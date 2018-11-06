20 новых свечей: NGK расширяет продуктовую линейку

20 новых свечей: NGK расширяет продуктовую линейку

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Ведущий мировой производитель датчиков и компонентов систем зажигания, компания NGK SPARK PLUG, объявила о запуске в производство новых 20 артикулов свечей зажигания и накаливания, некоторые из которых ранее отсутствовали на рынке послепродажного обслуживания и подходят для установки на внушительный автопарк в 4,4 миллиона автомобилей (2018). Исходя из того, что в ближайшие три года предполагается увеличение этой цифры еще как минимум на 50 %, увеличение ассортимента открывает широкие возможности продаж для дистрибьюторов, оптовых покупателей и мастерских, работающих на рынке запасных частей и послепродажного обслуживания.

15 новых артикулов свечей зажигания и 5 артикулов свечей накаливания, доступные к приобретению в 30 странах Европы, подходят для установки на более чем 180 популярных моделей автомобилей 19 основных марок. Среди представленных новинок — 9 артикулов, которые компания NGK SPARK PLUG EUROPE первой выводит на рынок запасных частей и послепродажного обслуживания. Почти все новые артикулы уже поставляются NGK SPARK PLUG в качестве заводской комплектации (OE), т. е. теперь клиенты рынка послепродажного обслуживания смогут попробовать еще более продвинутые технологии оригинальных компонентов зажигания.

15 новых артикулов свечей зажигания подходят для установки более чем на 70 моделей европейских автомобилей с бензиновым двигателем, а 2 артикула разработаны специально для установки на большегрузный транспорт. Поскольку вся продукция NGK SPARK PLUG используется в качестве заводской комплектации, она обладает непревзойденным качеством и характеристиками зажигания. Все артикулы имеют в своем составе драгметаллы, что обеспечивает их исключительные рабочие характеристики и износостойкость. Это 13 моделей серии Laser Iridium, и 2 модели серии Laser Platinum. Новый артикул SILKR6C10E может устанавливаться на большое количество моделей Hyundai / Kia (CVVT), а ILZNAR8A7G — на распространенный двигатель семейства EcoBoost объемом 1,5 л, устанавливаемый на многие популярные модели марки Ford.

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Пять новых артикулов свечей накаливания, представленных NGK SPARK PLUG EUROPE, подходят для установки на 109 моделей дизельных автомобилей 6 ведущих марок. Три артикула линейки Yellow Box и две модели свечей серии D-Power имеют качество, гарантированное ведущим игроком рынка – NGK SPARK PLUG EUROPE. Три артикула свечей накаливания NGK SPARK PLUG также поставляются в качестве заводской комплектации, что обеспечивает оптимальную надежность и производительность. Четыре новых артикула имеют металлический, а CZ552 – керамический нагревательный элемент, обеспечивающий еще более качественное и быстрое зажигание. Кроме того, свеча с артикулом Y1045AS подходит для установки на многие модели легких коммерческих автомобилей марки Ford (LCV).

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Примечательно, что увеличение ассортимента обоих видов свечей дает розничным клиентам и дистрибьюторам отличную возможность для быстрого увеличения объемов продаж. Из 4,4 млн. европейских автомобилей, на которые могут быть установлены свечи зажигания и накаливания, представленные компанией в 2018 году, почти один миллион составляют автомобили с бензиновым двигателем, а 3,4 миллиона — автомобили с дизельным двигателем. В течение трех лет эти цифры серьезно изменятся в большую сторону, так как большинство из этих автомобилей перейдет в сегмент клиентов рынка запасных частей и послепродажного обслуживания. К 2021 году новые свечи зажигания обеспечат покрытие парка в 1,6 млн. автомобилей с бензиновым двигателем (рост 75 % в 2018 году), а свечи накаливания — в 5,2 млн. дизельных автомобилей (рост 50 % в 2018 году)*.

Это подтверждает и Дэвид Лой, новый вице-президент NGK SPARK PLUG EUROPE по вопросам рынка запасных частей и послепродажного обслуживания в регионе ЕМЕА: «Эти 20 новых артикулов свечей зажигания и накаливания создают потрясающую возможность для рынка запасных частей и послепродажного обслуживания. У дистрибьюторов и розничных клиентов появится возможность приобретать артикулы невероятно качественных свечей, ранее недоступных для рынка запасных частей. Кроме того, мы выделили основные детали для наиболее важных и быстро растущих направлений — фактически, к 2021 году их можно будет установить еще на 6,8 млн. автомобилей Европы. Включение всего нескольких артикулов в свой ассортимент позволит клиентам открыть широкие возможности для дополнительной прибыли».

Все новые артикулы свечей зажигания и накаливания добавлены в электронный каталог TecDoc, а также в каталог «СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ И НАКАЛИВАНИЯ» на 2018-2019 год. Каталог выпускается на 13 языках мира, в печатном и электронном виде (в формате PDF). Технические видеоролики о технологиях зажигания NGK можно посмотреть на платформе онлайн-обучения TekniWiki. Обучение для розничных клиентов – по запросу.

* Источник: Исследование парка автомобилей 2016 г., прогноз на 2017-2021 г.г.; автомобильный парк Европы (30 стран)

Теги: Авторынок , свечи зажигания
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