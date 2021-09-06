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Пятый этап СМП РСКГ: развязка близится, борьба накаляется

06.09.2021 50 0 1

11 и 12 сентября на автодроме Kazan Ring пройдут 8 гонок главного кольцевого турнира страны​

 

Партнерский материал

​Семиэтапный сезон Российской серии кольцевых гонок вышел на финишный отрезок: впереди осталось три этапа, после которых станут известны имена новых чемпионов и обладателей Кубка РФ. Ближайший этап состоится 11 и 12 сентября на автодроме Kazan Ring близ столицы Татарстана. Участникам пяти старших классов СМП РСКГ он даст возможность упрочить свои позиции либо отыграть отставание от лидеров.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

Казанский этап всегда занимал особое место в календаре Российской серии кольцевых гонок: прежде на него приходились и финалы, и экватор сезона. На этот раз встреча на Kazan Ring будет началом финишного спурта. Результаты очень плотные, на исход может повлиять любая случайность. При том, что в Казани к нам присоединяется немало местных спортсменов, они также сыграют свою роль в распределении итоговых мест.

Для молодых пилотов Юниорского Первенства казанская встреча и вовсе станет решающей в сражении за титул. И не имеет значения, что юниорам еще не положено водительское удостоверение – им нет и 18 лет. Выступают они на равных по возможности седанах и лифтбеках Volkswagen Polo, в равной борьбе на каждом этапе был новый победитель. И потому на свой завершающий уикенд молодые спортсмены приедут с крайне плотными результатами. К примеру, представителя казанской команды Innostage AG Team Артема Антонова отделяет от нижегородца Тимофея Буянова всего одно очко – тогда как за этап можно набрать до 53 баллов!

В Туринге стартовую решетку делят титулованные пилоты, выступающие на 350-сильных автомобилях международной категории TCR. У них сражение в самом разгаре: лидирует Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT), на второй позиции Андрей Масленников (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing), на третьей с минимальным отставанием – выступающий за команду из Татарстана Павел Кальманович (Cupra Leon, Innostage AG Team). И вплотную за ними – казанец Дмитрий Брагин (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт). Нас ждет потрясающая битва великих спортсменов, команд и автомобильных марок!

В Супер-продакшн с самого начала сезона идет противостояние двух команд – заводской LADA Sport ROSNEFT и частной Sofit Racing Team. И лидером в Казань приедет Дмитрий Лебедев, выступающий на Subaru BRZ за небольшой коллектив из Нижнего Новгорода! Но первая же гонка может вывести вперед Владимира Шешенина на LADA Vesta. Третью строчку в турнире занимает еще один субарист Вадим Антипов – но стоит ему ошибиться, и в тройку ворвется Николай Виханский (Honda Civic, RHHCC RT).

Класс Туринг-Лайт также радует равной борьбой небольших команд с коллективом АвтоВАЗа – и тут разрывы невелики, а заводской пилот Иван Чубаров (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT) находится в положении догоняющего: впереди него Андрей Радошнов (Peugeot 208, Speedway Ранчо) и лидер турнира Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия ралли).

Жарким будет этот раунд для пилотов класса S1600. Впереди казанец Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team), вплотную за ним – Егор Санин на Kia Rio X-Line в цветах татарстанской команды Innostage AG Team. Следом – Василий Владыкин на отечественной Ладе Гранте, выступающий за GTE Racing Team.

Класс SMP GT4 Russia возглавляет тройка пилотов на суперкарах Mercedes-AMG GT4: во главе Сергей Столяров из YADRO Motorsport, в непосредственной близости – напарники по Capital RT MotorSharks Денис Ременяко и Антон Немкин. Однако уже после казанского этапа в тройке может оказаться и Марат Хайров на BMW M4, и Андрей Солуковцев на Porsche Cayman: у каждого есть шанс прервать единоличное доминирование Мерседесов.

Следить за гонками 5 этапа СМП РСКГ можно на каналах группы Матч ТВ и в эфире телеканала Старт. Также онлайн-трансляция пройдет на YouTube-канале СМП РСКГ.

Россия автоспорт

 

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