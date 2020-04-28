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  • Защита кузова автомобиля полиуретановой пленкой – как и для чего это делают?

Защита кузова автомобиля полиуретановой пленкой – как и для чего это делают?

28.04.2020 410 0 0

Кузов автомобиля страдает от массы факторов – песок и камни из-под колес встречных и попутных, невнимательность при парковке, небрежность соседей по стоянке, не придерживающих свои двери, хулиганистые дети, пешеходы-пофигисты, тополиные почки и многое другое… Можно ли как-то предотвратить неизбежную перекраску деталей из-за бесконечных мелких повреждений?

 

Партнерский материал

От экстрима до повседнева

Способ защитить кузов автомобиля от разного рода мелких, но неприятных повреждений, сопутствующих повседневной эксплуатации, – есть. Это оклейка машины специальной защитной прозрачной полиуретановой пленкой. Полиуретановое покрытие не имеет ничего общего с оклейкой цветными виниловыми пленками, которые так любят владельцы коммерческих автомобилей и такси. Винил – чисто «визуальный» материал, вдобавок не автомобильный, а универсальный. Его защитные свойства незначительны, главная цель – превратить машину в рекламный баннер на колесах, да и то пока картинка не поблекла от ультрафиолета. Полиуретановые же автомобильные пленки – это принципиально иная технология, и эффект от нее – иной.

Изначально прозрачные полиуретановые пленки появились как узконишевый продукт, предназначенный для военной техники и для транспортных средств разной степени экстремальности – мотокроссовой техники, квадроциклов, аквабайков. То есть в качестве дополнительной защиты лакокрасочного покрытия, работающего в тяжелых условиях. Однако через какое-то время прозрачный полиуретан проник в сегмент обычных повседневных автомобилей в качестве дополнительной защиты от неблагоприятных условий и разного рода мелких эксцессов. Интересно, что в массовый автомир полиуретановая пленка изначально пришла под названием «антигравийной», защищающей краску кузова и фары от мелких камешков и песка. Однако сегодня этот термин хотя и не потерял актуальности, стал лишь одним из многочисленных достоинств автомобиля.

Несмотря на то, что толщина полиуретановой пленки чрезвычайно мала – от 150 до 200 микрон, у нее имеются ярко выраженные противоударные свойства и сопротивляемость царапинам. Оклейка ею транспортного средства многократно повышает износостойкость поверхности кузова в «городских джунглях», при этом материал полностью прозрачен, не меняет штатный цвет машины, совершенно незаметен на поверхности кузова и не нуждается в особом уходе.

Современные высокотехнологичные полиуретановые материалы обеспечивают защиту:

  • от мелких ударов и притертостей при легких ДТП и неаккуратной парковке;
  • от интенсивного воздействия песка и гравия при движении по трассе;
  • от неосторожных прохожих и любителей граффити;
  • от агрессивных моющих средств и химических реагентов; 
  • от истирания краски в пространстве за дверными ручками и на порогах дверных проемов;
  • от птичьего помета, смолы, веток деревьев и т.п.
Отдельная история с машинами, на которые нанесена эксклюзивная аэрография. Повредить крыло или дверь с рисунком ручной работы или с обычной краской – две большие разницы по деньгам в итоге! А большинство страховых планов КАСКО художественный стайлинг не покрывают... Кстати, если в данный момент по той или иной причине финансы не позволяют восстановить поврежденную деталь с картинкой, ее можно было бы недорого покрасить в цвет машины. Но если рисунок крупный и заходит на несколько элементов кузова, а царапнули лишь один из них – тут уже сэкономить не получится… Поэтому защитить аэрографию прозрачным полиуретаном всегда оказывается выгоднее, чем ее переделывать.

Полить кипятком – и как новая!

В сегменте прозрачных антигравийных полиуретановых пленок есть как средненькие производители, чьи имена вам вряд ли что-либо скажут, так и монстры мирового химпрома, известные большинству как минимум по пленкам для тонирования стекол: SunTek, Llumar, 3М или Xpel. Дорогие высококачественные пленки во многом схожи по своим характеристикам, хотя опытные оклейщики, имеющие с ними дело ежедневно, знают, что отличия могут быть весьма существенны, и самое важное, конечно, это стабильное и прогнозируемое поведение материала в работе. 

Одним из ярких представителей износостойкой полиуретановой защитной пленки нового поколения является марка F-Performance, которая производится в Нидерландах. Этот алифатический термопластичный полиуретан с оптимальной толщиной в 175 микрон отличается повышенной упругостью и растягивается в несколько раз без риска надрывов и микротрещин в процессе установки. Кроме того, эта пленка очень легка в обращении, предсказуемо режется специальными ножами, не оставляет растяжек, следов клея на кузове, кратеров. Качественная клеевая основа сохраняет клеящие свойства даже через несколько часов после снятия лайнера (защитного слоя), что важно при работе, когда открытый клеевой слой по краям ждет заделки с подворотом, пока мастер работает с выравниванием основной поверхности. И, разумеется, пленка при необходимости безупречно удаляется с кузова и через год, и через пять.

Пленка не боится морозов и жары, а также неуязвима под ультрафиолетом солнца, не желтеет, не мутнеет и не деформируется. Солнечное тепло даже полезно для пленки, поскольку разогрев на жаре активирует эффект самозатягивания мелких ссадин. Если же жары недостаточно или просто не сезон, устранить царапины автовладелец может легко своими руками, просто полив поцарапанный участок кипятком из чайника!

Плюс к тому, в отличие от многих известных американских марок полиуретановой пленки, F-Performance имеет ярко выраженный гидрофобный эффект, отталкивающий воду и препятствующий возникновению разводов. Патентованное верхнее покрытие «top-coating» представляет собой водоотталкивающий лак, предотвращающий проникновения в толщу пленки разной дорожной и автомобильной химии, способной повредить структуру самого полиуретана или окрасить его. 

Три самых популярных вопроса о защите кузова пленкой

На них отвечает сертифицированный тонировщик и оклейщик защитными пленками, в прошлом автомаляр с многолетним опытом, Игорь Крапивин:

«Зачем пленка, если есть КАСКО?»

– Собственно, многие задаются подобным вопросом в первую очередь… Зачем платить за оклейку «бронепленкой», если уже заплатил за КАСКО, с помощью которого тебе устранят все возможные повреждения кузова? Однако одно другому не только не мешает, но и вовсе наоборот. Основных причин тому две. И первая, которую приходится констатировать с сожалением, – это тотально низкая квалификация многих автомаляров – как на мультибрендовых постгарантийных сервисах, так и на сервисах официальных дилеров. Малярные работы, особенно в аварийный период перехода с осени на зиму, когда клиенты идут косяком, часто даже официалами отдаются на аутсорс не пойми кому. В результате заново окрашенные элементы кузова определяются и без толщиномера – на глаз неспециалиста! Ну и вторая причина – это традиционное снижение остаточной стоимости автомобиля из-за перекраски. Причем это особенно обидно, когда вы красились из-за легкой притертости или сколов от камней, а не из-за ДТП, в котором жестяные и малярные работы так или иначе неизбежны… Для покупателя при продаже итог один – «крашеная!». 

«Что в автомобиле нуждается в защите пленкой?»

В идеале пленкой можно оклеить всю поверхность кузова автомобиля. И это самый лучший вариант. Но в силу высокотехнологичности материала – достаточно дорогой. Будем откровенны, выбирают его крайне редко. 

В наиболее бюджетном варианте пленкой защищают бампер, фары, переднюю кромку капота, переднюю часть крыльев. Самая доступная, но очень эффективная инвестиция в свой автомобиль – когда при продаже машины через 5-7 лет вы снимете пленку (а снимается она без следа!), наиболее уязвимая часть кузова будет выглядеть, как новая, и покупатель очень удивится, проверив ее толщиномером. Единственный минус – открытая кромка пленки. Передняя часть подворачивается под края капота и крыльев, а вот задняя, открытая, может со временем накапливать по кромке пыль, которая визуально воспринимается как тонкая серая полоска. На темных машинах проблем с этим нет, а на светлых возникает некая эстетическая неуютность плюс мойщиков с «керхерами» нужно предупреждать, чтобы не били по кромке в упор.

Оптимальный вариант – вся «морда» машины целиком. Бампер, фары, кожухи боковых зеркал, полностью капот с подворотом кромок внутрь, полностью крылья с подворотом кромок внутрь и полоска на переднюю кромку крыши, куда тоже часто секут камешки. Совсем шикарно будет, если к этому добавить еще и задний бампер. Частенько в качестве бонуса при таком заказе мастера бесплатно оклеивают также места под дверными ручками, страдающие от дамских «коготков», и пороги дверных проемов.
«Что нужно знать, заказывая защитную оклейку?»

Оклейщики практикуют две технологии работы с пленкой: «по лекалам в размер» и «по месту с подворотом». Первый предполагает автоматическую плоттерную резку – мастер выбирает в компьютерной программе модель и год автомобиля и отправляет команду на нарезку кусков пленки по форме деталей авто – капота, крыльев, бамперов, дверей. Этот подход выглядит весьма технологичным и продвинутым, но пленка по нему вырезается размером с деталь – края ее заканчиваются на виду. Такая поклейка означает незащищенность периметра пленки от мощной струи из пистолета на мойке и от постепенного проникновения под нее пыли. Эта технология годится для быстрой поклейки дешевого винила с рисунком. А вот для любимого и ухоженного личного авто и антигравийной полиуретановой защитной пленки, которая клеится минимум лет на пять, нужна технология поклейки «по месту и с подворотом». При ней мастер вырезает кусок определенной формы по детали вручную, с запасом по площади, и тщательно проклеивает края, заворачивая кромки внутрь с дополнительным прогревом, после чего пленке не страшны осадки, грязь, мойка любой интенсивности, сушка полотенцем и иные воздействия. 

Многие интересуются: можно ли сэкономить, нанеся пленку своими руками? В теории – да, на практике без опыта – нет смысла, ибо риск испортить дорогой материал выше выгоды от экономии. Кузовную антигравийную пленку нужно клеить с подогревом и натягом, тщательно готовить под нее поверхность, аккуратно заделывать края, отрезать ее по месту специальным ножом, не задевая краску, и так далее. Да, наверное, и филолог сможет откапиталить мотор, изучив десятки часов YouTube и купив все необходимые инструменты. Но совершенно очевидно, что подобные вложения средств, сил и времени на один раз нерациональны. 
практика

 

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