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6 этап СМП РСКГ-2021: одни убегают, другие догоняют

05.10.2021 11 0 0

«Обнуление» лидеров в классе Супер-продакшн накануне чеченского этапа обострит борьбу за Кубок России.

 

Шестой этап СМП РСКГ-2021, который пройдет на автодроме «Крепость Грозная» 8 и 9 октября, предпоследний в этом сезоне. Это значит, что у пилотов остается все меньше возможностей повлиять на исход борьбы во всех пяти классах чемпионата, Кубка России, а также Кубка РАФ. Лидеры не имеют права ошибаться, если хотят сохранить претензии на победу – а догоняющим придется рисковать, чтобы отыграть отставание.

Накануне встречи в Грозном спортивные комиссары утвердили изменения в протоколах предыдущего этапа, прошедшего в Казани в середине сентября. В классе Супер-продакшн аннулированы результаты пилотов заводской команды LADA Sport ROSNEFT на основании протеста, поданного их главными соперниками – представителями частного коллектива Sofit Racing Team.

Олег ПЕТРИКОВ, руководитель СМП РСКГ:

«Российская серия кольцевых гонок – официальные соревнования страны, которые носят самый высокий национальный статус. Судейство осуществляют квалифицированные судьи Российской автомобильной федерации – организации, аккредитованной Министерством спорта РФ. Именно они следят за корректностью борьбы во время гонок СМП РСКГ и за соответствием автомобилей техническим требованиям.

Я убежден, что спор за титул должен вестись на гоночных трассах, с соблюдением правил и при взаимном уважении. Поэтому призываю всех спортсменов и представителей команд внимательнее относится к исполнению всех требований, чтобы избежать "кабинетной борьбы" и пересмотра результатов уже после спортивного мероприятия».

Технические инспекторы зафиксировали у автомобилей LADA Vesta 1.6T несоответствие болтов крепления головки блока цилиндров тем, что были указаны в омологационных документах. И, хотя увеличенный на два миллиметра диаметр не дает преимущества в скорости, команда сурово поплатилась за это несоответствие: Владимир Шешенин, занимавший лидирующие позиции, откатился на третье место, Андрей Петухов стал и вовсе восьмым. А первые две строчки в личном зачете перед встречей Грозном занимают «софитовцы» Дмитрий Лебедев и Вадим Антипов.

Еще драматичнее изменилась ситуация в командном зачете: теперь Sofit Racing Team лидирует с преимуществом 90 очков.

Впрочем, каждый этап позволяет набрать пилоту до 53 очков. А максимум для команды – 93 очка за этап. Так что и в классе Супер-продакшн, и в других зачетах СМП РСКГ уже после чеченского этапа расстановка сил может вновь поменяться – ведь отрывы лидеров минимальны.

СУПЕР-ПРОДАКШН
1    Вадим АнтиповSubaru BRZ, Sofit Racing156 очков
2    Дмитрий ЛебедевSubaru BRZ, Sofit Racing148 очков
3    Владимир ШешенинLADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT129 очков
4    Николай ВиханскийHonda Civic, RHHCC Racing Team120 очков
5    Юрий АршанскийHonda Civic, личный зачет108 очков
TCR RUSSIA/ТУРИНГ
1    Кирилл ЛадыгинLADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT176 очков
2    Дмитрий БрагинAudi RS3, ТАИФ Моторспорт132 очка
3    Иван ЛукашевичHyundai i30N, LUKOIL Raicing129 очков
4    Захар СлуцкийHyundai i30N, Carville Racing128 очков
5    Андрей МасленниковHyundai i30N, LUKOIL Raicing122 очка
ТУРИНГ-ЛАЙТ
1    Иван ЧубаровLADA Granta, LADA Sport ROSNEFT166 очков
2    Петр ПлотниковVolkswagen Polo, Академия ралли165 очков
3    Андрей РадошновPeugeot 208, Speedway Rancho164 очка
4    Роман ГоликовPeugeot 208, Speedway Rancho144 очка
5    Владимир ЧереваньVolkswagen Polo, Академия ралли132 очка
S1600
1    Егор СанинKia Rio X-Line, Innostage-AG Team189 очков
2    Рустам ФатхутдиновHyundai Solaris, AKHMAT Racing Team174 очка
3    Василий ВладыкинLADA Granta, GTE Racing Team118 очков
4    Михаил ГрачевLADA Granta, AKHMAT Racing Team110 очков
5    Никита ДубининHyundai Solaris, AG Team102 очка
SMP GT4 RUSSIA
1    Денис РеменякоMercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks177 очков
2    Антон НемкинMercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks164 очка
3    Сергей СтоляровMercedes-AMG GT4, Yadro Motorsport161 очко
4    Марат ХайровBMW M4, личный зачет131 очко
5    Вадим МещеряковMercedes-AMG GT4, RScar motorsport124 очка

Вход на автодром «Крепость Грозная» 8 и 9 октября свободный. Купить билет на 10 октября можно на сайте AKHMAT Race.

Следить за событиями на трассе можно в эфире телеканалов холдинга Матч ТВ и на YouTube-канале СМП РСКГ.

Россия автоспорт

 

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