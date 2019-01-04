Жить будет: покупаем Mazda CX-5 I за миллион рублей

Зум-зум. Помните этот странный слоган, сопровождавший смену поколений с 300-х и 600-х серий на лаконичные 3-ю и 6-ю? Юность, задор, драйв. Прошло всего 10 лет, от задора и драйва ничего не осталось, зато появился непонятный SkyActiv.

Mazda CX-5, появившись в 2011 году на волне бешеного успеха Qashqai, была хороша и задорна. Сейчас впечатления уже приелись, да и на рынке много конкурентов с не менее интересными характеристиками. Тем не менее, на вторичке CX-5 первого поколения достаточно популярна. Во-первых, это машина в самом востребованном сегменте. Во-вторых, это чистокровный японец, у которого нет вынимающих душу проблем по технике. В-третьих, у автомобиля пусть и необычная, но привлекательная внешность. Комбо.

В этот раз мы решили поискать именно ее. Тем более, что машина достаточно свежая, а у нас в кармане целый (виртуальный, к сожалению) миллион рублей. Спойлер: тонн ржавчины и залитых маслом моторов сегодня не будет. Почти…

Что, где и почем ищем?

Как ни странно, выбор на рынке не очень велик. А цена даже за пятилетние кроссоверы неоправданно высокая – в этом плане CX-5 конкурирует с премиальными марками. По нашему сервису оценки, цены в Москве на самые простые и распространенные модификации с 2,0-литровым PE-VPS и передним приводом начинаются от 900 тысяч рублей, полноприводные будут стоить на 70 тысяч дороже. А вот 2,5 PY-VPS встречаются реже, за них попросят от 1 миллиона 100 тысяч. Дизели SH-VPTS объёмом 2,2 л можно вообще пересчитать по пальцам одной руки, большая их часть продается через дилеров, а разброс цен даже среди такого ограниченного количества машин заставит знатно поломать голову.

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11228 19 0 17.12.2018

В силу относительной новизны конструкции репрезентативной статистики поломок по моторам новой генерации Мазды пока нет. Осторожно скажем, что, судя по опыту владельцев, тысяч до 150 пробега они ведут себя хорошо. Это значит, что серьёзных врождённых недостатков у них нет. А ведь было время, когда от этих двигателей серии SkyActiv люди шарахались, как чёрт от ладана… И даже жалели, что двухлитровый PE-VPS теперь ставят на Мазды вместо проверенного временем фордовского Duratec HE, который на Маздах назывался MZR LF.

SkyActiv пугал людей невиданной схемой работы: на низких нагрузках он работает по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто. По большому счёту, владельцу на все эти циклы глубоко плевать: мотор получился надёжным. Причём существенных различий между моторами 2,0 и 2,5 л нет. А одно несущественное есть: двухлитровый мотор для России “задушен” с европейских 165 л.с. до более гуманных с точки зрения российского налогового законодательства 150. И многих маздоводов этот факт расстраивал так, что они бежали свои машины “чиповать”. Иногда можно встретить информацию, что занижение мощности было только в документах, а в жизни моторы европейских и русских машин выдают одинаковую мощность. Не могу этого ни опровергнуть, ни подтвердить, но “чипованных” машин лучше избегать. Неизвестно, какую там залили прошивку, а SkyActiv и так работает на грани детонации.

2,5-литровые моторы без всякого чип-тюнинга выдают 192 л.с., что для СХ-5 вполне достаточно.

Обратите внимание, что машины с таким мотором обычно полноприводные. И, само собой, на них часто пытаются залезть туда, куда нормальный человек на городском кроссовере лезть не должен. Признаки внедорожной эксплуатации — повод отказаться от покупки. Машина для этого не приспособлена совершенно.

Все машины, которые мы смотрели, оказались с автоматическими коробками передач. В целом претензий к шестиступенчатым Skyactiv-Drive нет, но бывали случаи, когда по гарантии приходилось менять гидроблок коробки. Обычно — на очень маленьком пробеге. Ну, а если машина проехала уже тысяч 80-90, а АКПП ещё работает, то бояться нечего. Кстати, даже дилеры рекомендуют менять масло в этом “автомате” раз в 75 тысяч км, хотя в регламенте ТО такой процедуры нет.

На этом теории достаточно. Теперь поехали смотреть эти машины вживую.

Дорого, богато

Начнём с самой дорогой машины. За неё просят ровно миллион, но не из-за того, что у неё маленький пробег или очень свежий год выпуска. Просто это единственная СХ-5 с мотором объёмом 2,5 л и полным приводом. Выпустили её в 2014 году, пробег — 114 тысяч километров.

К сожалению, вредный толщиномер впечатление от машины несколько испортил. Электронный гадёныш показал, что правый бок машины (обе двери и заднее крыло) перекрашены.

Шпатлёвки нет, это хорошо, но любую купленную машину потом надо ещё продать, а с современным уровнем занудности покупателей сделать это будет непросто. Хотя тут, скорее всего, был только косметический ремонт после повреждения краски.

Ещё одна неприятность с ЛКП видна на крыше. Если бы кое-кто не тянул резину и вовремя устранил скол, ничего плохого бы не случилось. Но кое-кто резину тянул.

Рядом ждут своего времени другие сколы. К сожалению, слой ЛКП у СХ-5 тонкий. В среднем — 85-90 мкм, и повредить его не слишком сложно. Надолго оставлять сколы без внимания не стоит.

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Других недостатков у кузова нет, но и этих, честно говоря, хватает. Давайте теперь посмотрим салон.

Материалы тут не самые плохие, и интерьер выглядит хорошо. Единственное, что выдаёт руль — очень неважная кожа на руле. Ну, как кожа… Нечто на неё похожее.

Если бы это была не СХ, а какая-нибудь Киа Рио или Шкода Октавия, меня немного насторожил бы такой след на панели.

Лепить на панель кучу всяких радар-детекторов и навигаторов очень любят таксисты. Но СХ-5 в такси не встречается, так что в нашем случае бояться нечего.

Допустим, к салону вопросов нет. Тогда открываем капот.

Не надо стесняться снимать пластиковый кожух. Самое интересное обычно видно как раз под ним. Например, горы песка и какой-то земли на коллекторе. Такое может появиться после того, как владелец машины периодически прохватывал по просёлкам.

После найденного под крышкой появляется особый интерес посмотреть машину на подъёмнике. Мы этого делать не будем, но если бы планировали покупать машину всерьёз, то сделали это обязательно. Подвески у СХ сравнительно нежные, а ремонт задней многорычажки дорогой. Так что снизу смотреть надо обязательно — там почти всегда найдётся, за что скинуть цену. Ну, а мы вернёмся к моторному отсеку.

На некоторых датчиках видны следы масла. Это странно, обычно маслом истекает клапан OCV, что заставляет многих владельцев менять его прокладку и уплотнительное кольцо. Что, впрочем, помогает ненадолго. Но здесь клапан чистый, а масло на моторе есть. И это плохо.

Кстати, тут наконец-то удалось найти ржавчину. Её немного и она почему-то есть на кронштейне блока ABS. Впрочем, ничего страшного в этом нет.

А вот мокрые от фреона трубки кондиционера — это уже повод для диагностики системы и возможного существенного торга.

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Да, у машины есть некоторые недостатки. Но и в продаже машин с мотором 2,5 л меньше, чем с двухлитровым. И если хочется “валить и вжигать”, то вариант неплохой. Хоть и крашенный.

Требую заботы!

Вторая машина попроще. Стоит она 940 тысяч, год выпуска — 2014, пробег — 90 тысяч километров, привод — передний.

Если на первой машине огорчает наличие перекрашенных элементов, то на этой расстраивает их отсутствие. Кое-что тут было бы неплохо привести в порядок.

Ну, и заменить лобовое стекло.

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Впрочем, эту самую поцарапанную заднюю левую дверь один раз уже красили. Может, у неё такая карма — быть всегда поцарапанной?..

Этой машине вообще не помешала бы полировка. Особенно, если учесть, что на ней ездил Росомаха.

Да и пластик в багажнике тоже выглядит не лучшим образом.

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На скорость, конечно, не влияет, но всё это — хороший показатель того, как владелец относился к машине. Так загадить машину за четыре года сможет не всякий.

Под капотом тоже не всё хорошо. Следы масла на кожухе говорят о том, что меняли его неаккуратно. А может, и доливали, хотя “масложор” этим моторам пока не свойственен.

Если кожух снять, то масло видно и на клапанной крышке. На первый взгляд может показаться, что это результат его неаккуратной замены. Но внимательный осмотр показал, что нет – оно проступает из-под клапанной крышки. И это для SkyActiv тоже не совсем типично.

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Кажется, вариант не самый удачный. За машиной плохо следили, возможно — экономили на качественном обслуживании. Да и как-то не хочется покупать почти за миллион рублей грязный сарай. Ведь есть варианты и получше!

Нужно брать!

Третья машина по комплектации такая же, как и вторая — “недопривод” с двухлитровым мотором и АКПП. Она тоже 2014 года, пробег такой же — 90 тысяч километров. А стоит она почему-то дешевле — 920 тысяч.

На мой взгляд, чёрный цвет СХ-5 не идёт. Но это дело вкуса.

У машины нет ни одного крашенного элемента. Кстати, обратите внимание на толщину заводского слоя ЛКП. Маловато, да и царапается легко. Тут зона вокруг ручки водительской двери тоже выглядит не очень приятно.

Впрочем, краска родная, а всё остальное можно исправить полировкой. На стоимость которой, между прочим, цену скинуть можно. Придётся только во время осмотра недовольно цокать языком, закатывать глаза и задумчиво тереть царапины пальцем.

А вот на арке есть недостаток посерьёзнее. Что поделать — машина всё-таки не новая.

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В салоне, как обычно, возраст выдаёт только руль. Всё остальное сохранилось замечательно.

Правда, на пассажирском сиденье тут ездил владелец предыдущей машины. Уж больно стиль ухода за обивкой знаком!

Странно, что все остальные сиденья чистые.

В моторном отсеке тоже всё чисто и аккуратно. Даже клапан OCV чистый, а небольшое запотевание вокруг маслозаливной горловины допустимо: такое будет даже от одной капли масла, попавшей туда при замене.

Одним словом, вполне нормальный автомобиль с неизбежными следами эксплуатации. Такой можно смело брать и тащить на подъёмник. Даже если там всё окажется нормальным, на СХ-5 (как и на многих других автомобилях с задней многорычажной подвеской) можно докопаться до развальных болтов. В крупном городе они могут намертво закиснуть за пару лет эксплуатации, после чего их приходится срезать болгаркой. Так что можно смело тыкать в них пальцами и требовать скидку. Конечно, если их уже не заменили на ТО при попытке выставить углы схождения и развала.

Ростовский вариант

Мы в Automama с этим кроссовером связываемся редко – за все время продали всего 3 машины. Причина в неоправданно высокой цене, о которой мы уже говорили в начале статьи. Но если попадаются хорошие варианты за адекватные деньги, можем рассмотреть покупку.

Так и произошло в Ростове-на-Дону. Машина 2013 года с мотором 2,0, полный привод, пробег 52 тысячи километров, один владелец. Цена – 960 тысяч рублей. Автомобиль в родной краске, кроме задней правой двери. По кузову есть сколы и царапины в соответствии с возрастом. В некоторых местах – небольшие очаги коррозии.

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По результатам диагностики под приговор попали сайлентблоки обоих передних рычагов, пыльник правого амортизатора. Выработка сайлентблоков и состояние водительского сидения поставили под подозрение пробег на одометре. Но состояние автомобиля в целом нас порадовало, поэтому решили брать.

Кстати, перед покупкой пригласили криминалиста. Надо помнить, что этот «паркетник» имеет криминальную славу и популярен среди угонщиков. Поэтому помимо стандартной сверки номера двигателя я советую обязательно залезть в блок управления. А еще лучше не пожалеть денег на криминалиста.

Подводим итоги

Неслучайно две машины продают с пробегом в 90 тысяч. Именно на нём по регламенту пора проходить достаточно дорогое обслуживание. Придётся менять дорогие иридиевые свечи зажигания. Бывает, что их меняют на одно ТО раньше — при пробеге 75 тысяч. Но когда уже решено продавать автомобиль в ближайшее время, многие на таком пробеге ничего не делают (мол, это проблемы нового владельца). Если вам попадется подобная машина, то после покупки придётся менять свечи, ремень дополнительных агрегатов, натяжной ролик, масло в АКП (и в заднем редукторе на полноприводных машинах), к этому же пробегу отживают свой век шаровые опоры, которые на этом поколении по регламенту нужно менять в сборе с рычагами, передние ступичные подшипники (которые тут тоже нужно менять в сборе со ступицей)… В общем набежит приличная сумма, поэтому обязательно посмотрите, проходила ли машина ТО при пробеге 75 и 90 тысяч км. Если нет, смело торгуйтесь дальше.

Но несмотря на достаточно большие траты на ТО после покупки, это одна из немногих машин, которую я могу рекомендовать к приобретению даже неопытным автовладельцам. Генетических болячек почти нет, основные агрегаты вполне надежны. При должной внимательности на осмотре и диагностике, а также при проведении юридической проверки вы сможете рассчитывать на несколько лет беспроблемной эксплуатации.