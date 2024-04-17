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1 ЭТАП СМП РСКГ Туринг: яркое открытие сезона

17.04.2024 41 0 0

Капризы погоды, аварии и технические сходы – так ковались победы в Грозном.

В воскресенье завершился дебютный этап серии СМП РСКГ Туринг – чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, которые проходят под патронажем программы развития российского автоспорта SMP Racing. Участники классов Туринг-Лайт и S1600 провели обе гонки в субботу. А пилоты международных зачетов SMP GT4 и SMP TCR Russia в компании с участниками класса Супер-продакшн сегодня трижды выходили на старт, чтобы порадовать болельщиков напряженной борьбой.

SMP GT4

Старт во второй гонке самого мощного класса СМП РСКГ Туринг – SMP GT4 – по результатам субботней гонки. Мокрая трасса привела к контакту Мерседесов Сергея Столярова и Дениса Ременяко, после которого Ременяко вылетел на гравий и застрял.

Тем временем обладатель поула Сергей Титаренко (Toyota Supra) не смог воспользоваться преимуществом, пустив вперед Алексея Несова и Сергея Столярова (оба на Mercedes-AMG GT4), но затем вернул позицию и пересек финиш вторым. Впрочем, уже после финиша результат аннулировали из-за неправильно установленного антикрыла на его Toyota Supra. Таким образом, в призерах оказались Сергей Столяров и Ирина Сидоркова (Mercedes-AMG GT4). Такова ситуация в абсолютном зачете, тогда как среди пилотов любительской категории SMP GT4 Am лучшими стали Сергей Столяров, Дмитрий Анастасиадис и Дмитрий Родионов.

Заключительная гонка суперкаров стала украшением уик-энда. После старта сразу четыре машины входили в первый поворот – и лучше всего это удалось Льву Толкачеву (Toyota Supra), стартовавшему со второго ряда. Затем Лев долго сдерживал атаки соперников, однако заключительная часть гонки прошла под диктовку Алексея Несова, прорвавшегося с 9 места в лидеры. Вторым финишировал Сергей Титаренко, третьей – Ирина Сидоркова. Толкачеву не повезло: сход лишил его шансов на призовую награду.

Лучшим в джентльменской категории вновь стал Сергей Столяров, компанию на этот раз ему составили Андрей Солуковцев и Дионис Анастасиадис: судьи уже после финиша исключили из призеров Дмитрия Родионова за столкновение в гонке. А одним из самых драматичных моментов заезда стала авария Светланы Горбуновой: у ее Toyota Supra оторвалось колесо, и японское купе вылетело в отбойник.

SMP TCR RUSSIA

Воскресный заезд не оставил равнодушным никого. Дмитрий Брагин (Cupra Leon) блестяще стартовал и захватил лидерство, оставив Павла Кальмановича (Hyundai i30) на втором месте. На третье прорвался Владимир Атоев (Hyundai Elantra), а топ-5 замкнули Александр Смоляр (Hyundai i30) и вчерашний триумфатор Михаил Симонов (Cupra Leon). Плотнейшая борьба за лидерство, столкновение Hyundai i30 Захара Слуцкого с LADA Vesta Ивана Чубарова, за которое его сместили с 7 места на последнее. А Рустам Фатхутдинов (Audi RS3) и вовсе не заработал очки за эту гонку, досрочно заехав в боксы.

СУПЕР-ПРОДАКШН

Александр Гармаш стартовал с реверсивного поула и хотя не смог удержаться в лидерах, первые круги успешно защищал третью позицию от атак Владимира Шешенина на LADA Vesta. Однако разворот Subaru BRZ Максима Архангельского прямо перед Volkswagen Scirocco Гармаша привел к столкновению, и оба пилота выбыли из борьбы. Не повезло и Николаю Виханскому, который в начале гонки возглавил заезд: из-за пролившегося на трассу масла его Honda Civic вылетела с трассы, и сразу нескольких позиций были потеряны. Таким образом, уже ничто не могло помешать Шешенину первым пересечь финишный створ. Вторым и третьим стали Роман Голиков (Honda Civic) и Леонид Панфилов (LADA Vesta). Список сошедших спортсменов дополнил Кирилл Ладыгин (LADA Vesta).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 1 ЭТАПА СМП РСКГ ТУРИНГ

SMP TCR RUSSIA
1Михаил СимоновCupra LeonТАИФ Моторспорт50
2Александр СмолярHyundai i30ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим42
3Дмитрий БрагинCupra LeonТАИФ Моторспорт41
СУПЕР-ПРОДАКШН
1Владимир ШешенинLADA VestaLECAR64
2Роман ГоликовHonda CivicNEVA Motorsport49
3Леонид ПанфиловLADA VestaLADA Sport ROSNEFT45
SMP GT4
1Алексей НесовMercedes-AMG GT4SMP Motor Sharks87
2Сергей ТитаренкоToyota SupraX Motorsport Team Garis61
3Сергей СтоляровMercedes-AMG GT4YADRO Motorsport54
ТУРИНГ-ЛАЙТ
1Владимир ЧереваньKia Rio XKuzma’s Mother RT50
2Петр ПлотниковAudi A1Академия ралли39
3Александр МасленниковAudi A1ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим30
S1600
1Николай КалининLADA GrantaBragin Racing Team43
2Филипп ТупоносовLADA GrantaGTE Racing Team38
3Роман ЩербаковKia Rio XRUMOS Racing38

Следующий этап пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» 4 и 5 мая. На трассе под Дорогобужем участники зачетов SMP TCR Russia и Супер-продакшн продолжат сражение за титулы – а для пилотов классов Спортпрототип CN и SMP Historic Cup он станет дебютным в этом сезоне СМП РСКГ Туринг.

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