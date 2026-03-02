Новинки ×
  Кроссовер Omoda C7, доступный и в России, стал Chery Tiggo 7L с измененным дизайном

Компания Chery официально анонсировала очередное расширение семейства Tiggo 7 на родине. Там скоро стартуют продажи паркетника с приставкой L в названии. За основу для такого SUV взяли глобальный кроссовер Omoda C7.

На сертификационных снимках этот предназначенный для Китая паркетник Chery засветился еще летом прошлого года. Причем тогда считалось, что пятидверку будут позиционировать в качестве Tiggo 7 Plus нового поколения. Теперь кроссовер анонсировали официально, и выяснилось, что это вовсе не следующий Плюс, а Chery Tiggo 7L (не путать с российской актуальной «элькой»).

Chery Tiggo 7L для Китая

Совсем новой разработкой паркетник назвать нельзя – другое имя в Поднебесной получила модель Omoda C7, уже год как представленная на зарубежных рынках, в том числе, и в России. Напомним, на родине Chery не впервые присваивает собственную эмблему машинам своих экспортных суббрендов. Так, там присутствуют кроссоверы Chery Tiggo 5x High Energy EditionChery Explore 06 и Chery Tiggo 7 High Energy Edition. Первый кросс является чуть перелицованным Omoda C5, два других сделаны на базе Jaecoo J7.

Chery Tiggo 7L для Китая

Вот и Chery Tiggo 7L для КНР от «мирового» кроссовера Omoda C7 отличился оформлением передней части. Такой «эльке» досталась собственная радиаторная решетка со множеством хромированных элементов, тогда как наша Omoda C7 имеет безрамочную решетку с мозаичным узором в цвет кузова. Chery Tiggo 7L также получил другой бампер с крупными треугольными воздухозаборниками. Корма у машин одинаковая, не считая шильдиков.

Chery Tiggo 7L для Китая
Chery Tiggo 7L для Китая
Chery Tiggo 7L для Китая
Chery Tiggo 7L для Китая
Согласно прошлогоднему сертификату, длина Chery Tiggo 7L составляет 4655 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1690 мм. Размеры Omoda C7 для России: 4660/1875/1670 мм. Колесная база совпадает – 2720 мм.

Chery Tiggo 7L для Китая

Внутри китайский Tiggo 7L в целом повторил экспортный паркетник, разве что заменили материалы отделки. В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. При этом, судя по фото с «живым» кроссовером, которые уже сделали местные СМИ, в Китае модель сразу будет доступна со сдвижным центральным планшетом, тогда как в России, например, у Omoda C7 такая фишка все еще не появилась.

Omoda C7 для России
Omoda C7 для России
Omoda C7 для России
Omoda C7 для России
В прошлом году паркетник Chery для домашнего рынка был сертифицирован с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. Теперь же китайцы пишут, что новинку предложат со 197-сильным турбодвигателем 1.6. Не исключено, что в Поднебесной будут доступны оба движка. Привод же в любом случае наверняка только передний. В России Omoda C7 сегодня представлена с 1.6T, на нашей версии двигатель выдает 150 л.с., ему положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. В РФ кроссовер бывает как с передним, так и с полным приводом.

В Китае премьеру нового Chery Tiggo 7L проведут до конца первого квартала.

