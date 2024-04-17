1 ЭТАП СМП РСКГ Туринг: яркое открытие сезона

В воскресенье завершился дебютный этап серии СМП РСКГ Туринг – чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, которые проходят под патронажем программы развития российского автоспорта SMP Racing. Участники классов Туринг-Лайт и S1600 провели обе гонки в субботу. А пилоты международных зачетов SMP GT4 и SMP TCR Russia в компании с участниками класса Супер-продакшн сегодня трижды выходили на старт, чтобы порадовать болельщиков напряженной борьбой.

SMP GT4

Старт во второй гонке самого мощного класса СМП РСКГ Туринг – SMP GT4 – по результатам субботней гонки. Мокрая трасса привела к контакту Мерседесов Сергея Столярова и Дениса Ременяко, после которого Ременяко вылетел на гравий и застрял.

Тем временем обладатель поула Сергей Титаренко (Toyota Supra) не смог воспользоваться преимуществом, пустив вперед Алексея Несова и Сергея Столярова (оба на Mercedes-AMG GT4), но затем вернул позицию и пересек финиш вторым. Впрочем, уже после финиша результат аннулировали из-за неправильно установленного антикрыла на его Toyota Supra. Таким образом, в призерах оказались Сергей Столяров и Ирина Сидоркова (Mercedes-AMG GT4). Такова ситуация в абсолютном зачете, тогда как среди пилотов любительской категории SMP GT4 Am лучшими стали Сергей Столяров, Дмитрий Анастасиадис и Дмитрий Родионов.

Заключительная гонка суперкаров стала украшением уик-энда. После старта сразу четыре машины входили в первый поворот – и лучше всего это удалось Льву Толкачеву (Toyota Supra), стартовавшему со второго ряда. Затем Лев долго сдерживал атаки соперников, однако заключительная часть гонки прошла под диктовку Алексея Несова, прорвавшегося с 9 места в лидеры. Вторым финишировал Сергей Титаренко, третьей – Ирина Сидоркова. Толкачеву не повезло: сход лишил его шансов на призовую награду.

Лучшим в джентльменской категории вновь стал Сергей Столяров, компанию на этот раз ему составили Андрей Солуковцев и Дионис Анастасиадис: судьи уже после финиша исключили из призеров Дмитрия Родионова за столкновение в гонке. А одним из самых драматичных моментов заезда стала авария Светланы Горбуновой: у ее Toyota Supra оторвалось колесо, и японское купе вылетело в отбойник.

SMP TCR RUSSIA

Воскресный заезд не оставил равнодушным никого. Дмитрий Брагин (Cupra Leon) блестяще стартовал и захватил лидерство, оставив Павла Кальмановича (Hyundai i30) на втором месте. На третье прорвался Владимир Атоев (Hyundai Elantra), а топ-5 замкнули Александр Смоляр (Hyundai i30) и вчерашний триумфатор Михаил Симонов (Cupra Leon). Плотнейшая борьба за лидерство, столкновение Hyundai i30 Захара Слуцкого с LADA Vesta Ивана Чубарова, за которое его сместили с 7 места на последнее. А Рустам Фатхутдинов (Audi RS3) и вовсе не заработал очки за эту гонку, досрочно заехав в боксы.

СУПЕР-ПРОДАКШН

Александр Гармаш стартовал с реверсивного поула и хотя не смог удержаться в лидерах, первые круги успешно защищал третью позицию от атак Владимира Шешенина на LADA Vesta. Однако разворот Subaru BRZ Максима Архангельского прямо перед Volkswagen Scirocco Гармаша привел к столкновению, и оба пилота выбыли из борьбы. Не повезло и Николаю Виханскому, который в начале гонки возглавил заезд: из-за пролившегося на трассу масла его Honda Civic вылетела с трассы, и сразу нескольких позиций были потеряны. Таким образом, уже ничто не могло помешать Шешенину первым пересечь финишный створ. Вторым и третьим стали Роман Голиков (Honda Civic) и Леонид Панфилов (LADA Vesta). Список сошедших спортсменов дополнил Кирилл Ладыгин (LADA Vesta).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 1 ЭТАПА СМП РСКГ ТУРИНГ

SMP TCR RUSSIA 1 Михаил Симонов Cupra Leon ТАИФ Моторспорт 50 2 Александр Смоляр Hyundai i30 ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим 42 3 Дмитрий Брагин Cupra Leon ТАИФ Моторспорт 41 СУПЕР-ПРОДАКШН 1 Владимир Шешенин LADA Vesta LECAR 64 2 Роман Голиков Honda Civic NEVA Motorsport 49 3 Леонид Панфилов LADA Vesta LADA Sport ROSNEFT 45 SMP GT4 1 Алексей Несов Mercedes-AMG GT4 SMP Motor Sharks 87 2 Сергей Титаренко Toyota Supra X Motorsport Team Garis 61 3 Сергей Столяров Mercedes-AMG GT4 YADRO Motorsport 54 ТУРИНГ-ЛАЙТ 1 Владимир Черевань Kia Rio X Kuzma’s Mother RT 50 2 Петр Плотников Audi A1 Академия ралли 39 3 Александр Масленников Audi A1 ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим 30 S1600 1 Николай Калинин LADA Granta Bragin Racing Team 43 2 Филипп Тупоносов LADA Granta GTE Racing Team 38 3 Роман Щербаков Kia Rio X RUMOS Racing 38

Следующий этап пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» 4 и 5 мая. На трассе под Дорогобужем участники зачетов SMP TCR Russia и Супер-продакшн продолжат сражение за титулы – а для пилотов классов Спортпрототип CN и SMP Historic Cup он станет дебютным в этом сезоне СМП РСКГ Туринг.

Партнёрский материал