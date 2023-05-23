2 этап G-DRIVE СМП РСКГ Туринг: итоги Смоленского раунда

Солнце и дождь, аварии и триумфы, напряжение гонок и отдых в фан-зоне – смоленский Фестиваль скорости оценили более 5 тысяч болельщиков.

Участники серии G-Drive СМП РСКГ Туринг провели шесть гонок на Смоленском кольце, набрав очки в зачет чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ. Субботнее солнце сменил воскресный дождь, однако любителей автоспорта он не испугал. А переменчивое покрытие на радость им заставило пилотов искать нестандартные решения – и не всем повезло их найти.



В SMP TCR Russia (Туринг) обе гонки выиграл Дмитрий Брагин (Cupra Leon, ТАИФ Моторспорт): субботнюю с поула, а воскресную – с 10 места! Он был единственным, кто рискнул начать заезд на влажной трассе на сликах, и поначалу сильно проигрывал лидерам на дождевых шинах. Зато во второй фазе гонки смог отыграть отставание, поочередно пройти всех соперников и оформить очередную победу. Подиум на этот раз с ним разделили Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport Rosneft) и Рустам Фатхутдинов (Audi RS3, Alga Motorsport). Вчерашние призеры Александр Смоляр и Павел Кальманович сегодня финишировали на 5 и 8 местах.

В воскресной гонке Супер-продакшн первой финиш вновь пересекла LADA Vesta – на этот раз под управлением не Леонида Панфилова, а его напарника по заводской команде АВТОВАЗа Михаила Митяева. Вчерашний победитель Роман Голиков (Honda Civic, Lubsar Delrus Neva Motorsport) довольствовался только бронзой, пропустив вперед Максима Туриева (LADA Vesta, Lecar). Николай Виханский, забравший вчера серебряную награду, сегодня замкнул топ-5.

В классе Спортпрототип CN самая быстрая машина – Mitjet 2L – была в распоряжении только Константина Сугробова. В субботней гонке техника его подвела, но в воскресенье он отыгрался – и первым пересек финиш. Однако в отсутствии прямых конкурентов очков не набрал, и главными героями обеих гонок стали пилоты на автомобилях Shortcut.

Александр Дударев дважды был лучшим в этой категории, выиграв и на сухом асафльте, и в непростых дождевых условиях. Кирилл Киракозов дважды побывал на подиуме: в субботу на втором месте, в воскресенье – на третьем. Призерами также становились Алексей Хаиров и Степан Крумилов.

Напомним, что результаты спортсменов на отечественных спорткарах Shortcut также идут в зачет многоэтапного соревнования G-Drive Cup, который организован совместно с генеральным партнёром серии брендом высокотехнологичного топлива G-Drive сети АЗС «Газпромнефть». Нетрудно догадаться, что после уик-энда на Смоленском кольце лидером стал Александр Дударев. На счету петербуржца 61 очко, ближайшие преследователи – Кирилл Киракозов и Степан Крумилов – отстают на 11 и 15 баллов соответственно.

В ретрозачете SMP Historic Cup снова победил Владимир Черевань – даром что стартовал из конца пелетона! Вместе с ним на пьедестал почета в категории 2000 поднялся Вячеслав Донец (Москвич-408) – как и накануне, он завоевал бронзу. А серебро сегодня добыл Иван Тараканов – вчерашний призер Владислав Шевель воскресную гонку закончил в гравийной ловушке.

В группе «Жигули1600» подиум также напоминал вчерашний – разве что Игорь Шунайлов (ВАЗ-2101) занял не второе, а первое место, и серебро на этот раз досталось Ивану Тараканову. Артем Фридман (ВАЗ-2101) вновь третий – а вчерашний триумфатор Андрей Козлов не довел свой ВАЗ-2107 до финиша.

Все гоночные машины независимо от класса заправлены высокотехнологичным топливом G-Drive сети АЗС «Газпромнефть», которое используют не только обычные автомобилисты, но и профессиональные пилоты. Для того чтобы бензин помогал гонщикам добиваться улучшения технических показателей, его регулярно тестируют в экстремальных условиях. G-Drive уже проверено Российской серией кольцевых гонок, ралли-рейдом «Шелковый путь», дрифтом и гонками на выносливость.

На каждом этапе контроль качества топлива непосредственно на автодроме обеспечивает мобильная лаборатория, которая проводит регулярные проверки на заправках «Газпромнефти». С помощью такого передвижного автофургона с современным оборудованием внутри можно проанализировать порядка 10 основных параметров бензина и дизеля менее чем за полчаса, что позволяет оперативно отслеживать его качество.

Трансляции заездов вели телеканалы Матч ТВ, Матч! Страна и Матч! Арена.

Записи онлайн-трансляций доступны на пла﻿тформе ВК Видео .

Официальные результаты и фотогалерея этапа – на сайте G-Drive СМП РСКГ Туринг .

Следующий этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам пройдет в Казани 17-18 июня.

А уже через неделю пилотов СМП Российской серии кольцевых гонок можно будет увидеть в 4-часовой гонке на выносливость: самая современная трасса страны Игора Драйв принимает этап СМП РСКГ Эндуранс.

Подробности о гоночной программе и развлечениях – на сайте Фестиваля скорости.

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