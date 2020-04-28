Защита кузова автомобиля полиуретановой пленкой – как и для чего это делают?

Кузов автомобиля страдает от массы факторов – песок и камни из-под колес встречных и попутных, невнимательность при парковке, небрежность соседей по стоянке, не придерживающих свои двери, хулиганистые дети, пешеходы-пофигисты, тополиные почки и многое другое… Можно ли как-то предотвратить неизбежную перекраску деталей из-за бесконечных мелких повреждений?

Партнерский материал

От экстрима до повседнева

Способ защитить кузов автомобиля от разного рода мелких, но неприятных повреждений, сопутствующих повседневной эксплуатации, – есть. Это оклейка машины специальной защитной прозрачной полиуретановой пленкой. Полиуретановое покрытие не имеет ничего общего с оклейкой цветными виниловыми пленками, которые так любят владельцы коммерческих автомобилей и такси. Винил – чисто «визуальный» материал, вдобавок не автомобильный, а универсальный. Его защитные свойства незначительны, главная цель – превратить машину в рекламный баннер на колесах, да и то пока картинка не поблекла от ультрафиолета. Полиуретановые же автомобильные пленки – это принципиально иная технология, и эффект от нее – иной.

Изначально прозрачные полиуретановые пленки появились как узконишевый продукт, предназначенный для военной техники и для транспортных средств разной степени экстремальности – мотокроссовой техники, квадроциклов, аквабайков. То есть в качестве дополнительной защиты лакокрасочного покрытия, работающего в тяжелых условиях. Однако через какое-то время прозрачный полиуретан проник в сегмент обычных повседневных автомобилей в качестве дополнительной защиты от неблагоприятных условий и разного рода мелких эксцессов. Интересно, что в массовый автомир полиуретановая пленка изначально пришла под названием «антигравийной», защищающей краску кузова и фары от мелких камешков и песка. Однако сегодня этот термин хотя и не потерял актуальности, стал лишь одним из многочисленных достоинств автомобиля.

Несмотря на то, что толщина полиуретановой пленки чрезвычайно мала – от 150 до 200 микрон, у нее имеются ярко выраженные противоударные свойства и сопротивляемость царапинам. Оклейка ею транспортного средства многократно повышает износостойкость поверхности кузова в «городских джунглях», при этом материал полностью прозрачен, не меняет штатный цвет машины, совершенно незаметен на поверхности кузова и не нуждается в особом уходе.



Современные высокотехнологичные полиуретановые материалы обеспечивают защиту:



от мелких ударов и притертостей при легких ДТП и неаккуратной парковке;

от интенсивного воздействия песка и гравия при движении по трассе;

от неосторожных прохожих и любителей граффити;

от агрессивных моющих средств и химических реагентов;

от истирания краски в пространстве за дверными ручками и на порогах дверных проемов;

от птичьего помета, смолы, веток деревьев и т.п.

Отдельная история с машинами, на которые нанесена эксклюзивная аэрография. Повредить крыло или дверь с рисунком ручной работы или с обычной краской – две большие разницы по деньгам в итоге! А большинство страховых планов КАСКО художественный стайлинг не покрывают... Кстати, если в данный момент по той или иной причине финансы не позволяют восстановить поврежденную деталь с картинкой, ее можно было бы недорого покрасить в цвет машины. Но если рисунок крупный и заходит на несколько элементов кузова, а царапнули лишь один из них – тут уже сэкономить не получится… Поэтому защитить аэрографию прозрачным полиуретаном всегда оказывается выгоднее, чем ее переделывать.

Полить кипятком – и как новая!

