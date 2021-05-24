Езда с прицепом: какие нужны права, что можно и нельзя и за что можно получить штраф

Весна и лето – сезон активного использования прицепов: кто-то возит стройматериалы, кто-то лодку, кто-то мотоцикл или квадроцикл, и это только начало списка вариантов. Но правила езды с прицепом на легковом автомобиле досконально помнят далеко не все. Нужно ли получать категорию BE для транспортировки любого прицепа? Какие по массе и габаритам прицепы разрешено тянуть на легковушке? Каждый ли прицеп нужно регистрировать? За что можно схлопотать штраф? Давайте ответим на эти и другие вопросы.​

Какие прицепы можно буксировать без категории BE?

Для начала определимся с тем, что не каждый прицеп требует наличия у водителя категории BE. Классификация категорий транспортных средств содержится в части 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Согласно ей, категория B подразумевает возможность управления автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов.



Иными словами, категория BE не нужна для транспортировки прицепа при следующих условиях:

масса прицепа меньше 750 кг;

масса прицепа больше 750 кг, но меньше снаряженной массы автомобиля, а общая масса автомобиля с прицепом не больше 3,5 тонн.

Для каких прицепов нужна категория BE?

Категория BE необходима при превышении параметров, описанных в предыдущем разделе. Таким образом, категория BE нужна для управления автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобилями категории «В», сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов.

То есть, категория BE нужна, если:

масса прицепа больше 750 кг и больше снаряженной массы автомобиля;

масса прицепа больше 750 кг, а общая масса автомобиля и прицепа больше 3,5 тонн.

Обратите внимание: категория BE не нужна, если суммарная масса автомобиля и прицепа превышает 3,5 тонны, но прицеп весит меньше 750 кг – например, если прицеп массой 700 кг прицеплен к Hummer H2 массой в 3 тонны. Для того, чтобы потребовалась категория BE, нужно сочетание обоих условий: и массы прицепа больше 750 кг, и общей массы больше 3,5 тонн.

Кто и как может получить категорию BE?

Чтобы получить категорию BE, нужно пройти стандартную процедуру обучения: получить медсправку, посетить теоретические и практические занятия, а затем сдать экзамены в автошколе и ГИБДД. Однако в отличие от категории B, у BE есть дополнительные ограничения по возрасту и стажу. Тот же Федеральный закон № 196-ФЗ указывает, что получить категорию BE могут только водители не моложе 19 лет и имеющие право управления транспортными средствами категории «В» не менее 12 месяцев.

Нужно ли обязательно регистрировать любой прицеп?

Да, регистрации подлежит любой прицеп, независимо от массы и конструкции. Ведь согласно ПДД прицеп – это транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством. А почти все транспортные средства, как мы знаем, нужно регистрировать. Для регистрации потребуется стандартный пакет документов: ПТС (да, у прицепа тоже есть ПТС), паспорт, договор купли-продажи и чеки об оплате госпошлин. На прицепе должны быть установлены регистрационные знаки.

Нужно ли предоставлять инспектору документы на прицеп?

На всякий случай уточним, что при управлении автомобилем с прицепом водитель обязан иметь при себе документы на прицеп и предоставлять их для проверки сотрудникам ГИБДД. Эта обязанность зафиксирована в пункте 2.1.1 ПДД.

Нужна ли страховка на прицеп?

Физические лица, владеющие прицепами к легковым автомобилям, не должны страховать их по ОСАГО. На это указывает пункт «д» части 3 статьи 4 Федерального закона об ОСАГО №40-ФЗ: согласно ему, обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на владельцев принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям.

Нужно ли ставить в ОСАГО отметку об использовании автомобиля с прицепом?

Внимательные автовладельцы знают, что в полисе ОСАГО есть пункт «транспортное средство используется с прицепом», где можно поставить галочку. Однако владельцев прицепов к легковым автомобилям эта отметка тоже не касается. Дело в том, что пункт 7 статьи 4 Закона об ОСАГО фиксирует, что обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев прицепов к транспортным средствам, за исключением принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям, исполняется посредством заключения договора обязательного страхования, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему, информация о чем вносится в страховой полис обязательного страхования.

Из этого пункта нужно сделать два вывода. Во-первых, страховка на прицеп к легковому автомобилю, как мы уже знаем, не нужна. А во-вторых, отметка в полисе ОСАГО о том, что транспортное средство используется с прицепом, относится к грузовым автомобилям, и в полисе на легковой автомобиль, который используется с прицепом, эту галочку ставить не нужно.

Нужно ли проводить техосмотр прицепа?

Часть 4 статьи 32 Федерального закона № 170 о техосмотре исключает необходимость проходить техосмотр частным владельцам прицепов. Согласно ей, прицепы к транспортным средствам, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до трех тонн пятисот килограмм, не подлежат техническому осмотру с 1 января 2012 года.

Какие габариты должен иметь прицеп?

Максимальные габариты прицепа регламентированы требованиями к размерам транспортных средств в Техрегламенте Таможенного союза. Длину прицепа регламент напрямую не ограничивает, но максимальная длина автопоезда в составе тягача и прицепа (полуприцепа) – 20 метров. Прочие же габариты указаны непосредственно для прицепов: максимальная ширина транспортного средства категорий прицепа (категории О) не должна превышать 2,55 метра, а максимальная высота прицепа не должна превышать 4 метра.

Кроме того, стоит помнить, что прицеп, как и автомобиль, должен иметь работающие световые приборы. Пункт 19.1 ПДД указывает, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах должны быть включены габаритные огни.

С какой скоростью можно ездить с прицепом?

В городе дополнительных ограничений по скорости движения для легковых автомобилей с прицепом нет – то есть, можно двигаться со скоростью 60 км/ч, если нет иных ограничений. А вот по загородным дорогам придется ездить медленнее. Пункт 10.3 ПДД указывает, что вне населенных пунктов разрешается движение легковым автомобилям при буксировке прицепа <…> на автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч.

Можно ли на легковушке ехать под знак запрета движения с прицепом?

В одном из прошлых материалов мы упоминали знак 3.7 «Движение с прицепом запрещено», который запрещает в том числе буксировку механических транспортных средств. Но вот ехать на легковом автомобиле с прицепом под знак 3.7 можно. Дело в том, что по Правилам под этот знак «запрещается движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировка механических транспортных средств», а легковые автомобили под запрет не попадают.

Что нельзя возить в прицепе?

Во-первых, в прицепе запрещено перевозить людей. На это указывает пункт 22.8 ПДД: согласно ему, запрещается перевозить людей вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче.

Во-вторых, в прицепе нельзя возить грузы, с которыми будут нарушены правила перевозки грузов. Подробно эти правила изложены в разделе 23 ПДД. Требований к грузу довольно много, так что перед перевозкой лучше перечитать раздел 23 полностью, ну а мы кратко перечислим требования.

Итак, правилами запрещены:

перегруз;

перевозка груза без соблюдения мер контроля размещения, крепления и состояния груза во избежание его падения;

создание грузом помех для движения другим участникам;

ограничение грузом обзора водителю;

затруднение грузом управления и нарушения устойчивости транспортного средства;

перевозка груза, который закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;

перевозка груза, который создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.

Кроме того, ПДД указывают, что груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками.

Что будет, если ехать с прицепом без категории BE, когда она нужна?

Если массовые характеристики предусматривают наличие категории BE у водителя легковушки с прицепом, но у водителя ее нет, то это классифицируется как езда без прав. Наказание последует по части 1 статьи 12.7: «управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей». Кроме того, согласно статье 27.13 КоАП в этой ситуации применяется задержание транспортного средства с помещением его на штрафстоянку.

Что будет, если не зарегистрировать прицеп?

Нарушение правил регистрации прицепа карается по той же статье 12.1, что и в случае с автомобилем. Часть 1 этой статьи указывает, что управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. А часть 1.1 предусматривает ужесточение наказания за рецидив: «повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев».

Что будет, если нарушить правила перевозки грузов?

Наказание за нарушения правил перевозки грузов самое мягкое. Оно предусмотрено частью 1 статьи 12.21, согласно которой «нарушение правил перевозки грузов <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей».