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  • А если занос или внезапное препятствие? VW Multivan показал себя в нештатных ситуациях

А если занос или внезапное препятствие? VW Multivan показал себя в нештатных ситуациях

13.01.2021 296 0 0

Немецкая компания выпускает пассажирский коммерческий автомобиль Multivan 6.1 с 2016 года. Он оснащается 2,0-литровым турбодизелем в четырёх вариантах форсировки – от 90 до 199 л.с. В пару к нему предлагается либо шестиступенчатая «механика», либо коробка передач DSG. При этом у автомобилей с преселективным «роботом» может быть только полный привод, а вот переднеприводные версии сочетаются и с ручной коробкой.

 

В рамках очередного испытания Kolesa.ru решили проверить готовность Volkswagen Multivan к нештатным ситуациям, в числе которых – экстренный объезд внезапного препятствия, экстренное перестроение, а также экстренное торможение. В ходе теста мы проверили поведение автомобиля при движении по прямой на сухом асфальте, при торможении на скользком спецпокрытии и при прохождении слалома, то есть скоростной «змейки». 

Кроме того, в ходе испытания мы успели также оценить, как автомобиль выходит из заноса и как на него реагирует система стабилизации ESC. Ещё мы проверили возможности мультивэна на спусках и подъёмах. Причём все эксперименты провёл профессиональный водитель-испытатель, давший по итогам тестов собственное экспертное заключение. 

Чтобы узнать в подробностях, как проходили «экстремальные тесты» Volkswagen Multivan, читайте новую статью на сайте Kolesa.ru, а также смотрите свежее видео на нашем канале в YouTube. Помимо этого, все подробности есть на странице спецпроекта «70 лет коммерческим Volkswagen».

Напомним, в конце прошлого года мы рассказывали о секретах эволюции VW Transporter, о том, как T6.1 прошёл классический «лосиный тест», а также о развитии коммерческой модели Volkswagen Crafter и возможностях актуального второго поколения этого автомобиля. Спасибо, что были с нами!

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