Урала, они были почти у всех китайских марок: Howo, FAW, DongFeng, Shaanxi, JAC, Beiben, Sany, XCMG.

Заканчивая рассказ о полном приводе, надо упомянуть, что вновь удивил своим оригинальным инжинирингом отечественный АО «Романов». Тот самый, чьи грузовики носят марку БАЗ, входят вместе с брянским автозаводом в один концерн, и который всячески от тезки открещивается. На выставку нео-БАЗ привез 24-местную вахтовку, отличающуюся длинным шасси и расположенным почти на двухметровой высоте входом в салон. Показал он и два самосвала с одинаковым 16-кубовым кузовом. Но если кузов от Бецемы ничем не выделяется, то высоченный, да еще сдвинутый назад «кузов курильщика» от «В-Крана» вкупе с изначально высоченным шасси провоцирует саморазгрузку, особенно в повороте.

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Теперь пройдемся по отечественным стендам, чтобы понять, что они противопоставляют партнерам-конкурентам. Удивительно, но ничего особо нового наши производители не приготовили. Легкий класс почти в одиночку представлял Промтех, зато выставив сразу десяток машин. Шоу-стоппером выступила легковая Нива Тайга, собственное прочтение бессмертной Лады Нива. Увы, выжать из нее уже мало что может даже огромный ВАЗ, и Промтех разумно ограничился ласковыми поглаживаниями старушки: «… улучшен внедорожный потенциал, обновлена внешность, усилена конструкция ходовой части». А вот полноприводный Капитан KUB на базе китайского пикапа Huanghai был показан сразу в двух исполнениях: в виде пятиместного грузопассажирского варианта с грузовым отсеком грузоподъемностью 990 кг и двенадцатиместной микро-вахтовкой.

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Довольно интересным оказался стенд СТТ (раньше он звался бы ГАЗом). Но что на нем делает парочка минибусов с неизвестным логотипом под вывеской Аврора? А это новая продукция подразделения дочерней компании СТТ и известного кузовщика Луидор. Главное отличие от привычной продукции – сертификация по категории М1, то есть легкового автомобиля. Это отрадная новость для владельцев: налоги меньше, тахограф и техосмотр раз в полгода не нужны и, как водится, бонус москвичам: не страшен грузовой каркас. Сами же машины – вполне обычные семиместный Соболь NN 4×4, но с салоном-трансформером, и 19-местная Газель NN с люксовым салоном: обивкой из композитных панелей, велюровым потолком, электроприводом двери и прочими атрибутами богатой жизни.

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Не обошлось и без настоящей премьеры: ГАЗ показал Садко 9 – следующий шаг после Садко NEXT, в котором всего стало чуть больше. Грузоподъемность возросла до 5200 кг (на две тонны больше, чем у предшественника), задний мост усилен: толщина его балки по сравнению с Садко NEXT увеличена с 8,5 до 10 мм. Задняя подвеска – на пневмоподушках. Новый Садко оборудован дизелем ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с. и новыми колёсами размерности 315/80R22,5. За проходимость отвечают односкатная ошиновка, клиренс в 315 мм, понижающая передача в раздаточной коробке и большие углы въезда и съезда. Объявили и цену на новинку: от 6 300 000 руб.

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Продолжается развитие и серии тяжелых Валдаев. В семейство добавился Валдай 18 с тремя вариантами колесной базы: 4800, 5750 и 6100 мм. Грузоподъемность составляет до 12,2 т, объем кузова – до 60 кубов (вмещает 20 европалет). А его старший брат Валдай 33 теперь оснащается серийным кузовом объемом 18 кубических метров отечественного производителя «ТК-лифт». Он изготавливается из высокопрочной стали S500, используется гидравлика HYVA.

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Нынешний COMvex войдет в историю как первая грузовая выставка России, на которой Камаз впервые показал новых моделей больше, чем «классики» поколения К3. Печально, что санкции задушили-таки удачное семейство К4 с оригинальной кабиной от семейства Mercedes Axor, и теперь его заменяют семейством К5, в котором появились узкие и низкие кабины. Вот с ними-то и привезли челнинцы несколько новых машин: бортовик с КМУ 6Х4, пару самосвалов увеличенной грузоподъемности (6×6 – 23,5 т, 8×4 – 30,7 т) и тягач КАМАЗ-54901 на сжиженном газе. За счет двух криобаков по бокам рамы вместимостью 1060 литров СПГ запас хода составляет до 1600 км. Украшением уличной экспозиции стали сразу два карьерных гиганта семейства Атлант полной массой 74 и 105 т. Дизель у них свой, рядный Камаз Р6 910 мощностью 560 л.с., а гидроавтоматическая коробка передач и мосты – китайские.

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Легкая гамма машин Камаза под именем Компас была выделена в отдельную экспозицию. Заметная новинка – Компас 5 с новой двойной кабиной. Пока, естественно, полностью китайской. На особый успех новичку надеяться не стоит: его цена составляет около четырех миллионов рублей, что почти на миллион дороже аналогичной Газели…

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Минчане в этот раз привезли пару известных машин и смелый прототип. Мало того, что мусоровоз со странным обозначением GTe обладает 4-местной кабиной пониженной высоты, так машина еще и электрическая. Ничего революционного в ней нет: номинальная мощность электродвигателя – 150 кВт, а емкость литий-железо-фосфатных батарей составляет 256 кВт, чего хватает для дневной смены. Технология известна, а подобной компоновке для мусоровозов уже больше полувека. Да и в серию этот прототип пойдет вряд ли, хотя стенд МАЗа он, конечно, украсил.

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Разумеется, по количеству экспонатов с заметным перевесом выигрывали представители дружественной страны. Рядами и колоннами встречали гостей хорошо известные нам марки и модели: Howo, Sitrak, FAW, DongFeng, Foton... Состоялась и громкая премьера: на Комвексе официально представили новейший тягач флагмана российского рынка – китайский Sitrak C9H. В конструкцию внесено больше тридцати улучшений, от проводки до шумоизоляции кабины; но главное – собственный обновленный двигатель MC13 мощностью 480 л.с. За счет улучшенного смесеобразования и увеличенного КПД получилось уменьшить расход топлива на 7%. Но нельзя не отметить особенности китайского менеджмента: еще задолго до официального дебюта тягачи С9Н активно предлагались на торговых площадках по цене от 8 500 000 руб.

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Основные выводы от выставки, пожалуй, такие: у китайских заводов дела идут неплохо. Зато у нас есть хорошие инженеры и умение вертеться.