53% автовладельцев считают существенными расходы на ОСАГО

По данным опроса, в среднем регулярные траты автовладельцев в 2024 году составили:
- на ОСАГО – 11 249 рублей в год;
- на КАСКО – 30 199 рублей в год;
- на плановое ТО – 23 133 рубля в год;
- на внеплановый ремонт – 38 669 рублей в год;
- на топливо – 9 387 рублей в месяц;
- на дополнительные расходы – 4 809 рублей в месяц.
Интересно, что наиболее предсказуемыми статьями расходов для автовладельцев оказались топливо (44%), ОСАГО (41%) и плановое ТО (28%). При этом 22% респондентов отметили, что ни одна из статей расходов не соответствует их ожиданиям.
Говоря об экономии, большинство автовладельцев хотели бы сократить расходы на топливо (его выбрали 45% респондентов), внеплановый ремонт (39%) и дополнительные расходы – платную парковку, мойку, хранение шин (31%). При этом 12% опрошенных заявили, что не планируют экономить на обслуживании автомобиля.
Особое внимание в исследовании было уделено отношению автовладельцев к расходам на ОСАГО. Эта категория затрат оказалась на 4-м месте среди тех, которые автовладельцы хотели бы сократить: ее выбрали 28% опрошенных. Любопытно, что чем старше респонденты, тем выше доля тех, кто считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям. У молодежи до 24 лет этот показатель составил 36%, а у людей старше 53 лет – 53%. Зависит отношение к ОСАГО и от места жительства респондентов. Например, среди респондентов из Воронежа доля тех, что считает расходы на ОСАГО соответствующими ожиданиям, равна 53%. А у жителей Новосибирска и Самары – 40%. При этом 57% опрошенных тратят на ОСАГО до 10 000 рублей, еще 22% – от 10 000 до 15 000 рублей. В сумму более 25 000 рублей ОСАГО обходится 9% респондентов.
Результаты исследования наглядно показывают, что автовладельцы внимательно отслеживают свои расходы на содержание автомобиля и ищут возможности для их оптимизации. Особенно важно, что значительная часть респондентов – 53% – отмечает существенность затрат на ОСАГО в общей структуре расходов. Именно поэтому мы в Авито Авто стремимся предложить решения, которые помогут нашим пользователям управлять расходами на автомобиль. В частности, сейчас мы компенсируем стоимость полиса ОСАГО при покупке автомобиля в сервисе Селект. Это особенно актуально сегодня, когда покупатели стремятся к разумной экономии без ущерба для качества и безопасности.
Средняя стоимость полиса ОСАГО по федеральный округам РФ, опрос Авито Авто, январь 2025 г.
|Федеральный округ
|Средняя стоимость полиса ОСАГО, руб.
|Доля респондентов, считающих ощутимыми расходы на ОСАГО
|Приволжский
|10 168
|55%
|Уральский
|10 624
|58%
|Южный
|10 686
|49%
|Сибирский
|10 747
|53%
|Северо-Кавказский
|11 540
|54%
|Дальневосточный
|11 642
|48%
|Северо-Западный
|11 699
|48%
|Центральный
|12 238
|53%
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Я тоже удивлялся, почему у меня КБМ на дне, а полис дорожает каждый год безаварийной езды. Потом в банковском приложении купил на 30% дешевле, попрощавшись с обалдевшим Ингосом навсегда.
Да и не только на осаго)