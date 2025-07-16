Кроссовер Omoda C7, который недавно стартовал в РФ, превратился в новый Chery Tiggo 7 Plus

В портфеле фирмы Chery есть бренды, созданные исключительно для зарубежных рынков. Однако и про родной Китай материнская компания не забывает, продавая там экспортные модели под собственной маркой. Например, в Поднебесной сегодня присутствуют паркетники Chery Tiggo 5x High Energy Edition, Chery Explore 06 и Chery Tiggo 7 High Energy Edition. Первый кросс является чуть перелицованным Omoda C5, два других сделаны на базе Jaecoo J7.

Chery Tiggo 5x High Energy Edition, он же Omoda C5 с другим дизайном 1 / 3 Chery Explore 06, он же Jaecoo J7 2 / 3 Chery Tiggo 7 High Energy Edition на базе Jaecoo J7 3 / 3

Теперь же стало известно о том, что в Китае скоро представят еще один паркетник Chery на базе «мировой» модели: в свежем каталоге Минпрома появились фото и характеристики кроссовера Chery Tiggo 7 Plus следующего поколения, то есть перелицованного флагманского Omoda C7. Ну и как уже догадался читатель, в КНР Chery Tiggo 7 – это отдельное семейство, в которое входят как разновидности одной и той же модели, так и «сторонние» машины. К слову, на одном из сертификационных снимков на багажной двери красуется просто надпись Tiggo 7, то есть окончательное название узнаем уже после официального анонса. Пока же будем считать, что это именно следующий Плюс – чтобы не запутаться.

Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая 1 / 3 Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая 2 / 3 Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая 3 / 3

От представленного в России кроссовера Omoda C7 новый Chery Tiggo 7 Plus отличился оформлением передней части. Кроссоверу досталась оригинальная радиаторная решетка со множеством хромированных элементов (у нашего Omoda C7 – безрамочная решетка с мозаичным узором в цвет кузова). Кроме того, Плюс имеет собственный бампер с крупными треугольными воздухозаборниками. Корма такая же, как у российского паркетника, не считая шильдиков и надписи Chery вместо Omoda.

Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая 1 / 2 Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая 2 / 2

Длина следующего Tiggo 7 Plus равна 4655 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1690 мм. Размеры Omoda C7 для РФ: 4660/1875/1670 мм. Колесная база у машин совпадает – 2720 мм. Для сравнения, габариты прежнего Chery Tiggo 7 Plus для Китая: 4530/1862/1695 мм, расстояние между осями – 2670 мм.

Omoda C7 для России 1 / 3 Omoda C7 для России 2 / 3 Omoda C7 для России 3 / 3

Фото интерьера пока нет. Скорее всего, как и Omoda C7, паркетник Chery получил раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, а вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.

Прежний Chery Tiggo 7 Plus для Китая. В России это Chery Tiggo 7L 1 / 3 Прежний Chery Tiggo 7 Plus для Китая. В России это Chery Tiggo 7L 2 / 3 Прежний Chery Tiggo 7 Plus для Китая. В России это Chery Tiggo 7L 3 / 3

Новый Chery Tiggo 7 Plus сертифицирован с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. При этом впоследствии гамму вполне могут расширить. В России кроссовер Omoda C7 оснащается турбочетверкой 1.6 (150 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Наш паркетник представлен с передним или полным приводом, но в Китае, возможно, будут продавать только переднеприводный SUV.

Официальную премьеру новый Chery Tiggo 7 Plus должен справить до конца текущего года.