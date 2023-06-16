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  • 3 этап G-DRIVE СМП РСКГ Туринг: звезды российского кольца в Казани

3 этап G-DRIVE СМП РСКГ Туринг: звезды российского кольца в Казани

16.06.2023 22 0 0

17 и 18 июня лучшие гонщики страны ждут болельщиков на автодроме Kazan Ring. Единственный в этом году этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг на трассе под столицей Татарстана пройдет совсем скоро, 17 и 18 июня. Поклонников драйва, бескомпромиссной борьбы и хорошего отдыха ждет настоящий Фестиваль скорости, который позволит изнутри увидеть мир автоспорта.

Семь динамичных гонок пролетят незаметно, ведь каждый заезд подарит яркие впечатления от звука гоночных моторов, рискованных обгонов и искренних эмоций победителей.

На кольцевой трассе Kazan Ring стартуют пилоты сразу пяти классов на технике, заправленной высокотехнологичным топливом G-Drive. Бензин от сети АЗС «Газпромнефть» помогает гонщикам добиваться улучшения технических показателей при экстремальных нагрузках. А его качество контролирует мобильная лаборатория, которая находится на автодроме на протяжении всего времени соревнований.

Особое внимание на третьем этапе – участникам двух международных зачетов.

В категории SMP TCR Russia (Туринг) представлены гоночные версии популярных автомобилей, подготовленные в соответствии с требованиями чемпионата мира FIA WTCR. Это 350-сильные Audi RS3, LADA Vesta, Cupra Leon, Hyundai i30 N и Elantra N. Болельщиков из Татарстана не оставят равнодушными успехи пилотов команды ТАИФ Моторспорт: Дмитрий Брагин (пятикратный чемпион класса, обладатель Кубка Европы) лидирует в этом зачете, его напарник Павел Кальманович перед казанским раундом занимает третью строчку. Между ними – призер «24 часов Ле-Мана», двукратный обладатель Кубка Европы Кирилл Ладыгин, выступающий за команду АВТОВАЗа.

В классе SMP GT4 Russia представлены еще более мощные и эффектные модели. Как и во всем мире, здесь стартуют полтора десятка суперкаров. Непередаваемый звук шести- и восьмицилиндровых моторов, оснащенных турбонаддувом, подарит незабываемые впечатления – как и смелость, с которой пилоты обращаются со своими болидами. Турнирную таблицу возглавляют пилоты на Mercedes-AMG GT4: победитель международных гонок Ринат Салихов, молодой и напористый Данила Иванов, а также двукратный победитель этого класса Денис Ременяко. Участники BMW M4 и Toyota Supra намерены отыграться – так что гонка в Казани будет жаркой.

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В Супер-продакшн доминируют 250-сильные LADA Vesta: Михаил Митяев и Леонид Панфилов разместились на первой и третьей строчках протокола. Впрочем, пилоты на Honda Civic сдаваться не собираются – самый успешный из приверженцев этой марки Николай Виханский сейчас второй. Да и пилоты на Subaru BRZ, несколько лет бывшие главными конкурентами команды АВТОВАЗа, явно еще не сказали своего решительного слова. 

Класс Туринг-Лайт в этом сезоне расцвел – и подарил нам дебют гоночной Audi A1 мощностью 200 л.с. Сразу двое пилотов, выбравших этот премиальный хэтчбек своим оружием, входят в тройку лидеров: Артем Фридман занимает третью позицию в зачете, Николай Карамышев – вторую. А на первой – Михаил Симонов, который прошлый этап провел за рулем уже проверенного Volkswagen Polo! Правда, в Казани он готов рискнуть на эксперимент – и пересесть за руль Skoda Fabia, для которой эта гонка станет дебютной. Будет ли верным такое решение?

Класс S1600 еще недавно назывался Национальным, и доминировали в нем исключительно модели марки LADA. Последние годы его выигрывали пилоты на корейских машинах (правда, обязательно российской сборки). И в этом году после первого этапа вновь впереди спортсмены на Kia Rio: смолянин Артем Антонов и казанец Василий Кораблев. Но тем приятнее, что третью позицию занимает пензенский пилот Михаил Дралин, который верен своей LADA Granta – а она доказывает, что отечественная модель позволяет претендовать на победу!

Впрочем, гонки – далеко не единственное, ради чего стоит выбраться в окрестности Казани в этот гоночный уик-энд. И в субботу, и в воскресенье зрители смогут окунуться в атмосферу Фестиваля скорости G-Drive СМП РСКГ. В шоу-программе:

  • прогулка по пит-лейн: уникальная возможность приблизиться к гоночной технике и пообщаться с пилотами;
  • развлечения для всей семьи: детские аниматоры, конкурсы и музыкальное шоу не дадут скучать в перерывах между гонками;
  • возможность вкусно и быстро перекусить в кафе и фуд-траках.

Узнать подробности и купить билет можно на сайте Фестиваля Скорости G-Drive СМП РСКГ.

При покупке билетов до 1 июня действуют специальные условия: 250 рублей за один день, 500 рублей за оба дня.

С 1 по 14 июня – 400 и 600 рублей соответственно.

При покупке с 15 июня – 500 и 700 рублей соответственно.

Дети младше 14 лет в сопровождении взрослых – бесплатно.

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