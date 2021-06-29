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  • Я повредил прицепом свою машину: надо ли оформлять ДТП и можно ли получить выплату?

Я повредил прицепом свою машину: надо ли оформлять ДТП и можно ли получить выплату?

29.06.2021 210 0 1

Всем известно, что ОСАГО – это страховка, которая помогает компенсировать ущерб, нанесенный чужому имуществу и здоровью. Однако при ДТП с собственным прицепом некоторые водители все равно задаются вопросом, надо ли его оформлять – ведь в ДТП формально участвуют два транспортных средства. А раз их два, то, может, и выплата по ОСАГО предусмотрена? Давайте разберемся, можно ли на что-то рассчитывать.

 
Надо ли оформлять ДТП с собственным прицепом?

Чтобы понять, надо ли оформлять ДТП с собственным прицепом, надо разобраться, есть ли в этом смысл. Ведь формально, согласно правилам, ДТП – это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб». То есть, повреждение своего автомобиля прицепом – это ДТП, поскольку оно произошло в процессе движения и привело к повреждению транспортных средств. К тому же в ДТП может быть один участник: например, мы рассказывали, что повреждение автомобиля о люк или яму на дороге – это тоже ДТП, в котором пострадавший водитель вправе рассчитывать на компенсацию. Однако в нашем случае водитель автомобиля с прицепом – и единственный участник, и виновник, и потерпевший. То есть, фактически оформить ДТП можно, но смысла в этом нет, и главная причина помимо здравого смысла – это закон об ОСАГО.

Можно ли получить выплату по ДТП с собственным прицепом?

Главная причина, по которой ДТП с собственным прицепом не требует оформления, – это невозможность получить компенсацию ущерба. Такая авария равнозначна ситуации, когда водитель сам причиняет ущерб своему автомобилю и оговорена пунктом «з» части 2 статьи 6 Федерального закона № 40 об ОСАГО. Этот пункт гласит, что к страховому риску по ОСАГО не относятся случаи «причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу». То есть страховщик в этой ситуации освобождается от ответственности компенсировать ущерб, нанесенный и прицепу, и автомобилю, и перевозимому в прицепе грузу. Следовательно, и оформлять ДТП с собственным прицепом не нужно.

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