1 этап СМП РСКГ-2021: невероятно бодрое начало сезона

Партнерский материал

В минувшие выходные на автодроме под Дорогобужем 92 пилота из разных концов страны начали борьбу за награды Российской серии кольцевых гонок. Участники класса Спортпрототип CN провели обе гонки в субботу, тогда же состоялись первые гонки в зачете суперкаров SMP GT4 Russia и юниорском Первенстве СМП РСКГ. Оставшиеся шесть гонок держали в напряжении участников и зрителей все воскресенье.



Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«По соображениям безопасности мы не смогли пустить на Смоленское кольцо всех желающих, и тем приятнее было видеть поклонников автоспорта, которые смотрели гонки с естественных трибун. Зрители разбивали лагерь на ночь, чтобы не пропустить открытие сезона СМП РСКГ – такая поддержка дорогого стоит. И я уверен, что они не были разочарованы».

ТУРИНГ

В первой гонке Михаил Митяев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) долгое время удерживал первую позицию, но под конец заезда, когда трасса стала влажной от дождя, уступил лидерство своему сокоманднику Кириллу Ладыгину. Впрочем, в свой актив Митяев записал дополнительные два очка – за лучшее время в квалификации и в боевом заезде.

Спор за третье место вели дебютант СМП РСКГ – титулованный картингист Захар Слуцкий (Hyundai i30 N, Carville Racing) и опытный кузовной боец Андрей Масленников (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing), который и завоевал бронзу. Пятерку сильнейших замкнул Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт). Четырехкратный чемпион Туринга квалифицировался 10-м, но использовал все возможности, чтобы отыграть как можно больше позиций.

Во втором заезде сенсацию сотворил Егор Фокин. Его LADA Vesta стояла первой на реверсивном поуле и привезла его к победе. Для этого 17-летнему пилоту, который в прошлом году стал лучшим в юниорском Первенстве СМП РСКГ, пришлось всю гонку сдерживать напор действующего чемпиона Туринга – многоопытного пилота программы SMP Racing Кирилла Ладыгина (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Третьим финишный флаг увидел Захар Слуцкий, однако судьи наказали его за многократные нарушения границ трассы и игнорирование проезда по пит-лейн – так что бронзовый кубок достался Ивану Лукашевичу (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing). 30-секундный штраф отбросил Слуцкого на 10 строчку, а в пятерку вошли Андрей Масленников и Григорий Бурлуцкий (Hyundai i30 N, Carville Racing). Дмитрий Брагин на этот раз был вынужден заезжать в боксы, чтобы очистить радиатор от скошенной во время неудачного маневра травы, и финишировал последним. Но к паре очков за 14 место он добавил балл за лучшее время круга в гонке – так что соперникам рано радоваться его неудачам на открытии сезона.

СУПЕР-ПРОДАКШН

Тройка пилотов на Honda Civic блистала в квалификации, но в гонках испытыв проблемы. Первый заезд остался за Максимом Черневым (LADA Vesta, LECAR), однако уже после заезда судьи долго рассматривали его обгон в зоне действия желтых флагов, дважды меняли наказание и в итоге отправили его на третью строчку – вместо Андрея Петухова (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), который за столкновение с Дмитрием Лебедевым (Subaru BRZ, Sofit Racing) получил штраф и откатился на 6 позицию.

Первым, таким образом, стал Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing), вторым – его напарник Дмитрий Лебедев. Пятерку лучших замкнули сокомандники из МИФИ RHHCC RT Николай Виханский (самый результативный из пилотов на Хондах) и Александр Гармаш на Volkswagen Scirocco.

Вторая гонка для Чернева тоже сложилась неоднозначно. На финише он был третьим, однако за грубую борьбу с Лебедевым потерял одну позицию. Подиум сформировали победитель гонки Владимир Шешенин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), Дмитрий Лебедев и Андрей Петухов. Лучшим из пилотов на Хондах на этот раз стал Юрий Аршанский, замкнувший пятерку лучших.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

В первой гонке Иван Чубаров (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT) оформил задел на победу в первом повороте, но из-за устроенной толкотни лишился ее, отправившись на 9 строчку. Остальные автоматически переместились на позицию вверх, и тройку лучших сформировали Андрей Радошнов (Peugeot 208, Speedway ранчо), Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия ралли) и Леонид Панфилов (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT). Владимир Черевань (Volkswagen Polo, B-Tuning) и Роман Голиков (Peugeot 208, Speedway ранчо) – четвертый и пятый соответственно.

Вторая гонка обошлась без суровых наказаний. Роман Голиков, Иван Чубаров и Леонид Панфилов сохранили первые три позиции на финише. Следом классифицированы Владимир Черевань и Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия ралли).

S1600

Егор Санин (Hyundai Solaris, Innostage-AG Team) выиграл не только квалификацию, но и обе гонки. Впрочем, серебряный призер первого заезда Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team) доказал, что в перспективе может бороться и за высшее место – именно ему принадлежит лучший круг. Бронзовый кубок достался Михаилу Симонову (Kia Rio, Bragin Racing Team), за ним с минимальным отставанием финишировали Станислав Новиков (Kia Rio, Innostage-AG Team) и Василий Владыкин (LADA Granta, GTE Racing Team).

Во втором заезде на подиум помимо Санина и Фатхутдинова поднялся Василий Владыкин. Станислав Новиков вновь в пятерке лучших, которую на этот раз замкнул его сокомандник Никита Дубинин на Hyundai Solaris.

SMP GT4 Russia

После эффектной субботней гонки пилоты зачета суперкаров не стали сбавлять обороты. Но на этот раз лидировали исключительно пилоты на Mercedes-AMG GT4. Победителем вновь стал Денис Ременяко из Capital Racing Team Sharks), на подиум также поднялись Вадим Мещеряков и Антон Немкин. Финишировавший четвертым Сергей Столяров также пилотирует Мерседес, пятым же стал Андрей Гончаров на KTM X-Bow.

ПЕРВЕНСТВО СМП РСКГ

Лучшим из юниоров в воскресенье вновь стал Артемий Першин. Артем Антонов также повторил свой субботний успех, третьим на этот раз стал Тимофей Буянов (все – на Volkswagen Polo).

Записи воскресных гонок (за исключением юниорской) доступны на YouTube-канале СМП РСКГ.

Следующий этап пройдет на Нижегородском кольце 19 и 20 июня.