6 этап СМП РСКГ-2021: одни убегают, другие догоняют

Шестой этап СМП РСКГ-2021, который пройдет на автодроме «Крепость Грозная» 8 и 9 октября, предпоследний в этом сезоне. Это значит, что у пилотов остается все меньше возможностей повлиять на исход борьбы во всех пяти классах чемпионата, Кубка России, а также Кубка РАФ. Лидеры не имеют права ошибаться, если хотят сохранить претензии на победу – а догоняющим придется рисковать, чтобы отыграть отставание.



Накануне встречи в Грозном спортивные комиссары утвердили изменения в протоколах предыдущего этапа, прошедшего в Казани в середине сентября. В классе Супер-продакшн аннулированы результаты пилотов заводской команды LADA Sport ROSNEFT на основании протеста, поданного их главными соперниками – представителями частного коллектива Sofit Racing Team.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Российская серия кольцевых гонок – официальные соревнования страны, которые носят самый высокий национальный статус. Судейство осуществляют квалифицированные судьи Российской автомобильной федерации – организации, аккредитованной Министерством спорта РФ. Именно они следят за корректностью борьбы во время гонок СМП РСКГ и за соответствием автомобилей техническим требованиям.

Я убежден, что спор за титул должен вестись на гоночных трассах, с соблюдением правил и при взаимном уважении. Поэтому призываю всех спортсменов и представителей команд внимательнее относится к исполнению всех требований, чтобы избежать "кабинетной борьбы" и пересмотра результатов уже после спортивного мероприятия».

Технические инспекторы зафиксировали у автомобилей LADA Vesta 1.6T несоответствие болтов крепления головки блока цилиндров тем, что были указаны в омологационных документах. И, хотя увеличенный на два миллиметра диаметр не дает преимущества в скорости, команда сурово поплатилась за это несоответствие: Владимир Шешенин, занимавший лидирующие позиции, откатился на третье место, Андрей Петухов стал и вовсе восьмым. А первые две строчки в личном зачете перед встречей Грозном занимают «софитовцы» Дмитрий Лебедев и Вадим Антипов.

Еще драматичнее изменилась ситуация в командном зачете: теперь Sofit Racing Team лидирует с преимуществом 90 очков.

Впрочем, каждый этап позволяет набрать пилоту до 53 очков. А максимум для команды – 93 очка за этап. Так что и в классе Супер-продакшн, и в других зачетах СМП РСКГ уже после чеченского этапа расстановка сил может вновь поменяться – ведь отрывы лидеров минимальны.

СУПЕР-ПРОДАКШН 1 Вадим Антипов Subaru BRZ, Sofit Racing 156 очков 2 Дмитрий Лебедев Subaru BRZ, Sofit Racing 148 очков 3 Владимир Шешенин LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT 129 очков 4 Николай Виханский Honda Civic, RHHCC Racing Team 120 очков 5 Юрий Аршанский Honda Civic, личный зачет 108 очков

TCR RUSSIA/ТУРИНГ 1 Кирилл Ладыгин LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT 176 очков 2 Дмитрий Брагин Audi RS3, ТАИФ Моторспорт 132 очка 3 Иван Лукашевич Hyundai i30N, LUKOIL Raicing 129 очков 4 Захар Слуцкий Hyundai i30N, Carville Racing 128 очков 5 Андрей Масленников Hyundai i30N, LUKOIL Raicing 122 очка

ТУРИНГ-ЛАЙТ 1 Иван Чубаров LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT 166 очков 2 Петр Плотников Volkswagen Polo, Академия ралли 165 очков 3 Андрей Радошнов Peugeot 208, Speedway Rancho 164 очка 4 Роман Голиков Peugeot 208, Speedway Rancho 144 очка 5 Владимир Черевань Volkswagen Polo, Академия ралли 132 очка

S1600 1 Егор Санин Kia Rio X-Line, Innostage-AG Team 189 очков 2 Рустам Фатхутдинов Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team 174 очка 3 Василий Владыкин LADA Granta, GTE Racing Team 118 очков 4 Михаил Грачев LADA Granta, AKHMAT Racing Team 110 очков 5 Никита Дубинин Hyundai Solaris, AG Team 102 очка

SMP GT4 RUSSIA 1 Денис Ременяко Mercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks 177 очков 2 Антон Немкин Mercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks 164 очка 3 Сергей Столяров Mercedes-AMG GT4, Yadro Motorsport 161 очко 4 Марат Хайров BMW M4, личный зачет 131 очко 5 Вадим Мещеряков Mercedes-AMG GT4, RScar motorsport 124 очка

Вход на автодром «Крепость Грозная» 8 и 9 октября свободный. Купить билет на 10 октября можно на сайте AKHMAT Race.

Следить за событиями на трассе можно в эфире телеканалов холдинга Матч ТВ и на YouTube-канале СМП РСКГ.