А если занос или внезапное препятствие? VW Multivan показал себя в нештатных ситуациях

В рамках очередного испытания Kolesa.ru решили проверить готовность Volkswagen Multivan к нештатным ситуациям, в числе которых – экстренный объезд внезапного препятствия, экстренное перестроение, а также экстренное торможение. В ходе теста мы проверили поведение автомобиля при движении по прямой на сухом асфальте, при торможении на скользком спецпокрытии и при прохождении слалома, то есть скоростной «змейки».
Кроме того, в ходе испытания мы успели также оценить, как автомобиль выходит из заноса и как на него реагирует система стабилизации ESC. Ещё мы проверили возможности мультивэна на спусках и подъёмах. Причём все эксперименты провёл профессиональный водитель-испытатель, давший по итогам тестов собственное экспертное заключение.
Чтобы узнать в подробностях, как проходили «экстремальные тесты» Volkswagen Multivan, читайте новую статью на сайте Kolesa.ru, а также смотрите свежее видео на нашем канале в YouTube. Помимо этого, все подробности есть на странице спецпроекта «70 лет коммерческим Volkswagen».
Напомним, в конце прошлого года мы рассказывали о секретах эволюции VW Transporter, о том, как T6.1 прошёл классический «лосиный тест», а также о развитии коммерческой модели Volkswagen Crafter и возможностях актуального второго поколения этого автомобиля. Спасибо, что были с нами!
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