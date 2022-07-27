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7-й автомобильный фестиваль Tuning Open Fest прошел в Подмосковье

27.07.2022 26 0 0

23 июля на территории пляжного комплекса «Lake Beach» (База отдыха «Круглое Озеро») в Подмосковье прошел 7-й сезон пляжного автофестиваля «Tuning Open Fest».

 

Партнерский материал​

На Tuning Open Fest (TOF-2022) были представлены 178 эксклюзивных экспонатов, в том числе представителей известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье: от культовых мустангов Ford Mustang 1968 года до современных Scion в кастомном обвесе. Площадка фестиваля была условно зонирована: топ-зона,​ силовой​ тюнинг, советская классика,​ винилография и аэрография, стенс, янгтаймеры и две клубные зоны. Самыми массовыми стали экспозиции клубов американских Muscle-каров​ MGM и Mustang Russia Club, а также​ ярких «жуков» Little​ Beetle Club VW. Были и единичные представители различных автоконцернов, уникальные в своем роде: редкий Peugeot 505, подготовленный под ралли, и Pontiac Firebird '88 с кастомными выхлопом и подвеской.

TOF-2022 собрал более 2000 зрителей, участников, автомобильных дизайнеров и художников, автогонщиков и просто поклонников автомобильного тюнинга и шумных вечеринок. Ожидаются более сотни тысяч фотоотчетов от автовладельцев и блогеров.

Организаторы фестиваля, стайлинг-студия PremiumCaste задали новый уровень в проведении автомобильных мероприятий: с 2015 года TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного Open-Air.

В этом году в рамках фестиваля были выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов на экспозиции.  На автофестивале были выставлены не только эксклюзивные тюнинг-экспонаты, но и представлена насыщенная спортивно-развлекательная программа для взрослых и детей. Были организованы конкурсы, активности на воде​и в пляжной зоне с аниматорами и роботом Бамблби.

Самый ожидаемый автомобильный open-air этого лета продлился до позднего вечера с лучшими DJ`s онлайн радио клубной музыки SOULLIVE FM, музыкантами лейбла FIDAI MUSIC, постоянным резидентом и фристайлером MC Палычем, битбоксерами Alix_Mad и SLike, блогером Давидычем, певицами Екатериной Кузиной и Special guest: «Мышью».

Tuning Open Fest 2022 состоялся при поддержке официальных партнеров: Megapolis FM, SHIMA Detailer, Шумoff, Eurorepar и Авто-Болт.

Сайт фестиваля Tuning Open Fest

Мы в социальных сетях:  https://vk.com/tuningopenfest

Россия авто и общество

 

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