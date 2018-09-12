Сначала Tiida, теперь Pulsar: компактный хэтчбек Nissan ушел из Европы

Родственные хэтчбек Tiida и седан Sentra должны были стать бестселлерами компакт-класса в России, и в расчете на это Nissan даже перевел их с платформы CMF на более дешевую В0 и наладил производство в Ижевске, но из-за кризиса в экономике, слишком высоких розничных цен и не самых выдающихся потребительских характеристик этих моделей спрос оказался значительно ниже расчетного. Tiida покинула наш рынок в 2016 году, Sentra — в прошлом, а теперь пришел черед их европейского родственника — хэтчбека Pulsar.

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Nissan Pulsar вышел на европейский рынок в 2014 году, где должен был побороться с такими грандами С-класса, как VW Golf, Ford Focus и Opel Astra. Увы, и здесь реальные продажи оказались сильно ниже плановых. По сообщению Automotive News Europe, японская фирма хотела реализовывать в Европе по 64 тысячи Пульсаров в год, но этой цифры хэтчбек ни разу не достиг: в 2017-м он нашел лишь 25 221 покупателя.

Для сравнения скажем, что ниссановские кроссоверы в Европе идут на ура. Qashqai лидирует в компактном сегменте: в прошлом году он разошелся тиражом 247 939 экземпляров, а в первом полугодии 2018-го его выбрали 180 263 европейца — Пульсару до него как до Луны пешком!

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В общем европейское отделение Ниссана решило свернуть производство Пульсаров на заводе в Барселоне и сейчас распродает остатки. Pulsar предлагался в Европе с бензиновыми тубомоторами объемом 1,2 л (115 л.с.) и 1,6 л (190 л.с.), а также 1,5-литровым турбодизелем (110 л.с.). Младший бензиновый мотор можно было заказать в паре с вариатором, остальные шли в комплекте с безальтернативной механикой.

Nissan объясняет провал Пульсара переключением внимания потребителей с традиционных легковушек на кроссоверы. Об этом действительно говорят многие производители, например Ford, и корректируют свои модельные линейки в пользу сегмента SUV. В первом полугодии 2018-го только бессменный лидер С-класса — VW Golf — показал на европейском рынке положительную динамику: продано 335 599 шт. (+6,3% по сравнению с первым полугодием 2017-го). Другие типичные представители компакт-класса в минусе: Ford Focus — 147 340 шт. (-6%), Renault Megane — 117 109 шт. (-7,5%), Opel Astra — 108 396 шт. (-33,1%), Peugeot 308 — 102 918 шт. (-2,7%).

В общем Pulsar ушел вовремя, и теперь Nissan будет делать ставку в Европе, как и в России, на кроссоверы и еще немножко на электромобили. К слову, недавно стало известно о том, что электрический компактный хэтчбек Leaf получил в нашей стране ОТТС (Одобрение типа транспортного средства).