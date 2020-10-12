Партнерский материал
Общероссийский Общественный Союз Спорта, Политики и Культуры «ЗВЕЗДА РОССИИ» – чемпионы прошлого сезона. Как и в прошлом сезоне, принимали участие на машинах AUDI R8 LMS. Важно, что теперь чемпионат поддерживает и «РОСКОНГРЕСС» в содружестве со ЗВЕЗДОЙ РОССИИ.
Tony Motors еще до завершения сезона кубка «ЗВЕЗДА РОССИИ» обозначили желание бороться вновь.
SKILL WHEELS также не остались в стороне и на новой машине боролись за победу.
К чемпионату присоединился бренд по производству эксклюзивной одежды «DEACTOR» – стиль одежды идет в ногу с киберспортом. Они выступали на NISSAN GT-R.
Одни из лучших в детейлинге и друзья автоспорта в целом приняли решение, что пора создавать свою команду и в киберспорте. Рады представить команду KOLORIKA DETAILING.
Также в чемпионате участвуют 2 команды, оставшиеся без руководителей, но с весьма амбициозными пилотами – RED TEAM и FREY RACING.
В этом сезоне информационную поддержку нашему чемпионату будет оказывать cyber.sports.ru.
Представляем вашему вниманию календарь сезона «КУБОК МИРА».
Мы выражаем огромную благодарность всем, кто продолжил сотрудничество с нашим чемпионатом, и, конечно, тем, кто впервые с нами. Надеемся на долгосрочное сотрудничество! Ведь вместе мы развиваем киберспорт в России.
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