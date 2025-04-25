24 мая пройдет конкурс «Лучший водитель такси Москвы − 2025»

Международный Евразийский форум «Такси» и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы открывают приём заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы − 2025». Мероприятие пройдёт 24 мая на территории Музея Гаража особого назначения ФСО России (Москва, ВДНХ, павильоны 53 и 54).

Конкурс проводится для повышения профессионализма сотрудников таксомоторной отрасли, а также создания положительного имиджа профессии водителя такси и её популяризации среди молодежи.

Принять участие в состязании могут как индивидуальные предприниматели, так и самозанятые, с действующим водительским удостоверением, стажем вождения по профессии не менее 3 лет и регистрацией в системе АИС Таксомотор модуль КИС «АРТ». Для заявки на участие в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте мероприятия до 14 мая.

Участникам конкурса предстоит пройти предрейсовый осмотр, посоревноваться в скоростном маневрировании на время, а также во время тестирования продемонстрировать знания ПДД, городских улиц и действующего закона о такси.

По результатам состязаний организаторы выявят трёх победителей, которые получат титул «Лучший водитель Москвы – 2025» и денежный приз: 80 000, 60 000 и 40 000 рублей за I, II, III места соответственно. Отдельно наградят победительницу среди женщин водителей такси. Все участники конкурса получат памятные подарки.

Семьи водителей и всех желающих москвичей могут поддержать участников конкурса. Для зрителей будет организована развлекательная программа, фотозона, игровая зона.

Кроме того, участники конкурса и сопровождающие смогут посетить экспозицию Музея Гаража особого назначения с экскурсиями «Автомобили первых лиц» и «Мир мотоциклов: от истоков до современности». На площадке музея будут доступны интерактивы для всех возрастов – автотренажёры «Волга» и «Спорт», виртуальный кортеж, кинотеатр в микроавтобусе «Юность».

Партнёрский материал