Кроссовер Chery Tiggo 5x High Energy: проще и дешевле донорской Omoda C5

Компания Chery выводит на домашний рынок паркетник Tiggo 5x High Energy Edition. Пятидверка не разработана с нуля – это рестайлинговая версия кросса, который у нас известен как Omoda C5. Причем в Китае модель изменилась не так, как в России.

Кроссовер с длинным именем Chery Tiggo 5x High Energy Edition в Поднебесной анонсировали в начале декабря. А сегодня на родине компании раскрыли комплектации и цены и дали старт продажам. Паркетник объявлен новой моделью, но это не совсем так. Другое название получил модернизированный вариант кросса, который в Китае зовется Chery Omoda 5, а в других странах, включая Россию, представлен как Omoda C5 (отдельный бренд Omoda был создан специально для экспортных рынков). Кстати, «новинка» стала второй моделью линейки High Energy в Поднебесной. Так, осенью там появился Chery Tiggo 7 High Energy Edition, и это тоже не оригинальный SUV: та пятидверка сделана на базе Chery Explore 06/Jaecoo J7 (Jaecoo – еще одна марка для внешних рынков).

Chery Tiggo 5x High Energy для Китая 1 / 3 Обновленный кроссовер Omoda C5 для России 2 / 3 Прежний кроссовер Chery Omoda 5 для Китая, он же дореформенная Omoda C5 для РФ 3 / 3

Предназначенный для КНР паркетник отличился не только новым именем – у него своя программа рестайлинга. Если российская Omoda C5 после плановой модернизации получила безрамочную радиаторную решетку в стиле старшего кроссовера Omoda C7, то Tiggo 5x High Energy имеет привычную четко очерченную решетку, на которой красуются хромированные «штрихи». Кроме того, в РФ модели достались иные ходовые огни, а вот китайский кросс унаследовал ДХО от исходной пятидверки Chery Omoda 5. При этом в России и Китае автомобили получили свои варианты нового переднего бампера. Габариты Tiggo 5x High Energy по сравнению с донорским местным кроссовером не изменились. Длина – 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2630 мм.

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Внутри Tiggo 5x High Energy в целом повторил Omoda 5 для Китая. Разве что заменили селектор коробки, плюс интерьер теперь полностью черный, тогда как для дореформенного кроссовера предусмотрена серо-синяя отделка. Отметим, у российской Омоды салон изначально оформлен немного иначе: в частности, у нашей пятидверки другие центральный тоннель и дефлекторы обдува.

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Китайцам паркетник Chery Tiggo 5x High Energy предложен в трех упрощенных комплектациях, тогда как у Chery Omoda 5, которая пока еще в строю, сейчас два исполнения. В список стандартного оборудования переименованного кроссовера входят: 17-дюймовые диски, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 10,25 дюйма; у мультимедиа – новая оболочка), климат-контроль (управление «климатом» выведено на сенсорную полоску), «спортивные» передние кресла, круиз-контроль. «Средняя» версия – это красные тормозные суппорты, кожаный руль, охлаждаемый бокс-подлокотник и камера заднего вида. Ну а топовый Tiggo 5x High Energy имеет электропривод багажной двери и камеры кругового обзора (включая функцию «прозрачное шасси»). Прежняя Omoda 5 богаче: например, у этого кроссовера уже в базе есть система кругового обзора, а в арсенале «роскошного» исполнения значатся экраны диагональю 12,3 каждый, адаптивный «круиз», система предотвращения фронтального столкновения.

Двигатель перешел с донорского паркетника – это бензиновая турбочетверка 1.5 мощностью 156 л.с. (230 Нм). Самый дешевый Tiggo 5x High Energy предложен с механикой, остальные версии имеют вариатор. Кроссовер Chery Omoda 5 сегодня представлен только с CVT. Привод в любом случае исключительно передний (в РФ Omoda C5 бывает с турбомотором 1.6 и полным приводом).

Урезанный список оснащения позволил сделать паркетник доступнее. Chery Tiggo 5x High Energy с механикой оценили в 69 900 юаней (около 966 000 рублей по актуальному курсу), кроссовер с вариатором стоит 77 900 – 83 900 юаней (1,08 млн – 1,16 млн рублей). Chery Omoda 5 обойдется в 109 900 – 114 900 юаней (1,5 млн – 1,6 млн рублей).

Между тем в Китае присутствует и «просто» Chery Tiggo 5x, то есть аналог нашего дореформенного Chery Tiggo 4.