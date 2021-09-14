5 этап СМП РСКГ: сенсационные победы и дисквалификации

​Партнерский материал

​В воскресенье на Kazan Ring прошли шесть гонок с участием пилотов разных классов СМП РСКГ. Задачу всем пилотам усложнила переменчивая погода: в таких условиях пришлось рассчитывать не только на мастерство, но и на удачу. А итоговые результаты изменились после строгих судейских решений.

Туринг

За считанные минуты до старта первой гонки на асфальт стали падать крупные капли – и в последний момент почти на все автомобили установили дождевые шины. Только на машине Ивана Лукашевича (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing) рискнули использовать смешанный вариант: спереди слики, сзади – покрышки для мокрой трассы. Казалось, это провал: сразу после старта пилот откатился в конец пелетона. Но вскоре дождь прекратился, и по мере того, как асфальт стал подсыхать, Иван наращивал темп. Он начал отыгрывать у соперников по несколько секунд с круга – и в итоге догнал лидеров и финишировал на втором месте, обогнав в том числе своего сокомандника Егора Оруджева на Audi RS3 – тому досталась бронза. Вне досягаемости остался только лидер заезда, Захар Слуцкий (Hyundai i30 N, Carville Racing) – для молодого пилота эта победа стала первой в дебютном сезоне СМП РСКГ.

Стоит отметить борьбу Павла Кальмановича (Cupra Leon, Innostage AG Team) – тольяттинец сражался за подиум, но финишировал седьмым. А после протеста соперников и вовсе был дисквалифицирован: гоночное сиденье его автомобиля не соответствовало омологации.

Во втором заезде реверсивный поул и мокрый асфальт давал преимущество Кириллу Ладыгину (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) – и он им воспользовался в полной мере: лидерство от старта до финиша. За ним линию финиша пересекли два Hyundai i30 N в цветах Carville Racing – однако Захар Слуцкий поплатился за неаккуратность на старте: он выкатился за пределы разметки и получил 10-секундный штраф, который отбросил его на седьмое место. Таким образом, на второе место поднялся его напарник Григорий Бурлуцкий, а бронза досталась Дмитрию Брагину (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт).



Супер-продакшн

В этом зачете обе гонки выиграл Владимир Шешенин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) – что с пятого места по итогам квалификации в первом заезде, что с шестого места на реверсивном старте во втором. Но утром подиум радовал разнообразием марок: серебро завоевал Юрий Аршанский (Honda Civic, Нева Моторспорт), бронзу – Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing). Но судьи посчитали, что Антипов в борьбе не оставил места Максиму Черневу (LADA Vesta, LECAR Racing), и наказали его 10-секундным штрафом, который вывел на третье место Андрея Петухова (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT).

А вечером в призовой тройке были только отечественные автомобили – вслед за Шешениным финишировал Андрей Петухов и Максим Чернев.

Туринг-Лайт

Первый заезд дважды приостанавливал автомобиль безопасности: вылеты в гравий требовали эвакуации. В этих условиях безупречную гонку провел Роман Голиков (Peugeot 208, Speedway Ранчо): на старте он опередил обладателя поул-позиции Андрея Севастьянова (Volkswagen Polo, B-Tuning YUKA Pro Racing Team) и финишировал первым. Севастьянов довольствовался серебряной наградой, тройку лидеров дополнил Леонид Панфилов (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT).

В следующей гонке Леонид Панфилов вновь финишировал третьим, однако был наказан судьями за создание слишком большого интервала при рестарте – и бронзу получил Андрей Севастьянов. Алексей Савин (Hyundai Solaris, B-Tuning YUKA Pro Racing Team) второй, а Иван Чубаров (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT) – первый.

S1600

Егор Санин (Kia Rio X-Line, Innostage AG Team) повторил достижение первого этапа – он выиграл обе гонки уик-энда! В первом заезде компанию на подиуме ему составили Рустам Фатхутдинов (Hyundai Solaris, AKHMAT Racing) и Михаил Симонов (Kia Rio X-Line, Bragin Racing Team). Причем судьба бронзы решилась на последнем круге: на нее претендовал Станислав Новиков (Kia Rio X-Line, Innostage AG Team), однако после контакта с соперником он отправился в гравий и перевернулся. И это была далеко не единственная авария в утреннем заезде.

А вторую гонку и вовсе остановили: после цепной аварии сразу несколько машин замерли на гоночном полотне и в гравийной ловушке! После того, как последствия устранили, оставшиеся в строю пилоты вновь приняли старт. И тот же Станислав Новиков вернул упущенное в первой гонке, причем с лихвой: буквально перед самым финишем он опередил Бориса Шульмейстера (Kia Rio X-Line, RUMOS Racing) и завоевал серебро, оставив визави с бронзой.

SMP GT4 Russia

В зачете суперкаров дебютную гонку выиграла тройка пилотов на Mercedes-AMG GT4: Антон Немкин первый, его напарник по Capital RT Motor Sharks Денис Ременяко второй, Вадим Мещеряков из RScar третий. Причем на финише разрывы между ними не превысили одной секунды – чрезвычайно плотная борьба на протяжении всей дистанции!

Во второй гонке сенсацию сотворил Андрей Гончаров на KTM X-Bow – он пересек финиш лидером, впервые для себя и австрийской марки. Однако с золотом пришлось расстаться – его автомобиль не соответствовал техническим требованиям. В итоге в число призеров вошли все те же фавориты, хотя и в другой последовательности: Вадим Мещеряков взял высшую награду, Денис Ременяко и Антон Немкин стали серебряным и бронзовым призерами.

Следующий этап пройдет на автодроме Крепость Грозная 8 и 9 октября, а уже 10 октября участники СМП РСКГ и приглашенные звезды выйдут на старт 4-часового марафона AKHMAT Race.