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Очередной этап СМП РСКГ-2021 завершился на трассе под Санкт-Петербургом. Через два года Автодром «Игора Драйв» примет Гран-при Формулы-1, а пока российские пилоты доказали, что по накалу борьбы чемпионат и Кубок России ничуть не уступают королевским гонкам.



Олег Петриков, руководитель СМП РСКГ:

Такого количества заявок еще не было: 112 пилотов, стартующих в 7 классах – это рекорд. Неудивительно, что даже на такой широкой трассе не обошлось без столкновений. Некоторые опасались, что гонки будут чересчур академичными, но на самом деле мы увидели настоящее шоу.

Как известно, успехи пилотов и автомобилей в гонках постоянно оцениваются судьями, и самым успешным добавляют «призовой» балласт. К третьему этапу ряд участников получил преимущество – и смог им воспользоваться. Теперь им придется загрузиться к московскому этапу, и следующие гонки выявят новых фаворитов».

В классе Туринг на этом этапе доминировали пилоты на 350-сильных Ладах и Ауди. Правда, обладателю поул-позиции Егору Оруджеву (Audi RS3 LMS, LUKOIL Racing) не повезло: он не смог стартовать в первом заезде из-за поломки привода, а во втором сошел из-за прокола, когда боролся за подиум. Зато Дмитрий Брагин на аналогичной модели дважды финишировал вторым – и напомнил, что не зря четырежды становился чемпионом Туринга в прежние годы.

Действующий чемпион этого класса Кирилл Ладыгин привел заводскую LADA Vesta сначала на третье место, а затем и на первое. Его успех мог поддержать частник Егор Фокин, однако на последнем круге второй гонки в сражении за бронзу его опередил Иван Лукашевич (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing) – и это достижение стало лучшим для корейской марки. Затем Фокина переместили на 10 место за обгон под желтыми флагами, четвертым по итогам гонки (и третьим на этапе) все равно стал пилот на Ладе – Михаил Митяев из LADA Sport ROSNEFT.

В Туринг-Лайт похожая ситуация – Иван Чубаров на заводской LADA Granta в цветах LADA Sport ROSNEFT победил в одной гонке и стал бронзовым призером в другой. Его начинание поддержал сокомандник Леонид Панфилов, дважды финишировавший на втором месте. И снова в тройке лучших – немецкая марка: Петр Плотников на Volkswagen Polo Академии ралли стал четвертым в первой гонке и присовокупил максимум очков за вторую. Только раз на подиум поднялся пилот, выступающий на французском Peugeot 208 – Андрей Радошнов из Speedway Rancho добыл бронзу в утреннем заезде.

В Супер-продакшн самой успешной моделью можно было бы назвать Honda Civic – тройка пилотов на этих машинах отличилась еще в квалификации, а в гонках высшие награды завоевали Николай Виханский и Владимир Стрельченко, выступающие за RHHCC RT. Но по итогам этапа больше всех очков набрал Владимир Шешенин, выступающий на LADA Vesta за команду АвтоВАЗа – он заработал два серебряных кубка. А второй результат у Дмитрия Лебедева на Subaru BRZ коллектива Sofit Racing – к бронзе он присовокупил очки за четвертое место. А третьим по результативности на этапе стал Александр Гармаш: его Volkswagen Scirocco ни разу не финишировал в призах, но финиши на четвертом и шестом местах позволили ему заработать солидные очки.

А в классе S1600 доминируют «корейцы»! Hyundai Solaris поду управлением Рустама Фатхутдинова из AKHMAT Racing Team дважды пересек финиш первым, а напарники по Innostage–AG Team Никита Дубинин на Солярисе и Егор Санин на Kia Rio X-Line обменялись бронзовыми и серебряными наградами. Пилотам на Грантах досталась роль догоняющих: титулованный Михаил Грачев из AKHMAT Racing Team занял четвертую строчку этапа, а итоговую пятерку самых результативных участников замкнул Михаил Дралин.

В зачете суперкаров SMP GT4 Russia доминирует своя марка. На высших местах стабильно оказывались те, кто выбрал Mercedes-AMG. Сергей Столяров и Антон Немкин обменялись победами, вдобавок Столяров записал на свой счет второе место. Еще одно серебро принадлежит также пилоту на Мерседесе – Александру Вайнтрубу.

После судейских решений третьи места достались Александру Масленникову на KTM X-Bow и Андрею Солуковцеву на Porsche 718 Cayman. И Масленников стал единственным, кто смог составить компанию Столярову и Немкину в списке самых успешных пилотов уикенда.

Этап в Санкт-Петербурге посетили три тысячи зрителей и гостей команд. Заезды классов Туринг и Супер-продакшн, а также Туринг-Лайт и S1600 транслировали каналы группы Матч ТВ. Гонки SMP GT4 Russia вышли в эфире телеканала Старт. Записи трансляций доступны на YouTube-канале СМП РСКГ и медиа-портале.

Следующий этап пройдет на автодроме Moscow Raceway 21 и 22 августа.