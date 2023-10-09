8 этап G-Drive СМП РСКГ Туринг: виват чемпионам!

Дмитрий Брагин в 6-й раз оформил титул в самом престижном классе чемпионата России. Яркой борьбой с непредсказуемыми результатами запомнится заключительный этап юбилейного, 10-го сезона серии G-Drive СМП РСКГ Туринг. На автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики стали известны имена победителей и призеров в премьер-классе SMP TCR Russia и зачете Супер-продакшн. В классах Туринг-Лайт и S1600 титулы были завоеваны еще вчера, однако судьба серебряных и бронзовых наград решилась только сейчас.

SMP TCR RUSSIA

После вчерашней гонки Иван Чубаров сравнялся по числу очков с Дмитрием Брагиным: к решающему заезду оба набрали по 258 баллов. Однако обоим сегодня предстояло стартовать с последнего ряда пелетона – и чемпионом становился спортсмен, который финиширует выше. При этом не сильно уступив Александру Смоляру, который перед началом финальной битвы отставал от лидеров всего на 8 очков, а стартовал с третьего ряда.

Поначалу казалось, что Иван Чубаров, отыграв несколько позиций, гарантирует себе титул: Дмитрий Брагин много времени потерял на борьбе с Кириллом Ладыгиным, еще одним пилотом заводской команды LADA. Однако у Брагина тоже была поддержка: вместо того, чтобы пытаться догнать лидирующего Владимира Шешенина, идущий вторым Павел Кальманович сбросил темп и собрал за собой Александра Смоляра, Рустама Фатхутдинова и догнавшего их Чубарова с Брагиным.

За три круга до финиша Брагин ринулся в атаку – и оставил Чубарова позади. Оба финишировали за пределами призовой тройки, зато заняли высшие строчки в турнире. Соответственно, Иван Чубаров становится вице-чемпионом, а Дмитрий Брагин уже в шестой раз оформляет чемпионский титул – невероятное достижение!

Александр Смоляр, который оказался заложником ситуации, довольствовался третьим местом в гонке – и бронзой по итогам сезона.

СУПЕР-ПРОДАКШН

После вчерашнего схода лидеру турнира Михаилу Митяеву было от чего нервничать: он растерял почти весь запас очков. Ситуацию ему упрощала стартовая решетка: его главный конкурент Роман Голиков стартовал пятым, тогда как сам Михаил – третьим.

Однако лидерство в гонке захватил Николай Виханский, которому крайне важно было оставить позади Леонида Панфилова – конкурента в споре за бронзу по итогам года. Голиков добрался было до второго места, но в борьбе повредил машину и был вынужден отправиться в боксы, распрощавшись с претензиями на титул. А вскоре Виханский попал под атаки соперников и со сломанной подвеской вылетел в гравийную ловушку всего за один поворот до финиша.

Таким образом, на подиуме оказались пилоты на Ладах. Первым финиш пересек Максим Туриев, однако после гонки его пенализировали за контакт с Виханским, и он откатился на второе место. Первый и третий в гонке – Михаил Митяев и Леонид Панфилов. Тройка лидеров сезона – Михаил Митяев, Роман Голиков и Леонид Панфилов.

ТУРИНГ-ЛАЙТ

Совсем немного не хватило победителю этой гонки Андрею Петухову, чтобы войти в тройку призеров сезона. Ему на руку сыграл Михаил Симонов, который начал гонку с последнего места в статусе действующего чемпиона. Здесь Михаил схлестнулся с прошлогодним чемпионом Николаем Карамышевым, и после столкновения тот финишировал последним, но все же сохранил третью позицию в чемпионате.

Вторым в гонке и чемпионате стал Егор Санин. Его напарник Стас Новиков в распределении итоговых мест не участвовал, но добавил в коллекцию кубок за третье место в финальной гонке сезона.

S1600

В S1600 комфортно себя чувствовал только Тимофей Буянов, который лидировал от старта до финиша. Вслед за ним финишировали Даниил Харашун и Владимир Лобачев, однако Харашун получил штраф и выпал из числа призеров этой гонки, которыми стали Лобачев и Рустам Фатхутдинов.

Тем не менее серебро в турнире достается именно Даниилу Харашуну. Кирилл Зиновьев получает бронзу, а Василий Кораблев из-за проблем в последней гонке выпадает из тройки призеров. А Кубок России еще накануне завоевал Артем Антонов.

Записи всех ярких гонок доступны на сервисе ВК Видео.

Уже сегодня, 9 октября, новоиспеченные чемпиона выйдут на старт четырехчасовой гонки AHMAT Race, в которой также примут участие пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, чемпионы мира Виктор Шайтар и Сергей Злобин, пилотесса Ирина Сидоркова и другие известные спортсмены.

Партнёрский материал