1 ЭТАП СМП РСКГ Туринг: яркое открытие сезона

В воскресенье завершился дебютный этап серии СМП РСКГ Туринг – чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам, которые проходят под патронажем программы развития российского автоспорта SMP Racing. Участники классов Туринг-Лайт и S1600 провели обе гонки в субботу. А пилоты международных зачетов SMP GT4 и SMP TCR Russia в компании с участниками класса Супер-продакшн сегодня трижды выходили на старт, чтобы порадовать болельщиков напряженной борьбой.
SMP GT4
Старт во второй гонке самого мощного класса СМП РСКГ Туринг – SMP GT4 – по результатам субботней гонки. Мокрая трасса привела к контакту Мерседесов Сергея Столярова и Дениса Ременяко, после которого Ременяко вылетел на гравий и застрял.
Тем временем обладатель поула Сергей Титаренко (Toyota Supra) не смог воспользоваться преимуществом, пустив вперед Алексея Несова и Сергея Столярова (оба на Mercedes-AMG GT4), но затем вернул позицию и пересек финиш вторым. Впрочем, уже после финиша результат аннулировали из-за неправильно установленного антикрыла на его Toyota Supra. Таким образом, в призерах оказались Сергей Столяров и Ирина Сидоркова (Mercedes-AMG GT4). Такова ситуация в абсолютном зачете, тогда как среди пилотов любительской категории SMP GT4 Am лучшими стали Сергей Столяров, Дмитрий Анастасиадис и Дмитрий Родионов.
Заключительная гонка суперкаров стала украшением уик-энда. После старта сразу четыре машины входили в первый поворот – и лучше всего это удалось Льву Толкачеву (Toyota Supra), стартовавшему со второго ряда. Затем Лев долго сдерживал атаки соперников, однако заключительная часть гонки прошла под диктовку Алексея Несова, прорвавшегося с 9 места в лидеры. Вторым финишировал Сергей Титаренко, третьей – Ирина Сидоркова. Толкачеву не повезло: сход лишил его шансов на призовую награду.
Лучшим в джентльменской категории вновь стал Сергей Столяров, компанию на этот раз ему составили Андрей Солуковцев и Дионис Анастасиадис: судьи уже после финиша исключили из призеров Дмитрия Родионова за столкновение в гонке. А одним из самых драматичных моментов заезда стала авария Светланы Горбуновой: у ее Toyota Supra оторвалось колесо, и японское купе вылетело в отбойник.
SMP TCR RUSSIA
Воскресный заезд не оставил равнодушным никого. Дмитрий Брагин (Cupra Leon) блестяще стартовал и захватил лидерство, оставив Павла Кальмановича (Hyundai i30) на втором месте. На третье прорвался Владимир Атоев (Hyundai Elantra), а топ-5 замкнули Александр Смоляр (Hyundai i30) и вчерашний триумфатор Михаил Симонов (Cupra Leon). Плотнейшая борьба за лидерство, столкновение Hyundai i30 Захара Слуцкого с LADA Vesta Ивана Чубарова, за которое его сместили с 7 места на последнее. А Рустам Фатхутдинов (Audi RS3) и вовсе не заработал очки за эту гонку, досрочно заехав в боксы.
СУПЕР-ПРОДАКШН
Александр Гармаш стартовал с реверсивного поула и хотя не смог удержаться в лидерах, первые круги успешно защищал третью позицию от атак Владимира Шешенина на LADA Vesta. Однако разворот Subaru BRZ Максима Архангельского прямо перед Volkswagen Scirocco Гармаша привел к столкновению, и оба пилота выбыли из борьбы. Не повезло и Николаю Виханскому, который в начале гонки возглавил заезд: из-за пролившегося на трассу масла его Honda Civic вылетела с трассы, и сразу нескольких позиций были потеряны. Таким образом, уже ничто не могло помешать Шешенину первым пересечь финишный створ. Вторым и третьим стали Роман Голиков (Honda Civic) и Леонид Панфилов (LADA Vesta). Список сошедших спортсменов дополнил Кирилл Ладыгин (LADA Vesta).
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 1 ЭТАПА СМП РСКГ ТУРИНГ
|SMP TCR RUSSIA
|1
|Михаил Симонов
|Cupra Leon
|ТАИФ Моторспорт
|50
|2
|Александр Смоляр
|Hyundai i30
|ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ СМП Тим
|42
|3
|Дмитрий Брагин
|Cupra Leon
|ТАИФ Моторспорт
|41
|СУПЕР-ПРОДАКШН
|1
|Владимир Шешенин
|LADA Vesta
|LECAR
|64
|2
|Роман Голиков
|Honda Civic
|NEVA Motorsport
|49
|3
|Леонид Панфилов
|LADA Vesta
|LADA Sport ROSNEFT
|45
|SMP GT4
|1
|Алексей Несов
|Mercedes-AMG GT4
|SMP Motor Sharks
|87
|2
|Сергей Титаренко
|Toyota Supra
|X Motorsport Team Garis
|61
|3
|Сергей Столяров
|Mercedes-AMG GT4
|YADRO Motorsport
|54
|ТУРИНГ-ЛАЙТ
|1
|Владимир Черевань
|Kia Rio X
|Kuzma’s Mother RT
|50
|2
|Петр Плотников
|Audi A1
|Академия ралли
|39
|3
|Александр Масленников
|Audi A1
|ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим
|30
|S1600
|1
|Николай Калинин
|LADA Granta
|Bragin Racing Team
|43
|2
|Филипп Тупоносов
|LADA Granta
|GTE Racing Team
|38
|3
|Роман Щербаков
|Kia Rio X
|RUMOS Racing
|38
Следующий этап пройдет на автодроме «Смоленское кольцо» 4 и 5 мая. На трассе под Дорогобужем участники зачетов SMP TCR Russia и Супер-продакшн продолжат сражение за титулы – а для пилотов классов Спортпрототип CN и SMP Historic Cup он станет дебютным в этом сезоне СМП РСКГ Туринг.
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