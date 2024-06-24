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  • 15 000 км по Сибири, Алтаю и Монголии: как с этим справилось моторное масло G-Energy?

15 000 км по Сибири, Алтаю и Монголии: как с этим справилось моторное масло G-Energy?

24.06.2024 702 0 0

Моторное масло G-Energy выдержало 15 000 км пути по суровому бездорожью России и Монголии. Как показали исследования мобильной лаборатории, в экстремальных условиях перепробега по пересеченной местности масло сохранило свой ресурс и показало более 20% запаса эксплуатационных свойств.

Исследование моторного масла прошло в рамках разведки маршрута для проведения международного ралли-рейда. Финальные замеры показателей работающего масла проводились на отметке в 15 000 км, что в три раза больше рекомендованного автопроизводителем межсервисного пробега в условиях повышенных нагрузок. Снижение щелочного числа – показателя запаса моющих, диспергирующих и нейтрализующих свойств масла – по итогам проверки составило всего 33% при стандартно допустимых 40%-50%. Кинематическая вязкость при 100 градусах также осталась в пределах класса SAE 30 – от 9,3 до 12,5 мм2/с. Иными словами, при фактически трехкратном перепробеге масло G-Energy готово работать дальше!

Условия испытаний

Моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 было залито в двигатели гражданских внедорожников Toyota Hilux 2016 года выпуска. С середины апреля по конец мая автомобили преодолели маршрут высокой сложности по территории России и Монголии. На пути экипажей встречались русла рек и острые камни, участки вечной мерзлоты и дюны пустыни Гоби, где одна из машин едва избежала падения с крутого обрыва. Дополнительным испытанием стали палящее солнце днём и заморозки по ночам с температурой ниже нуля.

Мобильная лаборатория G-Energy обеспечивала безопасность и надежную работу техники в экспедиции. Эксперты несколько раз на протяжении маршрута брали пробы масла из двигателей, что позволило контролировать состояние автомобилей. С помощью оборудования лаборатории всего по одной капле отработанного масла специалисты производят безразборную диагностику двигателя, что очень ценно для предотвращения серьезных поломок — ведь «в полях» провести полноценный ремонт невозможно.
Виктор Соколов
организатор международного ралли-рейда

Производитель Toyota Hilux рекомендует при повышенной нагрузке менять масло в двигателе каждые 5000 км пробега. Но экспедиция проходила под контролем мобильной лаборатории G-Energy. Поэтому, когда на отметке в 5000 км пробега по пересечённой местности замеры показали, что масло сохранило более 85% изначального ресурса, было решено продолжить путь без замены до достижения «финишной прямой» на 10 000 км. Однако затем свои коррективы внесли обстоятельства: снег на трассе в Монголии, наводнение в России. В итоге участники экспедиции проехали в полтора раза больше запланированного расстояния: финальный замер характеристик масла проводился на отметке 15 000 км.

Секрет успеха масла G-Energy

Отличные результаты обусловлены особым составом моторного масла G-Energy F Synth EC 0W-30: его формула усилена магнием и органическим молибденом, которые защищают двигатель от износа. Продукт обладает оптимальными вязкостными характеристиками, позволяющими расходовать меньше топлива. Благодаря высокой концентрации полиальфаолефинов в составе масло имеет низкую испаряемость и надолго сохраняет моющие и смазывающие качества. Другими словами, автовладелец может быть уверен, что масло не потеряет свои свойства, и детали двигателя его автомобиля не будут изнашиваться даже при серьезных нагрузках.

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технологии авто и технологии Toyota Toyota Hilux

 

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