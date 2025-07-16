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  • Кроссовер Omoda C7, который недавно стартовал в РФ, превратился в новый Chery Tiggo 7 Plus

Кроссовер Omoda C7, который недавно стартовал в РФ, превратился в новый Chery Tiggo 7 Plus

16.07.2025 223 0 0

Появились фотографии нового кроссовера марки Chery, предназначенного для домашнего рынка. Россиянам модель уже знакома – это переделанный флагманский паркетник Omoda.

В портфеле фирмы Chery есть бренды, созданные исключительно для зарубежных рынков. Однако и про родной Китай материнская компания не забывает, продавая там экспортные модели под собственной маркой. Например, в Поднебесной сегодня присутствуют паркетники Chery Tiggo 5x High Energy Edition, Chery Explore 06 и Chery Tiggo 7 High Energy Edition. Первый кросс является чуть перелицованным Omoda C5, два других сделаны на базе Jaecoo J7.

Chery Tiggo 5x High Energy Edition, он же Omoda C5 с другим дизайном
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Chery Explore 06, он же Jaecoo J7
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Chery Tiggo 7 High Energy Edition на базе Jaecoo J7
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Теперь же стало известно о том, что в Китае скоро представят еще один паркетник Chery на базе «мировой» модели: в свежем каталоге Минпрома появились фото и характеристики кроссовера Chery Tiggo 7 Plus следующего поколения, то есть перелицованного флагманского Omoda C7. Ну и как уже догадался читатель, в КНР Chery Tiggo 7 – это отдельное семейство, в которое входят как разновидности одной и той же модели, так и «сторонние» машины. К слову, на одном из сертификационных снимков на багажной двери красуется просто надпись Tiggo 7, то есть окончательное название узнаем уже после официального анонса. Пока же будем считать, что это именно следующий Плюс – чтобы не запутаться.

Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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От представленного в России кроссовера Omoda C7 новый Chery Tiggo 7 Plus отличился оформлением передней части. Кроссоверу досталась оригинальная радиаторная решетка со множеством хромированных элементов (у нашего Omoda C7 – безрамочная решетка с мозаичным узором в цвет кузова). Кроме того, Плюс имеет собственный бампер с крупными треугольными воздухозаборниками. Корма такая же, как у российского паркетника, не считая шильдиков и надписи Chery вместо Omoda.

Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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Новый Chery Tiggo 7 Plus для Китая
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Длина следующего Tiggo 7 Plus равна 4655 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1690 мм. Размеры Omoda C7 для РФ: 4660/1875/1670 мм. Колесная база у машин совпадает – 2720 мм. Для сравнения, габариты прежнего Chery Tiggo 7 Plus для Китая: 4530/1862/1695 мм, расстояние между осями – 2670 мм.

Omoda C7 для России
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Omoda C7 для России
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Omoda C7 для России
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Фото интерьера пока нет. Скорее всего, как и Omoda C7, паркетник Chery получил раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, а вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок.

Прежний Chery Tiggo 7 Plus для Китая. В России это Chery Tiggo 7L
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Прежний Chery Tiggo 7 Plus для Китая. В России это Chery Tiggo 7L
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Прежний Chery Tiggo 7 Plus для Китая. В России это Chery Tiggo 7L
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Новый Chery Tiggo 7 Plus сертифицирован с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. При этом впоследствии гамму вполне могут расширить. В России кроссовер Omoda C7 оснащается турбочетверкой 1.6 (150 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Наш паркетник представлен с передним или полным приводом, но в Китае, возможно, будут продавать только переднеприводный SUV.

Официальную премьеру новый Chery Tiggo 7 Plus должен справить до конца текущего года.

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