Так получилось, что среди моих друзей и знакомых есть не только российские водители и грузоперевозчики, но и почти иностранные. То есть, русские (точнее, россияне — русских среди них как раз мало), которые уехали работать водителями в Европу. Ну, как в Европу… В основном в Польшу и Латвию. Глядя на них, я иногда задумывался: а что, если тоже? Вроде, живут они неплохо, хоть и обычные водители. Сейчас эта мысль возникает чуть реже, но может быть, кому-то будет интересно узнать, насколько сложно провернуть эту операцию. Информации я собрал много, поэтому с удовольствием поделюсь ей с вами. Сам я на это, по-моему, не готов: нужно обладать тестикулами из высоколегированной стали, чтобы попробовать всё это пройти, будучи глубоко женатым и зело дремучим.

Сколько брать?​

Самый сложный вопрос — это, конечно, вопрос денег. Понятно, что даже для такого, на первый взгляд, простого предприятия какой-то запас финансов нужен. Давайте посчитаем, какой величины этот запас нужно иметь.

Начнём с того, что довольно приличная сумма потребуется на решение бумажных вопросов. Чисто теоретически работать можно и с нашим водительским удостоверением (о категориях скажу позже, пока спойлер: чем их больше, тем лучше). Но всё-таки придётся получить ещё так называемый “код 95”. А потом ещё — ADR (разрешение на перевозку опасных грузов, что-то типа нашего ДОПОГ). Стоить это счастье будет 40-50 тысяч рублей, если учиться в Польше (обычно так и делают: Польша и Литва — самые гостеприимные для водителей европейские страны).

Следующий вопрос: это страховка и виза. Без медицинской страховки лучше даже не рыпаться: лечение в Европе стоит по нашим понятиям не просто дорого, а очень дорого. Треть зарплаты водителя легко отдать за разболевшийся зуб, а если придётся лечить что-нибудь серьёзное… Нет, лучше об этом не думать. Стоимость страховки — вещь очень персональная, но очень приблизительно на неё надо отложить 5-10 тысяч рублей. Стоимость визы — от трёх тысяч. Итого у нас уже набралось минимум 50. И это ещё цветочки.

Печально, но жить на халяву в Европе не получится. А жить там без дохода придётся довольно долго.

Во-первых, никто не знает, как долго придётся учиться на код 95. Говорят, длительность курса может быть непредсказуемой: от десяти дней до месяца. Есть мнение, что с правами, полученными в России до 1995 года, курс продлится несколько дней, а с правами после 95-го — месяц. Точно я не скажу, потому что мои знакомые однозначно ответить на вопрос, сколько мне придётся учиться, не смогли. Но на всякий случай закладываем месяц очень скромного проживания в Польше. Понятие скромности очень растяжимое, но хотя бы тысячу евро отложим (итого получается уже ближе к 150 тысячам рублей). Конечно, может получиться и дешевле: иногда работодатель готов оплатить проживание в хостеле. Это надо обговаривать заранее.

Во-вторых, придётся пройти стажировку у работодателя. Хорошо, если она оплачиваемая. Но это не всегда так, и это тоже надо выяснить заранее. Стажировка в среднем занимает пару недель, иногда меньше. На это время тоже нужно иметь деньги.

Получается, что неплохо для старта иметь тысяч двести свободных рублей. Но не всё можно купить за деньги.

Моя твоя не понимай

А точно есть уверенность, что вас там в Европе ждут? Теоретически — да. Вакансии есть всегда, и работу водителем, на первый взгляд, найти несложно. Но есть несколько подводных камней.

Во-первых, это знание языка. Не рассчитывайте работать, например, на немецкую компанию. Зарплата, конечно, в Германии побольше, но берут туда только граждан Германии. С российским гражданством (а также украинским или белорусским) прямой путь лежит только в Польшу, Литву или на крайний случай — в Румынию. И первые рейсы будут именно по этим странам. И не стоит думать, что небритый дедушка-кладовщик где-нибудь в Гожув-Велькопольском поймёт ваш великорусский “ту ти ту ту ту”. Русский язык он, может, и поймёт (хотя может сделать вид, что не понял), а вот английский — вряд ли. А молодой менеджер, скорее, раскопает в русском прононсе английскую лексику, но чистейший русский знать не будет точно. Так что хотя бы как-то объясняться на польском надо уметь. В Литве и Румынии ситуация похожая (с поправкой на местный язык). Кстати, при этом вполне возможно в той же Польше пройти обучение на код 95 на русском языке: это довольно популярное предложение местных фирм.

Во-вторых, прежде чем ехать в Европу, нужно иметь стаж. Хотя бы минимальный — год, но обязательно. Водители без стажа там не нужны. Впрочем, и у нас тоже. Причём у нас водитель должен в 30 лет иметь стаж лет в 40.

Если вы немного понимаете по-английски, можете сказать “dzień dobry”, имеете стаж и деньги, можно приступать к действиям.

От простого к сложному

Прежде чем бежать за рабочей визой, нужно получить вызов — приглашение на работу. А для этого надо найти работодателя.

Нет ничего странного в том, что работодатели ищут рабочую силу в основном в России, Украине и Беларуси: именно из этих стран уезжают мужчины, готовые работать хоть бы за 1200 “ойро” (евро) в месяц. Немца за эти деньги работать не заставишь, а нам — за радость. Поэтому в социальных сетях есть очень много вакансий именно на русском, украинском и белорусском языках. Найти заманчивое предложение не слишком сложно, но всё-таки желательно убедиться, что конторы нет в “чёрном списке” дальнобойщиков: “дарьмовозы” есть везде, и граждане той же Литвы или Польши с удовольствием будут рады сэкономить на каком-нибудь лузере из России (или другой страны). Будет очень полезно почитать отзывы о компаниях: кидают там часто (я не говорю о Германии и других по-настоящему европейских странах: там закон работает заметно лучше).

Итак, находим потенциального работодателя. И очень дотошно изучаем, что он предлагает: обучение на код 95 за свой счёт, проживание на этот период времени, длительность стажировки, её оплату, режим работы. Режим может быть очень разным: от восьмичасового рабочего дня до нескольких недель в рейсе (хотя насчёт переработки в Европе довольно строго). Нужно выяснить все условия испытательного срока. В той же Германии по истечении испытательного срока вас обязаны взять на работу, а если этого не случится, полиция (ГИБДД в Германии нет, есть просто полиция и BAG — Федеральное ведомство грузового транспорта) при проверке документов здорово нахлобучит работодателя, чего там сильно боятся. А вот, например, в Польше могут и прокатить. Поэтому эти вопросы нужно обсудить заранее. Можно поинтересоваться, кто будет платить за перегруз и нарушение правил каботажа (нельзя в ЕС три раза подряд грузиться в одной стране: конкуренция и монополия, знаете ли), за автохофы (платные стоянки с приличной инфраструктурой) и некоторые другие вещи? Можно, конечно, об этом и не спрашивать: ответы на эти вопросы обычно узнают уже на месте, а на первых порах лучше не наглеть.

Если всё устраивает, можно бежать за визой.

А что может устраивать? Конечно же, зарплата. А зарплата может быть разной. Само собой, больше всего она у счастливчиков с категорией СЕ. И в Польше и Литве она не будет большой — хорошо, если получится устроиться на 1700-1900 евро. Плохо — на 1500, а на более низкую зарплату соглашаться не стоит вовсе.

Если есть гражданство Германии, то есть и шансы на более приличную зарплату — от трёх тысяч и выше.

Нет категории СЕ? Не надо расстраиваться. Можно найти работу и с категорией С, и даже с В на малотоннажник до 3,5 т. Зарплата, правда, там будет небольшой — около 1100-1200 евро, а график работы более трудным, но никто лёгкой жизни в Европе и не обещал. Зато если продержаться на работе больше пяти лет перед выходом на пенсию, можно уже получать польскую пенсию. По их меркам — копейки, по нашим пенсионерским — вполне приличные тысяч 27 рублей.

Обратная сторона медали

Я не буду сейчас пугать европейскими толерантностью, гомосексуализмом и прочими вещами, которыми пугают наших людей продвинутые пропагандисты-русофилы. В Европе есть другие вещи, которые русских водителей пугают больше узаконенной педерастии. Это штрафы и тяга к порядку.

Штрафы не только большие, но и не неизбежные. За нарушение режима труда и отдыха можно получить счёт на 20 000 евро, за превышение скорости — в зависимости от страны. В некоторых странах (например, в Германии) нештрафуемого порога нет, так что превышать нельзя совсем. То же самое относится ко всем документам от просроченной визы до неоплаченных штрафов. Можно заработать и депортацию, и небольшой, но реальный тюремный срок, и запрет на работу водителем в Европе.

А ещё европейцы очень любят штрафовать за нарушение графика. Машину всегда нужно подавать вовремя и на загрузку, и на разгрузку. За нарушения графика штрафуют часто, потому что часто клиент работодателя выставляет за это счёт работодателю, который плюсует свой штраф и переводит стрелки на водителя. При этом надо заметить, что в приличной фирме водителя никогда не станут пытаться обманывать и штрафовать просто так. Всё это — только за нарушение порядка.

Впрочем, и помогать вам тоже не больно-то захотят. Сел планшет с навигацией, кончились деньги на телефоне — это проблема водителя. Наверное, ничего плохого в этом нет, потому что этот закон работает в обе стороны, и если ломается машина, то это проблема фирмы, а не водителя. Конечно, опять же надо заметить: приличной фирмы. В неприличной всё может быть так же, как в России.

Ехать или нет — вопрос очень сложный. В Европе водители тоже не гребут денег лопатой. Правда, условия труда всё же полегче (если знать язык, уметь пользоваться навигацией, не сильно тупить и быть человеком), но некоторым там не хватает отечественных колдобин, берёз и проституток на дороге (хотя последние в Европе недорогие — от 30 евро за сеанс, а в некоторых странах типа Латвии или Германии это ещё и полностью законный бизнес, с лицензиями и не только). Кому-то трудно привыкнуть, что нельзя давать полицейским взятки, а сами полицейские их не вымогают. Кому-то сложно привыкнуть к быту, кто-то скучает по возможности слить соляру. А кто-то работает и не жалуется. Одним словом, универсального ответа на вопрос “где лучше?” не существует. Как бы нам этого ни хотелось.