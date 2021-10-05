6 этап СМП РСКГ-2021: одни убегают, другие догоняют

Шестой этап СМП РСКГ-2021, который пройдет на автодроме «Крепость Грозная» 8 и 9 октября, предпоследний в этом сезоне. Это значит, что у пилотов остается все меньше возможностей повлиять на исход борьбы во всех пяти классах чемпионата, Кубка России, а также Кубка РАФ. Лидеры не имеют права ошибаться, если хотят сохранить претензии на победу – а догоняющим придется рисковать, чтобы отыграть отставание.
Накануне встречи в Грозном спортивные комиссары утвердили изменения в протоколах предыдущего этапа, прошедшего в Казани в середине сентября. В классе Супер-продакшн аннулированы результаты пилотов заводской команды LADA Sport ROSNEFT на основании протеста, поданного их главными соперниками – представителями частного коллектива Sofit Racing Team.
Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:
«Российская серия кольцевых гонок – официальные соревнования страны, которые носят самый высокий национальный статус. Судейство осуществляют квалифицированные судьи Российской автомобильной федерации – организации, аккредитованной Министерством спорта РФ. Именно они следят за корректностью борьбы во время гонок СМП РСКГ и за соответствием автомобилей техническим требованиям.
Я убежден, что спор за титул должен вестись на гоночных трассах, с соблюдением правил и при взаимном уважении. Поэтому призываю всех спортсменов и представителей команд внимательнее относится к исполнению всех требований, чтобы избежать "кабинетной борьбы" и пересмотра результатов уже после спортивного мероприятия».
Технические инспекторы зафиксировали у автомобилей LADA Vesta 1.6T несоответствие болтов крепления головки блока цилиндров тем, что были указаны в омологационных документах. И, хотя увеличенный на два миллиметра диаметр не дает преимущества в скорости, команда сурово поплатилась за это несоответствие: Владимир Шешенин, занимавший лидирующие позиции, откатился на третье место, Андрей Петухов стал и вовсе восьмым. А первые две строчки в личном зачете перед встречей Грозном занимают «софитовцы» Дмитрий Лебедев и Вадим Антипов.
Еще драматичнее изменилась ситуация в командном зачете: теперь Sofit Racing Team лидирует с преимуществом 90 очков.
Впрочем, каждый этап позволяет набрать пилоту до 53 очков. А максимум для команды – 93 очка за этап. Так что и в классе Супер-продакшн, и в других зачетах СМП РСКГ уже после чеченского этапа расстановка сил может вновь поменяться – ведь отрывы лидеров минимальны.
|СУПЕР-ПРОДАКШН
|1 Вадим Антипов
|Subaru BRZ, Sofit Racing
|156 очков
|2 Дмитрий Лебедев
|Subaru BRZ, Sofit Racing
|148 очков
|3 Владимир Шешенин
|LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT
|129 очков
|4 Николай Виханский
|Honda Civic, RHHCC Racing Team
|120 очков
|5 Юрий Аршанский
|Honda Civic, личный зачет
|108 очков
|TCR RUSSIA/ТУРИНГ
|1 Кирилл Ладыгин
|LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT
|176 очков
|2 Дмитрий Брагин
|Audi RS3, ТАИФ Моторспорт
|132 очка
|3 Иван Лукашевич
|Hyundai i30N, LUKOIL Raicing
|129 очков
|4 Захар Слуцкий
|Hyundai i30N, Carville Racing
|128 очков
|5 Андрей Масленников
|Hyundai i30N, LUKOIL Raicing
|122 очка
|ТУРИНГ-ЛАЙТ
|1 Иван Чубаров
|LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT
|166 очков
|2 Петр Плотников
|Volkswagen Polo, Академия ралли
|165 очков
|3 Андрей Радошнов
|Peugeot 208, Speedway Rancho
|164 очка
|4 Роман Голиков
|Peugeot 208, Speedway Rancho
|144 очка
|5 Владимир Черевань
|Volkswagen Polo, Академия ралли
|132 очка
|S1600
|1 Егор Санин
|Kia Rio X-Line, Innostage-AG Team
|189 очков
|2 Рустам Фатхутдинов
|Hyundai Solaris, AKHMAT Racing Team
|174 очка
|3 Василий Владыкин
|LADA Granta, GTE Racing Team
|118 очков
|4 Михаил Грачев
|LADA Granta, AKHMAT Racing Team
|110 очков
|5 Никита Дубинин
|Hyundai Solaris, AG Team
|102 очка
|SMP GT4 RUSSIA
|1 Денис Ременяко
|Mercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks
|177 очков
|2 Антон Немкин
|Mercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks
|164 очка
|3 Сергей Столяров
|Mercedes-AMG GT4, Yadro Motorsport
|161 очко
|4 Марат Хайров
|BMW M4, личный зачет
|131 очко
|5 Вадим Мещеряков
|Mercedes-AMG GT4, RScar motorsport
|124 очка
Вход на автодром «Крепость Грозная» 8 и 9 октября свободный. Купить билет на 10 октября можно на сайте AKHMAT Race.
Следить за событиями на трассе можно в эфире телеканалов холдинга Матч ТВ и на YouTube-канале СМП РСКГ.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться