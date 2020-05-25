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Что делать, если повредил машину из-за люка или ямы на дороге

25.05.2020 216 0 8

К дефектам дорожного полотна мы все уже привыкли: известная цитата о плохих дорогах воспринимается полушутя-полусерьезно. Однако иногда размеры ям на дорогах приводят к реальному ущербу: колеса, пробитые в выбоине с острыми краями, разбитая подвеска, а то и поврежденный кузов из-за открытого канализационного люка. Кому предъявлять претензии в такой ситуации и как действовать?

 
Является ли повреждение машины в яме ДТП?

Прежде всего нужно понимать: если автомобиль поврежден в результате наезда на дефект дороги – это ДТП. Ведь ПДД официально трактуют ДТП как «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором <…> повреждены транспортные средства <…>». Соответственно, оформлять его нужно совместно с инспектором ГИБДД: это важно с точки зрения документального оформления. Таким образом, в случае подобного ДТП действовать нужно по стандартной схеме: включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать ГИБДД.

Как оформить такое ДТП?

До прибытия сотрудников полиции можно зафиксировать обстоятельства произошедшего: сфотографировать положение автомобиля на дороге и сам дефект дорожного полотна, особенно если он не скрыт водой, снегом или грязью. Прибывшие инспекторы должны выполнить две важных процедуры.

Во-первых, пункт 86 Административного регламента МВД, утвержденного приказом № 380 от 30.03.2015, указывает, что «в случае выявления при осуществлении надзора за дорожным движением нарушений обязательных требований безопасности оформляется акт о выявленных недостатках в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда». Этот акт инспектор составляет на основании замеров дефектов дорожного полотна и фиксирует данные в акте. Действующий ГОСТ Р 50597-2017, касающийся автомобильных дорог, избавился от понятия «предельно допустимых размеров» дефектов, однако содержит четкие инструкции о сроках устранения, которые для ям глубиной более 5 сантиметров в большинстве случаев должны составлять 1-3 суток. Пункт 5.2.4 ГОСТ гласит, что «покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений». Кроме того, пункт 4.4 указывает, что при наличии дефектов «участок дороги или улицы должен быть обозначен соответствующими дорожными знаками и при необходимости огражден в течение двух часов с момента обнаружения». Таким образом, если глубина ямы составляла 5 и более сантиметров, и яма не была обозначена или ограждена, вина дорожных служб налицо.

Во-вторых, инспектор поможет составить подробную схему ДТП и выдаст определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении: то есть подтвердит, что ДТП произошло не по вине водителя, а именно из-за выявленных дефектов дороги. В схеме ДТП также следует зафиксировать размеры этих дефектов.

Что делать после ДТП?

Дальнейшая схема действий вполне стандартная – только сперва нужно определить виновника ДТП. Виновником будет организация, отвечающая за содержание и ремонт участка дороги, где произошла авария. Для оценки ущерба проводится независимая экспертиза, с результатами которой можно обращаться за возмещением. Как правило, урегулировать вопрос в досудебном порядке удается редко, так что возмещения наверняка придется требовать через суд. Учитывая подробную доказательную базу, можно ожидать положительного решения и получения компенсации в полном объеме.

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