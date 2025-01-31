Авто и общество ×

53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

31.01.2025 35 2 0

Эксперты Авито Авто провели исследование, в котором приняли участие 10 000 человек, чтобы изучить расходы автовладельцев на содержание автомобиля. Оказалось, что большинство собственников машины хотели бы сэкономить как на регулярных, так и на экстренных затратах на машину. Сейчас такую возможность предлагает Авито Авто, где при покупке автомобиля в Селекте пользователю может быть компенсирована стоимость ОСАГО — эту статью расходов на машину считают существенной 53% опрошенных.   

По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 году составили:

  • ​на ОСАГО – 11 249 рублей в год;
  • на КАСКО – 30 199 рублей в год;
  • на плановое ТО – 23 133 рубля в год;
  • на внеплановый ремонт – 38 669 рублей в год;
  • на топливо – 9 387 рублей в месяц;
  • на дополнительные расходы – 4 809 рублей в месяц.

Интересно, что наиболее предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.

Говоря об экономии, большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (его выбрали 45% респондентов), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы – платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% опрошенных заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.

Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эта категория затрат оказалась на 4-м месте среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить: ее выбрали 28% опрошенных. Любопытно, что чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям. У молодежи до 24 лет этот показатель составил 36%, а у людей старше 53 лет – 53%. Зависит отношение к ОСАГО и от места жительства респондентов. Например, среди респондентов из Воронежа доля тех, что считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, равна 53%. А у жителей Новосибирска и Самары – 40%. При этом 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 000 рублей, еще 22% – от 10 000 до 15 000 рублей. В сумму более 25 000 рублей ОСАГО обходится 9% респондентов.

Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов – 53% – отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности.
Эдуард Ефремов
руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто

Средняя стоимость полиса ОСАГО по федеральный округам РФ, опрос Авито Авто, январь 2025 г.

Федеральный округСредняя стоимость полиса ОСАГО, руб.Доля респондентов, считающих ощутимыми расходы на ОСАГО
Приволжский10 16855%
Уральский10 62458%
Южный10 68649%
Сибирский10 74753%
Северо-Кавказский11 54054%
Дальневосточный11 64248%
Северо-Западный11 69948%
Центральный12 23853%
авто и общество
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2 комментария
31.01.2025 17:46
Петя Иванов

Я тоже удивлялся, почему у меня КБМ на дне, а полис дорожает каждый год безаварийной езды. Потом в банковском приложении купил на 30% дешевле, попрощавшись с обалдевшим Ингосом навсегда.

31.01.2025 17:57
Иннокентий Мамикон

Да и не только на осаго)

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