Дальний, ближний, противотуманки и ДХО: что и когда можно включать и за что можно получить штраф

Правила пользования световыми приборами – довольно простой и короткий раздел ПДД. Однако на дорогах регулярно можно встретить нарушающих правила водителей: кто-то пренебрегает включением ближнего света, кто-то неуместно включает противотуманные фонари, а некоторые водители считают неправомерными сигналы дальним светом. Давайте вспомним азы и уточним некоторые непопулярные нюансы применения световых приборов, а заодно выясним, можно ли получить штраф за несоблюдение правил.

Когда можно и нельзя включать дневные ходовые огни?

Дневные ходовые огни – «нововведение» конца 2010 года: именно тогда вступило в силу постановление правительства, обязавшее водителей всех движущихся транспортных средств включать ближний свет или дневные ходовые огни (ДХО). Соответственно, штатно появляться на автомобилях ходовые огни, автоматически включающиеся при включении зажигания, стали после 2010 года. При этом пункт 19.5 ПДД уточняет, что дневные ходовые огни при их наличии должны быть включены в светлое время суток. Однако даже при их наличии правила не запрещают включить вместо них ближний свет фар.

А вот включать ходовые огни в темное время суток запрещено: они банально не предназначены для освещения дороги, а служат, согласно ПДД, «для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток».

Когда можно включать ближний свет фар?

Ближний свет днем может использоваться как замена ДХО: пункт 19.5 указывает, что в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. Пункт 19.1 ПДД устанавливает, что ближний свет фар должен быть включен на движущемся транспортном средстве в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях. Кроме того, пункт 19.3 допускает включение ближнего света при остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням.

При этом прямого запрета на применение в каких-либо условиях ближнего света в ПДД нет.

Когда можно и нельзя включать дальний свет фар?

Использование дальнего света – одно из самых простых и сложных действий одновременно. С одной стороны, условия диктуют не только правила, но и логика, а с другой, здесь много сценариев и ограничений. Так, дальний свет может применяться в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях, но с ограничениями, которые мы перечислим ниже. А кроме того, дальний свет можно кратковременно включать в качестве светового сигнала для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним. О таком официальном сигнале знают не все водители, и мы рассказывали о нем в подробном материале об условных сигналах на дороге.

При этом пункт 19.2 ПДД обязывает водителей выключить дальний свет в следующих условиях:

в населенных пунктах, если дорога освещена ;

; при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;

на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого; в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.

Кроме того, исходя из правил, использование дальнего света не предусмотрено в светлое время суток в условиях хорошей видимости.

И еще: обратите внимание, что неофициальный сигнал дальним светом для предупреждения о чем-либо, кроме обгона, правилами не разрешен – то есть запрещен. Проще говоря, моргать дальним светом для чего-либо, кроме предупреждения об обгоне, запрещено. Это стоит особенно учитывать в зоне видимости инспекторов ДПС – в такой ситуации они вправе наказать водителя за нарушение.

Когда можно включать противотуманные фары?

Многие считают, что противотуманные фары можно включать только при плохой видимости, а во всех иных условиях это запрещено. Однако на практике это не так. Все сценарии их применения указаны в пункте 19.4 ПДД, и их три. Во-первых, противотуманные фары могут использоваться в условиях недостаточной видимости совместно с ближним или дальним светом фар. Во-вторых, их можно включать в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар. А в-третьих, противотуманные фары можно использовать вместо дневных ходовых огней и ближнего света фар в светлое время суток.

Когда можно использовать противотуманные фонари?

Стоит понимать, что противотуманные фары и задние противотуманные фонари включаются и используются по отдельности, и описанные выше сценарии для противотуманных фар не касаются фонарей. Согласно пунктам 19.3 и 19.7 ПДД задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости – как при движении, так и при остановке и стоянке.

Их яркость выше, чем у габаритных огней, поэтому их нельзя применять в качестве габаритных огней, а также подключать к стоп-сигналам – последний запрет также содержится в пункте 19.7. И, разумеется, их нельзя использовать в любых других условиях, кроме условий недостаточной видимости.

Когда нужно включать габаритные огни?

Отдельный пункт 19.3 ПДД регламентирует применение габаритных огней. Они должны быть включены при остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости. Кроме того, пункт 19.1 указывает, что габаритные огни должны быть включены на буксируемых механических транспортных средствах вдобавок к аварийной сигнализации в темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях.

Когда можно включать фару-прожектор и фару-искатель?

Этот пункт, скорее, формальный: фарой-прожектором и фарой-искателем обычные автомобили штатно не оснащаются. Однако если таковые у вас установлены, то применять их можно с соблюдением пункта 19.6 ПДД. Согласно ему, фарой-прожектором и фарой-искателем обычным водителям разрешено пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. Во всех остальных условиях их использование запрещено.

Какой штраф предусмотрен за нарушения?

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами наказывается по статье 12.20 КоАП. Согласно ей, нарушение правил пользования внешними световыми приборами <…> влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. Учитывая, что никакой дифференциации наказания в зависимости от нарушения нет, нужно просто помнить, что именно нельзя делать. Давайте перечислим список запретов.

Итак, штраф можно получить за следующие нарушения:

движение ночью или в условиях недостаточной видимости с включенными дневными ходовыми огнями;

движение ночью или в условиях недостаточной видимости без включенного ближнего или дальнего света фар;

буксировка ночью или в условиях недостаточной видимости транспортного средства без включенных габаритных огней;

движение днем без включенных ходовых огней и ближнего света фар;

движение с включенным дальним светом при встречном разъезде;

подача кратковременного светового сигнала дальним светом, за исключением предупреждения об обгоне;

остановка и стоянка ночью на неосвещенных участках дорог или в условиях недостаточной видимости без включенных габаритных огней;

включение задних противотуманных фонарей в условиях достаточной видимости;

использование фары-прожектора или фары-искателя в населенном пункте или вне населенного пункта при наличии встречных транспортных средств.

Закрепим материал

Для закрепления знаний давайте перечислим, какие световые приборы можно применять в конкретных условиях.

Днем: ДХО, ближний свет или противотуманные фары.

Ночью: ближний свет, а на неосвещенных дорогах и вне ситуаций встречного разъезда – дальний свет и противотуманные фары.

В тоннелях: ближний свет, а вне ситуаций встречного разъезда – дальний свет и противотуманные фары; на буксируемых автомобилях – габаритные огни.

В условиях недостаточной видимости: ближний или дальний свет, противотуманные фары и противотуманные фонари.