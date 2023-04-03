1 этап СМП РСКГ ЭНДУРАНС: 3-часовой марафон вошел в историю

Новый проект программы развития российского автоспорта – серия гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс – успешно стартовал 1 апреля на Сочи Автодроме. На протяжении 3 часов больше полусотни пилотов вели борьбу за победу в своих классах и абсолютном зачете.



За событиями на трассе следили Борис Романович Ротенберг – основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing – и глава Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев.



На старт вышли 22 экипажа. Техника пилотов была заправлена уже проверенным гонками высокотехнологичным топливом G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». Оно показало свою эффективность в прошлом сезоне серии, повлияв на улучшение технических результатов гонщиков, поэтому в новом году выступило не только топливным партнером G-Drive СМП РСКГ, но и чемпионата по гонкам на выносливость. А контролировать качество топлива на протяжении всего сезона будет мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти».



Пилотов ждали полтысячи напряженных гоночных километров и пит-стопы для смен пилотов, дозаправки и замены шин.

Увы, еще на прогревочном круге Сергей Столяров разбил свой Mercedes-AMG GT3– одну из самых быстрых машин Группы F, претендовавшей на высокие места в абсолютном зачете. Неудачно сложилась гонка и для пилотов Формулы-1, выступающих за SMP Racing: Виталий Петров передал руль Сергею Сироткину через час после старта, совсем немного уступая лидеру заезда. Однако вскоре после этого российский спортпрототип под номером 11 выбыл из гонки из-за проблем с подвеской.

Таким образом, самым быстрым автомобилем на трассе стал Mercedes-AMG GT3 (№13) команды Capital Racing Team. Даже два штрафных проезда по пит-лейн не повлияли на результат экипажа – и Денис Ременяко с Егором Оруджевым записали на свой счет победу в Группе F.

За второе место в абсолютном зачете развернулась серьезная борьба – причем на заключительном отрезке гонки. В ней участвовали пилоты на машинах класса GT4, второй по скорости категории российского кольца. Владимир Атоев на BMW M4, Антон Немкин и Сергей Борисов на Mercedes-AMG GT4 и Михаэль Белов на Toyota Supra за полчаса до окончания марафона оказались вместе – и порадовали чередой красивых обгонов. Лучшим в итоге оказался экипаж №51, объединивший Станислава Аксенова, Михаэля Белова и Александра Вартаняна: второе место в «абсолюте» и победа в классе GT4. За ними – экипаж №10, представленный Сергеем Борисовым и Максимом Кизиловым, и экипаж №83 – Антон Немкин и Борис Шульмейстер.

Категория Туринг объединяет машины привычных кузовных классов российского кольца – и самой быстрой в этом зачете стала Audi RS3 LMS №4 под управлением Дмитрия Брагина и Павла Кальмановича.

В зачете Спортпрототип CN победили Сергей Иевлев, Сергей Аглиш и Алексей Чернов, выступавшие на Шорткате под №18.

Лучший из экипажей на автомобиле класса S1600 – коллектив Альберта Гайнуллина, Степана Ануфриева и Марка Новикова. Примечательно, что на длинной дистанции LADA Granta оказалась выносливее Kia Rio и Hyundai Solaris конкурентов.

Следующий этап серии гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс в статусе Кубка России пройдет на автодроме Игора Драйв 27 мая. Но до этого поклонников автоспорта ждут этапы серии кольцевых гонок СМП РСКГ Туринг, ближайший и которых состоится на Сочи Автодроме 21-23 апреля. Подробнее о мероприятии, которое помимо 7 гонок включает все развлечения Фестиваля скорости – на сайте.

Партнёрский материал