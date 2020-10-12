На протяжении недели проходили отборочные заезды, поэтому в чемпионат попали только самые быстрые пилоты. Между первым и четырнадцатым пилотом разница во времени – всего 1 секунда, было много борьбы. 7 команд и 14 машин, 5 из которых принадлежат партнерам чемпионата.

Партнерский материал

Общероссийский Общественный Союз Спорта, Политики и Культуры «ЗВЕЗДА РОССИИ» – чемпионы прошлого сезона. Как и в прошлом сезоне, принимали участие на машинах AUDI R8 LMS. Важно, что теперь чемпионат поддерживает и «РОСКОНГРЕСС» в содружестве со ЗВЕЗДОЙ РОССИИ.



Tony Motors еще до завершения сезона кубка «ЗВЕЗДА РОССИИ» обозначили желание бороться вновь.

SKILL WHEELS также не остались в стороне и на новой машине боролись за победу.

К чемпионату присоединился бренд по производству эксклюзивной одежды «DEACTOR» – стиль одежды идет в ногу с киберспортом. Они выступали на NISSAN GT-R.

Одни из лучших в детейлинге и друзья автоспорта в целом приняли решение, что пора создавать свою команду и в киберспорте. Рады представить команду KOLORIKA DETAILING.

Также в чемпионате участвуют 2 команды, оставшиеся без руководителей, но с весьма амбициозными пилотами – RED TEAM и FREY RACING.

В этом сезоне информационную поддержку нашему чемпионату будет оказывать cyber.sports.ru.

Представляем вашему вниманию календарь сезона «КУБОК МИРА».

Мы выражаем огромную благодарность всем, кто продолжил сотрудничество с нашим чемпионатом, и, конечно, тем, кто впервые с нами. Надеемся на долгосрочное сотрудничество! Ведь вместе мы развиваем киберспорт в России.