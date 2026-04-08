Chery Tiggo 7: рестайлинг самого доступного кроссовера и новая версия на базе Omoda C7

Компания Chery объявила о старте продаж сразу двух свежих «семерок». На родине покупателям предложены рестайлинговая базовая модель и совершенно новый кроссовер. Причем последний SUV так или иначе знаком и россиянам.

В Китае Chery Tiggo 7 уже давно является отдельным семейством. Сейчас в него входят «стандартный» кроссовер (у нас такой SUV раньше продавали как Tiggo 7 Pro Max), более престижный Plus (в России это теперь Tenet T7), а также Tiggo 7 High Energy Edition, то есть Jaecoo J7 с эмблемой Chery. Так вот сегодня в «седьмой» серии сразу две премьеры: представлены рестайлинговый «просто» Tiggo 7 и совершенной новый член семейства – Tiggo 7L. Начнем с самого доступного паркетника.

Обновленный Chery Tiggo 7 1 / 2 Обновленный Chery Tiggo 7 2 / 2

«Просто» Chery Tiggo 7 получил фары от Плюса, новую радиаторную решетку с вертикальными плашками и другой передний бампер. Длина модернизированного «стандартного» паркетника – те же 4530 мм, что и у Tiggo 7 Plus. И это на 30 мм больше, чем у дореформенной базовой модели. Расстояние между осями – прежние 2670 мм.

Обновленный Chery Tiggo 7

В салоне установили новое табло (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма) – оно теперь, опять же, как у Tiggo 7 Plus. Под центральным экраном мультимедийной системы появилась сенсорная полоска. Еще заменили руль и перекомпоновали тоннель.

Обновленный Chery Tiggo 7 1 / 4 Обновленный Chery Tiggo 7 2 / 4 Обновленный Chery Tiggo 7 3 / 4 Обновленный Chery Tiggo 7 4 / 4

Рестайлинговый Chery Tiggo 7 доступен в трех комплектациях. В списке оборудования базового кроссовера значатся: 17-дюймовые колеса, тканевая обивка, упомянутое табло, камера заднего вида, круиз-контроль. Начиная со второй по старшинству версии появляются 18-дюймовые диски и «кожа». Топовый паркетник – это также электропривод багажной двери, подогрев руля и передних сидений (кресла еще имеют вентиляцию), камеры кругового обзора.

Обновленный Chery Tiggo 7

Chery Tiggo 7 предложен с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. и вариатором, привод только передний.

Chery Tiggo 7L 1 / 3 Chery Tiggo 7L 2 / 3 Chery Tiggo 7L 3 / 3

Совершенно новый для китайцев кроссовер Chery Tiggo 7L уже знаком россиянам – это переименованная модель Omoda C7. Напомним, принадлежащий компании Чери бренд Omoda в Китае не представлен – он был создан специально для экспортных рынков. Впрочем, стопроцентной копией нашей Омоды такая «семерка» все же не стала. У Tiggo 7L собственная радиаторная решетка со множеством хромированных элементов и оригинальный передний бампер. Длина – 4655 мм, колесная база – 2720 мм.

Chery Tiggo 7L

Внутри «элька» в целом повторила глобальную Omoda C7, разве что заменили материалы отделки. В салоне установлены раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). В самой богатой комплектации центральный планшет можно сдвинуть в сторону пассажира (у Omoda C7 в РФ такая фишка пока не появилась).

Chery Tiggo 7L 1 / 4 Chery Tiggo 7L 2 / 4 Chery Tiggo 7L 3 / 4 Chery Tiggo 7L 4 / 4

Всего у кроссовера Chery Tiggo 7L четыре варианта исполнения. Три из них представлены с турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Топовый паркетник оснащен турбочетверкой 1.6 мощностью 200 л.с. и семиступенчатым роботом. Привод в любом случае только передний.

Chery Tiggo 7L

В базе есть 18-дюймовые диски, «кожаная» обивка, круиз-контроль. Топовый паркетник – это 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Chery Tiggo 7L 1 / 2 Chery Tiggo 7L 2 / 2

Без учета акций за рестайлинговый «просто» Chery Tiggo 7 сейчас просят 79 900 – 91 900 юаней (около 916 000 – 1 053 000 рублей по текущему курсу). Кроссовер Chery Tiggo 7L предварительно оценили в 85 900 – 106 900 юаней (984 000 – 1 225 000 рублей).